В 3:34 в детском доме в Суме произошла бомбардировка, в результате чего пострадали 14 человек

02:26 Опрос: Большинство поляков поддерживает противовоздушную оборону Польши против российских дроновПо данным опроса, проведенного польской газетой "Rzeczpospolita", около 60% граждан Польши считают, что их военные должны сбивать российские дроны, вторгающиеся в польское воздушное пространство во время ударов по Украине. Речь идет об unnamed aerial object, подозреваемом в том, что это самоуничтожающийся беспилотник типа Shahed, который пролетел над Польшей в течение получаса, прежде чем исчезнуть 26 августа. Бригадный генерал Томшаш Древеняк из польской армии заявил на радио RMF24, что Россия, возможно, тестировала систему противовоздушной обороны Польши, отправляя дроны в польскую территорию.

00:26 Жертвы в Белгородской области: заявление официальных лиц РоссииГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что один человек погиб и трое получили ранения в результате обстрелов украинских войск в селе Шагарово и селе Шебекино, близ границы. По меньшей мере, еще одно село было обстреляно украинцами.

23:08 Перехваченные дроны, отслеживаемые Россией: 158 за 24 часаРоссия заявила, что отразила "масштабные" украинские атаки беспилотников на Москву и 14 других регионов. В течение ночи было перехвачено 158 воздушных объектов, сообщает министерство обороны России в Telegram. По данным официальных данных, 10 дронов атаковали Москву.

22:24 Ущерб в Харькове растет: число жертв достигло 47Число пострадавших в результате интенсивной российской воздушной атаки на Харьков возросло до 47, в том числе семь детей. Эта информация была опубликована украинской государственной службой по чрезвычайным ситуациям в Telegram. В фотографиях новостных агентств показано, как были поражены несколько гражданских зданий, в том числе торговый центр.

21:52 Трагический крушение вертолета в Украине: погибли два пилотаДва пилота погибли в результате крушения вертолета во время тренировочного полета в Ивано-Козедубском национальном авиационном университете Харькова. Государственное новостное агентство Ukrinform сообщает, что Ми-2 вертолет использовался для тренировочных целей. Страница Facebook университета сообщает о трагической потере - оба пилота погибли. Расследование причин крушения продолжается.

21:06 Ожидаются отключения электроэнергии в Украине: предупреждение UkrenergoUkrenergo объявила, что в понедельник в Украине ожидаются отключения электроэнергии из-за российских атак на электросети страны. Однако поставки жизненно важной инфраструктуры не будут ограничены. Ukrenergo предупреждает, что возможны изменения в масштабах ограничений.

Чтобы прочитать о более ранних событиях, кликните сюда.

Польская комиссия по правам человека выразила обеспокоенность возможным использованием дронов в качестве оружия, подчеркнув необходимость защиты гражданских жизней. В ответ на заявление бригадного генерала Томшаша Древеняка Комиссия запросила расследование нарушений воздушного пространства Польши и мер, принятых военными.

Читайте также: