В беспричинном деле, которое длилось более четырех десятилетий, мужчину наказали за его роль в убийстве его прежнего соседа в Канзасе в 1980 году.

Расследование убийства Мэри Робин Уолтер, совершенного 24 января 1980 года в Грейт-Бенде, когда ей было 23 года, застряло до 2022 года. Детективу удалось убедить шерифа округа Бартон Брайана Беллендира возобновить дело, используя современные инструменты и методы, которые не были доступны в то время.

Новые улики указывали на Стивена Л. Хэнкса, который был 25-летним подозреваемым в то время. В пятничном заявлении офис генерального прокурора Канзаса объявил, что недавние признания Хэнкса во время новых интервью позволили властям предъявить ему обвинение в 2022 году, когда он проживал в Бердене, Канзас.

Хэнкс, сейчас 70 лет, получил приговор за убийство второй степени в четверг. Его соглашение о признании вины от августа предусматривало не менее 5 лет и не более 25 лет. Однако судья окружного суда Бартон округа Стив Джонсон в четверг отклонился от соглашения о признании вины и приговорил Хэнкса к не менее 10 лет и не более 25 лет.

Шериф сказал, что это, скорее всего, самый старый нераскрытый холодный случай в Канзасе, который был возобновлен и закончился осуждением.

"Расстраивает, что многие люди, сильно пострадавшие от этого трагического инцидента, умерли, не увидев, как подозреваемого привели к правосудию", - сказал Беллендир в пятницу. "Я благодарен за ресурсы и решительных сотрудников, которые помогли завершить это дело. Признательность за решение этого убийства принадлежит преданным офицерам, которые проявили настойчивость, чтобы довести дело до конца".

Уолтер была женой, матерью и студенткой школы медсестер, когда она была застрелена несколько раз. На месте преступления был найден пистолет калибра .22, который был определен как орудие убийства. По словам шерифа, сообщает The Wichita Eagle, с 1982 года никто не работал над делом до его возобновления.

Сержант-следователь Адам Хейлс и лейтенант Дэвид Пэден пере interview Хэнкса, соседа Уолтер в то время и первоначального подозреваемого. Во время интервью Хэнкс признался в убийстве Уолтер, заявил офис генерального прокурора. Прокурор, заместитель генерального прокурора Джессика Домме, похвалила их усердие.

"Справедливость была восстановлена для Робин благодаря их преданности и приверженности этому холодному делу", - сказала Домме.

Хэнкс ранее отбывал тюремное заключение за другое преступление. Он был арестован в 1981 году и обвинен в изнасиловании, побоях, грабеже и краже. Он был осужден и выпущен в 1993 году, согласно Департаменту исправительных учреждений Канзаса.

Заявления шерифа и офиса генерального прокурора, а также онлайн-записи суда не раскрывали мотивы Хэнкса для убийства Уолтер. Беллендир не был доступен для комментариев в субботу, согласно офису шерифа. Офис генерального прокурора и адвокат Хэнкса не ответили на запросы о комментариях The Associated Press в субботу.

Шериф выразил свои чувства в пятницу, упомянув, что многие люди, сильно пострадавшие от этого инцидента, умерли, не увидев правосудия. (относится к 'нас')

Домме, прокурор, отпраздновала осуждение, заявив, что справедливость была восстановлена для Робин благодаря преданности и приверженности следователей. (относится к 'нас')

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