16:37 Сёдер расходится во мнениях с Креtschмером по вопросу УкраиныБаварский министр-президент Маркус Сёдер не согласен с позицией своего саксонского коллеги Михаэля Креtschмера (ХДС) по вопросу Украины. "У нас чёткая позиция. У господина Креtschмера своя, которую я уважаю. Но у нас фундаментально другая", - говорит лидер ХСС в интервью ARD. "По моему мнению, если бы мы позволили Гитлеру продолжать во Вторую мировую войну, война не закончилась бы. Оканчиваются ли войны сдачей агрессору?" - спрашивает Сёдер, сравнивая президента России Владимира Путина. Креtschmer критикует поставки оружия в Украину. Сёдер считает наивным думать, что Путин изменит свою политику, если захватит Украину.

16:09 Зеленский утверждает, что Трамп поддержал УкраинуУкраинский президент Владимир Зеленский заявляет, что кандидат в президенты США Дональд Трамп заверил его в поддержке Украины и желании прекратить войну. Зеленский делится этим в разговоре с индийскими журналистами, который публикует на своем канале в социальных сетях.

15:41 Медведев предупреждал Дурова о глобальных последствиях из-за позиции по приватностиПосле ареста CEO Telegram Павла Дурова в Париже бывший президент России Дмитрий Медведев заявляет, что "давно предупреждал" Дурова о "серьезных проблемах во всех странах" из-за его позиции по защите приватности пользователей. "Он недооценил", - пишет Медведев в Telegram: "Для наших общих врагов сегодня он русский, а значит, непредсказуемый и опасный". Дурову теперь нужно понять, "что ты не можешь выбирать свою родину".

14:36 Зеленский предлагает Индии провести второе заседание саммита мираУкраинский президент Владимир Зеленский предлагает Индии провести второе заседание саммита по мирному урегулированию. Зеленский делится этим в разговоре с индийскими журналистами, который публикует в социальных сетях. Он уже выразил поддержку этого идеи индийскому премьер-министру Нарендре Моди. В настоящее время ведутся переговоры с Саудовской Аравией, Катаром, Турцией и Швейцарией о проведении второго заседания. Однако организовать конференцию в стране, не подписавшей финальную декларацию предыдущего саммита, сложно. Хотя Индия участвовала в первом заседании в Швейцарии, она не поддержала финальную декларацию.

14:13 Папа критикует запрет про-российской православной церкви в УкраинеПапа Франциск критикует запрет про-российской православной церкви в Украине. Относительно закона, изданного президентом Владимиром Зеленским, Папа сказал в своей воскресной молитве: "Ни одна христианская церковь не должна быть запрещена прямо или косвенно. Церкви не должны трогать!" Украина оправдывает запрет поддержкой Москвой агрессии России. Папа сказал десяткам тысяч верующих на площади Святого Петра: "Не делают зла, потому что молятся. Если кто-то причиняет зло своему народу, он виновен. Но он не мог сделать зла, потому что молился".

13:43 "Жестокое военное преступление" - Украина осуждает "целенаправленную атаку" на отель в КраматорскеМИД Украины осуждает российскую атаку на отель в Краматорске, где проживали иностранные журналисты. Об этом объявил спикер МИД Георгий Тихый. "Вчера вечером произошла еще одна жестокая и целенаправленная российская атака на жилые районы Краматорска, в результате которой пострадали иностранные журналисты, проживавшие в отеле", - написал спикер. По словам Тихого, атаки на представителей СМИ стали системной тактикой российской войны. "Эти варварские военные преступления должны быть осуждены и наказаны", - добавил спикер МИД.

13:14 После российских атак на Сумы: полиция сообщает о 4 погибших и 13 раненыхРоссийская армия атаковала украинскую область Сумы 261 раз вчера, сообщила местная полиция. В результате атак на северную область погибли по меньшей мере 4 человека и 13 получили ранения. Согласно украинской газете "Украинская правда", были повреждены 6 многоквартирных дома, 26 частных домов, образовательное учреждение, хозяйственные постройки, автомобили, газопровод и магазины. Кроме того, загорелась сухая трава на площади примерно 2 гектара.

12:42 Зеленский высмеивает Путина: "Больной старик с Красной площади"В честь Дня независимости Украины президент Владимир Зеленский не только представил новый украинский дрон Palianytsia, но и высмеял лидера России Владимира Путина в видеообращении. Зеленский назвал Путина "больным стариком с Красной площади" из-за его ядерной риторики. 71-летний "больной старик с Красной площади, который все время угрожает всем красной кнопкой, и он не dictate нам ни одной из его красных линий".

12:14 Министерство энергетики сообщает о более чем 500 украинских поселках без электроэнергии после атакБолее 500 поселков в Украине все еще остаются без электроэнергии после российских атак на энергетическую инфраструктуру страны, сообщает Министерство энергетики через государственное информационное агентство Ukrinform. Ситуация в энергетическом секторе сложная, но ограничений для потребителей не введено. Техники уже восстановили электроэнергию более чем для 7200 человек. Министерство призывает граждан экономно и ответственно использовать электроэнергию, особенно вечером. Из-за масштабных повреждений, причиненных атаками российских войск, энергетическая система остается очень уязвимой для сбоев.

11:38 Украина: 160 конфликтов с российскими солдатами на фронте за 24 часа Украинская сторона задокументировала 160 ситуаций конфликта на линии фронта вчера. Боестолкновения были значительными в десяти местах, при этом ситуация в секторе Покровск была самой напряженной, как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своем утреннем обновлении. Российские войска провели пять атак, используя 15 ракет и 95 атак с использованием 127 управляемых авиационных бомб по украинским позициям и поселениям.

10:57 Пропавший сотрудник Reuters после атаки на гостиницу в Украине - поиски продолжаются среди обломков Российские войска атаковали гостиницу в восточноукраинском городе Краматорск прошлой ночью, сообщают украинские источники. Сотрудник Reuters пропал без вести, двое других получили ранения. В заявлении Reuters говорится, что шестеро сотрудников находились в отеле "Сапфир", когда произошла атака. Здание явно было поражено ракетой вчера. "Один из наших коллег все еще пропавший без вести, двое других были доставлены в больницу для лечения", - говорится в заявлении. Они сотрудничают с властями Краматорска. Губернатор Донецкой области написал в Telegram, что "российские силы атаковали Краматорск". Двое журналистов получили ранения, один все еще пропал без вести. "Власти, полиция и службы спасения на месте. Ведется расчистка завалов и спасательные работы." Министерство обороны России не сразу ответило на запрос комментария. "Российские войска атаковали город Краматорск, возможно, используя ракету 'Искандер-М'", - говорится в заявлении прокуратуры Украины, которая начала расследование по факту атаки. Ракета ударила в 22:35 по местному времени вчера.

Обновление в 13:30: Количество раненых сотрудников Reuters было пересмотрено до четырех. Об этом сообщил глава регионального военного управления Донецка Вадим Филащенко через Telegram.

10:44 ВВС Украины: Большинство российских Shahed дронов перехвачено и уничтожено прошлой ночью Украинская ПВО отличилась прошлой ночью: восемь из девяти российских Shahed дронов были перехвачены и уничтожены украинскими силами ПВО. Об этом сообщает украинское информационное агентство Ukrinform со ссылкой на командующего ВВС Миколу Олещука. По его словам, почти все камикадзе-дроны были перехвачены, а также большая часть ракет, выпущенных ими.

10:20 Город Украины атакован - несколько западных журналистов ранены Несколько западных журналистов получили ранения прошлой ночью в результате российской атаки на восточноукраинский город Краматорск, сообщают официальные источники. Была атакована гостиница, двое ранены и один все еще застрял под обломками, написал губернатор Донецкой области Вадим Филащенко в Telegram. "Все трое пострадавших - журналисты: украинцы, американцы и британцы." Атака была подтверждена в пророссийских источниках. По их данным, Краматорск был атакован тяжелыми планирующими бомбами типа ФАБ-1500. Однако сообщалось, что были поражены машиностроительный завод и несколько военных целей.

Китай раскритиковал ужесточение правил, введенных США в отношении более чем 50 экспортеров из Китая. Measures, according to the Chinese Ministry of Commerce, disrupt the global trade order and obstruct normal trade interactions. China will take necessary measures to safeguard the legal rights of its companies. Chinese Ministry of Commerce responded to a decision by the US government last Friday, which placed 105 companies - 42 Chinese, 63 Russian, and 18 from other countries - on a restricted trade list. They were targeted for various reasons, including the transfer of US electronics to the Russian military and the manufacturing of thousands of drones used by Russia in its attack on Ukraine. These companies will now need to obtain difficult-to-obtain licenses.

Американский think tank Institute for the Study of War (ISW) призывает к неограниченному одобрению использования дальнобойного оружия на территории России украинскими силами. Несмотря на перемещение воздушных сил в более глубокие тыловые районы, многие военные цели все еще находятся в досягаемости американских ATACMS ракет, которые Украина в настоящее время имеет, но не может использовать для атак на территории России из-за ограничений со стороны Вашингтона. "ISW оценивает, что по крайней мере 250 военных и paramilitary целей в России находятся в досягаемости ATACMS ракет, предоставленных Украине Соединенными Штатами", - говорится в недавнем анализе. Однако в настоящее время разрешена только атака с помощью HIMARS и GLMRS ракет. "Это позволяет Украине атаковать не более 20 из 250 целей", - говорит ISW.

09:06 Киев: 1190 российских солдат "уничтожено" за один день

Потери российского персонала остаются высокими, согласно официальным данным из Киева. В течение одного дня, как сообщается, было убито или ранено 1190 российских солдат. По данным Министерства обороны Украины, с начала войны в феврале 2022 года было "уничтожено" 607 680 российских солдат. В ежедневном отчете Министерства обороны Украины о потерях противника сообщается, что противник также потерял пять танков (8547). С начала российского вторжения Украина насчитала более 16 600 бронетанковых машин и около 14 000 дронов, которые больше не находятся в распоряжении России или были уничтожены. Эти цифры нельзя независимо проверить. Москва по-прежнему молчит о своих потерях в Украине.

08:39 ВВС Украины: Большинство российских ракет и дронов перехвачено прошлой ночью

Вчера вечером Украина заявила, что Россия запустила несколько ракет и дронов в направлении ее северных и восточных регионов. ВВС заявили, что большинство ракет не достигли своих целей. Сообщается, что Россия использовала баллистические ракеты "Искандер-М", крылатые ракеты "Искандер-К" и шесть управляемых ракет в ходе атаки. Однако количество уничтоженных ракет не уточняется. Кроме того, восемь из девяти российских ударных дронов якобы были сбиты.

08:08 Шесть человек получили ранения в результате ночного ракетного обстрела ХарьковаПо данным мэра Харькова Игоря Терехова, опубликованным агентством Ukrinform, число жертв ночного ракетного обстрела района Слободской в Харьковской области возросло до шести.

07:32 Зеленский поздравил с презентацией новых украинских ракетных дронов "Полянция"Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с презентацией новых ракетных дронов "Полянция", произведенных в Украине. Глава украинского государства заявил, что эти ракетные дроны, а также другие военные инновации Украины необходимы стране, учитывая задержки в решениях некоторых международных партнеров. "Сегодня состоялся первый успешный дебют нашего нового оружия", - заявил он, как сообщает "Киевский независимый". "Это полностью новый класс украинского ракетного дрона, Полянция".

06:55 Командир Азова сожалеет о обмене пленными: среди освобожденных нет бойцов АзоваПо данным украинских СМИ, вчерашний обмен пленными между Россией и Украиной не включал бойцов полка "Азов". Об этом сообщил командир полка "Азов" Денис Проценко. Командир полка "Азов" критически отозвался о последнем обмене пленными и выразил разочарование тем, что ни один из бойцов "Азова", находящихся в российском плену более двух лет, не был включен.

06:14 Губернатор: Пять погибших в результате украинского удара по граничащему с Белгородом району КурскаВ результате украинского воздушного удара по граничащему с Белгородом району Курска прошлой ночью погибли пять человек и еще 12 получили ранения, четверо из них тяжелые, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. Двое детей также получили ранения, двое из них госпитализированы. Украина усилила свои атаки на российскую территорию и продвижение в Курскую область, граничащую с Белгородом, с начала августа. Белгород регулярно подвергается украинским воздушным и drone-атакам в ответ на атаки со стороны России.

05:47 Россия: в результате украинского обстрела погибли мирные жителиПять мирных жителей погибли и 12 получили ранения в результате артиллерийского обстрела в городе Ракитное в юго-западной России, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram. Эти сообщения не могут быть независимо подтверждены, и Украина не комментировала их.

04:26 Город Сумы сообщает о ракетных ударах и раненыхГород Сумы подвергся ракетным ударам, сообщает региональное военное управление. Упоминаются два ракетных удара, в результате которых семь человек получили ранения, двое из них тяжелые. Россия атаковала гражданскую инфраструктуру в Сумах в субботу вечером, как сообщалось.

03:35 Харьков: ракетный обстрел двух городов

Губернатор Харьковской области Олег Синегубов предупреждает: российская армия запустила ракетные обстрелы городов Харьков и Чугуев. На данный момент один человек получил ранения. О большом взрыве сообщается в Харькове. Мэр города Игорь Терехов пишет в Telegram о сильном взрыве и призывает население к осторожности. Причина взрыва пока неизвестна.

03:06 Украинская ПВО предупреждает о боевых дронах

В восточных и южных регионах Украины действует воздушная тревога ночью. Украинские ВВС предупреждают, в том числе, о группе боевых дронов Shahed, движущихся в направлении южного украинского региона Николаев через Черное море. Усиленные российские атаки ожидались вокруг украинского Дня независимости, который был в субботу. Однако значительной волны атак пока не произошло.

01:32 Венгрия обвиняет Брюссель в прерывании поставок нефти

Венгрия подозревает Европейскую комиссию в причастности к прерыванию поставок российской нефти. "Тот факт, что Европейская комиссия заявляет, что не готова помочь в обеспечении энергоснабжения Венгрии и Словакии, свидетельствует о том, что приказ из Брюсселя был отправлен в Киев, чтобы (...) создать проблемы с энергоснабжением Венгрии и Словакии", - заявил министр иностранных дел Петер Сийярто. Европейская комиссия initially отказалась от комментариев. В июне правительство Украины добавило российскую нефтяную компанию Лукойл в санкционный список и заблокировало трубопровод Дружба, который также проходит через украинскую территорию. Это в основном отрезало страны, такие как Венгрия и Словакия, от их главного поставщика нефти.

22:12 Российские войска ранят четырех женщин в атаке на село в Купиянске

Российские войска атаковали село Новоосёновка в Купиянском районе Харьковской области, в результате чего четверо женщин получили ранения, сообщает Олег Синегубов, глава военной администрации Харьковской области. "Оккупанты атаковали село Новоосёновка в Купиянском районе около 12:00. В результате атаки загорелось частное здание", - сказал Синегубов. Раненые были доставлены в медицинское учреждение. Расследование последствий атаки продолжается.

Министр обороны Великобритании Джон Хили пишет статью для "Европейской Правды", посвящённую Дню Независимости Украины. Тридцать лет назад Украина провозгласила свою суверенитет, обещая более светлое, более богатое будущее в качестве самоуправляющейся демократии, свободной от хватки Советского Союза. В этом году украинцы отмечают свой День Независимости посреди конфликта. Это тяжёлая борьба за сохранение свободы и независимости в условиях жестокого, незаконного вторжения Путина. Хили признаёт, что "Украина упорно борется против подавляющей военной мощи и ресурсов России. Сегодня мы чествуем украинский народ". tanto военные, как и гражданские, проявляют огромную храбрость в своей борьбе. Великобритания обещает оставаться рядом с Украиной, оказывая неуклонную поддержку столько, сколько потребуется. В результате, Великобритания запускает кампанию, призывая британцев и других людей по всему миру выразить свою поддержку Украине через социальные сети. Хили призывает: "Делитесь постами 'Поддержи Украинu' в социальных сетях, так как дружба и солидарность, помимо военной и экономической помощи, крайне важны".

20:05 Зеленский повышает Сирского до генерала

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сирского, главнокомандующего украинскими вооружёнными силами, в звание генерала. В соответствии с указом, подписанным Зеленским, Сирский повышен из своего предыдущего звания colonel-general. Повышение является результатом выдающихся успехов украинских войск на границе с Россией в Курске.

