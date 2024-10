В 23:46 Украина: Российские войска, как сообщается, казнили 93 военнопленных

Законодательные органы располагают существенными доказательствами массовых казней украинских военнопленных российскими силами

Глава Военного управления Главной прокуратуры Украины Юрий Белоусов заявил в национальном эфире, что у них есть данные о 93 солдатах, которые были казнены на поле боя. Белоусов подчеркнул, что более 80% украинских военнопленных были казнены в этом году, и этот тренд начался в ноябре 2023 года. "Отношение российских солдат к нашим пленным ухудшилось", - заявил он.

22:14 Сообщение: Возможные уступки Киева в переговорах о членстве в НАТО?

Украина твердо настроена на возвращение территорий, оккупированных Россией за последние десять лет, но как? Проблемы с личным составом, вооружением и поддержкой западного альянса сохраняются. Президент Владимир Зеленский заявляет, что Киев готовит "значительные решения" с США и другими странами на встрече Контактной группы в Рамштайне 12 октября. Новый подход Украины, согласно данным Financial Times, заключается в поиске помощи от союзников, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров. Западные дипломаты и все больше украинских официальных лиц считают, что существенные гарантии безопасности могут создать основу для урегулирования, при котором Россия сохранит фактический контроль над всей или частью украинской территории, которую она сейчас занимает. Разговоры также ведутся о возможности вступления Украины в НАТО в обмен.

21:23 Эксперты: Россия теряет в три раза больше техники, Украина ждет поставок танков

Россия в среднем теряет в три раза больше техники, чем Украина, и "постоянно сокращает запасы унаследованной советской техники, в то время как ее производство, как и у Украины, составляет лишь незначительную часть того, что она теряет", - говорит Jakub Janowski, эксперт из Праги, работающий в голландской группе открытых источников Oryx. Хотя Россия сейчас имеет преимущество в мобилизационном потенциале, рабочей силе и производственной мощности, директор консалтинговой компании Rochan Consulting Konrad Muzyka предупреждает, что время работает на Россию. Janowski считает, что хотя Россия имеет больше солдат и огневую мощь, она может столкнуться с серьезными проблемами, если Запад усилит свою поддержку. Кроме того, Украина все еще ждет поставок обещанной военной техники, в том числе как минимум 280 танков, 480 бронетранспортеров, 1200 машин для перевозки личного состава и 180 мобильных артиллерийских установок, согласно данным Oryx.

20:34 Украина заявляет о сбитом российском бомбардировщике, опубликованы фотографии обломков

Украинские силы заявляют, что сбили российский боевой самолет. Бомбардировщик был сбит возле города Костянтынивка в Донецкой области, сообщает глава местной военной администрации. Фотографии показывают обгоревшие остатки самолета, врезавшегося в дом и подожгшего его.

19:54 Аналитик: "Нереалистично, чтобы Украина сравнялась с Россией по количеству личного состава"

Чтобы получить преимущество в конфликте с Россией, Украина должна использовать "неконвенционные" стратегии, считает Дмитро Шмайло, сооснователь и генеральный директор киевского think-tank "Украинский центр безопасности и сотрудничества". Это включает в себя удары на дальние расстояния. Выполняя артиллерийские и ракетные удары, Украина могла бы подорвать российские логистические хабы и маршруты поставок в течение нескольких месяцев во время контрнаступления осенью 2022 года, вынудив российских солдат покинуть части Херсонской и Харьковской областей. "Нереалистично, чтобы Украина конкурировала с Россией по количеству личного состава", - считает Шмайло. Поэтому основное внимание должно быть уделено саботажу логистики противника и целям в "сердце военно-промышленного комплекса". В настоящее время Украина использует свои domestically разработанные беспилотники для ударов по целям на глубине более 1000 километров внутри России. По словам президента Украины Владимира Зеленского, это демонстрирует способность Украины наносить удары по территории России; однако западное высокоточное оружие с большей дальностью могло бы причинить гораздо больший ущерб. Западный альянс колеблется в отношении использования западного оружия для этой цели из-за опасений эскалации конфликта. По словам Шмайло, их развертывание могло бы иметь решающее значение на фронтах в течение нескольких месяцев.

19:20 Рёттген: "Решение будет политическим, но имеет военное условие"Эксперт по внешней политике ХДС Рёттген снижает ожидания быстрого мира. "Дипломатия будет успешной только тогда, когда Путин поймет, что он ничего не добьется войной", - говорит он "Der Spiegel": "Запад делает слишком мало, чтобы обеспечить это понимание", - критикует он. "Решение будет политическим. Однако оно имеет военное условие: не речь идет о возвращении всех украинских территорий. Речь идет о том, чтобы Украина достигла военного преимущества, пока Путин не осознает: "От войны больше нечего добиваться". Для этого Украина нуждается в постоянной и эффективной поддержке.

18:36 Украина: Найдено и нейтрализовано более 500 000 взрывных устройствУкраинские саперы обнаружили и обезвредили более 533 200 взрывных устройств с начала полномасштабного вторжения России, как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Им удалось очистить от мин 148 858 гектаров земли и 4 018 авиационных бомб. За последние 24 часа службы ГСЧС обработали 173 вызова и нейтрализовали и утилизировали 293 взрывных устройства, в том числе две авиационные бомбы. Наиболее пострадавшими регионами были Харьков (35 815 раз), Херсон (16 560 раз), Донецк (14 826 раз), Киев (11 393 раз), Николаев (9 360 раз), Чернигов (6 948 раз) и Суммы (4 425 раз). Украина является самой минной страной в мире. За последние два года эксперты министерства обороны Украины разминировали 30 000 квадратных километров земли, что примерно соответствует размеру Бельгии или Молдовы. С 2022 года около 174 000 квадратных километров украинской территории были загрязнены взрывчатыми веществами.

17:54 Ветеран НАТО Столтенберг высказался о возможном членстве УкраиныДо сих пор стандарт заключался в том, что Украина должна присоединиться к НАТО в среднесрочной перспективе, при условии прекращения конфликта с Россией. Украина стремится контролировать всю свою территорию до этого события. Недавно бывший главой альянса Jens Stoltenberg предложил возможный подход к украинскому вступлению, которое может произойти раньше. По словам Столтенберга, регион Украины, считающийся частью НАТО, не обязательно должен совпадать с международно признанными границами. Вместо этого "нужно провести линию, которая определяет, когда вступает в силу статья 5, и Украина должна контролировать всю территорию до этой границы". Статья 5 - это взаимная оборонная статья, которая oblige другие страны оказывать военную помощь члену. Столтенберг напомнил, что Западная Германия считала Восточную Германию частью большей Германии, но НАТО защищала только Западную Германию. Он также отметил, что США дают гарантии защиты Японии, но не для территорий, таких как Курильские острова, которые Япония считает своими, но контролируются Россией. Украина официально подала заявку на членство в НАТО в 2022 году, когда примерно пятая часть украинской территории находится под российским контролем.

17:19 Политик ХДС Рёттген осуждает "страшилки" ШольцаЭксперт по внешней политике ХДС Norbert Röttgen обвиняет федерального канцлера Олафа Шольца в распространении страшных историй, которые подрывают желание людей продолжать помогать Украине оружием. Рёттген утверждает, что Шольц способствует этому негативному настроению, представляя опасности каждого действия, направленного на поддержку Украины, как чрезвычайно опасные, в то время как настоящей причиной является российская агрессия. Рёттген осуждает принятие агрессивной риторики агрессора и передачу ее немцам как авторитет канцлера. "Канцлер не должен руководствоваться страхом. Он не должен основывать свои политические действия на страхе".

16:44 Украина ожидает наступления России на крупный город ЗапорожьеПо данным украинского военного командования, российские войска готовятся к скорому наступлению на значительный город Запорожье. Эта операция будет направлена на нарушение поставок в восточные оборонительные сектора, окружающие Донбасс, заявляет военный представитель Vladislav Voloshin. "Ситуация там сложная, как показывает продолжающийся огонь по противнику, а также обстрелы наших позиций и атаки на наши линии", - объясняет он. Огонь по противнику предполагает артиллерийский огонь, направленный на идентифицированные позиции вражеской артиллерии. Кроме того, есть интенсивные воздушные и ракетные удары по этой части Запорожья к югу от города: "Ситуация там довольно напряженная". В районе Запорожья российские силы захватили южную часть с той же самой атомной электростанцией, но не сам город.

16:17 Поговаривают: Россия теряет новый стелс-дроунРоссийские войска якобы потеряли новый стелс-дроун в воздушном пространстве Украины, согласно различным про-российским и про-украинским каналам Telegram. Беспилотный боевой самолет S-70 Okhotnik якобы выпустил кластерные бомбы по украинским позициям, прежде чем был сбит российским огнем, чтобы предотвратить захват украинскими силами. Этот продвинутый дрон может нести до 2000 килограммов полезной нагрузки и, как сообщается, должен массово поступать в производство до конца этого года, согласно российским отчетам.

15:44 Поговаривают: половина российских артиллерийских снарядов происходит из Северной КореиПоловина артиллерийских снарядов, используемых Россией в Украине, поступает из Северной Кореи, сообщает "The Times" со ссылкой на данные западных агентств. Северная Корея якобы поставляет Москве около 3 миллионов снарядов в год, значительная часть которых имеет низкое качество. Несмотря на их сомнительное качество, эти снаряды сыграли важную роль в продвижении России на восток, в частности, в захвате Вугледар в Донецкой области. Поскольку запасы боеприпасов России истощаются из-за интенсивного использования в Украине, Северная Корея стала основным внешним поставщиком оружия России. В августе агентство новостей Южной Кореи Yonhap сообщало, что Северная Корея получила технологии от России для использования спутников-шпионов, танков и самолетов в обмен на артиллерийские снаряды. В июне две страны подписали военное соглашение.

15:16 Россия развертывает неизвестные дроны против УкраиныЮрий Игнат, бывший спикер Воздушных сил, сообщил "Киевскому независимому", что российская армия все чаще использует безымянные модели дронов против Украины. Игнат не уточнил тип этих дронов. Россия усилила свои атаки дронами в последнее время, ежедневно целясь на городские районы Украины с сентября, что стало первым подобным случаем со времени полномасштабного вторжения. Эта тенденция сохранялась и в октябре.

14:51 Кара-Мурза награждена: "Борьба между добром и злом"Российский кремлевский критик Владимир Кара-Мурза и его жена Евгения получили премию за права человека от Фонда Бруно Крески в Вене. Пара выступает за освобождение других заключенных в России. Жизни таких заключенных, как член Московского районного совета Алексей Горинов и сибирский журналист Мария Пономарева, висят на волоске. Оба отбывают длительные сроки за критику вторжения России в Украину. Владимир Кара-Мурза himself провел значительное время в российской тюрьме и был освобожден в августе в результате обмена заключенными. Кара-Мурзы призывают западных политиков принять более активную позицию: "Лицом к лицу с настоящей борьбой между добром и злом диктаторы объединяются и угрожают выживанию демократии во всем мире, вы не можете быть нейтральными", - выражает Евгения Кара-Мурза.

14:23 Озабоченность по поводу дальнобойных ракет? Россия якобы перемещает персонал и оборудованиеПартизанская группа Атеш, действующая в оккупированных Россией территориях Украины, сообщает о перемещении военной техники и персонала в безопасные места в Мариуполе. "Из-за угрозы, которую представляют дальнобойные ракеты украинской армии, российские военные командиры действительно обеспокоены безопасностью своих войск и не имеют другого выбора, кроме как переместить свои позиции", - заявляет группа. Они стремятся продолжать идентифицировать маршруты движения и сообщать информацию украинской армии.

13:45 "Геркулесовы усилия" - Украина стремится вернуть газовые платформыГосударственная пограничная служба Украины опубликовала видео совместной операции с военной разведкой по возвращению газовых платформ в Черном море возле Змеиного острова. "С огромными усилиями мы захватили некоторые из этих стратегически важных объектов, которые служат нашими морскими опорными пунктами, и привели их под наш контроль. Если мы сохраним их, мы сможем контролировать значительную часть водной поверхности и укрепить нашу оборону", - гласит подпись.

13:18 Российские прокуроры требуют семь лет для 72-летнего американцаРоссийские прокуроры требуют семилетнего тюремного срока для 72-летнего американца за его участие в защите Украины от войны Москвы. Он должен отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщает российское информационное агентство Интерфакс, ссылаясь на ходатайство обвинения. Обвинение приняло во внимание возраст и признание мужчины в качестве смягчающих обстоятельств. Процесс проходит за закрытыми дверями. Сообщается, что мужчина, родом из Мичигана, жил в Украине с 2014 года. После нападения России на страну он присоединился к батальону территориальной обороны в восточном украинском городе Изюм. Город попал под российский контроль вскоре после начала войны. В ходе конфликта американец был захвачен российскими войсками в апреле 2022 года.

12:50 Известный российский пропагандистский канал исчез с платформы XОдин из самых известных российских пропагандистских каналов, Rybar, больше не доступен на платформе X. Канал с более чем 1,3 миллиона подписчиков объявил в Telegram, что был заблокирован, и выразил недовольство Илоном Маском. Причины остаются неясными. Rybar описывает себя как "самый часто цитируемый российский канал Telegram в иностранных СМИ" и заявляет, что освещает военный анализ, информационную войну и визуальную пропаганду.

12:03 Якобы сбит российский боевой самолетУкраина, возможно, успешно сбила еще один российский боевой самолет. Об этом сообщается в социальных сетях и в восточноевропейском СМИ Nexta, но официального подтверждения пока нет. Говорят, что он был сбит над Костютиновикой. Украинский журналист Илья Пономаренко предполагает, что это также могло быть дружественным огнем - попаданием Russians.

11:44 ТАСС: Российские войска захватили село на востоке УкраиныПо данным Министерства обороны России, российские войска захватили село Шchellanne Druhe на востоке Украины, сообщает ТАСС. Село находится в Донецкой области, частично под контролем России. Отчеты о ходе конфликта нельзя независимо проверить.

11:32 Порядок после войны: Мерц предлагает контактную группу Германии, Франции, Великобритании и ПольшиКандидат в канцлеры ХДС Фридрих Мерц предлагает контактную группу, состоящую из Германии, Франции, Великобритании и Польши, для выработки предложений по европейскому поствоенному порядку после конфликта в Украине. "Две условия для сотрудничества и выработки предложений являются обязательными: предложения по плану мира никогда не должны представляться только Германией, а всегда в тесном сотрудничестве с этими европейскими партнерами", - пишет председатель ХДС в информационном бюллетене. "И в восточных и центральных европейских странах, особенно в Украине, никогда не должно создаваться впечатления, что политическая карта Европы перекраивается над их головами". Наряду с США эти четыре страны "обладают достаточным политическим, экономическим и военным потенциалом и возможностями" для влияния на формирование политического порядка в Европе после войны.

11:15 Украина обрисовывает стратегию для предстоящей важной встречи в Рамштайне в ГерманииНа следующей неделе состоится первая встреча на уровне глав государств и правительств в Рамштайне. Президент Украины Зеленский планирует представить свою "стратегию победы", которая включает четкие, осязаемые шаги к справедливому окончанию войны. Соответствующее видео намекает на зависимость Киева: оружие, поставляемое союзниками, чтобы принудить Россию к миру силой. В видео показаны боевые самолеты, танки и артиллерия. Текст гласит: "Нам нужны мощные дальнобойные возможности и укрепление наших передовых позиций". Также видно аэрофотосъемку якобы разрушенных российских складов боеприпасов. Уничтожение этих складов является важным способом ограничения способности России поддерживать свою агрессивную войсковую кампанию. Однако эти склады обычно расположены далеко за линией фронта и надежно защищены, что требует дальнобойного оружия с высокой взрывной силой.

10:42 "Эрозия экономической автономии" - Китайские компании укрепляют присутствие в РоссииБывший глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявляет на платформе X, что Китай усиливает свое влияние на российскую экономику. В 2022 году 34% newly registered companies были под китайским контролем, что больше, чем 13% в 2021 году. "Ежемесячно регистрируется по 200, а оптовая торговля составляет 26% от продаж", - артикулирует Шевченко. "Доминирование корпораций в ключевых секторах, таких как автоторговля, эрозирует экономическую автономию России", - добавляет он.

10:08 "Опасно по многим причинам" - призыв Кречмера, Вайдке и Воигта вызывает возмущениеПредседатель комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофреитер критикует призыв министров Саксонии и Бранденбурга Михаэля Кречмера и Диетмара Вайдке, а также председателя ХДС Тюрингии Марио Воигта к увеличению дипломатического вмешательства в конфликт на Украине, назвав его "опасным по многим причинам". "Это ослабляет поддержку Украины - по крайней мере, в восприятии общественности. И подталкивает Путина к продолжению войны", - сказал Хофреитер изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland. Критики обвиняют политиков в том, что они пытаются угодить BSW, стремясь к будущим коалициям в трех восточных федеральных землях Германии. Кречмер, Вайдке и Воигт призывали к прекращению огня на Украине и призвали федеральное правительство к переговорам с Россией в гостевой статье FAZ. Российская сторона традиционно выдвигает ультиматумы Украине, одновременно заявляя о намерении выполнить все военные цели.

09:31 Левый активист сожалеет о участии в "мире демонстрации" в БерлинеВторжение России на Украину, с его опустошительными последствиями в виде десятков тысяч жертв, поляризовало левые круги. Некоторые отрицают или даже отрицают вину России, одновременно призывая Украину подчиняться invading Russian forces. Левый член Макс С. из Саксонии-Анхальт выразил сожаление на Facebook по поводу своего участия в недавней "мирной демонстрации" в Берлине. Он осудил насмешки и оскорбления в адрес социал-демократа Ральфа Шtegner, который говорил об агрессивной войне. Он также был встревожен призывами "военных" от членов BSW. "Украина имеет право на самооборону", - сказал он. "То, что тех, кто называет агрессора, освистывают, не должно быть приемлемым в 'мирном движении'", - добавил он. Он заявил, что больше не будет участвовать в такой "мирной демонстрации".

08:49 Бывший генеральный секретарь НАТО признает ошибку в поставках оружияБывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признает, что Украина не была достаточно хорошо вооружена. В интервью "Financial Times" он признал, что "мы все должны признать, что мы не снабдили их достаточным количеством оружия до invasions. И мы должны были снабдить их более современным оружием после invasions. Я несу часть ответственности". Столтенберг также заявил, что до российского нападения в феврале 2022 года уже велась значительная дискуссия о том, следует ли поставлять оружие Киеву. Большинство союзников тогда были против этого - "они опасались последствий".

08:07 Украина запускает атаки дронов на российский регион ВоронежПо словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, ночью с Украины были совершены атаки дронов на несколько предприятий, якобы производящих гражданскую продукцию. Есть один раненый и пожар, сообщил Гусев. В социальных сетях полно видео с пожарами, но их подлинность не подтверждена. Традиционно российские власти преуменьшают последствия украинских атак.

здесь.07:31 Министерство обороны России публикует странное видео тренировок по уклонению от атак дроновМинистерство обороны России опубликовало видео, на котором показаны российские солдаты, тренирующиеся уклоняться от атак дронов. Дроны представляют собой серьезную угрозу на поле боя. Самый эффективный способ противодействовать им - это электронные помехи. Если этот метод не срабатывает, есть ограниченные возможности для защиты от них. Стрельба по дрону из обычного стрелкового оружия очень сложна, лучший вариант - использовать дробовик. В российском видео солдат briefly уклоняется от атаки, перекатываясь по земле, а другой бросает свое ружье в воздух, чтобы ударить по дрону. Подобные сценарии неоднократно фиксировались в видеороликах с линии фронта, где дроны, как правило, продолжают взрываться.

14:06 Брутальные тактические приемы России, характеризующиеся массовыми принудительными наступлениями, очевидны в данных, предоставленных экспертом по OSINT из проекта Oryx. Согласно этим данным, российская армия терпит катастрофические потери в районе Покровска, нынешней точки фокуса войны, которые намного превосходят потери Украины. За последний год число уничтоженных, брошенных, поврежденных и захваченных танков на российской стороне составило 539, по сравнению с 92 на украинской стороне. Для успешной атаки на защитников атакующий обычно должен обладать трехкратным превосходством. Однако разрывы значительны в бронетанковой технике, такой как БТР, где цифры составляют 1020 против 138. Эти потери были названы "исключительно высокими" бывшим морским пехотинцем США Робом Ли из Института исследований внешней политики. Эксперты OSINT обычно полагаются на свободно доступный визуальный и видеоматериал из онлайн-источников для сбора своих данных, что указывает на то, что фактические потери могут быть еще выше.

10:06 Возможная мобилизация 18-25-летних? Бывший командующий Салушный не согласен

Валерию Салушному, бывшему главнокомандующему Вооруженными силами Украины и нынешнему украинскому послу в Великобритании, возражает против снижения возраста мобилизации. Салушный считает, что возрастная группа 18-25 лет является критически важной для будущего Украины, и возраст мобилизации должен быть снижен только в крайних случаях, согласно Unian со ссылкой на Bukvy. "Возрастную группу 18-25 лет нужно защищать как можно больше. Вот почему, когда я был главнокомандующим, я всегда выступал против мобилизации лиц моложе 25 лет, потому что нам нужна Украина в 20-х и 30-х годах", - объяснил Салушный. В Украине есть голоса, призывающие снизить возраст мобилизации для призыва большего числа солдат.

09:29 Вторая попытка: Украинский добровольческий легион будет создан в Польше

Заместитель министра обороны Павел Залеский объявил в пятницу, что украинское консульство в Люблине набирает украинских волонтеров, проживающих в Польше, для обучения в польских вооруженных силах. Министр Владислав Косиняк-Камыш отметил, что Польша готова начать обучение в сентябре, но нехватка волонтеров задержала начало обучения: "В то время недостаточно волонтеров выразили интерес. Насколько я знаю, Украина теперь приняла меры, чтобы информировать, набирать и продвигать этот процесс, так что мы можем ожидать результатов", - сказал Косиняк-Камыш Wnp.pl. Легион был представлен в июле как добровольческая военная единица, состоящая из украинских мужчин, проживающих в Польше, и обучаемая польскими вооруженными силами.

08:00 Бывший генсек НАТО Столтенберг сожалеет о запоздалой реакции Запада

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался в интервью "Финансовой газете", что задержка в оказании военной помощи Украине во время его руководства альянсом является его крупнейшим сожалением. Столтенберг считает, что это могло бы существенно укрепить обороноспособность Украины. "Если есть что-то, в чем я сожалею, так это то, что мы должны были предоставить Украине гораздо больше военной поддержки гораздо раньше. Развертывание летального оружия было значительной дискуссией. Большинство союзников выступали против этого до вторжения... они имели immense concerns about the consequences. Я горжусь тем, что мы сделали, но было бы большим преимуществом, если бы мы начали раньше. Это могло бы даже предотвратить вторжение или по крайней мере сделать его намного сложнее для них", - сказал Столтенберг.

06:01 Элитные подразделения России сообщают о значительных потерях в бою за ВугледарКак сообщает BBC News Russia в пятницу, элитные войска России якобы потерпели в четыре раза больше потерь в годовых боях вокруг Вугледара в Донбассе, чем за десять лет Второй чеченской войны. Украинские силы объявили о своем отступлении из стратегического поселения в Донбассе в среду, после того как российские войска окружили фланги города и вошли в сам Вугледар. В штурме города участвовали элитные бригады 155-й и 40-й бригад российских вооруженных сил, также известные как "Черные береты". По данным BBC, по меньшей мере 211 морских пехотинцев из 155-й бригады погибли, и еще 42 числятся пропавшими без вести, превысив потери подразделения за время многолетней Второй чеченской войны (1999-2009). Репортеры BBC также задокументировали смерть 72 российских солдат из 40-й бригады.

21:55 Оппозиционные фигуры в Белоруссии осуждены за angebliches Sabotage-Attentat - Strafen von bis zu 25 JahrenEin Gericht in Belarus hat am Freitag 12 Oppositionsführer zu Gefängnisstrafen von zwei bis 25 Jahren verurteilt, angeblich wegen der Planung eines Sabotageangriffs auf ein russisches Militärflugzeug im Februar 2023. Nur fünf der Verurteilten befinden sich derzeit in Belarus, während die übrigen sieben in Abwesenheit verurteilt wurden. Nikolai Schwetsch, der angebliche Drahtzieher des Angriffs, der Belarus im Sommer als Teil eines Gefangenenaustauschs mit der Ukraine verlassen hat, wurde zu 25 Jahren Haft verurteilt. Im Februar 2023 beanspruchten pro-ukrainische Aktivisten die Verantwortung für die Zerstörung eines russischen Militärflugzeugs auf dem Flughafen Matschulischtschi bei Minsk. Es handelte sich angeblich um ein Aufklärungsflugzeug des Typs A-50.

22:19 Обновление: Россия планирует нанять 225 000 временных солдат в течение следующих 3 летМинистерство обороны России, по данным независимой российской новостной платформы "Безпристрастные новости", планирует призвать как минимум 225 000 временных солдат в течение следующих 3 лет. Это видно из предложенного бюджета на 2025-2027 годы. Ежегодно выделяется около $335 млн США в качестве единовременных бонусов при подписании контракта.

21:44 Румыния: Обломки российского дрона найдены на территории НАТОРумынские власти сообщили о находке обломков российского дрона на своей территории. Министерство обороны подтвердило обнаружение обломков российского дрона в районе Литовского канала недалеко от украинской границы. Расследование продолжается. Неделю назад произошел инцидент с российским дроном, который, возможно, ненадолго вошел в воздушное пространство Румынии. Дрон подозревается в участии в нападении на украинский город Измаил. Измаил расположен на Дунае, а Румыния находится на противоположном берегу реки в этом месте.

21:10 Джонсон: В правление Трампа Путин не начал бы конфликтБывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что не случайно Россия не вторглась в Украину, когда Дональд Трамп был президентом США. "Одним из преимуществ Трампа была его непредсказуемая непредсказуемость", - заявил он газете "Теллиграф". Он предполагает, что если бы Трамп был президентом, Россия не invade Ukraine. "С точки зрения Путина, было настоящее опасение, что Трамп воспримет нападение на европейскую страну как оскорбление Америке и мировому порядку, что вызовет жесткий ответ", - считает Джонсон, по данным "Теллиграфа". Он считает, что непредсказуемость Трампа сама по себе была бы достаточной, чтобы удержать Путина от ведения войны с суверенной страной.

20:03 Мэр:Russians 7 kilometers from PokrovskРоссийские силы, по словам мэра Сергея Добряка на украинском телевидении, якобы приближаются к Покровску, в настоящее время находясь всего в 7 километрах от границ города. Ранее сообщалось, что они находились примерно в 10 километрах. Мэр сообщает об инцидентах бомбардировки, в том числе два нападения на центр города вчера. Сейчас около 80% критической инфраструктуры города повреждено или разрушено. "Противник лишает нас электроэнергии, воды и газа. Это готовит нас к зиме", - объясняет он. Несмотря на рекомендации эвакуироваться, более 13 000 человек все еще проживают в Покровске, в том числе около сотни детей. До конфликта в городе проживало 60 000 человек.

Международное сообщество должно оказывать давление на Россию, чтобы она соблюдала Женевские конвенции, так как ее военные силы обвиняются в массовых executiones украинских военнопленных.

В свете эскалации конфликта и предполагаемых военных преступлений важно, чтобы международное сообщество усилило военную поддержку Украины, особенно в области дальнобойного оружия, чтобы помочь предотвратить дальнейшие нарушения прав человека.

