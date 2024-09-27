В Амазонке наблюдается значительное сокращение объема воды.

Из-за затяжной засухи в Южной Америке уровень воды в Амазонке существенно снизился на её границе между Колумбией, Перу и Бразилией. Как заявило в четверг (по местному времени) колумбийское управление по ликвидации последствий стихийных бедствий, "уровень воды упал на 80-90 процентов за последние три месяца из-за засухи, вызванной изменением климата". Это снижение уровня воды уже влияет на повседневную жизнь людей, проживающих поблизости.

По данным, около 7400 человек в южноамазонской части Колумбии оказались затронуты этим снижением уровня воды. Для коренных жителей этой области лодки являются основным средством передвижения, так как в лесу почти нет дорог. Лeticia, региональная столица, расположенная в трехсторонней границе между Колумбией, Бразилией и Перу, стала недоступной по колумбийской стороне из-за этой проблемы.

Если люди не могут плавать по Амазонке и её притокам, их источники питания находятся под угрозой. Фотографии из Лeticia за последние несколько дней показывают множество небольших лодок, застрявших на суше и непригодных для использования. Даже большие участки в русле реки полностью сухие.

Эта сильная засуха в Южной Америке, связанная с изменением климата и метеорологическим явлением Эль Niño, уже привела к дефициту воды в различных странах, в некоторых районах ограничено водоснабжение и электроэнергия. Богота, столица Колумбии, также пострадала от этого. В Колумбии, Перу, Эквадоре, Бразилии и Боливии засуха также спровоцировала пожары, часто намеренно разжигаемые для расчистки сельскохозяйственных земель.

Амазонка, важный источник воды, сейчас испытывает существенное снижение уровня воды, влияющее на близлежащие общины, такие как южная Колумбия. Засуха сделала лодки, основное средство передвижения для коренных народов в лесу, практически непригодными для использования в Лeticia, региональной столице в трехсторонней границе.

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