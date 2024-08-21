В аэропортах действуют более строгие правила количества жидкости, разрешенного в ручной клади.

Правила перевозки жидкостей в ручной клади ужесточаются с 1 сентября. Пассажиры смогут взять с собой только жидкости в емкостях менее 100 мл, которые должны быть помещены в прозрачный пластиковый пакет не более 1 литра. Об этом объявили Федеральная полиция и Fraport, оператор аэропорта Франкфурт.

Эта необходимость обусловлена неопределенностью в ЕС относительно надежности современных багажных сканеров, которые используют технологию компьютерной томографии (КТ). Эти устройства могут создавать подробные трехмерные изображения содержимого ручной клади всего за несколько секунд, что ставит под сомнение необходимость ограничений на жидкости.

Изначально, на некоторых немецких контрольных пунктах, введенные в 2006 году ограничения на жидкости были временно сняты для пассажиров, чей багаж можно было просветить с помощью сканеров КТ. "Большие жидкости можно было перевозить в ручной клади", - заявил представитель федеральной полиции Франкфурта. Однако это исключение временно приостановлено в связи с рассмотрением вопросов безопасности.

Несмотря на продвинутые возможности сканеров КТ в аэропортах, требования ЕС к жидкостям в ручной клади остаются строгими. Эти строгие требования ЕС по-прежнему действуют, несмотря на временные послабления в некоторых случаях.

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