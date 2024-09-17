В Австрии сейчас нестабильная атмосфера.

В Австрии вода от наводнений медленно спадает, но атмосфера остается напряженной. Существует риск обрушения плотин и оползней, и многие люди остались без электричества, заявила губернатор Нижней Австрии Йоханна Микль-Леитнер (ÖVP).

Меры безопасности и осторожность по-прежнему крайне важны. В один понедельник произошло 21 случая прорыва плотин в Нижней Австрии. Очистка после наводнений займет несколько недель, а в некоторых местах и месяцы. Микль-Леитнер выразила обеспокоенность по поводу масштабных человеческих страданий и финансовых потерь.

Масштабы разрушений еще предстоит полностью понять. В Нижней Австрии более 271 дороги по-прежнему закрыты из-за наводнений, делая 26 общин недоступными по земле. Некоторые жители были эвакуированы в выходные. В течение четырех дней непрерывных дождей было мобилизовано около 33 000 рабочих для предотвращения дальнейшего ущерба, сообщили власти. В понедельник было зафиксировано 626 000 звонков через радиосети ведомства, подчеркнул заместитель губернатора Штефан Пернкопф, подчеркнув потребность в коммуникации.

На данный момент от наводнений в Австрии погибли четыре человека. Причина смерти четвертого жертвы, обнаруженной плавающей в воде в понедельник вечером, все еще расследуется. В восточной Австрии за несколько дней выпало значительное количество осадков, что составляет от четырех до шести раз больше среднемесячной нормы сентября.

Комиссия тщательно следит за ситуацией в Нижней Австрии, предоставляя советы и помощь по мере необходимости. Комиссия, состоящая из различных экспертов, работает над разработкой долгосрочных стратегий по предотвращению и смягчению наводнений.

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