В Азии впервые зарегистрирован случай заболевания Mpox в Таиланде.

В Таиланде подтвержден первый случай мonekypox в Азии, вызванный африканской разновидностью вируса. Лабораторные тесты показали, что 66-летний европеец заразился подтипом 1b, как сообщил в четверг Департамент контроля заболеваний Таиланда. Европейский турист, прилетевший из Африки 14 августа, был госпитализирован из-за симптомов мonekypox.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) будет информирована о дальнейших событиях, отметил департамент. Пациент изолирован в больнице. Кроме того, 43 человека, которые имели тесный контакт с пациентом, находятся под наблюдением. "На данный момент они не проявляют никаких симптомов, но мы должны следить за ними в течение полных 21 дней". По словам тайских властей, путешественники из 42 "высокорисковых" стран должны зарегистрироваться и пройти тестирование по прибытии.

Количество случаев заболевания и смертей от мonekypox растет в Африке. В июле на континенте были зарегистрированы вспышки в Демократической Республике Конго, Бурунди, Кении, Руанде и Уганде. ВОЗ объявила текущую вспышку более агрессивного подтипа вируса 1b глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения и призвала производителей вакцин увеличить производство.

Симптомами могут быть лихорадка, мышечные боли и кожные поражения, подобные оспе. Ранее болезнь называлась мonekypox. До недавнего времени случаи заражения в основном связывали с потреблением зараженного мяса животных.

Болезнь, ранее известная как мpox, была диагностирована как причина заражения европейца. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внимательно следит за ситуацией, учитывая, что более агрессивный подтип вируса 1b в настоящее время вызывает вспышку в нескольких африканских странах.

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