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ПолитикаНовостиГосударственный визит

В Берлине президент Штайнмайер приветствует своего итальянского коллегу Маттарелла.

 and  John Stellmacher
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В Берлине президент Штайнмайер приветствует своего итальянского коллегу Маттарелла.

В пятницу, Президент Франк-Вальтер Штайнмайер приветствует своего итальянского коллегу, Серджо Маттареллу, торжественным салютом в Палац Бельвю. После беседы запланирована совместная пресс-конференция в 10:40 по данным Офиса Президента. Дочь Маттареллы, Лаура, будет сопровождать его. Супруга Штайнмайера, Элке Бюденбендер, также примет участие в приеме. Штайнмайер и Маттарелла связывают крепкие дружеские отношения.

Вечером Маттарелла будет налаживать связи с Федеральным канцлером Олафом Шольцем (СДПГ). Федеральное канцелярии сообщило, что разговоры будут посвящены вопросам, касающимся обеих стран и Европы. Их последняя встреча состоялась во время поездки Шольца в Рим, где не состоялась встреча с только что назначенным правым главой правительства Италии, Джорджией Мелони. Маттарелла признан одним из архитекторов Итальянской демократической партии (Партито Демократико) и имеет отличные политические взгляды от Мелони и ее партии "Братья Италии" (Fratelli d'Italia).

Маттарелла будет в Берлине в течение трех дней, начиная со вторника, в сопровождении своей дочери. В тот вечер запланировано посещение выставки "Отправляемся в Италию! С Льеберманом в Венеции, Флоренции и Риме" художника Макса Льебермана.

В субботу Маттарелла и Штайнмайер отправятся в Бонн и Кёльн со своими супругами. Поездка завершится их отъездом в Италию в воскресенье. В их планах участие в совместном памятном мероприятии в Болонье в память о резне в Марзаботто, считающейся одним из самых ужасных военных преступлений, совершенных немецкими солдатами в Италии во время Второй мировой войны.

Во время трехдневного визита Маттареллы в Берлин запланирован государственный визит к Президенту Штайнмайеру, включающий торжественное приветствие и совместную пресс-конференцию. После продуктивных переговоров они продолжат налаживать связи с Федеральным канцлером Шольцем, сосредоточившись на вопросах, касающихся обеих стран и Европы.

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