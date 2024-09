В 22:06 президент Селенский увольняет еще одного высокопоставленного чиновника

Президент Владимир Зеленский увольняет заместителя главы своего офиса, Ростислава Шурму. Об этом сообщается в указе, размещенном на его официальном сайте. Кроме того, спикер парламента объявил об отставке Ольги Стефанishын, которая служила заместителем премьер-министра и министром по европейской интеграции в Украине. Ранее несколько других министров уже подали в отставку. Президент Зеленский заявил, что изменения вносятся для укрепления правительства. "Осень будет критической. Наши государственные учреждения должны быть структурированы так, чтобы Украина могла достичь всех необходимых результатов."

21:42 корреспондент НТВ в Полтаве: "Жители описали очень тревожную ситуацию"Украина сообщает об одном из самых тяжелых авиационных ударов во время конфликта. Погибли десятки людей, сотни ранены. Корреспондент НТВ Кавита Шарма находится на месте и сообщает о "высоко напряженной атмосфере" и о том, как люди пережили ракетный удар.

21:25 Украина обвиняет Россию в расстреле пленных солдатУкраинская прокуратура обвиняет российских солдат в расстреле пленных. Расследование начато в отношении стрельбы трех украинцев в районе Тореза в Донецкой области, сообщает офис в своем Telegram-канале. По имеющейся информации, украинцы вышли из укрытия с поднятыми руками. "Оккупанты заставили их лечь на землю лицом вниз и сразу же расстреляли в спину", - сообщает офис, ссылаясь на интернет-видео, циркулирующие там.

20:50 Трамп заявляет, что у него есть гарантированный план для окончания войны в УкраинеРеспубликанский кандидат в президенты США Дональд Трамп заявляет, что у него есть план, который "гарантирует" окончание войны в Украине. Однако он может раскрыть этот план только в случае победы на президентских выборах 5 ноября, говорит 78-летний правый популист в интервью подкастеру Лексу Фридману. "Если я выиграю, я договорюсь как избранный президент, гарантировано", - заявляет Трамп. "Этот конфликт никогда не должен был произойти". У него есть "очень сложный план" о том, как Украина и Россия могут прекратить свой конфликт, "и у меня есть идея - может, не план, а идея - о том, как справиться с Китаем". Но он не может раскрыть эти планы сейчас, "потому что если я поделюсь этими планами с вами, они не будут успешными". Трамп, который неоднократно хвалил президента России Владимира Путина, ранее хвастался, что может закончить войну в Украине "за 24 часа" - ни разу не объяснив, как он собирается это сделать.

20:35 Польша готовится к военным расходамПольша сообщает о новых военных сделках на многие сотни миллионов евро. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польское правительство подпишет контракты на почти два миллиарда злотых (около 470 миллионов евро). В среду он объявил о подписании "массивного контракта на почти 1,1 миллиарда злотых с испанской компанией" на системы наблюдения за аэропортами. Подробности не приведены. Вчера было подписано три дополнительных военных контракта на логистику и связь. Польша существенно увеличила военные расходы с начала вторжения России в Украину.

20:01 АЭС в Запорожье "опять близка к отключению"Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупреждает о катастрофе на украинской АЭС в Запорожье. Ситуация остается очень напряженной после дальнейших боев в регионе, сказал он перед отъездом на станцию, которая находится под контролем России с начала конфликта. "Станция снова близка к отключению. Мы опасались, что это произойдет. Отключение электроэнергии означает отсутствие электроэнергии, отсутствие охлаждения. Отсутствие охлаждения, а затем, возможно, катастрофа". По данным украинского оператора электросетей Энергоатом, российские обстрелы в понедельник повредили систему электроснабжения станции. Если будет повреждена еще одна линия электропередачи, это создаст опасную ситуацию.

19:27 Российская атака на Полтаву убивает военныхРоссийский ракетный удар по военному объекту в центре украинского города Полтава убил солдат, сообщают сухопутные войска Украины. Расследование начато для определения, были ли приняты достаточные меры для обеспечения безопасности солдат и будут ли приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности военных объектов. Удар по Полтаве унес жизни по меньшей мере 50 человек и ранил 271, что делает его самым смертоносным одиночным нападением России на украинские цели в этом году.

19:03 Кремль усиливает пропаганду в школахЭксперты предсказывают значительное увеличение государственной идеологической обработки детей с началом нового учебного года в России. Доля времени, посвященной продвижению кремлевских взглядов, может более чем удвоиться в этом году до около 1300 часов, согласно оппозиционному журналистскому порталу "Агентство". Лидер Кремля Владимир Путин неоднократно призывал школы как можно скорее и интенсивнее воспитывать детей в качестве патриотов. Поощрение критического мышления не приветствуется. "Агентство" подсчитало общее количество учебных часов, посвященных продвижению кремлевской позиции по различным темам, от истории до конфликта в Украине и консервативных семейных и социальных ценностей. Количество этих часов в расписании может варьироваться по классам, но более 1300 из 11 000 часов обучения могут использоваться для пропаганды, написало агентство.

18:14 Глава "Укрэнерго" уволен наблюдательным советомНаблюдательный совет государственной компании "Укрэнерго", возглавляемый Володимиром Кудройцким, принял решение об увольнении главы компании на заседании в понедельник, как было объявлено в Facebook. По слухам, он не уделил достаточного внимания защите украинской энергосистемы от российских атак. Кудройцкий опровергает эти утверждения, заявляя, что принял меры по защите. Он обвиняет врагов в ведении кампании по очернению компании с целью захвата "Укрэнерго". Кудройцкий не называет конкретных лиц.

17:39 Несколько министров покинули администрацию ЗеленскогоКлючевые чиновники украинского правительства ушли в отставку. В их числе Олександр Камышин, министр стратегических отраслей, ответственный за производство вооружений в ходе конфликта с Россией. Камышин объявил о своем намерении остаться в оборонном секторе, но в новой роли. Также подали в отставку Денис Малюська, министр юстиции, и Руслан Стрелец, министр экологии.

17:18 Жертвы в Полтаве после российского удараРоссийская ракета поразила Полтавскую область. Preliminary findings indicate that at least 47 individuals have lost their lives. Two missiles struck a building in Poltava, which was used by the military communications institute, according to President Volodymyr Zelensky on Telegram. Over 200 people have been injured.

17:04 Шольц встречается с освобожденным критиком Кремля Кара-МурзойКанцлер Германии Олаф Шольц принял в Берлине Владимира Кара-Мурзу, критика Кремля, недавно освобожденного из российской тюрьмы. "Я глубоко впечатлен стойкостью и решимостью Владимира Кара-Мурзы отстаивать демократическое будущее России", - сказал Шольц в своем сообщении в X. "Мы добились его освобождения в результате обмена пленными в августе, и сегодня у нас была возможность провести длительную беседу". Кара-Мурза является одним из более чем 20 заключенных, которые были освобождены досрочно в августе в рамках беспрецедентного обмена пленными между Россией и различными западными странами.

16:16 Россия усиливает оборону Керченского моста, считают разведчикиПо данным британской разведки, Россия может готовиться к новой атаке на Керченский мост, соединяющий Россию с оккупированным Крымом. Россия установила барьеры из плавучих и затопленных барж, заминировала море, установила дымовые генераторы для маскировки моста и усилила системы ПВО. Кроме того, рядом с мостом строится сооружение, которое может быть дополнительным однополосным мостом или барьером для сопротивления силам украинских морских дронов.

15:52 Украинские силы представили новый бронетранспортер КхорунжийМинистерство обороны Украины продемонстрировало новый бронетранспортер (БТР) для своих сил. Кхорунжий, или "Становой", - военное звание из казачьих армий с похожим названием. Этот БТР разрабатывался в течение некоторого времени, и один прототип был обнаружен на передовой в феврале прошлого года. Это объявление, как ожидается, приведет к многим новым развертываниям, обеспечивая необходимые и отечественно произведенные подкрепления для потребностей украинских сил в вооружении.

15:38 Эстония и Литва осудили Монголию за прием ПутинаЭстония и Литва осудили Монголию за прием российского президента Владимира Путина. "Решение монгольского правительства принять его вместо его задержания существенно подрывает Международный уголовный суд и международную правовую систему", - заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в Таллине. Монголии представилась возможность внести вклад в прекращение российской войны в Украине, но она не воспользовалась ею, считает министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Это поведение считается неприемлемым Ландсбергисом, так как оно нарушает международную систему правосудия.

14:57 Начался суд над французским "шпионом", задержанным в РоссииВо вторник в Москве начался суд над французским сотрудником неправительственной организации, обвиняемым в нарушении "закона о иностранных агентах" России. На суде судья приказал удерживать подсудимого, Лауранта Виньо, под стражей как минимум до февраля следующего года. Виньо работал экспертом по России и бывшим советским государствам в Центре гуманитарного диалога (ЦХД), неправительственной организации, занимающейся посредничеством в мировых конфликтах. Он был задержан в Москве в июне.

14:27 Германия предоставит Украине шесть дополнительных систем ПВО IRIS-TГермания планирует поставить Украине шесть дополнительных систем ПВО IRIS-T SLM. Кроме того, немецкая армия планирует приобрести еще шесть таких систем для своих нужд.

13:34 Зеленский: 41 погибших, 180 раненых в результате российского удара по ПолтавеВ результате ракетного удара России по центральному украинскому городу Полтаве, как сообщил президент Владимир Зеленский, погибли 41 человек. Более 180 получили ранения. Был поражен район школы и прилегающей больницы. Здание Института связи частично разрушено. Согласно данным Министерства обороны, "Противник использовал две баллистические ракеты", - сообщается в их отчете. Время между предупреждением и прибытием смертельных ракет было очень коротким, что не дало людям возможности вовремя укрыться в бомбоубежище, в результате чего многие оказались под завалами. Спасатели смогли спасти 25 человек; 11 были освобождены из-под завалов.

13:12 Источники: США на грани соглашения о поставке Украине дальнобойных ракетВнутренние источники сообщают, что США близки к заключению соглашения о поставке Украине дальнобойных крылатых ракет, которые могут проникать глубоко на территорию России. Однако украинскому правительству придется подождать несколько месяцев, чтобы получить эти ракеты из-за технических проблем, которые США еще предстоит решить, заявили несколько американских инсайдеров. Ожидается, что объявление будет сделано осенью. Речь идет оJoint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM), которые являются обычными авиационными крылатыми ракетами с средней и большой дальностью, способными поражать наземные цели с воздуха. Поставка JASSM Украине существенно усилит ее стратегические возможности и даст преимущество над Россией.

12:43 Россия осудила известного физика за разработку гиперзвуковых ракетРоссийский суд приговорил известного физика к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за "государственную измену". Это очередной случай, когда ученый, якобы разгласивший государственные секреты, был осужден. Физик, 57 лет, работал над разработкой российских гиперзвуковых ракет, как сообщают российские новостные агентства. Together с ним были задержаны двое его коллег по обвинению в измене. Трое из Института теоретической и прикладной механики (ИТАМ) в Новосибирске являются одними из почти дюжины ученых, которых в последнее время обвинили в измене за работу над этой технологией. Физика арестовали в августе 2022 года, согласно данным правоохранительных органов. "Они предстают перед серьезными обвинениями", - заявили источники в правоохранительных органах.

12:15 Торговля России с Индией резко возрослаАнатолий Попов, заместитель председателя правления российского Сбербанка, сообщил агентству Reuters, что торговля между Россией и Индией почти удвоилась в прошлом году. Торговля между двумя странами достигла примерно $65 миллиардов в 2023 году. Основной причиной этого стало то, что Индия стала основным импортером российской нефти после введения западных санкций из-за российского вторжения на Украину. "В 2022 году интерес российских компаний к индийскому рынку существенно вырос, так как этот рынок стал альтернативой", - сказал Попов. "Сегодня мы также открываем рупиевые счета для российских клиентов. Мы не исключаем, что рупия может использоваться не только как средство платежа, но и как инструмент сбережений", - добавил он. Сбербанк обрабатывает платежи для примерно 70% российских экспортных поставок в Индию.

11:47 Путин пригласил Монголию на саммит БРИКС

Владимир Путин, президент России, встретился с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом во время своего визита в Монголию и пригласил его на предстоящий саммит БРИКС в России. "Мы ждем Вас с нетерпением", - сказал Путин российским новостным агентствам во время их встречи в столице Улан-Батор. Группа крупнейших развивающихся экономик, возглавляемая Россией и Китаем, соберется в конце октября в Казани, столице Республики Татарстан. Путин заявил о своем намерении обсудить экономическое сотрудничество во время своего визита в Монголию. Строительство газопровода "Сила Сибири 2", который Россия планирует построить для Китая и провести через Монголию, скорее всего, станет темой обсуждения во время визита Путина в Улан-Батор.

11:22 Россия усиливает противовоздушную оборону в Белгороде

Министерство обороны России сообщило, что российская военная техника усилила свои противовоздушные возможности в Белгородской области. Эта российская приграничная область уже некоторое время является целью контрнаступления со стороны Украины.

10:57 Украина: Россия атакует железнодорожную инфраструктуру

По данным украинских источников, Россия якобы атаковала железнодорожную инфраструктуру в некоторых районах Украины ночью. Северная область Сумская и Днепропетровск в центральной-восточной Украине были затронуты, как заявила государственная железнодорожная компания.

10:28 Отчет: сотни украинских солдат в опасности быть окруженными в Покровске

По данным Forbes, сотни украинских солдат в Донецкой области находятся под угрозой окружения российскими войсками. Город Покровск Украины был атакован российскими войсками, которые обошли украинские войска, удерживающие линию между селом Мемрик и рекой Вовча. Если 25-я воздушно-десантная бригада с немецкими боевыми машинами Marder не сможет остановить продвижение врага возле Укraine, это может привести к окружению украинских войск. По крайней мере, четыре украинских бригады могут быть окружены южнее Покровска. Возможно, уже началось отступление украинских войск, учитывая совет проукраинского Conflict Intelligence Team, который советует им отступить, прежде чем российские войска перережут их линии снабжения и отступления. Если украинские войска откажутся от наступления, они уступят 30 квадратных миль Russians, но смогут спасти целые украинские батальоны в критический момент.

Институт изучения войны сообщает, что российские войска восстановили контроль над утерянными территориями в Курске. Они якобы разместили лагерь недалеко от Ольговки, и Институт изучения войны предполагает, что украинские войска покинули деревню. Российский военный блогер также утверждает, что украинские войска добились некоторых успехов возле Погребки и Малой Локни (оба находятся северо-западнее Суздаля) и что российские солдаты покинули свои позиции в этих районах, чтобы не быть окруженными. Украинские войска продолжают атаковать российские понтонные мосты через реку Сейм в районе Глушково.

09:30 Почему Монголия не арестовывает ПутинаНесмотря на международный ордер на арест Владимира Путина, он встречается с почтением в соседней Монголии. Это не только из-за того, что Монголия оказалась между двумя могущественными странами, такими как Россия и Китай, как объяснил корреспондент ntv Рейнер Мунц.

09:00 Руководителя украинской государственной энергосети уволили за неспособность защитить объектыРуководителя украинской государственной энергосети "Укрэнерго", Владимира Кудряцкого, якобы уволили. Причиной стало его неспособность защитить энергетические объекты во время увеличения российских атак. Украинский вещатель "Суспільне" сообщил об этом, ссылаясь на источники в компании. Совет надзора "Укрэнерго" проголосовал за увольнение Кудряцкого большинством в 4 голоса против 2. "Кудряцкий обвиняется в плохом выполнении ранее данных распоряжений верховным командованием и недостаточной защите объектов "Укрэнерго", - заявили источники. Кудряцкий также расследуется в связи с обвинениями в коррупции.

08:22 Военные уклонисты: украинские власти выявили сотни криминальных сетейС начала российского вторжения в Украину украинские власти обнаружили более 570 криминальных сетей, помогающих мужчинам избегать военной службы. Об этом сообщил спикер государственной пограничной службы Андрей Демченко на украинском телевидении, как сообщает "Киевский независимый". Эти организации помогают украинским мужчинам покинуть страну или получить ложные медицинские справки, чтобы быть признанными негодными к военной службе за плату. Стоимость таких услуг якобы колеблется от 7000 до 10000 долларов. Украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет обычно запрещено покидать страну, так как они могут быть призваны на военную службу. В 2024 году правоохранительные органы обнаружили более 200 криминальных сетей.

07:50 Бывший российский олигарх: россияне воспринимают наступление в Херсоне как "естественную катастрофу"Российский оппозиционер и бывший олигарх Михаил Ходорковский находит реакцию российской общественности на украинское наступление в Херсоне "интересной". Он сказал в интервью "Тагесшпигель", что россияне не воспринимают украинское наступление как вражескую атаку, а скорее как "естественную катастрофу". Люди недовольны тем, как правительство справляется с этим. Рейтинг одобрения Путина в настоящее время снижается.

07:22 Украина: восьмилетний ребенок погиб в результате российской атаки на ЗапорожьеПо данным украинских источников, в результате российской атаки на город Запорожье на юго-востоке Украины погибли два человека и двое получили ранения. Атака произошла около 11 вечера прошлой ночью, как сообщает губернатор Запорожской области Иван Федоров в Telegram. Погибли 38-летняя женщина и 8-летний мальчик. Также пострадали 43-летний и 12-летняя девочка. Девочка в настоящее время находится в реанимации, сообщил Федоров. Также был частично разрушен городской объект, что повредило близлежащие здания.

06:58 Исследователи считают, что нашли место запуска ядерной "супероружия" ПутинаДва американских исследователя заявили, что нашли вероятное место запуска ракеты 9M370 "Буревестник" в России. Ядерная ракета-носитель, представленная президентом Владимиром Путиным как "непобедимая" и прозванная "супероружием", известна в НАТО как SSC-X-9 "Скайфолл". Она якобы может обходить американскую противоракетную оборону, заявил Путин. Используя снимки, полученные от компании-оператора спутников, исследователи идентифицировали проект строительства рядом с хранилищем ядерных боеголовок, как сообщает Reuters. Этот объект, расположенный примерно в 475 км к северу от Москвы, якобы является местом запуска ранее секретной ракеты. Исследователи обнаружили девять строящихся пусковых установок. Местоположение "намечено для крупной стационарной ракетной системы, и единственная крупная стационарная ракетная система, над которой они (Россия) в настоящее время работают, - это Скайфолл", - говорится в сообщении. Министерство обороны России и посольство в Вашингтоне не ответили на запрос комментариев.

06:30 Московский нефтеперерабатывающий завод частично закрылся после атаки дроновМосковский нефтеперерабатывающий завод "Газпром Нефть" частично приостановил работу после пожара, якобы вызванного атакой украинских дронов, как сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники. Была остановлена установка Euro+, которая составляет около 50% мощности завода. Ожидается, что производство возобновится в течение пяти-шести дней после завершения ремонта. В прошлом году московский завод переработал 11,6 миллиона тонн сырой нефти, согласно Reuters. Масштабы ущерба объекту и его влияние на мощность переработки остаются неясными.

05:58 Бывший российский олигарх: западные стратегии продлевают правление ПутинаРоссийский диссидент и бывший олигарх Михаил Ходорковский критикует западных лидеров за их подход к России. Ходорковский указывает на несколько тактических ошибок Запада, которые фактически продлевают власть Путина. Во время интервью с Тагесшпигелем он настаивает на том, что Запад должен признать, что он ведет борьбу против принимающих решения, а не против России в целом. Кроме того, он считает ошибочным ассоциировать российских принимающих решения с общей популяцией. Что касается конфликта в Украине, Ходорковский считает, что если бы Запад занял свою нынешнюю позицию раньше, во время начала полномасштабной войны в феврале 2022 года, конфликт, возможно, уже был бы разрешен.

04:13 Зеленский: Возвращение Зaporizhzhia АЭС было бы рискованным

Президент Украины Владимир Зеленский объявляет о предстоящей встрече с главой МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) Рафаэлем Гросси в Киеве. В социальной сети Зеленский отмечает, что в настоящее время невозможно вернуть контроль над Запорожской АЭС из-за сложной ситуации на войне. Зеленский выражает сомнения в целесообразности такой операции и предупреждает о рискованных попытках вернуть станцию. Гросси ранее выразил желание помочь предотвратить любую потенциальную ядерную аварию на станции, которая находится под контролем России с ранних этапов invasions 2022 года. Обе стороны винят друг друга в нападениях на объект.

02:27 Жертва в Днепре в результате удара российской ракеты

По меньшей мере один человек погиб и трое других получили ранения в результате ракетного удара России по центральному району Днепра. Как сообщил губернатор Днепропетровской области Сергий Лысак в Telegram, жилые здания в пострадавших районах были повреждены в результате удара. К сожалению, это не было независимо подтверждено.

23:55 Зеленский надеется на разрешение дальнобойного оружия, упоминает Германию

Президент Украины Владимир Зеленский вновь призывает к разрешению дальнобойного оружия во время встречи с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом в Запорожье. Он подчеркнул необходимость получения разрешения на удары по целям внутри России и получения самих ракет. Встреча была посвящена дискуссиям о новых системах ПВО, истребителях и дополнительных боеприпасах для украинской армии, а также новым санкциям против России, как заявил Зеленский. "Эти меры необходимы для предотвращения открытия новых фронтов в Украине", - заявил он, выражая благодарность за сотрудничество со стороны США, Великобритании, Франции и Германии.

22:13 Украина критикует Монголию за прием Путина

Украина осуждает правительство Монголии за прием российского президента Владимира Путина, против которого Международным уголовным судом выдан ордер на арест. Спикер МИД Украины Георгий Тихый обвиняет Монголию в пособничестве Путину в уклонении от правосудия, тем самым участвуя в его предполагаемых военных преступлениях. Тихый обещает работать с международными партнерами, чтобы наложить санкции на Монголию. Неисполнение Международным уголовным судом ордера на арест Путина является серьезным ударом по суду и мировой системе правосудия, по словам Тихого.

21:59 Почетный прием Путина в Монголии несмотря на ордер МУС

Несмотря на ордер на арест, выданный Международным уголовным судом против российского президента Владимира Путина, он был встречен с почестями монгольскими властями. Украинское правительство объявило, что будет добиваться последствий для Монголии. Международный уголовный суд обвинил Путина в незаконной депортации украинских детей с февраля 2022 года. Украина, западные державы и правозащитники выступают за исполнение ордера. Поездка Путина в Монголию запланирована для участия в праздновании 85-летия побед Советского Союза и Монголии над Японией.

21:48 Украина впервые использовала беспилотник 'Палиантыця' против целей в Крыму

В августе украинская армия, как сообщает украинская газета "Украинская правда", впервые использовала украинский беспилотник "Палиантыця" против военной цели на оккупированном Россией Крымском полуострове. Имя дрона, которое трудно произнести для россиян, имеет значение, согласно сообщению. С начала полномасштабного российского вторжения украинцы использовали слово "Палиантыця" для обозначения российских солдат или диверсантов.

В свете продолжающегося конфликта украинская армия укрепляет свою оборону, готовясь к значительным военным расходам. Ближайший союзник Польша объявляет о новых сделках на сотни миллионов евро на военное оборудование, с акцентом на системы наблюдения за аэропортами и логистику.

В связанном развитии президент Зеленский подчеркивает важность укрепления правительства в преддверии критического осеннего периода. Производятся изменения для того, чтобы институты украинского правительства были структурированы эффективно, чтобы страна могла достичь всех своих необходимых целей.

