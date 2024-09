В 23:15 Зеленский предупреждает о потенциальных ядерных опасностях, заявив: "Путин высоко ценит свое существование".

22:10 Австрийская политическая перестановка и война в Украине/РоссияАвстрийские парламентские выборы перекроили политический ландшафт. Правые ФПО, как ожидается, одержат победу с 28,7%, что является историческим достижением. В своей предвыборной программе правые популисты критиковали внешнюю политику ЕС. Несмотря на войну в Украине, партия проявляет более сочувственное отношение к России и не беспокоится об австрийской зависимости от российского газа. Вена-Московское газовое соглашение, продленное в 2018 году до 2040 года, включает обязательство о покупке значительных объемов природного газа и оплате даже в том случае, если газ не поставляется.Between January and May 2024, over 90% of Austria's gas imports originated from Russia.

21:37 Визит премьер-министра России в ТегеранПремьер-министр России Михаил Мишустин отправляется в Тегеран на переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке. Встреча запланирована на понедельник, как сообщает правительство России. Мишустин также встретится с вице-президентом Ирана Иshaq Jahangiri. Россия заявляет, что премьер-министр России обсудит "весь спектр российско-иранского сотрудничества в сфере торговли, экономики, культуры и гуманитарной помощи." Запад обвиняет Иран в поставках беспилотников и ракет российской армии для военной операции в Украине, что Иран отрицает.

21:02 Денмарк объявляет о военной помощи Украине и замороженных российских активахДания объявила о согласовании еще одного пакета военной помощи Украине на сумму 1,3 миллиарда датских крон (около 174 миллионов евро). Средства будут использованы для поставки оружия и военной техники, произведенной в Украине, на передовую, как сообщает Министерство обороны Дании. Финансирование также будет осуществляться за счет замороженных российских активов. Кроме того, правительство Дании планирует создать совместный датско-украинский центр обороны в Киеве. Министерство бизнеса и промышленности Дании заявляет, что центр будет способствовать новым партнерствам в оборонной сфере. "Войны не выигрываются только на поле боя, но и в промышленности", - объясняет министр Morten Bødskov.

20:31 Норвегия рассматривает возможность строительства забора на границе с РоссиейМинистр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мelh заявляет, что страна может построить забор вдоль своей границы с Россией. "Граничный забор интересен не только потому, что он может сдерживать, но и потому, что он содержит датчики и технологию, которые позволяют обнаруживать перемещения людей возле границы", - сказала она в интервью вещателю NRK. Правительство Норвегии в настоящее время рассматривает несколько мер по укреплению безопасности вдоль 198-километровой границы, в том числе увеличение числа пограничных сотрудников или усиление наблюдения. Мelh посетила Финляндию летом, чтобы узнать, как страна обеспечила свою 1340-километровую границу с Россией. Финляндия закрыла все пограничные переходы с Россией в конце 2023 года после того, как более 1300 мигрантов из третьих стран entered the country without sufficient documents within three months. Финляндия обвиняет Россию в "гибридной войне".

19:58 Обвинения в отношении Запорожской АЭСУправление Запорожской АЭС, находящейся под российским контролем, обвиняет украинские силы в нападении на близлежащую подстанцию, разрушившей трансформатор. Reuters сообщает, что телеграмм-пост от управления АЭС заявил, что артиллерийский огонь поразил трансформатор на подстанции "Радуга" в городе Энергодар на юго-востоке Украины. Инцидент описан как "еще один акт терроризма, направленный на дестабилизацию ситуации в прилегающем городе Запорожской АЭС". Также была опубликована фотография, показывающая дым, поднимающийся с крыши buildings. Reportedly, power supply to Enerhodar has not been disrupted. Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе с шестью реакторами, была захвачена российскими войсками в начале российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Обе стороны регулярно обвиняют друг друга в нападении или планировании нападения на АЭС.

19:25 Скепсис Зеленского по поводу ядерных угроз ПутинаПрезидент Украины Владимир Зеленский выражает сомнения в отношении продолжающихся ядерных угроз от президента России Владимира Путина. "Он любит свою жизнь", - сказал он CNN, предполагая, что Путин, скорее всего, боится использовать ядерное оружие. "Никто не знает, что у него в голове", - сказал Зеленский в интервью, которое было опубликовано на официальном YouTube-канале президента позже в тот же день. "Он мог бы использовать ядерное оружие против любой страны - или не использовать". Однако Зеленский не верит, что Путин сделает это.

18:59 Эскалация конфликта на востоке УкраиныИнтенсивные артиллерийские дуэли и российские авиационные удары с использованием планирующих бомб эскалировали конфликт на востоке Украины. Около 20 поселений возле Сумы и Харькова якобы были обстреляны российской артиллерией, согласно вечернему ситуационному отчету Генерального штаба в Киеве. Новые российские атаки против украинских оборонительных линий были сообщены из кризисных зон вокруг Донбасса. В Покровске было отражено 13 атак, а в Курачево - 17 российских troop advances были остановлены. Информация не может быть независимо подтверждена. Также сообщалось о тяжелых боях в районе Вугледар. Украинские военные эксперты опасаются, что небольшой город в южном секторе Донбасса, который борется уже два года, скоро будет захвачен российскими подразделениями.

18:21 Украина подтверждает крупную атаку дронов на российский арсенал в Волгограде

17:42 Баербок: Дальнобойное оружие необходимо для преодоления минного поля

Министр иностранных дел Германии Аннелена Баербок предлагает Украине использовать дальнобойное оружие для самообороны, чтобы преодолеть минное поле в восточной части страны. В интервью ARD она заявила: "Оно особенно важно для преодоления минного поля на востоке Украины". Когда ее спросили, будет ли Германия поставлять новое оборудование, она подтвердила свою позицию, но канцлер Олаф Шольц имеет другое мнение: "И в демократической коалиции – коалиции, где мы не можем согласиться, мы не можем ее поддержать". Множество западных стран, в том числе США, Великобритания и Франция, призываются президентом Украины Владимиром Зеленским разрешить использование дальнобойного оружия за пределами российской границы для атаки на точки поддержки с помощью бомбардировщиков. Для разрешения использования Америки ATACMS-ракет, и британских крылатых ракет Storm Shadow, и для того, чтобы немецкие крылатые ракеты Taurus достигли Москвы, это необходимо.

17:10 Примерно 500 ученых пострадают от приостановки сотрудничества CERN с Россией

Примерно 500 ученых, аффилированных с российскими учреждениями, будут затронуты приостановкой сотрудничества CERN с Россией к 30 ноября, согласно Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN). Эти ученые должны будут прекратить свои сотрудничества, когда контракт истечет, подтвердил спикер CERN в соответствии с сообщениями СМИ. CERN принял решение прекратить сотрудничество с Россией и Белоруссией после их вторжения в Украину в июне 2022 года, решение, принятое в декабре 2023 года. Текущий договор с Белоруссией истечет в конце июня 2024 года, затрагивая 15 белорусских ученых, сказал спикер CERN. Отказ России также означает потерю важного вкладчика CERN, так как Москва вносит около 4,5% в бюджет организации. Однако CERN заявляет, что другие члены-страны компенсируют эту потерю.

16:27 Отчет: Навальный страдал от болей в животе - документы указывают на отравление

Российские чиновники заявляют, что Алексей Навальный умер от естественных причин в феврале этого года. Поддержники Навального и западные политики обвиняют российское руководство и президента Владимира Путина в его смерти. Новый отчет поддерживает эту теорию, утверждая, что российские власти устранили симптомы, которые Навальный проявлял перед смертью в тюрьме. Навальный, якобы, жаловался на сильные боли в животе и имел рефлекторную рвоту. Он также испытывал конвульсии, прежде чем потерять сознание. Однако официальная причина смерти, расстройство сердечного ритма, не объясняет эти симптомы, согласно изданию. Консультированные врачиuggest, что эти симптомы характерны для отравления, так как Навальный ранее был отравлен "Новичком" в 2020 году.

15:55 Российские войска отбили 6 попыток Украины проникнуть в Курск

Российские войска заявляют, что отбили шесть новых попыток Украины проникнуть в западную область Курск, как сообщает Министерство обороны Москвы. Reuters сообщает, что ministry shared в Telegram-посту, что его войска, вместе с самолетами и артиллерией, отбили попытки проникнуть в регион возле деревни Новый Путь, примерно в 79 километрах к западу от Суджи. По словам российских источников, погибли или были ранены 50 украинских солдат, и был уничтожен один танк, четыре бронетранспортера и одна машина. Однако эти утверждения нельзя независимо проверить.

15:28 Изображения разрушений: Россия запускает 13 авиаударов по Запорожью

Город Запорожье подвергается волне авиаударов, в результате чего пострадали по крайней мере 13 человек и разрушены жилые дома. В нескольких зданиях вспыхнули пожары. Украинская служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что были повреждены десять частных домов.

14:56 Германская армия готовится к худшему сценарию - возможна обычная война в Европе в течение следующих пяти лет

После завершения упражнения "Красная буря Альфа" немецкая армия объявила о планах на "Красную бурю Браво" в следующем году. Это трехдневное упражнение, которое завершилось в порту Гамбурга в субботу, оставило региональное командование довольным. "Цели обучения, от командного пункта до 2-й компании домашней обороны, были успешно достигнуты", - объясняет подполковник Йорн Плишке, начальник штаба. Цель упражнения состояла в том, чтобы защитить критически важную инфраструктуру, поддерживать одинаковый уровень осведомленности на всех уровнях и быстро и безопасно общаться со всеми участниками. В свете нападения России на Украину обсуждается возможность обычной войны в Европе в течение следующих пяти лет. НАТО стремится противодействовать этому, требуя быстрого развертывания союзных войск с запада на восток. "Германия, из-за своего геостратегического положения, играет важную роль как центр. Поэтому практика военной транспортировки по железной дороге, дороге или воздуху, снабжение пищей, постелью или топливом или защита целых колонн машин является важной для эффективного сдерживания", - объясняет немецкая армия.

14:27 Лондон: Значительные потери боеприпасов для России из-за ударов дроновПо данным британской оценки, удары украинских дронов, по-видимому, вызвали самые значительные потери боеприпасов для России с начала войны. Около 30 000 тонн боеприпасов, скорее всего, были повреждены в результате удара по складу боеприпасов близ города Тюрова в центральной области Тверь 18 сентября, как сообщает Министерство обороны Великобритании в своем ежедневном обновлении разведки. Дальнейшие украинские атаки на склады в Тиhoretске, Краснодарский край, южная Россия, и другие места в Тюрове произошли в ночь на 21 сентября, как сообщает министерство. Общий тоннаж боеприпасов, уничтоженный на этих трех локациях, представляет собой самые значительные потери российских и северокорейских боеприпасов в ходе войны.

13:57 Москва оправдывает расширение ядерной доктриныРоссия защищает свое решение расширить свою ядерную доктрину в свете критики. Новые основы ядерного сдерживания необходимы из-за приближения инфраструктуры НАТО к границам России и попыток западных держав одержать победу над Москвой через поставки оружия в Украину, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, выступая на российском государственном телевидении. Решение о применении ядерного оружия будет приниматься военными.

13:19 Волонтеры Харькова отвечают на ракетные удары КремляКаждый раз, когда российские ракеты поражают здание в Харькове, Сергей спешит на место происшествия. В составе группы волонтеров он оказывает помощь раненым и участвует в спасении людей из-под завалов. Он сознательно выбрал эту задачу.

12:42 Запорожье сообщает о 16 раненых после удара российских крылатых ракетЧисло раненых в Запорожье после удара российских крылатых ракет возросло до 16, в том числе 17-летнего подростка, как сообщает военная администрация города в Telegram. Российская армия атаковала Запорожье 13 крылатыми ракетами ранним утром. Все пострадавшие были спасены и получили медицинскую помощь.

11:50 Зеленский вспоминает трагедию Бабьего Яра - "Государства способны на жестокие преступления"Президент Украины Владимир Зеленский сегодня почтит трагедию Бабьего Яра, где более 33 000 евреев были убиты немецкой вермахтом в овраге в Киеве 83 года назад. Бабий Яр, говорит Зеленский, является "ужасающим символом", который раскрывает самые жестокие преступления, совершаемые когда мир выбирает молчание или безразличие вместо борьбы со злом. Зеленский, который имеет еврейское происхождение, продолжает говорить, что Бабий Яр служит мощным доказательством жестокости, на которую способны правительства, когда их лидеры "прибегают к запугиванию и насилию" - явный намек на президента России Владимира Путина.

11:16 Украина: 10 жертв вчерашней атаки на больницу в СумахЧисло жертв российской атаки на больницу в украинском пограничном городе Сумы возросло до 10. Клинику дважды бомбили Россия в субботу, второй раз, когда спасатели извлекали раненых и погибших и эвакуировали пациентов. Российские силы обстреляли границу 31 раз за ночь и утро.

10:42 Российские СМИ сообщают о крупном пожаре на складе боеприпасов в ВолгоградеПосле сообщений от военных блогеров российские СМИ подтверждают случаи взрывов возле российских военных баз. Взрывы произошли возле военно-морской базы в Балтийске, Краснодарский край, откуда Россия развертывает дроны-камикадзе против Украины, как сообщает новостное агентство Астра. В Котельбане, Волгоградская область, был поражен склад боеприпасов, что привело к взрывам, крупному пожару и детонациям. По данным украинских источников, на складе в Котельбане хранились иранские и баллистические ракетные установки.

10:12 Военные Украины сообщают о 165 конфликтах за последние суткиЗа последние сутки украинские военные сообщили о примерно 165 конфликтах, около четверти из которых произошли вокруг спорного города Покровск в Донбассе. Российские силы выполнили 73 авиационных удара по целевым районам и населению, используя 124 управляемые авиационные бомбы и запустив 7 ракет. Кроме того, захватчики провели более 4700 атак, в том числе 179 пусковых установок реактивных снарядов и более 1700 дронов-камикадзе. Украинские военно-воздушные силы, ракетные и артиллерийские войска ответили 6 ударами по стратегическим объектам, где размещались вражеские личный состав, вооружение и военная техника, согласно сообщениям военных.

09:44 Убийство высокопоставленного украинского судьи в результате атаки дрономСудью Верховного суда Украины, который оказывал гуманитарную помощь жителям Харьковской области, убили в результате атаки дроном на гражданское транспортное средство. Новостной сайт Ukrinform сообщил, цитируя региональную прокуратуру, что вражеский дрон первого лица поджег внедорожник, в котором ехал судья Леонид Лобойко, что привело к его немедленной смерти. Трое женщин-пассажиров получили ранения. Расследование продолжается в отношении возможных военных преступлений и убийства.

08:20 Сообщают о раненых после атак в ЗапорожьеУкраинские власти сообщают о значительном ущербе гражданским объектам в южной промышленной зоне Запорожья после новых массированных российских авиационных ударов. По меньшей мере, семь человек получили ранения, как сообщил глава региональной администрации Иван Федоров в сообщении Telegram. Продолжаются спасательные работы, так как есть риск, что люди остались под завалами. Зафиксировано более 10 авиационных ударов, в результате которых возникли пожары.

08:04 Россия объявила о победе над 125 украинскими БПЛАМинистерство обороны России объявило о successful interception и уничтожении 125 украинских БПЛА за ночь. Губернаторы нескольких регионов заявили о материальном ущербе в результате атак, но не сообщили о жертвах. По данным министерства, 67 БПЛА были сбиты над Волгоградской областью, 17.each над Белгородской и Воронежской областями, и 18 над Ростовской областью.

06:26 Украина сообщает о 1170 жертвах среди российских войск за последние 24 часаВоенные Украины сообщают о 1170 жертвах среди российских войск за последние 24 часа. Оценки предполагают, что всего 652 000 российских солдат получили ранения или погибли в бою. Украинцы также заявляют, что уничтожили 9 российских танков, 62 артиллерийские системы и 38 бронированных vehicle, а также нейтрализовали 93 БПЛА и нанесли удар по одной системе ПВО.

06:03 Военные эксперты: Украина атакует российские арсеналыВоенные эксперты на платформе X сообщают, что украинские атаки БПЛА поразили российский склад боеприпасов в Котельване прошлой ночью. Местные источники сообщают о пожарах в районе большого российского склада боеприпасов в Волгоградской области. Система информации о пожарах NASA также зафиксировала пожары на северном фланге склада. На момент публикации ни Кремль, ни украинская армия не прокомментировали ситуацию.

05:38 Лидер СДПГ призывает к солидарности с УкраинойЛидер СДПГ Ларс Клингель хочет, чтобы предстоящая встреча по Украине с президентом США Джо Байденом в Рамштайне отправила сильный сигнал солидарности Украине, которая в настоящее время подвергается нападению России. Клингель сказал: "Конференция должна подтвердить приверженность всех участников, в том числе США после выборов в ноябре, к активной поддержке Украины столько, сколько это необходимо". Он также предложил обсудить будущие конференции по миру, чтобы создать более широкую платформу для мирных переговоров в интересах украинского народа.

04:40 Спецпредставитель Зеленского по поводу западных вооружений: сначала сообщим RussiansКомментируя продолжающиеся спекуляции о развертывании западных вооружений на российской территории, спецпредставитель Зеленского Сергей Никифоров заявил, что пока нет окончательного решения. Никифоров упомянул, что состоялись переговоры с США, Италией, Францией и Великобританией, но окончательного решения не принято. Он также заявил, что российские власти первыми узнают о любом таком одобрении в соответствии с украинским законодательством, и будет сделано официальное заявление позже.

03:07 Швейцария поддерживает мирную инициативу Китая, Киев разочарованШвейцария поддержала китайскую инициативу по миру как средство прекращения конфликта между Россией и Украиной. Министерство иностранных дел Швейцарии указало на изменение своей позиции в отношении таких мирных усилий, что, по сообщениям, вызвало разочарование в Украине. Киев планирует принять участие во втором саммите по миру в ноябре. В июне прошла первая встреча, в которой не участвовали Россия и Китай, и в которой приняли участие более 50 стран.

01:37 Литва отправляет помощь УкраинеЛитва направила военный пакет помощи, содержащий боеприпасы, компьютеры и логистические поставки в Украину, который должен прибыть в течение недели, объявило правительство Литвы. С начала этого года Литва предоставила примерно боеприпасы калибра 155 мм, бронемашины M577 и M113, системы противодронов, противотанковое оружие, системы дистанционного управления и другое оборудование для Украины.

02:29 Три погибших в результате российских атак в Харьковской областиТри человека погибли и шестеро получили ранения в результате российских воздушных атак на село Слатине в Харьковской области. По словам местных властей, эти атакиtargeted гражданские объекты и разрушили как образовательные, так и коммерческие объекты, когда люди были на улице. Губернатор Харьковской области Олег Синегубов заключил, что такие атаки недопустимы.

01:29 Северная Корея осуждает военную помощь США Украине как "флирт с опасностью"Северная Корея, известная своими тайными поставками оружия России, назвала $8 миллиардов военной помощи США Украине "необдуманным решением" и "флиртом с опасностью" в свете ядерной сверхдержавы России. Во время своего визита в Вашингтон президент США Джо Байден объявил об этой помощи, стремясь укрепить возможности Украины по самообороне. Эти военные поставки включают оружие, способное поражать Россию с безопасного расстояния.

00:25 Количество погибших в результате атаки на Сумы возросло до десятиДесять человек погибли в результате российской атаки на больницу в украинском пограничном городе Сумы. Изначально сообщалось о гибели одного человека в результате первоначальной атаки на медицинское учреждение, как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клеменко. Во время эвакуации пациентов больница подверглась новой атаке. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ведении войны против больниц.

