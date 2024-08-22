В 23:09 русские усилия остановили украинское продвижение в Брянске.

Россия якобы останавливает проникновение украинских диверсантов в Брянском регионе

Россия объявила, что ей удалось пресечь проникновение украинских "диверсантов" в приграничный с Курском Брянский регион. Согласно сообщениям, силы ФСБ и военные подразделения России успешно отразили якобы украинскую "группу разведывательно-диверсионную группу" в регионе. Губернатор Александр Богомаз объявил об этом в Telegram, заявив, что "они получили по нам", и добавив, что ситуация теперь под контролем.

22:15 Зеленский надеется на быстрое развертывание обещанной западной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский выразил оптимизм в отношении быстрого распространения миллиардов долларов помощи от Запада, часть из которых будет получена из замороженных активов России. Несмотря на многочисленные политические объяснения партнеров, ожидаются еще больше, заявил Зеленский в своем вечернем видеообращении. Он подчеркнул необходимость реального механизма распределения этих средств. Украина нуждается в доходах от российских активов, чтобы противостоять российской агрессии, объяснил Зеленский, добавив, что переговоры по этому поводу длятся уже слишком долго, и решительные действия необходимы немедленно. Во время июньского саммита G7 страны согласились предоставить свежую финансовую помощь Киеву, с ожидаемым значительным займом в $50 миллиардов, который будет обеспечен за счет процентных доходов от конфискованных российских активов.

21:52 Путин хвалит прочные торговые связи с Китаем

Президент России Владимир Путин похвалил растущее сотрудничество с Китаем. Во время встречи с премьером Ли Цзяцяном в Кремле Путин сказал: "Наши торговые отношения развиваются хорошо (...). Важность, которую придают обе стороны торговым и экономическим отношениям, приносит результаты." Путин также подчеркнул, что Китай и Россия имеют "крупномасштабные совместные инициативы и проекты в экономической и гуманитарной сферах." Ли похвалил исключительный уровень китайско-российских отношений, как сообщает Кремль. Стратегическое партнерство между Россией и Китаем укрепилось после вторжения России на Украину, сделав Китай важным торговым партнером России из-за западных санкций. Пекин сохраняет нейтралитет в конфликте на Украине, но НАТО классифицировало Китай как "ключевого посредника" в российской кампании в июле.

21:20 Апелляция отклонена: содержание под стражей Бугакова в коррупционном деле сохранено

Бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Бугаков, которого подозревают в коррупции, останется под стражей. Суд отклонил его ходатайство о домашнем аресте и апелляцию на содержание под стражей. Бугаков отвечал за закупки военной техники до своего увольнения. Суд также избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для двоих предполагаемых сообщников Бугакова, которые, как считают следователи, получили от него около девяти контрактов в период с 2022 по 2024 год, причинив ущерб на сумму около 50 миллионов рублей или 500 тысяч евро.

21:00 Зеленский объявляет о подкреплении в Покровском районе

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Украина усиливает свои войска в спорном Покровском районе на востоке страны. "Мы знаем планы российских войск там", - сказал он в телеобращении. Тем временем украинские силы продолжают продвигаться в российском районе Курск, хотя он не предоставил дополнительных подробностей.

20:41 Украинцы в Венгрии рискуют лишиться жилья после вступления в силу декрета

После вступления в силу декрета в Венгрии, запрещающего общую статус беженца для украинцев, многие украинцы в стране рискуют лишиться жилья. Частные приюты для беженцев уже начали выселять украинцев, как сообщает Migration Aid. В Коксе, к северу от Будапешта, около 120 беженцев были выселены из гостевого дома под полицейским надзором, как сообщает фотограф AFP. Большинство пострадавших были цыганские женщины и дети из украинского региона Закарпатья, который имеет значительное венгерское меньшинство.

20:14 Шольц обещает обширную помощь Молдове, соседу Украины

Несмотря на внутреннюю нестабильность в своей коалиции, Шольц, только что вернувшись из отпуска, отправился в свою первую зарубежную поездку в Молдову, страну-соседку Украины, столкнувшуюся с нестабильностью со стороны России. Шольц выразил солидарность Германии и пообещал дополнительную помощь кандидату на вступление в ЕС, а также продолжение поддержки Украины. К сожалению, соглашение о сотрудничестве, направленное на контроль несанкционированной миграции, которое преследует немецкое правительство, не удалось согласовать во время визита. "Мы будем поддерживать Республику Молдову всеми доступными нам средствами", - сказал Шольц после встречи с президентом Майей Санду в столице, Кишиневе. Он отметил, что Россия и пророссийские элементы в бывшей советской республике пытаются дестабилизировать страну.

19:36 Боррель призывает Украину использовать западное оружие на территории России

В ответ на украинское наступление в российском приграничном районе Курск верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Josep Borrell призвал разрешить Украине использовать западное оружие на территории России. Такое действие, как он написал в Twitter, укрепит "самооборону Украины и тем самым спасет жизни и ограничит разрушения в Украине".

19:10 Командующий ВВС Украины наносит удары по целям в КурскеКомандующий ВВС Украины Микола Олещук объявил о победах в операциях против российских целей в Курске. Глава ВВС в основном использовал точные авиационные бомбы против российских опорных пунктов и скоплений войск. Несмотря на то, что российские силы использовали заброшенные дома в качестве защиты, они не смогли избежать атак. "Мы видим все, мы знаем все", - заявил Олещук в Telegram. "Наши точные бомбы найдут вас где угодно". Точные бомбы - это авиационные взрывные устройства, которые можно дистанционно направлять пилотами. Во время своего продвижения в Курске украинские истребители разрушили два значительных моста через реку Сейм. Олещук не уточнил, какие самолеты использовала Украина в своих атаках. Согласно украинским военным экспертам, западные поставленные истребители F-16 еще не были развернуты.

18:44 Усиление конфликта заставляет жителей покидать села на востоке УкраиныБорьба между российскими силами и украинскими войсками заставила гражданских покинуть села вблизи зоны конфликта на востоке Украины. Жители Мирнограда, примерно в 10 километрах от зон боевых действий, сообщили агентству AFP, что эскалация атак заставила нескольких местных жителей покинуть район. Репортеры AFP видели несколько домов, охваченных пламенем после российских атак в Мирнограде.

18:04 Россия и Китай обсуждают сотрудничество в энергетикеЛидеры Китая и России обсудили вопрос о расширении сотрудничества в энергетической сфере во время визита китайского премьера Ли Цзяна в Москву. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил Ли Цзяну о статусе России как главного поставщика нефти для Китая. "В ближайшее время мы также станем лидерами по поставкам природного газа", - заявил Мишустин, как сообщает российское государственное новостное агентство ТАСС. Ли Цзян подчеркнул рост и качество энергетического сотрудничества между двумя странами. Пекин признает российский конфликт на Украине как нарушение международного порядка, но поддерживает Россию в этом вопросе.

17:33 Украина вступает в Международный уголовный суд с временным исключениемУкраина присоединилась к Международному уголовному суду (МУС), но запросила временное освобождение от юрисдикции суда для своей армии. Парламент Украины в Киеве одобрил Римский статут МУС с 281 голосом "за", 1 голосом "против" и 22 воздержавшимися, как сообщает депутат Ярослав Железняк в Telegram. Украина подписала Римский статут в январе 2000 года, но до сих пор не ратифицировала его. Римский статут является основой МУС, который занимается такими преступлениями, как геноцид, военные преступления и преступления против человечности. Однако ратифицированный документ содержит оговорку, согласно которой МУС не будет осуществлять юрисдикцию над военными преступлениями, совершаемыми украинскими гражданами, в течение семи лет.

17:15 Россия единственная страна, отказавшаяся от приглашения в Швейцарию от ООНРоссия отказалась от приглашения от Швейцарии для членов Совета безопасности ООН посетить Швейцарию 25-26 августа. Дипломаты из всех 13 других членов Совета безопасности, за исключением России, отправятся в Женеву, как сообщил представитель швейцарского министерства иностранных дел в Берне. Россия не объяснила причину своего отказа участвовать в поездке. Москва считает Швейцарию "недружественным государством" после введения ЕС санкций против России из-за конфликта на Украине. Швейцария представляет собой непостоянного члена Совета безопасности ООН впервые, наряду с пятью постоянными членами (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция) и нынешними непостоянными членами (Алжир, Эквадор, Гайана, Япония, Мальта, Мозамбик, Республика Корея, Сьерра-Леоне, Словения). Срок полномочий непостоянных членов составляет два года. Поездка совпадает с 75-летием Женевских конвенций.

16:49 Мэр Москвы назвал крупнейшую атаку дронов со времен начала конфликтаСамую крупную атаку дронов на Москву со времени начала конфликта два с половиной года назад назвал мэр Москвы Сергей Собянин. Некоторые из дронов были уничтожены в районе восточнее города Подольска, как заявил мэр Москвы в Telegram. Город, расположенный примерно в 38 километрах от Кремля, подвергся нападению. По данным Министерства обороны России, 11 целей были атакованы в Московском регионе, и было нейтрализовано 11 летающих объектов. Во всей России было сбито более 45 дронов. В ответ российские силы запустили почти 70 дронов в направлении Украины ночью, большинство из которых были перехвачены украинскими ВВС. Продолжаются бои на востоке Украины и в российской граничной области Курск. "На данный момент это одна из самых интенсивных попыток атаковать Москву дронами", - сказал мэр Собянин. Однако агрессия была отбита, и никто не пострадал.

16:20 Независимая православная церковь Украины призывает к лояльности сторонников МосквыМитрополит Епифаний, глава независимой от Москвы православной церкви Украины, призвал последователей московского православия перейти на свою сторону. Украинский парламент во вторник запретил все религиозные организации в Украине, связанные с Россией. "Закон дает право всем религиозным организациям, которые еще не сделали этого, полностью порвать связи с Москвой", - призвал Епифаний на украинском телевидении. "Между тем, мы призываем всех православных христиан в Украине, которые еще не сделали этого, окончательно освободиться от этого российского ярма".

15:54 PM Моди призывает к "восстановлению мира" перед поездкой в УкраинуПремьер-министр Индии Нарендра Моди приземлился в Варшаве для исторического визита в Восточную Европу. Это первый визит индийского премьер-министра в Польшу за 45 лет. Моди станет первым индийским премьер-министром, посетившим Украину в пятницу. В предварительном заявлении Моди призвал к "восстановлению спокойствия" в Украине. Представляя себя "дружелюбным и союзным" городом Киева, Индия "надеется на быстрое восстановление мира и стабильности в регионе", написал Моди в цифровых платформах.

15:28 Выборы в Украине откладываются в семи муниципалитетах КурскаИз-за украинской военной операции в приграничной зоне Курска, Россия откладывает выборы в семи муниципалитетах региона. Центральная избирательная комиссия поддержала предложение избирательной комиссии Курской области об отсрочке голосования в семи поселениях. Голосование возобновится, когда будет гарантирована полная безопасность избирателей, обещает комиссия. Остальные регионы Курска продолжат голосование в соответствии с ранее запланированным графиком между 28 августа и 8 сентября. Украинская армия, как сообщается, вторглась в российский регион Курск с 6 августа, захватив контроль над многочисленными поселениями, согласно российским источникам. Более 120 000 жителей якобы были вынуждены покинуть пострадавший район.

15:07 Украина подтверждает использование западного оружия на российской территорииУкраина признает использование американских ракет HIMARS для разрушения заменяющих мостов через реку Сейм в России. Украинские солдаты прямо объявили в мессенджере Telegram: "Где пропали новые мосты в Курске? Силы развертывания разрушают их точно". Это первый раз, когда Украина публично признает использование этого западного оружия в своей наступательной операции на российской территории. США и Германия хранят молчание по этому поводу, в то время как Россия осуждает это как эскалацию конфликта. Военные эксперты ранее предполагали, что ракеты HIMARS способствовали падению по крайней мере трех оригинальных мостов через Сейм.

14:52 Десять украинских дронов отбиты возле МосквыУкраинские дроны возобновили свой курс к Москве, при этом российские силы якобы уничтожили не менее десяти дронов и вызвали огромные огненные шары в небе. На данный момент нет информации о повреждениях или жертвах.

14:25 Переговоры маловероятны, так как Россия не уступаетМинистерство иностранных дел Германии заявляет, что Россия не проявляет склонности к участию в переговорах для прекращения конфликта. Вместо этого Москва требует аннексии территорий, которые она даже не контролирует, согласно министерству. Представители МИД подчеркивают важность оснащения Украины соответствующим оружием для защиты от нарушений международного права, ссылаясь на горячую политическую повестку дня в Тюрингии и Саксонии, чтобы оказать давление на более дипломатический подход и прекратить поставки оружия.

13:53 Кадыров поддерживает поддержку Путина в ЧечнеПрезидент Владимир Путин впервые за 13 лет посетит Чечню, российский республику, и получит теплый прием от Рамзана Кадырова, лидера региона, который подарит Путину подарок. Путин и Кадыров выражают свою взаимную приверженность друг другу, но их дружба не абсолютна, согласно репортеру ntv Райнеру Мунцу.

13:30 Российские войска якобы захватили новую деревню в восточной УкраинеРоссия заявляет, что захватила новую деревню в восточной Украине в регионе Донецк. Российская армия усилила контроль над деревней Шеланне, расположенной северо-восточнее Донецка, согласно ежедневному отчету Москвы. Шеланне находится рядом с Прохоровкой, которую считают важным логистическим центром. Однако Институт изучения войны сообщает, что Прохоровка уже пала 18 августа.

12:57 Украина приближается к членству в Международном уголовном судеТеперь, когда Верховная Рада ратифицировала Римский статут, Украина стала частью Международного уголовного суда, важный шаг на пути к одобрению ЕС. Суд выдал международные ордера на арест, в том числе против президента России Владимира Путина.

12:45 Россия атакует Украину многочисленными дронами и ракетамиВоенные Украины сообщают о отражении 69 атак дронов и возможном сбитии еще 16 с помощью электронных контрмер за ночь. Один дрон вернулся на российскую территорию. Кроме того, Россия использовала две баллистические ракеты и одну крылатую ракету в атаках, при этом крылатая ракета была единственной перехваченной угрозой. О жертвах и повреждениях не сообщается. Заявление из Москвы еще не поступило.

12:22 Россия: украинская оборона ослабевает в ПокровскеУкраинские силы находятся под сильным российским нападением в восточном регионе, как сообщает военное командование. Генеральный штаб Киева сообщает о 66 российских атаках на фронт Покровск за вторник, все успешно отбиты. Бой продолжается вокруг нескольких деревень по дороге в Покровск, примерно в 10 километрах от него. Командующий Олександр Сирский признает сложную ситуацию. С российской стороны сообщается об ослаблении украинской обороны в Покровске. Российские военные блогеры сообщают об продвижении своих войск.

11:50 Медведев: "Переговоров не будет, пока враг не будет полностью разбит"По мнению бывшего президента России Дмитрия Медведева, переговоры с Россией маловероятны. Сейчас занимая пост заместителя председателя Совета безопасности России, Медведев пишет в своем Telegram-канале, что в свете продвижения Украины в Курске переговоры маловероятны. Медведев заявляет, что не будет диалога между Москвой и Киевом, пока Украина не будет полностью побеждена на поле боя. "Все осознают реальность ситуации, даже если не могут выразить это словами", - говорит Медведев. "Не будет переговоров о мире, пока враг не будет полностью уничтожен".

11:22 Насилие наемников Вагнера в Африке усиливаетсяРусские наемники продолжают играть значительную роль в Африке, год спустя после смерти лидера группы Вагнера Евгения Пригожина. Аналитики Conflict Data Organization Acled ожидают роста влияния группы Вагнера на континенте. В первом полугодии 2024 года было больше инцидентов политического насилия, связанных с российскими наемниками в Африке, чем за время жизни Пригожина. Бизнесмен Пригожин фактически построил частную армию с 2014 года - наемники Вагнера сражались не только на Украине, но и в Сирии и в основном на африканском континенте в интересах Москвы. В июне 2023 года Вагнер начал вооруженное восстание против Кремля. 23 августа 2023 года самолет Пригожина потерпел крушение, все на борту погибли - нет выживших.

10:50 Погребальный директор в Курске советует мужчинамПатриотизм или профессиональный интерес? Мужчина в форме из Курска критикует бегущих мужчин в Telegram-видео, опубликованном российским оппозиционным новостным агентством Агентство. Им не военный, а 39-летний Кирилл Суворов, похоронный директор из Санкт-Петербурга, как сообщается. В своем видео Суворов критикует мужчин Курска: "Что вы делаете? Куда вы идете, мои дорогие?" Он также предлагает им копать траншеи для солдат и жертвовать свои машины военным вместо бегства. Когда его спрашивают Агентство, Суворов повторяет свою критику. Когда его спрашивают, будет ли он участвовать в войне, он молчит.

10:26 Пентагон: Украина "ставит Россию в оборону"По оценке Министерства обороны США, России трудно реагировать на украинское контрнаступление в западном российском регионе Курск. Спикер Пентагона Пат Райдер говорит, что есть признаки того, что Москва перебрасывает небольшое количество подразделений в этот район. "Но в целом, я бы сказал, что России действительно трудно реагировать", - говорит Райдер. Украина "явно поставила своего противника в оборону", подчеркивает Райдер. Украинские силы продолжают продвигаться в регион. С запуском контрнаступления около двух недель назад Украина впервые расширила войну на территорию России. Райдер подчеркивает, что украинское контрнаступление в Курске не меняет поддержку США Киеву.

10:03 На восточном фронте - три русских на одного украинцаПрезидент Украины Зеленский признает сложную ситуацию на восточном фронте. Как сообщает репортер ntv Надя Криевольд из региона, ситуация "драматическая", с превосходством российских солдат над украинскими силами. Более того, Кремль не учитывает свои потери.

09:37 Киев: украинская военная цель российской системы ПВО в Ростовской областиУкраинская военная сила заявляет, что поразила систему ПВО в южной российской области Ростов. По данным Генерального штаба, это была система противовоздушных ракет С-300. Россия использовала этот тип ракет в нападениях на гражданскую инфраструктуру Украины. Украинское нападение целенаправленно атаковало систему ракет возле поселения Новoshakhtinsk. Взрывы были зафиксированы в определенных целевых точках, и точность попадания все еще исследуется. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщает, что российские ВВС сбили ракету, запущенную с Украины над регионом. Однако Министерство обороны России не упоминает об этом в своем ежедневном отчете о ситуации.

09:09 Московские аэропорты временно закрыты из-за атаки дроновИз-за атаки дронов на Москву в ночь на 30 марта были введены временные ограничения на работу трех крупных аэропортов города. Как сообщает российское управление воздушным движением в Telegram, эти ограничения действовали четыре часа до 6:30 утра по местному времени для аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево. Главный аэропорт Шереметьево не пострадал. Российская армия успешно сбила 11 дронов, направлявшихся в Москву. Мэр Москвы Сергей Собянин описал это происшествие как одно из самых крупных нападений дронов на город.

08:41 Рот поддерживает Украину, обращается к ПутинуГлава комитета по иностранным делам Михаэль Рот выступает за решительную поддержку Украины, особенно в эти трудные времена. "Единственный способ заставить Путина сесть за стол переговоров - это показать ему, что он не может захватить Украину. И это возможно только в том случае, если Германия, Европа, США и многие другие союзники продолжат поставлять Украине лучшее военное оборудование", - заявил Рот в утреннем шоу ntv. Он выразил удовлетворение тем, что люди в Украине обрели мужество благодаря победам Украины на территории России. "Потому что становится очевидным, что этот империалистический гигант Путин может быть побежден", - заявил Рот.

08:12 Вайдке выражает озабоченность по поводу пособий для украинских беженцев Министр-президент Бранденбурга Диетмар Вайдке задается вопросом о целесообразности пособий для украинских беженцев. "Первоначальное решение было оправдано в тот момент, так как нужно было действовать быстро. Однако теперь мы должны задаться вопросом, актуально ли такое пособие", - сказал он журналу "Штерн". В других странах ЕС больше украинцев трудоустроены, чем в Германии. "Мы должны это изменить. Это было бы выгодно для нашей экономики - нам нужны работники - и способствовало бы интеграции", - предложил Вайдке. В сентябре Бранденбург проведет новые выборы в ландтаг.

07:40 Киевский независимый сообщает о применении Россией вооружения против Украины С начала войны Россия использовала более 9600 ракет и почти 14000 ударных дронов против Украины, согласно данным, приведенным в "Киевском независимом". Из них 5197 ракет были направлены на гражданские районы, при этом Украина в основном подвергалась атакам ракетами С-300/С-400, которые наносили удары 3008 раз. Вторым по частоте использованным оружием были крылатые ракеты Kh-555/Kh-101, с зарегистрированными 1846 атаками.

07:08 Германская армия ужесточает меры безопасности в казармах Германская армия усиливает меры безопасности во всех казармах. Как сообщает "Шпигель", казармы получили указание тщательно проверять внешние ограждения всех объектов на наличие пробелов и более внимательно их мониторить, особенно ночью. Солдат также призывают быть бдительными в отношении неавторизованных лиц в охраняемых зонах и сообщать о любых подозрениях немедленно. Это реакция на сообщения о проникновении в чувствительные зоны безопасности. Согласно "Шпигелю", высокопоставленный генерал признал, что защита немецких казарм все еще основана на "режиме мира", с контрольными пунктами на въезде и выезде часто доверенными частным поставщикам услуг и патрулированием вдоль ограждений казарм.

06:40 Габек о гуманитарной помощи для Украины Федеральный министр экономики Роберт Габек гарантирует продолжение поддержки Украины, независимо от того, будет ли реализована запланированная миллиардная помощь от стран G7. "Группа семи запустила все: Украина получит финансирование для закупки необходимых вооружений", - сообщил политик от "Зеленых" группе Funke. "Это верно и, насколько я знаю, также будет реализовано к концу года". Украина получит 50 миллиардов долларов, а также дополнительные 4 миллиарда из федерального бюджета в 2025 году. Если этого не произойдет, "мы должны пересмотреть", - требует Габек. Приверженность Украине "остается твердой", - заявил Габек. Если это невозможно, "мы должны найти другие способы поддержать Украину". Габек признает, что переход к запланированной модели G7 может быть сложным "если новые заказы не могут быть размещены из-за исчерпания предыдущих бюджетных ассигнований". Он предлагает практическое решение. "Было бы важно гарантировать, что системы вооружений заказываются сейчас и оплачиваются позже из фондов G7". Поражение Украины могло бы представлять значительную угрозу свободе Европы.

06:08 Москва обвиняет западные спецслужбы в поддержке украинского вторжения в Курск Согласно сообщению СМИ, Россия считает, что западные спецслужбы стоят за последним украинским вторжением в российский регион Курск. "Операция украинских вооруженных сил в Курской области была проведена с участием спецслужб США, Великобритании и Польши", - цитирует российскую газету "Известия" Московскую службу внешней разведки, СВР. Причастные подразделения якобы тренировались в британских и немецких центрах поддержки. Военные советники из стран НАТО якобы руководили украинскими военными единицами, которые вошли на российскую территорию, и помогали им в обращении с западным оружием и военной техникой. Страны НАТО также якобы предоставили украинской армии спутниковую разведывательную информацию о развертывании российских войск в зоне операций.

05:39 Российские источники: все три моста через Сейм уничтожены или повреждены Украинская армия либо уничтожила, либо повредила все три моста через реку Сейм в западном российском регионе, согласно российским источникам. Украинские атаки на мосты через Сейм в Курске могут окружить российские войска между рекой, украинским вторжением в Россию и границей между двумя странами. Кажется, эти атаки замедляют реакцию России на Курскую наступательную операцию, которую Украина начала 6 августа.

04:30 Россия сообщает о широкомасштабной атаке украинских беспилотников Российские власти сообщают о широкомасштабной атаке украинских беспилотников на несколько регионов. Авторитеты сообщают, что три беспилотника были сбиты примерно в 38 километрах к югу от Кремля и еще 15 в приграничном регионе Брянск. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что три беспилотника, направляющиеся в Москву, были перехвачены над городом Подольск. Не было зафиксировано никаких жертв или ущерба в Брянске и Подольске. Похожие сообщения о перехваченных атаках поступают из Тульской и Ростовской областей, без сообщений о повреждениях или жертвах. Число использованных беспилотников и ракет остается неясным. Украина обычно хранит молчание по таким инцидентам.

15:50 Путин и Кадыров осматривают войска в ЧечнеПрезидент России Владимир Путин впервые за 13 лет посещает Чечню. Вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым он осматривает войска и волонтеров, готовящихся к отправке в Украину. Путин увещевает солдат в Российском университете специальных сил в Гудермесе словами: "С такими людьми, как вы, мы абсолютно непобедимы", согласно сайту Кремля. Незаявленный визит совпадает с недавними украинскими успехами в российском регионе Курск. Кадыров сообщает Путину, что Чечня направила более 47 000 солдат в Украину с начала войны, в том числе около 19 000 волонтеров. Кадыров часто называет себя "пехотой" Путина.

14:44 Российская ПВО отбивает атаку дронов над МосквойРоссия сообщает об отражении атаки дронов на Москву, согласно своим сообщениям. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает в Telegram, что три украинских дрона были сбиты системой ПВО. Первоначальные сообщения показывают, что обломки не причинили вреда или травм.

13:50 Ученый обвиняется в госизмене, сообщает ФСБРоссийская служба безопасности ФСБ подтверждает арест ученого по обвинению в госизмене. Подозреваемый якобы признался в хакерстве критической инфраструктуры для Украины, переводе средств украинской армии и сбору информации о российской армии. ФСБ не раскрывает время и место ареста. Медиа утечка якобы показывает видео ареста с заснеженным пейзажем. Согласно Telegram-каналу Ostorozhno Novosti, мужчина является физиком, якобы арестованным в декабре 2023 года, как сообщалось ранее в сообщениях государственных СМИ.

12:59 Зеленский хвалит парламент за проклятие московской лояльной православной церкви в УкраинеПрезидент Украины Владимир Зеленский хвалит парламент за решение запретить московско-ориентированную ветвь православной церкви. "Хочу отметить работу Верховной Рады, которая приняла закон о нашей духовной свободе", - заявляет Зеленский в своем ежедневном видеообращении. Парламент после долгих дебатов проголосовал за запрет Украинской православной церкви, которая находилась под Московским патриархатом десятилетиями. Эта фракция церкви в Украине обвиняется в оправдании или даже сотрудничестве с врагом, совершении преступлений против российского народа Россией. Церковь дистанцировалась от Москвы, но все еще признает Московского патриарха, который поддерживает российское вторжение в Украину и дружен с кремлевским лидером Владимиром Путиным.

11:07 Пентагон: России трудно реагировать на украинское наступление в КурскеПентагон оценивает, что России трудно реагировать на украинское контрнаступление в регионе Курск, согласно его оценке. Спикер Пентагона Пат Райдер в Вашингтоне говорит, что есть признаки того, что Москва направляет небольшое количество подразделений в этот район. "Но в целом, я бы сказал, что России действительно трудно реагировать", - заявляет Райдер. Украина "определенно поставила своего оппонента в невыгодное положение", - подчеркивает он. Райдер отказывается признавать, публично ли Вашингтон поддерживает украинское наступление, но ссылается на президента Украины Владимира Зеленского, который называл это созданием буферной зоны. Он добавляет, что они общаются с Киевом для получения более подробной информации о конкретных целях.

10:10 Зеленский подчеркивает необходимость баланса между мобилизацией и экономикойПрезидент Украины Владимир Зеленский подчеркивает важность баланса между мобилизацией и поддержанием экономики Украины, пострадавшей от войны. Во время визита на промышленное предприятие в Кропивницком Зеленский отвечает на вопрос рабочего, сказав, что занятые рабочие места важны для soldier's salaries and Ukraine's defense efforts.

09:44 Украина объявляет о новых территориальных достижениях в КурскеУкраина сообщает, что продвинулась на 28-35 километров глубже в российский регион Курск, согласно своим сообщениям. Российские силы укрепляют свои позиции там, направляя войска из других районов, заявляет главнокомандующий армии Олеksandr Syrsky в телеобращении. Кроме того, Россия перебрасывает ближайшие подразделения в Покровск на востоке Украины, где недавно шли самые интенсивные бои. Россия еще не комментировала.

09:25 Путин возвращается в Чечню после 13-летнего перерываПрезидент России Владимир Путин впервые за более чем 10 лет посещает российский федеративный субъект Чечню, чтобы встретиться с могущественным лидером Рамзаном Кадыровым. Фотографии, распространенные информационным агентством РИА Новости, показывают, как Путин пожимает руку Кадырову в Грозном. После этого Путин кладет руку на плечо Кадырова и обнимает его, прежде чем они уезжают на лимузине. Кадыров сообщает в Telegram о "загруженном графике" событий, упоминая, что Путин "полон энергии несмотря на утомительный день и готов осмотреть несколько районов в Чечне".

09:02 Шольц: Украина получает "горы и горы" денегКанцлер Германии Олаф Шольц удивлен утверждениями о том, что Германия не предоставляет достаточной поддержки Украине. В этом году Украина получит более семи миллиардов евро, что делает ее крупнейшим получателем среди европейских стран, заявляет Шольц на телеканале Sat1. В следующем году будет четыре миллиарда евро из федерального бюджета - снова лидируя в европейском финансировании. Кроме того, есть 50 миллиардов долларов, которые западные страны G7 обеспечивают с помощью конфискованных российских активов. "Это много денег, это много денег", - подчеркивает Шольц. Однако остается неясным, когда 50 миллиардов станут доступны для Украины.

20:14 Путин проводит параллели между терактом в Беслане и продвижением украинской армииВ годовщину жестокого захвата заложников в школе Беслана президент России Владимир Путин проводит аналогии между инцидентом того времени и нынешним развертыванием украинской армии в российской граничащей области Курск. Так же, как Россия боролась с "террористами" в Беслане, она должна теперь сражаться с "теми, кто совершает преступления" в Курске, заявил Путин во время своего визита в Беслан.

19:43 Московский патриархат осуждает предложенный Украиной запрет на церковь как "незаконный"Российская православная церковь осуждает запрет на Россию-ориентированную Украинскую православную церковь, принятый украинским парламентом. Это "незаконный акт" и "серьезное нарушение основных принципов религиозной свободы и прав человека", заявляет Владимир Легоida, представитель РПЦ, в Telegram. Он предупреждает, что реализация этого закона может привести к "широкомасштабному насилию против миллионов верующих". Глава РПЦ, патриарх Кирилл, также выступает и во время визита в Соловецкий монастырь на севере России говорит о "трудное время, когда многие обратились против нас, не потому что мы злые, а просто потому что мы другие". Кирилл является решительным сторонником войны против Украины. Ранее парламентские представители в Киеве проголосовали за законопроект, предусматривающий запрет на религиозные организации, связанные с Москвой.

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Комиссия не сделала никакого официального заявления в отношении обвинений России в остановке украинских диверсантов в Брянске.

Если западная помощь, обещанная Украине, должна эффективно отразить российскую агрессию, Комиссия должна быстро предоставить механизм для распределения средств.

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