В 23:22 республиканцы США выступают за разрешение Украине использовать американское оружие против России.

Влиятельные республиканцы в Конгрессе США призывают Байдена разрешить Украине использовать дальнобойные ракетные системы против дальнейших целей РоссииВлиятельные республиканцы в Конгрессе США призывают президента Байдена снять ограничения на использование Украиной дальнобойных ракетных систем против обозначенных военных целей в России, как указано в письме президенту. Это письмо подписали видные фигуры, такие как Майкл Маккол, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей. На данный момент США ограничили использование своего оружия против России только для обороны против российского наступления на восточный украинский город Харьков.

22:17 Госсекретарь США и его британский коллега планируют визит в КиевГоссекретарь США Энтони Блинкен и его британский коллега Дэвид Ламми планируют совместный визит в Украину на этой неделе, как они объявили на пресс-конференции во время встреч Блинкена в Лондоне. Этот визит важен для Украины, по словам Блинкена, поскольку Россия продолжает эскалацию своей агрессии против гражданского населения, ключевой инфраструктуры и украинской армии. "Мы видим, как она эскалирует свои атаки на города, людей и особенно на энергетическую инфраструктуру перед холодными месяцами", - предупреждает Блинкен.

21:36 Зеленский критикует прежнюю дипломатиюПрезидент Украины Владимир Зеленский призвал своих дипломатов быть более активными в продвижении интересов Украины, которые, по его мнению, находятся под атакой России. Новый министр иностранных дел Андрей Сибига должен преобразовать украинскую дипломатию для более быстрого реагирования на вызовы, советует Зеленский в своем вечернем видеообращении. Он также подчеркнул необходимость большего понимания Украины в Европе и более тесных связей с Латинской Америкой, Африкой и Азией, а также полное использование стратегического партнерства с Соединенными Штатами.

20:57 Минные поля негативно влияют на ВВП УкраиныМины уменьшают ВВП Украины на $11,2 миллиарда в год, что составляет примерно 5,6% национального богатства Украины в соответствии с экономическим выходом 2021 года, согласно данным Министерства экономики Украины и Института глобальных изменений Тони Блэра. Исследование показывает, что региональные налоговые доходы снизились примерно на $1,1 миллиарда из-за мин, а стоимость украинских экспортов также снизилась примерно на $8,9 миллиарда. Министерство сельского хозяйства сообщило, что 2,5% обрабатываемых земель стали минованными и непригодными для использования, с оценкой в $34,6 миллиарда для безопасного удаления мин.

20:11 Киев готовится к самому сложному зимнему периоду со времени начала войныУкраинское правительство ожидает встретить самую трудную зиму со времени начала конфликта, учитывая ущерб энергетическому сектору. Обеспечение стабильного энергоснабжения в течение предстоящего отопительного периода будет вызовом, mentions премьер-министр Денис Шмыгаль в Киеве. "Мы успешно преодолели три отопительных периода, но предстоящая зима не будет проще; она может оказаться самой сложной." Украина получает помощь для своего энергетического сектора от различных стран для восстановления поврежденных электростанций и повышения устойчивости энергосистемы путем децентрализации. "Мы также усиливаем автономность критической инфраструктуры", - добавляет премьер-министр.

19:27 Баerbock сомневается в мирных переговорахМинистр иностранных дел Германии Аннелена Баerbок выражает сомнения в новых мирных переговорах с президентом России Владимиром Путиным для прекращения почти двухлетнего конфликта в Украине. К сожалению, каждая согласованная мирная инициатива привела к "большему террору, большему страданию и большему количеству жертв" со стороны России, заявила Баerbок во время встречи со своим индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром в Берлине. Путин ответил на мирные предложения "дальнейшим разрушением Украины, а не переговорами", предостерегает Баerbок от излишнего оптимизма; российский конфликт ведется на нескольких фронтах.

18:43 Кремль укрепляет свои позиции в ответ на украинские беспилотные атакиПосле украинских беспилотных атак, нацеленных на Москву, Кремль заявляет, что его военная стратегия оправдана. Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал российским новостным агентствам: "Мы должны продолжать военную спецоперацию, чтобы защитить себя от подобных инцидентов". Несмотря на ежедневные жертвы среди гражданского населения в Украине из-за российских ударов беспилотниками или ракетами, Песков называет смертельный украинский удар беспилотником "характерным для киевского режима".

18:07 Первая гражданская жертва в Московской области в результате украинских атакВпервые со времени начала конфликта в Московской области погиб гражданский в результате украинских атак беспилотников. Губернатор Андрей Воробьев сообщает в Telegram, что 46-летняя женщина погибла, когда беспилотник ударил по жилому дому в городе Раменское на южных окраинах столицы.

17:23 Путин: России нужно готовиться к отражению военной агрессии со всех направленийПрезидент России Владимир Путин подчеркивает важность того, чтобы Россия была готова отразить возможную военную агрессию со всех направлений на встрече с участниками стратегических командно-штабных учений "Океан-2024". "Россия должна быть готова ко всем развивающимся событиям. Наша армия должна эффективно защищать суверенитет и интересы нации, отражая любую военную агрессию со всех направлений, в том числе морских и океанских регионов", - цитирует президента агентство ТАСС. Он также отмечает, что "военно-морской флот играет важную роль в выполнении этой задачи".

16:51 Германия, Франция и Великобритания осуждают поставку иранских ракет в РоссиюГермания, Франция и Великобритания выразили свой протест в связи с поставкой иранских баллистических ракет в Россию. В совместном заявлении они осудили этот шаг как дальнейшее обострение военной поддержки Ирана действий России против Украины. Развертывание этих иранских ракет может потенциально достичь территорий Европы, усугубляя положение украинского населения. Это действие расценивается как стратегическое обострение tanto со стороны Ирана, как и со стороны России, представляя прямую угрозу европейской безопасности. Правительства ранее предупреждали Иран о подобном шаге и теперь будут вводить санкции, в том числе приостанавливать двусторонние авиационные транспортные соглашения и целевым образом нацеливаться на Iran Air, а также вводить санкции в отношении лиц и учреждений, причастных к этому процессу. Ранее США обвинили Иран в поставках оружия России для военных усилий в Украине и объявили новые санкции против Тегерана.

16:32 Шойгу отвергает переговоры с Украиной без вывода войск с российской территорииСекретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отвергает идею мирных переговоров с Украиной до тех пор, пока украинские войска остаются на российской территории. Говоря с российским государственным телевидением, Шойгу заявил: "Мы не будем вести переговоры, пока не выгоним их с нашей территории." С начала августа Украина ведет наступление в российском регионе Курск, что является первым случаем с начала войны, когда украинские наземные войска проникли на российскую территорию. Шойгу расценивает это как попытку Украины заставить Россию вести переговоры на своих условиях и вывести свои войска из Донбасса.

16:04 Солдаты, завербованные из тюрем, направляются на передовуюОбе стороны, Россия и Украина, прибегают к вербовке заключенных для военной службы на передовой, чтобы поддерживать достаточное количество солдат. Бывший тюремный надзиратель Олекcandr теперь служит командиром в 59-й бригаде. В видеорепортаже мужчины рассказывают о своих ужасах на передовой.

15:38 Российская армия планирует вытеснить украинские войска из региона КурскКремлевский спикер Дмитрий Песков заявил, что российская армия имеет планы по изгнанию украинских войск из российского пограничного района Курск, сообщает агентство ТАСС. Когда его спросили о сроках вывода украинских войск с российской территории, Песков сказал: "Военные, конечно, имеют необходимые планы, но я не думаю, что их следует делать публичными". Регион переживает масштабное украинское наступление с 6 августа, при этом значительные его части сейчас находятся под контролем украинских сил.

15:13 Латвия продлевает меры безопасности на границе до конца годаПосле того, как Латвия, член ЕС и НАТО, столкнулась с высокими уровнями нелегальных пересечений границы, страна решила продлить усиленные меры пограничной защиты с соседней Белоруссией до конца года. Российский конфликт на Украине и авторитарный режим в Минске были названы дополнительными факторами риска, которые побудили принять это решение. Это действие предоставит дополнительные полномочия пограничной охране в шести восточных регионах балтийской страны.

14:47 Украина удваивает производство оружияПо данным правительства, Украина увеличила производство оружия на 100% в этом году, при этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о удвоении производства по сравнению с 2023 годом. Украина планирует произвести более миллиона дронов к концу года. "Мы прогрессируем, и производство дронов растет", - заявил Шмыгаль.

14:23 Военный эксперт хвалит "разумное" предложение канцлера ШольцаКанцлер Шольц предложил мирные переговоры с Россией, что вызвало критику со стороны некоторых политических кругов. Однако военный эксперт Ральф Тьеле поддерживает инициативу канцлера и призывает к немедленным действиям, предупреждая, что Украина может столкнуться с прорывом своих оборонительных линий после наступления в Курске.

13:52 Институт Киля предупреждает о "недостаточном" бюджете обороны ГерманииИсследователи Института мировой экономики в Киле считают, что бюджет обороны Германии стратегически недостаточен в свете растущей угрозы безопасности России для НАТО. Несмотря на разговоры о "значительных изменениях", разрыв между военными возможностями Германии и России расширяется, считают исследователи. Они призывают к постоянному бюджету обороны не менее 100 миллиардов евро, заявляя, что "Россия превращается в большую опасность для НАТО, в то время как мы только постепенно наращиваем свои оборонные возможности".

12:25 Различие в подходах между Путиным и Лавровым к использованию оружия на УкраинеУкраина призывает лидеров ЕС и США разрешить использование оружия на российской территории. Нидерланды согласились, в том числе пообещав поставку истребителей.

12:59 Россия заявляет о захвате четырех дополнительных городов в Донецкой областиРоссийская армия заявляет, что захватила контроль над четырьмя дополнительными городами в восточной украинской области Донецк. Южная группа сил захватила Красногоровку и Григоровку, Восточная группа Водяное, а Центральная группа Хализинвку, согласно Министерству обороны России. Однако эти утверждения не могут быть независимо подтверждены и оспариваются украинскими военными наблюдателями, которые отметили три из городов как занятые, за исключением Григоровки. Украина сейчас находится под сильным давлением на восточном фронте.

12:20 Москва придает приоритет одному партнеру по диалогуВ июне состоялся мирный саммит без участия России. Теперь канцлер Германии Олаф Шольц готов к разговору с президентом России Владимиром Путиным. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров демонстрирует дипломатические инициативы, но не в отношении Европы, сообщает корреспондент ntv Рейнер Мунц.

11:50 Киев предупреждает о растущем использовании Россией химического оружия Украинские власти предупреждают, что российские войска в Украине все чаще используют химическое оружие. Военное командование Украины опубликовало в Facebook, что российские войска применили 447 снарядов с опасными химическими веществами и отравляющими веществами в августе, и 4035 раз между 15 февраля 2023 года и 24 августа 2024 года. Военное командование Украины также утверждает, что российские войска поставляют запрещенные отравляющие вещества и используют неизвестные химические соединения. Кроме того, они заявляют: "Россия таким образом грубо нарушает законы войны и пренебрегает принципами и обязательствами, закрепленными в Конвенции о химическом оружии".

11:19 Офис президента Киева: Атаки на склады оружия России допустимы Глава офиса президента Украины повторяет требование своим западным союзникам санкционировать использование их оружия против целей глубоко на территории России. Андрей Ермак объясняет, что важно атаковать склады боеприпасов России. "Защита - не эскалация." Это о том, чтобы использовать западное оружие для предотвращения террора, сообщает Ермак в Telegram. Однако западные страны колеблются, чтобы разрешить Украине использовать оружие, которое они предоставили, на территории России, опасаясь втягивания в конфликт.

10:53 Пожары и жертвы - Россия атакует роями дронов и двумя ракетами По меньшей мере трое людей были ранены, как сообщают местные власти, в результате атаки российских дронов и ракет. Buildings были разрушены, и начались пожары, отмечают они. ВВС сообщает в Telegram, что ПВО сбила 38 из 46 российских дронов над 13 регионами во время ночной атаки. Россия также использовала две ракеты в своей атаке. Энергетические объекты в восьми украинских регионах также были целью, сообщает министерство энергетики в Киеве, что привело к сбоям в линиях электропередач и подстанциях.

10:27 Утрата репутации: комиссар по правам детей Путина выходит замуж за олигарха Ранее считавшаяся олицетворением русской женщины, Мария Львова-Белова, комиссар по правам детей России, была замужем за православным священником с 2003 года. Вместе они распространяли в пропагандистских СМИ идеи о консервативных ценностях, христианской вере и своем опыте воспитания многих детей. Ее также обвиняли Международный уголовный суд в 2023 году вместе с лидером Кремля Владимиром Путиным в незаконной депортации детей из Украины. Однако, как оказалось, ее приверженность традициям и священнику-мужу может не быть такой крепкой, как казалось. Независимое СМИ Verstka сообщает, что она вышла замуж за олигарха Константина Малофеева, с которым у нее была длительная связь. Однако эта связь остается несколько традиционной, так как Малофеев является основателем кремлевского телеканала "Царьград ТВ" и активным сторонником монархии и войны России.

09:59 Россия сообщает о волне украинских дронов Женщина якобы погибла в результате украинской атаки дронов на Москву, сообщает губернатор региона. Видео показывает взрывы в жилых районах. Российские источники также утверждают, что было сбито 144 дрона.

09:32 Россия начинает крупные учения флота с участием более 400 кораблей Россия начинает стратегические учения "Океан-2024" в различных регионах самой большой страны России. В учениях примут участие более 400 кораблей, в том числе подводные лодки, и более 90 000 военнослужащих из разных флотов до 16 сентября, сообщает Министерство обороны Москвы. Учения проходят в Балтийском море, Арктике, Каспийском море и Средиземном море, где у России есть база в сирийском порту Тартус.

09:10 Два погибших в результате пожара на нефтепроводе в российском регионе Оренбург Два человека погибли в результате пожара на нефтепроводе в российском регионе Оренбург, сообщает агентство ТАСС. Расследование причин пожара продолжается. Пока не ясно, когда начался пожар. Неподтвержденные сообщения об инциденте уже циркулировали на некоторых российских каналах Telegram в понедельник.

08:43 Переговоры приостановлены: Россия Россия не будет вести переговоры с Украиной, пока ее войска не покинут российские территории, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. Ранее пресс-секретарь Кремля Песков также отказался от переговоров.

07:43 Шольц предлагает условия для участия России в переговорах о мире Канцлер Германии Олаф Шольц предлагает условия для участия России в потенциальной мирной конференции по Украине. На мероприятии СДП в понедельник вечером он подчеркивает необходимость оказания военной помощи Украине против агрессора России и одновременного поиска способов снижения напряженности. Шольц выражает желание провести еще одну мирную конференцию с участием России. Однако он признает, что это маловероятно, если Россия продолжит угрожать Украине, ссылаясь на Владимира Путина, который выступает за дополнительную территорию Украины. "Важно в политике", - подчеркивает Шольц, "ясно общаться, быть стойким и настойчивым, чтобы установить мир и безопасность в Европе".

07:18 Официальные лица Украины отвечают на заявления Фико о фашизме в вооруженных силахУкраина выражает недовольство заявлениями премьер-министра Словакии Роберта Фико о наличии фашистских элементов в украинской армии. Как сообщает Reuters, Фико призвал Киев искоренить фашистские элементы в своих вооруженных силах. В заявлении украинского МИД подчеркивается, что украинские солдаты защищают свои семьи, дома и страну от российских захватчиков, которые используют символ "З" - эмблему современной России, связанной с фашизмом. В заявлении также упоминаются миллионы жертв, понесенных украинским народом в борьбе против нацизма в течение 20 века. Обвинения Фико аналогичны российской пропагандистской этикетке украинского правительства как нацистов. На самом деле, экстремистские партии получили менее 2,4% голосов на выборах в 2019 году. Историк Timothy Snyder признает фашистские черты в режиме Путина.

06:56 Воробьев корректирует данные о жертвах в МосквеГубернатор российского региона Андрей Воробьев в Telegram сообщил, что в результате украинского drone-атаки в Москве погибла женщина и трое гражданских были ранены. Ранее он сообщал о гибели ребенка, но не смог это подтвердить. По его словам, в убежищах находятся 43 человека.

06:25 Greenpeace возобновляет офис в Киеве для расследования экологических преступленийGreenpeace активировал офис в Киеве, чтобы ускорить проекты реконструкции в Украине и расследовать экологические преступления, вызванные российским вторжением. Организация уже сотрудничает с местными экологическими организациями и стремится продвигать развитие зеленой инфраструктуры посредством использования возобновляемых источников энергии. Как заявила новый глава офиса Наталья Хосак, Greenpeace поможет Украине разрабатывать устойчивую инфраструктуру с использованием солнечной и ветровой энергии.

06:02 Погиб ребенок в результате удара беспилотника в российском регионеРоссийские новостные сообщения сообщают, что ребенок погиб в результате украинской drone-атаки в Московской области. Губернатор Андрей Воробьев объявил в Telegram, что за ночь было перехвачено 14 украинских беспилотников в столичном регионе. Один из них вызвал пожар, который сейчас тушат пожарные. При least one person was injured when a drone struck an apartment building during this incident.

05:31 Украинские силы обороны отражают атаку беспилотников на КиевАдминистрация украинской столицы сообщила в Telegram, что украинские подразделения ПВО успешно отразили российскую атаку беспилотников на Киев.

04:36 Обломки беспилотника повредили российский энергетический комплексПо данным российского новостного агентства TASS, обломки беспилотника, сбитого российской ПВО в Тульской области, упали на энергетический комплекс. Погибших нет, и работа комплекса не нарушена.

03:29 Украинские беспилотники перехвачены над МосквойПосле того, как два украинских беспилотника были сбиты над районом Домодедово в Москве, на место происшествия были вызваны экстренные службы, как сообщает мэр Москвы Сергей Собянин. О повреждениях или жертвах ничего не сообщается. Район Домодедово находится примерно в 50 километрах к югу от Кремля и является домом для одного из крупнейших аэропортов Москвы.

02:17 Российская ПВО сбила беспилотник, направляющийся в МосквуРоссийские подразделения ПВО сбили беспилотник, направляющийся в Москву, как сообщает мэр Москвы Сергей Собянин. Первые сообщения указывают на отсутствие жертв и повреждений от обломков беспилотника. Украина не сделала заявлений.

00:12 Зеленский благодарит Швецию за новый пакет помощиПрезидент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Швецию за пакет помощи в размере 445 миллионов долларов. Пакет включает системы ПВО, противотанковое оружие и финансовые средства для покрытия неотложных потребностей Украины. Согласно шведским сообщениям, пакет также включает запасные части для истребителей Gripen в преддверии возможных будущих поставок самолетов.

22:17 Министерство иностранных дел: Россия представляет "основную угрозу спокойствию" прямо у границ НАТОПосле проникновения российских беспилотников в Латвию и Румынию Министерство иностранных дел характеризует Россию под руководством Владимира Путина как "основную угрозу спокойствию и безопасности". "К сожалению, Россия под руководством Путина в настоящее время является основной угрозой спокойствию и безопасности прямо у границ НАТО", - отмечает министерство в X. "Этот факт был подчеркнут, не в последнюю очередь, недавними инцидентами с беспилотниками в Румынии и Латвии". "Мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками по НАТО и стоим плечом к плечу", - добавляет Министерство иностранных дел, имея в виду беспилотники. На прошлых выходных члены НАТО и ЕС Латвия и Румыния сообщили о проникновении российского беспилотника на свою территорию.

21:42 США не подтверждают поставки иранских ракет РоссииАдминистрация США не может подтвердить сообщения о том, что Иран предоставил России баллистические ракеты, как заявил Джон Кирби, представитель национальной безопасности США.

21:28 Зеленский подчеркивает быстрое выполнение соглашений о помощиПрезидент Украины Владимир Зеленский призвал к быстрому выполнению соглашений о помощи с Западом. "Результат войны напрямую зависит от эффективности логистики поставок и выполнения всех обязательств партнерами", - сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении. Оружие и техника должны поставляться своевременно, чтобы быть эффективными. "То, что нужно в сентябре, должно быть доставлено нашим войскам в сентябре".

20:52 Противник российской оппозиции советует не давать Путину "сохранить лицо" в выходе из конфликта в Украине

Владимир Кара-Мурза, известный российский оппозиционер, предостерегает Запад от предоставления российскому президенту Владимиру Путину "сохранить лицо" выхода из конфликта в Украине. "Ключевым является то, чтобы Владимир Путин не победил в войне против Украины", - заявляет Кара-Мурза. "Ключевым является то, чтобы Владимир Путин не нашел "сохранить лицо" выхода из этого конфликта в Украине". Примерно через месяц после своего освобождения в результате обмена пленными, Кара-Мурза отмечает "усталость" от конфликта в западных обществах. Однако Путин должен "быть побежден". Он добавляет: "Если, к сожалению, режим Путина сможет представить результат этой войны как победу для себя и остаться у власти, мы будем говорить о другом конфликте или бедствии в течение года или 18 месяцев".

