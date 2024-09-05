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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

В 3:13 русские военные без разбора обстреливают жилой район в Костантиновке

 and  Christian Meier
Время чтения 3 минут
Александр Вулин находится под санкциями США из-за связей с Россией. Ранее он занимал должность...
Александр Вулин находится под санкциями США из-за связей с Россией. Ранее он занимал должность лидера спецслужб Сербии.

В 3:13 русские военные без разбора обстреливают жилой район в Костантиновке

02:22 В Украине зимой возможны длительные отключения электроэнергии

По прогнозу Украинского института энергетических стратегий, зимой украинцы могут столкнуться с ежедневными отключениями электроэнергии продолжительностью не менее 12 часов. В худшем случае они могут продлиться до 20 часов. Разумный прогноз предполагает стабильную работу восьми-девяти блоков атомных электростанций и отсутствие сильных морозов. Для этого нужно восстановить примерно половину из 6 гигаватт поврежденной мощности. Если Россия продолжит attacks на украинскую энергетику, институт предупреждает, что отключения могут продлиться до 20 часов, лишив людей тепла и электроэнергии в наиболее неблагоприятной ситуации.

00:29 Швейцария продлевает защиту для украинских беженцев

Швейцария продлила защитный статус для украинских беженцев до марта 2026 года. Это решение основано на ожидании, что ситуация в Украине не улучшится в ближайшее время. В марте 2022 года Швейцария предоставила украинским беженцам временную "S" защиту, которая дает ограниченную форму защиты лицам, находящимся в серьезной, повсеместной опасности.

23:03 В результате украинских атак на приграничный регион России погибли трое

По данным России, в результате украинских атак на приграничный с Россией регион Белгородской области погибли трое человек. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село Новотроицкое подверглось неоднократному обстрелу со стороны украинских сил, в результате чего погибли трое мирных жителей и двое получили ранения. Приграничный регион Белгородской области часто становится мишенью украинских воздушных и дроновых атак.

22:09 Украинский депутат обвиняет Россию в целенаправленных атаках на школы

Украинский парламентарий Роман Грищук обвинил Россию в эскалации атак на образовательные учреждения в Украине в начале нового учебного года. "Это сознательная попытка запугать украинцев", - сказал Грищук "Киевскому независимому". Согласно новостной платформе, за три дня пострадали как минимум 12 образовательных учреждений, в том числе военный институт, авиационный институт, университет и школы по всей Украине. В результате погибли или получили ранения десятки человек.

21:36 ISW считает, что Путин по-прежнему надеется подчинить Украину

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что президент России Владимир Путин по-прежнему надеется подчинить Украину. Даже продвижение украинцев на территорию России в Курской области не изменило этого представления, утверждает ISW. Несмотря на то, что наступление, кажется, влияет на российскую армию на оперативном уровне, оно, возможно, еще не побудило Путина пересмотреть свою стратегию. ISW предполагает, что Путин по-прежнему верит, что Россия может достичь своих целей, ведя изнурительную войну и выдерживая западную поддержку. В результате Путин не склонен к переговорам, которые не приведут к сдаче Украины и Запада его требованиям.

21:03 Кандидат в члены ЕС Сербия обещает лояльность Путину

Президент России Владимир Путин провел встречу с заместителем премьер-министра Сербии Александром Вулиным на полях экономического форума во Владивостоке. По данным российского телевидения, Путин заявил, что президента Сербии Александра Вучича также пригласили на предстоящий саммит БРИКС в России в октябре. Вулин подтвердил, что Сербия является tanto "российским союзником", как и стратегическим союзником. Несмотря на сильное давление, Сербия под руководством Вучича "никогда не будет выравниваться с НАТО, никогда не будет накладывать санкции на Россию и никогда не будет разрешать враждебные действия против России со своей территории". Сербия сохраняет дружеские отношения с Россией, даже будучи кандидатом в ЕС.

20:29 Тысячи покидают Покровск

Многие люди покидают восточноукраинский город Покровск, расположенный примерно в 10 километрах от линии фронта. Как сообщил губернатор Донецкой области Вадим Филащенко в интервью Interfax Ukraine, за месяц город покинули более 20 000 человек. В Покровске остаются около 26 000 человек, в том числе более 1000 детей. До конфликта в городе, который является промышленным и горнодобывающим центром, проживало почти 65 000 человек. Покровск является важным логистическим центром для украинской армии. Украинские войска отступают от российского наступления в регионе уже несколько месяцев. Недавно пророссийские военные блогеры заявили, что российские войска продвинулись в города Селидово и Укraine и сражались там.

19:55 США обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы

США обвиняют Россию в попытке повлиять на ноябрьские президентские выборы с помощью целевой дезинформации. По данным генерального прокурора Меррика Гарланда, Кремль якобы склонял неосведомленных влиятельных лиц в США принять его пропаганду. В результате были введены санкции, предъявлены уголовные обвинения и изъята интернет-доменная зона. По данным министерства финансов США, эти санкции коснулись 10 человек и 2 организаций, в том числе представителей государственного российского вещателя RT, хакеров и неправительственную организацию, связанную с Кремлем. Их обвиняют в использовании искусственного интеллекта для дезинформационных кампаний, направленных против избирательной кампании в США. Подробнее здесь.

Вы можете просмотреть предыдущие случаи здесь.

Европейский союз может оказать гуманитарную помощь Украине зимой, учитывая возможные длительные отключения электроэнергии. В свете российских атак на украинскую энергетику Европейский союз может предоставить генераторы, обогреватели и другие необходимые ресурсы для смягчения последствий для украинских граждан.

Александр Вулин находится под санкциями США из-за связей с Россией. Ранее он занимал должность лидера спецслужб Сербии.

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