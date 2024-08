В 23:09 русские усилия помешали украинскому продвижению к Брянску.

19:36 Боррель: Украине следует предоставить разрешение на использование западного оружия против России на территории РоссииМинистр иностранных дел ЕС Жозеп Боррель призвал Киев получить разрешение на использование западного оружия на территории России в ответ на украинскую наступательную операцию в приграничном регионе Курска. Это "укрепит обороноспособность Украины" и, следовательно, "снизит потери и минимизирует разрушения на Украине", заявил Боррель в своем сообщении в X.**

19:15 Зеленский: Усиление подразделений в ПокровскеВ соответствии с президентом Украины Владимиром Зеленским, Украина усиливает свои войска в ожесточенно оспариваемом регионе Покровск на востоке Украины. Мы знаем о планах российских войск там, сказал он в телеобращении. Украинское наступление в российском Курском регионе продолжается, сказал он. Некоторые районы находятся под контролем. Зеленский не предоставил дальнейших подробностей.**

18:54 После декрета: Многие украинцы в Венгрии рискуют лишиться жилья для беженцевПосле вступления в силу декрета в Венгрии, отказывающего в общем статусе беженца украинским беженцам, многие украинцы рискуют лишиться своего жилья. Частные приюты для беженцев уже начали выселять украинцев, сообщает Migration Aid. В Коксе, к северу от Будапешта, примерно 120 беженцев были вынуждены покинуть гостевой дом под полицейским надзором, как сообщает фотокорреспондент AFP. Большинство из них были цыганки и дети из западноукраинской области Закарпатья, где проживает большая венгерская община.**

18:34 Шольц обещает Молдове всестороннюю помощьНесмотря на продолжающийся кризис в своей коалиции, Шольц совершил свою первую зарубежную поездку всего через несколько дней после летнего отпуска. В маленькой соседней с Украиной стране Молдове, которая сталкивается с масштабными попытками дестабилизации со стороны России, Шольц выразил солидарность Германии и пообещал дальнейшую помощь претендующей на членство в ЕС стране, а также продолжение поддержки Украины. К сожалению, соглашение с Молдовой, направленное на ограничение нелегальной миграции, над которым работает немецкое правительство, не было подписано во время визита. "Мы будем поддерживать Республику Молдову всеми доступными средствами", - заявил Шольц после встречи с президентом Молдовы Майей Санду в столице Кишинев. Он подчеркнул, что Россия и про-российские акторы в бывшей советской республике пытаются дестабилизировать страну.**

18:15 Путин хвалит тесные торговые связи с КитаемПрезидент России Владимир Путин похвалил углубленное сотрудничество с Китаем. "Наши торговые отношения процветают (...). Фокус, который оба правительства ставят на торговые и экономические связи, приносит плоды", - сказал Путин во время встречи с премьер-министром Китая Ли Цыанем в Кремле. Китай и Россия имеют "широкие совместные планы и проекты в экономической и гуманитарной сферах", добавил Путин. Ли сказал, как сообщает Кремль, что китайско-российские отношения находятся на "непреcedentedно высоком уровне". Стратегическое сотрудничество между Россией и Китаем углубилось после вторжения России на Украину. Для России Китай стал важным торговым партнером против западных санкций. Китай позиционирует себя как нейтральную сторону в конфликте на Украине. Однако НАТО назвало Китай "решающим актором" в российской агрессии в июле.**

17:55 Отклонено: бывший заместитель министра обороны России остается в тюрьмеБывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова, подозреваемого в коррупции, оставят под стражей. Его ходатайство об освобождении под строгий надзор и протест против содержания под стражей были отклонены, сообщает государственное агентство ТАСС. Булгаков отвечал за закупку материалов для российской армии до своего увольнения. В Москве также был заключен под стражу двое предполагаемых сообщников Булгакова. Их компания, как сообщается, должна была получить девять заказов от Булгакова с 2022 по 2024 год. Причиненный ущерб оценивается примерно в 50 миллионов рублей (около 500 000 евро), сообщают посредники.**

17:35 Россия объявляет о прекращении деятельности украинских диверсантов в Брянской области, рядом с КурскомРоссия объявила о прекращении деятельности украинских диверсантов в Брянской области, рядом с Курском. Проникновение "украинской разведывательно-диверсионной группы" было остановлено службой безопасности ФСБ и военными подразделениями, как заявил губернатор Брянска Александр Богомаз в Telegram. "Противник был обстрелян", - объявили. В настоящее время "ситуация стабильна".**

16:15 Зеленский: Украина ждет обещанные миллиарды помощиУкраина, по словам президента Украины Владимира Зеленского, ждет быстрого выделения обещанных миллиардов помощи Западом, частично за счет доходов от конфискованных российских государственных активов. Несмотря на многочисленные политические спекуляции со стороны союзников Киева, Зеленский сказал в своем ежедневном видеообращении, что нужны дополнительные объяснения. "Но мы требуем реального механизма". Украина нуждается в деньгах от российских активов для защиты от нападения России. "Разговоры по этому поводу длились слишком долго, и сейчас нужны решительные действия". На встрече в июне семь крупнейших индустриальных стран мира (G7) согласились предоставить новую финансовую помощь Киеву. Ожидается, что generous loan of $50 billion will be provided through interest earnings from seized Russian assets.**

19:10 Украинские ВВС наносят удары по целям в Курске Командующий украинскими ВВС Микола Олещук объявил о успешных операциях своих боевых самолетов во время наступления в западном российском регионе Курск. В основном использовались управляемые бомбы против российских позиций и скоплений войск. Несмотря на то, что российские войска используют заброшенные дома для защиты, они не могут избежать атак. "Мы видим всё, мы знаем всё", - заявил Олещук в Telegram. "Наши управляемые бомбы найдут вас где угодно". Управляемые бомбы - это авиационные боеприпасы, которые можно дистанционно управлять пилотами. Во время наступления в Курской области двумя боевыми самолетами были разрушены два значительных моста через реку Сейм. Олещук не уточнил, какие самолеты использовала Украина в своих атаках. По данным украинских военных аналитиков, предоставленные Западом F-16 боевые самолеты еще не были развернуты.

18:44 Российское наступление на востоке Украины: жители покидают близлежащие районы Из-за наступления России на востоке Украины многие жители покидают районы, близкие к зоне конфликта. Жители села Мирноград, находящегося в 10 километрах от зон боевых действий, сообщили агентству новостей AFP, что эскалация российских атак заставила нескольких человек покинуть свои дома. Журналисты AFP видели, как несколько домов в Мирнограде были подожжены после российских атак.

18:04 Россия и Китай обсуждают сотрудничество в энергетике Во время визита в Москву китайского премьера Ли Цзяна Россия и Китай обсудили более глубокую кооперацию в энергетическом секторе. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил гостю, что Россия в настоящее время является основным поставщиком нефти для Китая. "В ближайшее время мы также будем лидировать в природном газе", - заявил он, согласно государственному новостному агентству ТАСС. Ли Цзянг подчеркнул растущий масштаб и качество энергетического сотрудничества. Хотя Пекин воспринимает российскую войну против Украины как вызов мировому порядку, он поддерживает Россию в этом вопросе.

17:33 Украина присоединяется к Международному уголовному суду с оговоркой Украина присоединилась к Международному уголовному суду (МУС), но заявила о временном исключении своей армии из его юрисдикции. Парламент Украины в Киеве утвердил ратификацию Статута Римского договора МУС голосованием 281-1 при 22 воздержавшихся, как сообщил депутат Ярослав Шелесьняк в Telegram. Украина подписала Статут Римского договора в январе 2000 года, но до сих пор не ратифицировала его. Статут служит основой для МУС, который рассматривает преступления, такие как геноцид, военные преступления и преступления против человечности. Тем не менее, принятый документ предусматривает, что Украина не будет признавать юрисдикцию МУС над военными преступлениями, совершаемыми гражданами Украины, в течение семи лет из-за опасений, что некоторые военные действия против российских сил могут быть классифицированы как военные преступления.

17:15 Только Россия отказалась от приглашения Швейцарии на встречу ООН Россия стала единственной страной, отказавшейся от приглашения Швейцарии на встречу Совета Безопасности ООН в Швейцарии 25-26 августа. Дипломаты из других 13 стран прибудут в Женеву, как подтвердил представитель швейцарского Министерства иностранных дел в Берне. Российская делегация в Нью-Йорке не объяснила причину своего решения. С тех пор, как ЕС ввел санкции против России из-за нападения на Украину, Москва классифицирует Швейцарию как "недружественное государство". Швейцария является непостоянным членом Совета Безопасности ООН впервые, наряду с пятью постоянными членами (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция) и текущими непостоянными членами (Алжир, Эквадор, Гайана, Япония, Мальта, Мозамбик, Республика Корея, Сьерра-Леоне и Словения). Срок полномочий непостоянных членов - два года. Цель поездки - отметить 75-летие Женевских конвенций.

16:49 Мэр Москвы: крупнейшая атака дронов на столицу с начала войны Последняя украинская атака дронов на Москву была названа одной из крупнейших со времени начала конфликта почти два с половиной года назад мэром Москвы Сергеем Собяниным. Часть дронов была сбита в районе города Подольск, примерно в 38 километрах к югу от Кремля. Согласно Министерству обороны России, было сбито 11 воздушных целей, направляющихся в столичный регион. В общей сложности было уничтожено более 45 дронов над Россией. В качестве ответной меры Россия провела почти 70 атак дронов на Украину, большинство из которых были отражены украинскими ВВС. Одновременно продолжаются конфликты на востоке Украины и российской границе в Курской области. "Это была одна из крупнейших попыток атаковать Москву дронами", - отметил мэр Собянин. Однако атака была отражена, и не было причиненено никакого ущерба.

16:20 Глава украинской православной церкви призывает прихожан Московского патриархата перейти в православие Глава автономной православной церкви Украины Митрополит Епифаний призвал верующих запрещенного Московского патриархата перейти в православие. Украинский парламент запретил все религиозные организации, связанные с Россией, во вторник. "Закон позволяет всем религиозным организациям, которые еще не сделали этого, полностью порвать связи с Москвой", - заявил Епифаний на украинском телевидении. "И мы, в свою очередь, призываем всех православных христиан Украины, которые еще не сделали этого, finally cast off this Russian yoke".

15:54 На 15:54 Моди выступает за восстановление мира в Украине перед визитомПремьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Варшаву для беспрецедентной поездки на Восток Европы. Моди стал первым индийским премьер-министром, посетившим Польшу за 45 лет. В пятницу он войдет в историю как первый индийский премьер-министр, ступивший на землю Украины. Перед отъездом Моди призвал к "восстановлению мира" в Украине. Как верный союзник и партнер Киева, Индия желает быстрого восстановления мира и стабильности в регионе, написал он в цифровых медиа-платформах.

15:28 Выборы в Курске отложены в семи муниципалитетах из-за украинского наступленияВ ответ на украинское наступление в российском регионе Курск выборы в семи муниципалитетах Курска были отложены. "Центральная избирательная комиссия поддерживает предложение избирательной комиссии Курской области об отсрочке выборов в семи муниципалитетах", - заявила комиссия. Выборы состоятся, когда будет обеспечена "абсолютная безопасность избирателей", отметила комиссия. В остальной части Курской области жители смогут проголосовать за губернатора Курской области между 28 августа и 8 сентября, как запланировано. С начала 6 августа украинская армия, по сообщениям, захватила контроль над многочисленными деревнями в российском регионе Курск. По данным российских источников, более 120 000 гражданских лиц покинули район.

15:07 Украинские войска признают использование западного оружия на российской территорииУкраина взяла на себя ответственность за целенаправленные удары по заменяющим мостам через реку Сейм в России с использованием американских ракетных систем HIMARS. "Куда исчезают понтонные мосты в Курской области? Вторгающиеся силы систематически их разрушают", - объявили украинские спецслужбы через службу Telegram. Операция включала использование американских ракетных систем HIMARS, что стало первым признанием Украины использования этих иностранных вооружений на российской территории. Ни США, ни Германия не возразили против этого действия, although Russia criticized it as an escalation of the conflict. Military analysts had previously speculated that HIMARS rockets played a role in the destruction of at least three original bridges spanning the Seim River. Это делает более сложным для российской армии снабжение региона и запуск контрнаступления.

14:52 Десять украинских дронов замечены возле МосквыОднажды снова украинские дроны кружат возле российской столицы. Множество видеоклипов показывают сбитые дроны и большие огненные шары в небе, а российская армия заявляет, что уничтожила по крайней мере десять воздушных судов. На данный момент неясно, были ли причинены ущерб или жертвы.

14:25 Переговоры с Россией маловероятны, по мнению правительства ГерманииПо оценке правительства Германии, Россия не заинтересована в мирных переговорах. "Россия не открыта для переговоров", - заявил представитель МИД в Берлине. Вместо того чтобы вести переговоры с Украиной о справедливом мире, российское правительство настаивает на аннексии территорий, которые их войска даже не контролируют. Украине нужны соответствующие оружия для защиты от незаконного вторжения, подчеркнул представитель, ссылаясь на требования в текущих избирательных кампаниях в Тюрингии и Саксонии о прекращении поставок и более решительном продвижении дипломатического решения.

13:53 Кадыров укрепляет позицию Путина в ЧечнеПрезидент Владимир Путин впервые за 13 лет посещает российский республику Чечню. Его приветствовал жесткий Рамзан Кадыров. Оба автократа пообещали друг другу поддержку, а Кадыров подарил Путину подарок. Несмотря на то, что их дружба, возможно, не абсолютна, как объясняет корреспондент ntv Рейнер Мунц, она крепка.

13:30 Российские войска, якобы, захватили еще одну деревню на востоке УкраиныРоссийская армия заявляет, что захватила еще одну деревню в восточной украинской области Донецк. Российские силы якобы "освободили" деревню Шеланне, согласно министерству обороны в Москве. Деревня находится северо-восточнее Донецка, который находится под российским контролем. Примерно в 20 километрах от Шеланне находится Прокхоровка, стратегически важный логистический центр. Однако Институт изучения войны сообщает, что деревня была уже захвачена 18 августа.

12:57 Парламент Украины одобрил присоединение к Международному уголовному судуУкраинский парламент голосует за ратификацию Римского статута, позволяя стране стать полноправным членом Международного уголовного суда. Полноправное членство является важным шагом на пути Украины к сближению с ЕС. Суд выдал международные ордера на арест, такие как те, которые были выданы против российского президента Владимира Путина.

12:45 Россия атакует Украину дронами и ракетамиУкраинские Воздушные силы сообщают, что сбили 50 российских ударных дронов за ночь. Еще 16 воздушных объектов, скорее всего, были выведены из строя электронными помехами, сообщает военное командование. Один дрон вернулся в Россию. В целом, на Украину было совершено 69 атак дронов, один из которых прилетел из Белоруссии. Россия также использовала две баллистические ракеты и крылатую ракету во время атаки, но смогла перехватить только крылатую ракету. Информация о возможных повреждениях или жертвах пока не поступала. Российское правительство пока не сделало заявлений.

12:22 Россия: украинские войска испытывают трудности в ПокровскеУкраинские войска все еще подвергаются интенсивным российским атакам на востоке страны, согласно военным отчетам. Генеральный штаб Киева сообщает, что в течение вторника было 66 российских атак на фронт Покровск, все из которых были успешно отражены. Бой продолжается вокруг нескольких деревень, расположенных вдоль пути к Покровску, примерно в 10 километрах от него. Командующий Олександр Сирский признает сложную ситуацию. В то же время российские военные блогеры сообщают об успехах своих войск в районе Покровска.

11:50 Медведев: "Переговоры начнутся только после полного уничтожения врага"Вероятно, Украина не будет рассматривать возможность переговоров с Россией, считает бывший президент Дмитрий Медведев, который в последнее время занял более радикальную позицию. Сейчас, будучи заместителем председателя Совета безопасности России, Медведев написал в своем Telegram-канале, что учитывая успехи Украины в Курске, переговоры между Москвой и Киевом маловероятны. По словам Медведева, переговоры между Москвой и Киевом не начнутся, пока Украина не будет полностью разбита на поле боя. "Разговоры так называемых посредников о благородной теме мира прекратились", - заявляет Медведев. "Не будет переговоров, пока враг не будет полностью уничтожен".

11:22 Наемники "Вагнера" продолжают насилие в АфрикеРоссийские наемники продолжают играть значительную роль в Африке, через год после смерти лидера группы "Вагнер" Евгения Пригожина. "Несмотря на смерть Пригожина и переименование в Африканский корпус, присутствие "Вагнера" на континенте, скорее всего, расширится", - считают аналитики Conflict Data Organization Acled. В первом полугодии 2024 года было больше инцидентов политического насилия, связанных с российскими наемниками в Африке, чем за время жизни Пригожина. Бизнесмен Пригожин фактически создал частную армию с 2014 года - наемники "Вагнера" сражались не только на Украине, но и в Сирии и в основном на африканском континенте в интересах России. В июне 2023 года "Вагнер" начал вооруженное восстание против Кремля. 23 августа 2023 года самолет Пригожина потерпел крушение с ним и его ближайшими соратниками на борту - нет выживших.

10:50 Директор похоронного бюро дает советы мужчинамЭто патриотизм - или личная заинтересованность? В опубликованном на Telegram видео мужчина в военной форме из Курска критикует мужчин, которые бегут. Однако, как сообщает российское оппозиционное новостное агентство "Агентство", этот мужчина не военный, а 39-летний директор похоронного бюро Кирилл Суворов из Санкт-Петербурга. В своем видео он критикует мужчин региона: "Что вы делаете? Куда вы идете, мои дорогие?" И далее: "Не можете ли вы взять в руки оружие?" В противном случае они могут взять лопаты и "копать траншеи для парней". Суворов также призывает местных жителей жертвовать свои машины военным вместо того, чтобы бежать. Когда его спрашивают расследовательское издание "Агентство", бизнесмен, который также, кажется, является CEO гранитного завода, повторяет свою критику мужчин из Курска. Когда его спрашивают, сам ли он будет участвовать в войне, он не отвечает.

10:26 Пентагон: Украина "поставила Россию в трудное положение"По оценке Министерства обороны США, России трудно реагировать на контрнаступление Украины в российском регионе Курск. Спикер Пентагона Пат Райдер заявляет, что есть признаки того, что Москва перемещает небольшое количество подразделений в этот район. "Но в целом, я бы сказал, что России действительно трудно реагировать", - заявляет Райдер. Украина "поставила своего противника в трудное положение", подчеркивает он. Украинские силы, как сообщается, все еще продвигаются в этот район. С запуском контрнаступления около двух недель назад Украина впервые переместила войну на территорию России. Райдер подчеркивает, что контрнаступление Украины в Курске не меняет поддержки США Киеву.

10:03 Три русских на каждого украинца на восточном фронтеПрезидент Украины Зеленский признает сложную ситуацию на восточном фронте. Как сообщает корреспондент ntv Надя Криевольд из региона, ситуация "тяжелая", с российскими солдатами, значительно превосходящими украинские силы. Кроме того, Кремль, похоже, не заботится о своих потерях.

09:37 Киев: украинская армия наносит удар по российской системе ПВО в Ростовской областиУкраинская армия заявляет, что нанесла удар по системе ПВО в российском регионе Ростов. По данным Генерального штаба, это была система зенитных ракет С-300. Россия использовала этот тип ракет в атаках на гражданскую инфраструктуру Украины. Украинский удар был направлен на систему ракет возле поселения Новoshakhtinsk. В целевых точках наблюдались взрывы, и точность попадания все еще расследуется. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщает, что российские ВВС сбили ракету, запущенную с Украины над регионом. Однако Министерство обороны России не упоминает об этом в своем ежедневном отчете о ситуации.

09:09 Налет дронов парализует аэропорты МосквыМосква столкнулась с временными проблемами с авиаперевозками в трех из своих аэропортов из-за атаки дронов вечером. По данным источников в службе управления воздушным движением, опубликованным в Telegram, эти ограничения действовали в течение четырех часов, с 1:30 до 6:30 по местному времени, в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Крупнейший аэропорт, Шереметьево, не пострадал. Российская армия успешно нейтрализовала одиннадцать дронов, приближающихся к Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин описал это как одну из крупнейших атак дронов, когда-либо запущенных против города.

08:41 Рот об Украине: "Победимый имперский гигант Путин" Председатель комитета по иностранным делам Германии Михаэль Рот призывает к неизменной поддержке Украины, особенно в это "трудное время". "Единственный способ заставить Путина сесть за стол переговоров — это показать ему, что он не может подчинить Украину. А это возможно только в том случае, если мы, Германия, Европа, но также США и многие другие союзники будем продолжать эффективно вооружать Украину, военным образом", — сказал политик от СДПГ в утреннем шоу ntv. Действия Украины соответствуют международному праву. Рот обнадежен победами на российской территории, которые вновь воодушевляют украинский народ. "Стало ясно, что этот имперский, имперский гигант Путин побеждаем", — заявил Рот.

08:12 Вайдке сомневается в финансовой помощи украинским беженцам Премьер-министр Бранденбурга Диетмар Вайдке ставит под сомнение предоставление финансовой помощи украинским беженцам. "Решение было оправдано в то время из-за необходимости действовать быстро. Однако сегодня мы должны пересмотреть, актуальна ли эта форма помощи", — сказал он "Шпигелю". В других странах ЕС работает больше украинцев, чем в Германии. "Мы должны это изменить. Это было бы выгодно для нашей экономики — нам нужны рабочие — и стимулировало бы интеграцию", — заявил Вайдке. В сентябре Бранденбург будет избирать новый ландтаг.

07:40 Украина оценивает: Столько ракет и дронов Россия уже запустила С начала конфликта Россия, по данным украинских источников, цитируемых "Киевским независимым", запустила более 9600 ракет и около 14000 ударных беспилотников против Украины. Большинство запущенных ракет были направлены на гражданские объекты, при этом наиболее часто использовались ракеты С-300/С-400, которые атаковали 3008 раз. Вторыми по частоте использованными оружием были крылатые ракеты Kh-555/Kh-101, с 1846 зарегистрированными атаками.

07:08 Германская армия усиливает меры безопасности на военных базах Германская армия существенно ужесточает меры безопасности на всех военных базах. Как сообщает "Шпигель", базам было приказано тщательно проверять внешние ограждения всех объектов на наличие пробелов и особенно внимательно следить за ними ночью. Солдат призывают внимательно следить за неавторизованными лицами в охраняемых зонах и сразу сообщать о подозрительных случаях. Это реакция на сообщения о проникновении на чувствительные территории. Высокопоставленный военный чиновник признался "Шпигелю", что безопасность немецких военных баз в настоящее время работает в "мире времени", с часто контролируемыми частными поставщиками услуг по въезду и выезду, а также патрулированием вдоль ограждений баз.

06:40 Габек: Помощь Украине неизменна, независимо от взносов G7 Министр экономики Германии Роберт Габек подтверждает неизменную поддержку Украины независимо от того, будет ли обеспечена запланированная миллиардная помощь от стран G7. "G7 уже запустили механизм: Украина в будущем получит средства для приобретения срочно необходимых систем вооружения", — сказал политик от "Зеленых" группе Funke. "Это верно и произойдет к концу года — насколько я знаю". Украина получит 50 миллиардов долларов, а также дополнительные 4 миллиарда долларов из федерального бюджета в 2025 году. Если этого не произойдет, "мы должны пересмотреть", требует Габек. Приверженность Украине "остается неизменной". Тогда "поддержка должна быть поставлена иначе". Габек признает, что переход к запланированной модели G7 может вызвать трудности, "если новые заказы не могут быть размещены, потому что выделенные бюджеты уже потрачены". Он, therefore, предлагает практичное решение. "Было бы критически важно гарантировать, что системы вооружения заказываются сейчас и оплачиваются позже из фондов G7". Риск был бы огромным, если бы Украина проиграла этот конфликт. Тогда свобода Европы была бы под угрозой.

06:08 Инцидент в Курске: Москва обвиняет западные спецслужбы Газета сообщает, что западные разведывательные службы стоят за планированием последнего украинского рейда в российский регион Курск. "Украинский военный рейд в Курскую область был спланирован с участием спецслужб США, Великобритании и Польши", — цитирует российскую газету "Известия" службу внешней разведки России СВР. Участвовавшие в этом подразделения якобы тренировались на военных базах в Великобритании и Германии. Военные советники из стран НАТО якобы руководили украинскими подразделениями, которые пересекли границу с Россией, а также помогали управлять западным оружием и военной техникой украинцами. Альянс также якобы предоставил украинской армии спутниковую разведывательную информацию о расположении российских войск в операционной зоне.

05:39 Российские источники: Все три переправы через Сейм разрушены или повреждены Украинская армия либо разрушила, либо повредила все три переправы через реку Сейм в западной части России, сообщают российские источники. Украинские атаки на мосты, расположенные в Курске, потенциально окружили российские войска между рекой, продвижением Украины в Россию и границами между двумя странами. Украинские операции, похоже, замедляют реакцию России на наступление в Курске, которое началось 6 августа.

04:30 Россия предупреждает о масштабной атаке беспилотников УкраиныПо данным российских властей, Украина провела широкомасштабную атаку на несколько регионов с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сообщается, что три БПЛА были сбиты в 38 километрах к югу от Кремля, а также 15 других в приграничной зоне Брянска. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что три БПЛА, направлявшиеся в Москву, были перехвачены над городом Подольск. В Брянске и Подольске не сообщалось о жертвах или ущербе. О подобных угрозах БПЛА сообщалось из Тулы и Ростова, без сообщений о жертвах или ущербе. Количество запущенных БПЛА и ракет остается неясным. Украина, как правило, хранит молчание по таким вопросам.

03:50 Путин и Кадыров осматривают чеченских солдат, готовых к отправке в УкраинуПрезидент России Владимир Путин впервые за 13 лет посещает Северокавказскую республику Чечню. Вместе с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым Путин осматривает войска и волонтеров, готовящихся к отправке в Украину. "Пока у нас есть такие, как вы, мы непобедимы", - говорит Путин студентам военной подготовки в российском университете специальных сил в Гудермесе, как сообщается на сайте Кремля. Незапланированный визит происходит в ответ на продвижение Украины в российский регион Курск. Кадыров информирует Путина о том, что Чечня отправила более 47 000 бойцов в Украину с начала конфликта, в том числе около 19 000 волонтеров. Кадыров часто называет себя "пехотой Путина".

02:44 ВВС России отражает атаку дронов на МосквуРоссия отражает то, что она называет атакой дронов на Москву. По сообщениям Сергея Собянина в Telegram, три дрона, запущенные с Украины, были сбиты системой ПВО, без сообщений о жертвах или ущербе от обломков.

01:50 ФСБ заявляет об аресте ученого по обвинению в "измене"Российская служба безопасности ФСБ подтверждает арест не названного ученого по обвинению в измене. Мужчина, якобы признавшийся в проведении кибератак на критически важную инфраструктуру от имени Украины, переводе денег украинской армии и сбору информации о российской армии, не имеет конкретной даты своего ареста. Видео его ареста циркулирует в российских СМИ, на фоне снега. Согласно каналу Telegram Ostoroschno Nowisti, мужчина якобы физик, арестованный в декабре 2023 года, согласно более ранним сообщениям государственных СМИ.

00:59 Зеленский празднует запрет московской лояльной православной церкви в УкраинеПрезидент Украины Владимир Зеленский хвалит парламент за принятие закона о духовной независимости Украины. "Хочу поблагодарить Верховную Раду, которая проголосовала за нашу духовную независимость", - заявляет Зеленский в своем ежедневном видеообращении. Украинский парламент после интенсивных дебатов принял закон, запрещающий украинскую православную церковь, которая была связана с Москвой в течение десятилетий. Эта ветвь православной церкви в Украине обвиняется в поддержке или даже сотрудничестве с противником Украины, а также в нарушениях прав человека и агрессии против российских граждан. Церковь дистанцировалась от Москвы, но все еще признает Московского патриарха своим лидером, который поддерживает российский конфликт в Украине и является близким союзником президента России Владимира Путина.

23:07 Пентагон: Россия испытывает трудности в борьбе с украинским прогрессом в КурскеПо оценке Пентагона, России трудно реагировать на украинское наступление в регионе Курск. Спикер Пентагона в Вашингтоне Пат Райдер заявляет, что есть признаки того, что Москва направляет небольшое количество войск в регион. "Я бы сказал, что в целом России действительно трудно реагировать", - заявляет Райдер. Пентагон отмечает, что Украина поставила своего противника в оборону, но Райдер не отвечает напрямую на вопрос, поддерживает ли Вашингтон украинское наступление, а вместо этого ссылается на президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что это о создании буферной зоны. Спикер упоминает, что они сотрудничают с Киевом, чтобы узнать больше о точных целях.

22:10 Зеленский подчеркивает важность баланса между мобилизацией и экономической стабильностьюПрезидент Украины Владимир Зеленский подчеркивает необходимость баланса между мобилизацией войск и поддержанием экономики страны. Во время визита на промышленное предприятие в Кропивницком, центральной Украине, Зеленский отвечает на вопрос работника, заявляя, что занятые рабочие места важны для soldiers' salaries and Ukraine's protection efforts.

21:25 Путин воссоединяется с Кадыровым в Чечне после десятилетнего перерываПрезидент России Владимир Путин посещает Чеченскую Республику в России впервые за двенадцать лет, встречаясь с могущественным лидером Рамзаном Кадыровым. Фотографии, выпущенные новостным агентством РИА Новости, показывают, как Путин тепло приветствует Кадырова в Грозном. После этого Путин обнимает Кадырова, положив руку ему на плечо, и они уезжают на роскошном автомобиле. Кадыров позже делится в Telegram подробностями их напряженного графика. Несмотря на изнурительный день, Путин полон энергии, с энтузиазмом ожидая посещения различных мест в Чечне.

21:02 Шольц: Германия выделяет "много денег, много денег" Украине Канцлер Олаф Шольц удивлен утверждениями о недостаточной поддержке Украины. В 2023 году Украина получит более семи миллиардов евро, что делает ее крупнейшим получателем помощи среди европейских стран, сообщает Шольц на телеканале Sat1. В следующем году федеральный бюджет Германии снова внесет свой вклад в размере четырех миллиардов евро, что является крупнейшим взносом среди европейских государств. Кроме того, страны G7 планируют выделить Украине 50 миллиардов долларов, используя замороженные российские активы в качестве залога. "Это много денег, это много денег", - повторяет Шольц. Однако точный график того, когда эти 50 миллиардов станут доступны для Украины, остается неясным.

20:14 Путин проводит параллели между трагедией в Беслане и украинским развертыванием Президент России Владимир Путин проводит аналогии между терактом в Беслане в 2004 году и недавними военными операциями Украины в российском пограничном регионе Курск. Как Россия когда-то сталкивалась с "террористами" в Беслане, так теперь она должна действовать против "тех, кто ответственен за преступную деятельность в Курске", заявил Путин во время визита в Беслан.

19:43 Московский патриархат осуждает запрет украинской церкви как "беспредел" Русская православная церковь решительно осуждает решение Украины запретить украинскую православную церковь, лояльную России. Это считается "беспределом" и "серьезным нарушением фундаментальных свобод вероисповедания и прав человека", заявил спикер Владимир Легойда в Telegram. Легойда предупреждает, что реализация этого закона может привести к "широкомасштабному насилию над миллионами верующих". Патриарх Кирилл, глава Русской православной церкви, также высказался во время поездки в Соловецкий монастырь на севере России, заявив: "это трудные времена, когда многие выступают против нас не потому, что мы плохие, а просто потому, что мы другие". Кирилл придерживается проукраинских взглядов. Ранее депутаты в Киеве утвердили законопроект о запрете религиозных организаций с российскими связями.



