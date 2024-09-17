В августе Белый дом предложил Конгрессу расширить финансирование Секретных служб, с акцентом на предстоящие выборы.

Следуя за попыткой покушения на бывшего президента Дональда Трампа 13 июля в Батлере, Пенсильвания, Бюро управления и бюджета представило необычный запрос, который включает в себя добавления, запрошенные Белым домом, к обычному содержанию временного финансирования законопроекта. Об этом сообщили CNN осведомленные источники.

Вероятно, что Конгресс и Белый дом достигнут соглашения в ближайшие недели, финансируя правительство на значительный период, включая период выборов, с помощью плана, известного как временное финансирование, или "ВФ".

Запрос Белого дома, как сообщают источники, указывает на то, что если необходимые корректировки не будут произведены, Служба секретной безопасности не будет иметь достаточных ресурсов для поддержания и усиления мер безопасности в течение этого периода.

Однако запрос не содержал точной суммы увеличения расходов. Вместо этого он запросил более гибкую формулировку, позволяющую Министерству внутренней безопасности выделять средства по мере необходимости для продолжения операций по обеспечению безопасности и операций предвыборной кампании в течение периода ВФ.

Федеральные ведомства регулярно подают такие запросы в Бюро управления и бюджета перед переговорами о временном финансировании правительства. Они обозначают желания администрации по дополнительным пунктам к стандартной формулировке временного финансирования, часто служа предупреждением о том, что определенные программы могут быть недостаточно финансированы, даже на короткий период, если бюджет останется на уровне предыдущего года.

Ранее администрация объединяла такие запросы с дополнительным финансированием на ликвидацию последствий стихийных бедствий, помощь в борьбе с COVID-19 и военную помощь Украине. Такие объединенные запросы часто были менее популярны в Конгрессе из-за их политической природы.

Язык, предлагаемый для увеличения финансирования Службы секретной безопасности через выборы 2024 года, был включен по крайней мере в один законопроект о финансировании, предложенный республиканцами, что свидетельствует о поддержке этой инициативы обеими партиями в Конгрессе.

Во время радиоинтервью, транслировавшегося во вторник, президент Джо Байден еще раз подчеркнул свою точку зрения о том, что Службе секретной безопасности нужны дополнительные ресурсы для справления с возросшей угрозой для политических кандидатов.

"Одной из вещей, которые нам нужны, это больше ресурсов", - сказал Байден. "Нам нужны больше агентов, больше защиты, нам нужно расширить доступность помощи".

Байден описал ситуацию как "опасную" во всех отношениях, объяснив, как усиленная безопасность изменила его стиль предвыборной кампании.

"Все страшно", - сказал он.

Запрос Белого дома на гибкую формулировку финансирования в

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