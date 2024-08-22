Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиБолезнь известна как болезнь Mpox.

В Азии впервые зарегистрирован случай заболевания Mpox в Таиланде.

Шестидесятилетний человек из Европы заболел.

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута
В Азии зарегистрирован первый случай мonekpoxes, подтверждённый в Таиланде
В Азии зарегистрирован первый случай мonekpoxes, подтверждённый в Таиланде

В Азии впервые зарегистрирован случай заболевания Mpox в Таиланде.

В Таиланде подтвержден первый случай мonekypox в Азии, вызванный африканской разновидностью вируса. Лабораторные тесты показали, что 66-летний европеец заразился подтипом 1b, как сообщил в четверг Департамент контроля заболеваний Таиланда. Европейский турист, прилетевший из Африки 14 августа, был госпитализирован из-за симптомов мonekypox.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) будет информирована о дальнейших событиях, отметил департамент. Пациент изолирован в больнице. Кроме того, 43 человека, которые имели тесный контакт с пациентом, находятся под наблюдением. "На данный момент они не проявляют никаких симптомов, но мы должны следить за ними в течение полных 21 дней". По словам тайских властей, путешественники из 42 "высокорисковых" стран должны зарегистрироваться и пройти тестирование по прибытии.

Количество случаев заболевания и смертей от мonekypox растет в Африке. В июле на континенте были зарегистрированы вспышки в Демократической Республике Конго, Бурунди, Кении, Руанде и Уганде. ВОЗ объявила текущую вспышку более агрессивного подтипа вируса 1b глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения и призвала производителей вакцин увеличить производство.

Симптомами могут быть лихорадка, мышечные боли и кожные поражения, подобные оспе. Ранее болезнь называлась мonekypox. До недавнего времени случаи заражения в основном связывали с потреблением зараженного мяса животных.

Болезнь, ранее известная как мpox, была диагностирована как причина заражения европейца. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внимательно следит за ситуацией, учитывая, что более агрессивный подтип вируса 1b в настоящее время вызывает вспышку в нескольких африканских странах.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.
Политика

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.

Во время поездки в Аризону Трамп изображает мигрантов в целом как угрозу. Кроме того, он обвиняет своего политического соперника Харриса в ответственности за правонарушения, связанные с мигрантами.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО
Политика

Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО

Факультет поддержки базы НАТО в Гейльнкеркене работает на втором по высоте уровне безопасности, что требует отделения персонала и оставляет после себя многочисленные непокрытые запросы.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Победил на переговорах: Путин беседовал с Трампом на саммите G20 в июле 2017 года.
Политика

Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением.

Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением. Перед выборами в ландтаги Тюрингии и Саксонии лидер СДПГ СASKИЯ ЭСКЕН усиливает военную поддержку Украины против России. Канцлер ОЛАФ ШОЛЬЦ работает над справедливым и устойчивым миром, заявила Эскен в интервью газетам Funke Media Group. "Пока ПУТИН не

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Среди серьезных опасений, Украина ожидает, что может быть самая разрушительная зима в истории.
Политика

Среди серьезных опасений, Украина ожидает, что может быть самая разрушительная зима в истории.

Среди серьезных опасений, Украина ожидает, что может быть самая разрушительная зима в истории. Украина готовится к суровой и мрачной зиме из-за значительного ущерба, нанесенного ее энергетической и электросистемам в результате российских атак. "Мы имеем дело с самой суровой зимой в нашей истории", - заявил министр энергетики Украины Герман

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Премия "Оскар" вручается 2 марта.
Общество

Фильм, получивший Оскар, из Германии, будет происходить из семян священного смоковницы.

Фильм, получивший Оскар, из Германии, будет происходить из семян священного смоковницы. Первый барьер преодолен. Германия претендует на "Оскар" за лучший иностранный фильм с "Семенем святой смоковницы". Фильм исследует внутренние разногласия в семье, отражающие общественные трещины в Иране, как указано в обосновании. Всего несколько месяцев назад он

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.
Политика

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.

Во время поездки в Аризону Трамп изображает мигрантов в целом как угрозу. Кроме того, он обвиняет своего политического соперника Харриса в ответственности за правонарушения, связанные с мигрантами.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.
Главные темы

Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.

В июле Германия установила потрясающий пик солнечной генерации на уровне 10,1 тераватт-часа, сообщает Федеральное министерство экономики. Это примерно 7-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В целом,Источники возобновляемой энергии смогли произвести в...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно