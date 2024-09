В 22:01 в ходе борьбы за Курск появились различные результаты.

Украинские войска продвинулись в регионе Курск, встретив сопротивление России Украинские силы захватили дополнительные территории в своем продвижении к российскому региону Курск, но пострадали от ответных атак российских сил. Как сообщает проукраинский военный канал Deep State, три поселения были захвачены украинскими подразделениями. Однако интенсивные контрнаступления российских сил вынудили украинские войска отступить от деревни Снагость. На карте, опубликованной Deep State, виден значительный прорыв в украинских оборонительных линиях. Хотя эти отчеты остаются не подтвержденными, они указывают на то, что украинские силы расширили свой контроль в регионе до 1300 квадратных километров и около 100 поселений, в том числе город Судча, с начала августа. На этой неделе состоялся первый успешный рывок российских сил, направленный на изгнание украинских войск.

21:41 США: Задержки с военной помощью Украине из-за логистических проблем По словам официальных лиц США, поставки военной помощи Украине задерживаются. Национальный советник по вопросам безопасности Джейк Салливан, выступая в Киеве, заявил, что эти задержки вызваны сложными и сложными логистическими проблемами. Он уточнил, что трудности не связаны с отсутствием политической воли, а вызваны сложностями доставки необходимых материалов на передовую. Несмотря на значительные трудности, с которыми сталкивается Украина, Салливан подчеркнул важность оказания большей поддержки и приложения дополнительных усилий. Президент США Джо Байден заявил о своем намерении использовать оставшееся время на посту, чтобы как можно больше укрепить Украину, стремясь к победе Украины. Байден и президент Украины Владимир Зеленский планируют встретиться в конце сентября на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

20:57 Шольц: немецкие власти расследуют саботаж газопровода "Северный поток" Канцлер Олаф Шольц назвал саботаж газопровода "Северный поток" актом терроризма и пообещал привлечь виновных к ответственности в немецких судах. Шольц сделал это заявление во время диалога с гражданами в Пренцлау, в земле Бранденбург, заявив, что все соответствующие службы безопасности и Федеральная прокуратура получили четкие инструкции расследовать инцидент без исключений. Все операции будут проводиться с полной прозрачностью, ничего не будет утаено. Шольц намерен судить лиц, стоящих за нападением, если они будут захвачены. Он также опроверг утверждение о том, что немецкое правительство отказалось от российского природного газа, заявив, что Россия прекратила поставки через газопровод "Северный поток 1". Рост цен, установление ценовых потолков и поиск альтернативных источников газа обошлись Германии более чем в 100 миллиардов евро. Саботаж газопровода произошел после того, как Россия уже прекратила поставки в Западную Европу через Балтийское море. В августе был выдан первый ордер на арест гражданина Украины по обвинению в саботаже газопровода.

20:24 Г7 осуждает военную поддержку Ирана России Агрессивные действия Ирана по поставке наступательного оружия России вызвали решительное осуждение со стороны ведущих демократий, таких как Г7. Международное сообщество неоднократно призывало Иран прекратить экспорт оружия в Россию, усугубляя продолжающийся конфликт на Украине. Министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и ЕС, а также высокий представитель ЕС выступили с совместным заявлением, осуждающим продолжение военной поддержки Ирана незаконной и необоснованной войны России против Украины. Страны "Большой семерки" требуют, чтобы Иран немедленно прекратил все поставки оружия в Россию, положив конец поставкам баллистических ракет, беспилотников и связанной технологии, представляющей непосредственную угрозу безопасности украинского народа и глобальной и региональной безопасности. Они будут добиваться ответственности за неприемлемое участие Ирана в незаконной войне России на Украине.

19:41 Лидер Кремля Путин поддерживает открытый диалог и информацию Несмотря на споры, президент России Владимир Путин подчеркнул важность свободы слова и распространения достоверной информации. Во время видеопослания участникам саммита СМИ БРИКС в Москве Путин заявил, что в период меняющейся многополярности необходимо защищать принципы правдивой информации. Он предложил, что свободное выражение различных точек зрения и взглядов стимулирует поиск компромиссов и совместных решений глобальных проблем. Путин добавил, что СМИ играют важную роль в формировании справедливого мирового порядка, предоставляя людям реалистичное и непредвзятое представление о мире. Однако свобода слова и свобода прессы не приемлются в авторитарной системе России. Независимые СМИ запрещены и подавлены, а критики и диссиденты преследуются в судебном порядке. Агентство ТАСС было основано в 1904 году и является де-факто официальным голосом правительства.

19:20 Шольц стоит на своем: никаких поставок дальнобойных ракет Канцлер Олаф Шольц придерживается своей позиции о непринятии поставок дальнобойных управляемых ракет для Украины в будущем, даже если другие партнеры по альянсу примут другие решения. На диалоге с гражданами в Пренцлау он снова высказался против поставок крылатых ракет Taurus, способных долететь до Москвы (примерно 500 километров), из-за высокого риска эскалации. "Я уже сказал "нет" этому, и то же самое относится к другим оружиям с подобным радиусом действия", - заявил Шольц. Он подчеркнул, что эта позиция не изменилась, независимо от решений других стран. Самое дальнобойное оружие, которое Германия поставляет Украине, - это ракетная установка Mars II, способная поражать цели на расстоянии 84 километров.

18:29 Столтенберг сожалеет о неспособности НАТО предотвратить российское вторжение в УкраинуГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал в интервью «ФАЗ», что НАТО могло бы предотвратить российское вторжение в Украину, если бы раньше предоставило больше военной помощи. «Теперь мы поставляем оружие на войну; тогда мы могли бы поставлять оружие, чтобы предотвратить войну», – заметил Столтенберг. Он назвал начало конфликта худшим инцидентом за время своего десятилетнего пребывания на посту генерального секретаря. Столтенберг покинет свой пост 1 октября, его сменит бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

17:50 Шольц надеется разрешить вопрос собственности НПЗ PCK до конца годаКанцлер Олаф Шольц выразил надежду на то, что вопрос о будущей структуре собственности НПЗ PCK в Шведте будет разрешен к концу года. На диалоге с гражданами в Пренцлау он сообщил, что Роснефть, российский совладелец, была уведомлена о необходимости продать свою долю. Шольц также упомянул о текущих «обоснованных» переговорах с потенциальным инвестором из Катара. Он добавил, что Казахстан теперь поставляет нефть в Шведт по российскому трубопроводу, заменяя российскую нефть. В середине сентября правительство продлило доверительное управление акциями Роснефти на шесть месяцев для продолжения переговоров. Экспроприация российской доли считается юридически сложным вариантом.

17:24 Шольц исключает использование дальнобойного оружия против целей в глубине РоссииКанцлер Олаф Шольц четко заявил, что Украина не будет иметь права использовать поставляемое Германией оружие с увеличенной дальностью для ударов по целям в глубь России. «Я буду придерживаться этой политики, даже если другие страны решат иначе», – сказал Шольц на диалоге с гражданами в Пренцлау. Он подчеркнул, что не одобрит такие действия из-за возможных последствий.

16:57 Хофреитер предупреждает о дальнейшем «десятилетиях» украинских беженцевПредседатель комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофреитер призвал к сотрудничеству с Польшей в преддверии расширения пограничного контроля. Хофреитер предупредил, что Германия должна продолжать неизменную поддержку Украины, чтобы предотвратить массовый приток беженцев из-за конфликта. «Если мы не будем поддерживать Украину, мы можем ожидать десятки тысяч беженцев от российской агрессии в Украине в ближайшие годы», – сказал Хофреитер. Он выступает за скоординированную европейскую миграционную политику, предостерегая против независимого пограничного контроля каждой страны, который, как он опасается, может нарушить ЕС.

16:32 Британская разведка сообщает о повреждениях мостов в Курской области от украинских ударовБританская служба разведки предоставила изображения разрушенных украинской армией мостов в Курской области. По данным британского Министерства обороны, украинские силы нарушили российскую логистику, целенаправленно атаковав дороги и понтонные мосты через реку Сейм. Изображения, сделанные в середине и конце августа, показывают последствия украинской операции в Курской области, начавшейся 6 августа.

16:05 Пострадавшие в результате украинской атаки на Белгородскую областьПо меньшей мере пять человек получили ранения в результате украинской атаки на южную российскую область Белгород, сообщили региональные власти. Серия взрывов на участке дороги, соединяющем Белгород и Шебекино, оставила четырех человек ранеными и повредила несколько автомобилей. Кроме того, женщина была ранена в ближайшей деревне, когда беспилотник попал в частное жилье. Сообщения пока не подтверждены. Российские силы часто целенаправленно атакуют гражданские объекты в соседней Украине, в частности, украинскую метрополию Харьков, расположенную примерно в 30 километрах от границы. Украинская артиллерия и беспилотники часто атакуют районы вдоль южного края Белгородской области. Летом Россия начала наступление против Харькова с заявленной целью создать буферную зону. Несмотря на то, что российские атаки проникли на несколько километров в украинскую территорию, они пока остаются на несколько километров от границы.

15:44 Исключительный доступ: переоборудованный медицинский вагон заботится о раненых украинцахИз-за повреждений многих украинских медицинских учреждений медицинский персонал работает круглосуточно. Чтобы быстрее лечить раненых, также используется специальный поезд. Разрешение на осмотр этого поезда было дано команде CNN.

15:26 Знаменитый голливудский актер Майкл Дуглас встречается с детьми в КиевеАмериканский актер Майкл Дуглас посетил детскую зону «Железная земля», расположенную на Киевском центральном вокзале в пятницу. Украинские железные дороги объявили об этом на своей странице в Facebook. Сообщается, что во время своего визита голливудская звезда общалась с пассажирами, проходящими через вокзал. Ранее он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и его женой Оленой, а также со своим сыном Диланом в качестве посла ООН.

14:49 Киев просит разрешения на ракетные удары: «Решение Байдена не изменилось»Пенсионер-полковник Ральф Тьеле предсказывает, что вопрос о украинских ударах дальнего радиуса действия против России вновь поднимет дискуссию о поставках ракет «Тaurus». Военный эксперт считает, что США будут придерживаться своей позиции.

13:58 Президент Зеленский подтверждает освобождение еще 103 пленных Украина подтвердила обмен пленными с Россией. Всего 103 человека, в том числе военнослужащие и сотрудники Национальной гвардии, погранслужбы и полиции, были возвращены из российского плена в Украину, как заявил Президент Зеленский. Эти люди защищали разные регионы, в том числе Киев, Донецк, Луганск, Сaporischschja, Харьков, а также город Мариуполь и завод «Азовсталь».

13:38 США продают передовые истребители-Romania Правительство США утвердило продажу-Romania 32 самых современных истребителей F-35, являющихся союзником по НАТО и соседом Украины. Посол США в Бухаресте Кэтрин Кэвалак объяснила это решение: "Romania является важным союзником в альянсе НАТО, посвященным поддержанию безопасности и стабильности в Черноморском регионе и за его пределами". Приобретая эти стелс-боевые самолеты у Lockheed Martin, Romania получит "непреcedentedные возможности противовоздушной обороны". Первая поставка запланирована на 2031 год. Оценочная стоимость сделки колеблется от $6,8 миллиарда до $7,2 миллиарда.

13:02 Россия объявляет о обмене более 200 пленных с Украиной Россия и Украина обменялись более 200 пленными, согласно российским сообщениям. Каждая сторона освободила 103 человека, как сообщил Минобороны России в Telegram. Освобожденные российские солдаты сейчас получают психологическую и медицинскую помощь в Белоруссии. От украинской стороны пока нет ответа на российские заявления об обмене. В пятницу Президент Зеленский объявил о возвращении из России 49 пленных. Не ясно, были ли эти люди включены в обмен, объявленный Россией.

12:50 Россия заявляет о захвате еще одной деревни на востоке Украины На востоке Украины российские войска, якобы, захватили еще одну деревню. Минобороны России объявило: "Деревня Еланное Первое (Еланне Перче на украинском) освобождена". Маленькая деревня находится в районе стратегического города Покровск, угрожаемого российским наступлением. В последние недели российские армии продвинулись быстро в регионе Донецк. Путин, вновь, подтвердил, что главная цель российской армии - завоевание индустриально важного региона Донбасс, в состав которого входит Донецк.

12:21 Медведев угрожает полным уничтожением Киева Бывший президент России Дмитрий Медведев угрожает полным уничтожением украинской столицы Киева. Россия имеет основания под международным правом для развертывания ядерного оружия в ответ на продвижение Украины в российский регион Курск, хотя пока воздерживается от этого. В качестве ответа на использование Украиной дальнобойных ракет Запада, Россия может превратить Киев в "гигантскую расплавленную воронку" с помощью новых неядерных российских военных технологий. Медведев часто прибегает к резким выражениям против Запада и Украины в качестве заместителя председателя Совета безопасности России.

11:50 Интенсивные бои в Курахово, Украина На востоке Украины сейчас наиболее интенсивные бои происходят вокруг города Курахово. Применение европейского дальнобойного оружия вызывает недовольство среди населения. Репортер ntv Кавита Шарма сообщает из Днепра.

11:12 Атаки дронов наносят ущерб в Черноморском регионе Одессы Подробности значительной атаки дронов, произошедшей накануне, постепенно становятся известны: согласно украинским ВВС, всего было запущено 76 боевых дронов. Из них 72 были сбиты. Украинские ВВС не публикуют информацию о последствиях атаки. Губернатор Черноморского региона Одессы сообщает о значительном ущербе. Здания на окраинах столицы региона Одессы были повреждены из-за обломков дронов. Также были затронуты склады в районе Измаил, через который Украина отправляет часть своего зерна. В Киеве также падали обломки дронов, как сообщают власти. Была поражена муниципальная компания, но пожара не было.

10:31 Столтенберг о встрече до начала войны: русские показывали фальшивые карты НАТО В интервью бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказывает о последних дипломатических попытках до войны в феврале 2022 года, направленных на предотвращение России от invasions Украины. Последняя встреча Совета НАТО-Россия, председательствованная Столтенбергом, состоялась в январе. Россия потребовала отвода НАТО войск с восточной части альянса, что было неприемлемо. Однако они выступали за диалог. Поэтому они встретились с русскими снова. Во время встречи заместители министров иностранных дел и обороны России заявили, что у них нет планов войны и их страна угрожается Украиной. Они показали карты, чтобы продемонстрировать, как Россия окружена НАТО. К сожалению, эти карты были вводящими в заблуждение. Например, Дания не была представлена как территория НАТО. Это было удивительно! Столтенберг не знает, было ли это из-за плохой подготовки или намеренно. Взглянув назад, Столтенберг считает, что НАТО и его союзники могли бы сделать больше для укрепления Украины военными средствами раньше. Если бы Украина была сильнее militarily, порог атаки России был бы выше. Однако, неясно, было бы это достаточно.

10:03 Вайгельд об соглашении: "Литва рассматривает немецкую боевую бригаду как помощь" Германия и Литва подписали правительственное соглашение, гарантирующее развертывание немецкой бригады в балтийском государстве-члене НАТО. Военный эксперт Томас Вайгельд объясняет контекст и значение соглашения в интервью ntv.

09:28 Ким выступает за сотрудничество с РоссиейСогласно государственным СМИ, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын якобы согласился на расширение сотрудничества с Россией. После переговоров с главой Совета безопасности России Сергеем Шойгу в Северной Корее северокорейские СМИ сообщили о подробных дискуссиях о "укреплении стратегического диалога между двумя странами и расширении сотрудничества для защиты общих интересов безопасности", а также о региональной и международной ситуации. Украина, США и Южная Корея обвиняют Северную Корею в поставках оружия и ракет России для войны на Украине. Пхеньян отвергает эти обвинения как "бредовые".

08:59 Оружие дальнего действия для Украины? Стермер и Байден встретятся снова на Генеральной Ассамблее ООНВ ближайшее время состоится дискуссия о том, могут ли Украина использовать передовые западные вооружения против российских целей. Об этом объявил британский премьер-министр Стермер после встречи с американским президентом Байденом, на которой вопрос был отложен. Байден и Стермер обсудят этот вопрос на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе "с более широкой группой людей", сказал Стермер. Британские СМИ сообщают, что Байден, обеспокоенный риском ядерного конфликта, готов разрешить Украине использовать британские и французские ракеты с американской технологией - но не американские ракеты.

08:23 Цельс о плане Трампа: "Предвыборные сообщения - это предвыборные сообщения"Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно заявлял, что может закончить войну на Украине за один день, не предлагая плана. Украинского президента Владимира Зеленского спрашивают, как он интерпретирует это заявление в интервью CNN. "Я не могу понять это сегодня, потому что не знаю деталей его плана", - отвечает Зеленский в интервью, которое будет показано в это воскресенье. Он считает, что в США идет избирательная кампания. "И предвыборные сообщения - это предвыборные сообщения", - продолжает он. "Иногда они не очень реалистичны". Зеленский также упоминает, что два месяца назад разговаривал с Трампом. Во время этого звонка Трамп заверил о поддержке Украины, согласно Зеленскому. Это был хороший разговор.

07:27 ИСИ: России нужны больше войск в Курске, чтобы отразить украинцевРоссия продолжает контрнаступление в Курской области, но Институт изучения войны (ИСИ) еще не признал масштабной операции по полному изгнанию украинцев из Курска. ИСИ, базирующийся в Вашингтоне, заявляет, что Россия в основном полагалась на плохо обученных и оснащенных призывников, а также на небольшие части регулярных вооруженных сил России и других сил безопасности в приграничном регионе. В оценке think tank объясняется: "Контрнаступление России для возвращения территории, захваченной украинскими силами в Курской области, скорее всего, потребует больше личного состава и материальных ресурсов, чем уже сконцентрировано в этом районе - особенно если большинство подразделений, уже развернутых, не имеют боевого опыта".

06:49 Украина подверглась атаке беспилотникамиПо данным украинской военной, Россия обстреляла Украину беспилотниками Shahed всю ночь. Российские силы запустили несколько групп беспилотников, согласно украинским ВВС. Сирены воздушной тревоги прозвучали почти во всех регионах страны, в том числе в Одесской области. Морская пехота сообщает о сбитии девяти беспилотников там. Об explosions были сообщены в Одессе, но на данный момент нет сообщений о жертвах.

Лидер фракции СДПГ Рольф Мюценіч выступает за международную коалицию для начала мирных переговоров в конфликте на Украине. По его мнению, сейчас настало время для западных союзников создать рабочую группу для запуска мирного процесса, как он сказал "Рейнской почте". Канцлер Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский также согласны с тем, что это подходящее время для усиления усилий по мирным переговорам, с участием России в последующем мирном саммите. В качестве потенциальных членов этой группы Мюценіч предлагает страны, такие как Китай, Индия, Турция и Бразилия. "В этих странах растет убеждение, что российское наступление может стать бременем", что может сделать миссию рабочей группы многообещающей, сыграв важную роль посредника.

05:41 Инсайдеры: ЕС рассматривает новую стратегию для возобновления санкцийЕвропейские дипломаты заявляют, что комиссия рассматривает три различных метода для расширения санкций против России в ближайшее время. Эти варианты были представлены европейским дипломатам в прошлую пятницу, как заявили несколько информаторов. Замороженные фонды российского центрального банка являются важной частью выделения 50-миллиардного кредита от G7 странам Украине. Эти активы были заморожены с момента вторжения России на Украину.

03:40 Кличко: Обломки беспилотников попали в здания КиеваМэр Киева Виталий Кличко сообщил в мессенджере Telegram, что обломки беспилотников попали в здание в украинской столице. Обломки упали на муниципальное здание в северном районе Оbolon столичного центра ранним утром. Кличко отметил, что на место происшествия направлены экстренные службы. Ранее мэр сообщал о работе систем ПВО в столице.

01:35 Ким Чен Ын ищет более тесного сотрудничества с ШойгуЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил желание сотрудничать с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. Согласно государственному новостному агентству KCNA, двое мужчин обсудили свои общие цели во время визита Шойгу в Пхеньян, что привело к взаимно удовлетворительному решению по вопросам, таким как расширение сотрудничества для защиты общих интересов безопасности. Шойгу, который до мая занимал пост министра обороны России, открыл путь для более тесных отношений между Северной Кореей и Россией с визитом в Пхеньян в июле прошлого года.

23:36 Зеленский представит "План победы" Байдену в сентябреПрезидент Украины Владимир Зеленский объявил о встрече в сентябре с президентом США Джо Байденом. "Я представлю план успеха", - подчеркнул глава государства во время выступления в Киеве. Он включает в себя серию взаимосвязанных решений, которые обеспечат Украине необходимую силу для ведения конфликта к миру. "Такие войны завоевания могут закончиться справедливо несколькими способами: либо вражеская армия отступает силой или дипломатией", - объяснил Зеленский. Это гарантирует подлинную суверенитет страны. Однако Киеву требуется поддержка США, чтобы достичь этой могущественной позиции.

22:59 Россия перенаправляет путь наступления на югИнтенсивные бои продолжаются на востоке, согласно украинской военной разведке. Было зафиксировано 115 столкновений, сообщило Главное управление разведки в Киеве в вечернем брифинге. "Самые значительные действия сегодня наблюдались в районе Курахово, а враг также был активен в направлениях Лиман и Покровск", - доложило ведомство. Курахово - небольшой городок к югу от Покровска. Ранее Покровск считался основным маршрутом наступления российских сил. Однако российские войска в последнее время добились лишь незначительных успехов в этом районе. Вместо этого они расширили фронт наступления на юг, чтобы захватить шахтерский городок Хирнык возле Курахово.

22:18 Зеленский: Прогресс в Курске приносит ожидаемое облегчениеВторжение Украины в российский регион Курск приносит ожидаемые результаты, как сообщает президент Владимир Зеленский. В Харьковской области враг сдержан, а в Донецке продвижение России замедлилось, заявил он. России пока не удалось добиться каких-либо значительных побед в контрнаступлении в Курске. Ранее эксперты сомневались в целесообразности переброски крупных российских войсковых формирований из Донецка и других регионов в Курск. Россия заявляет, что вернула под свой контроль 10 из 100 занятых деревень.

21:46 "Запад колеблется" - жесткие заявления Зеленского о союзникахПрезидент Украины Владимир Зеленский обвиняет Запад в колебаниях в поддержке Украины путем уничтожения российских ракет и дронов. "Если союзники одновременно сбивают ракеты и дроны в регионах Ближнего Востока, почему до сих пор нет подобного соглашения о одновременном уничтожении российских ракет и иранских Shahed в небе Украины?" - сказал Зеленский на конференции в Киеве. "Даже несмотря на то, что ракеты и дроны летят прямо на территорию наших соседей, они колеблются даже признать: "Мы работаем над этим". Это "стыдно" для демократического мира", - сокрушался Зеленский.

21:30 Россия использовала более 8000 иранских дроновС начала войны Россия использовала 8060 иранских Shahed-дронов против Украины, сообщает украинское правительство. Пока не поступало заявлений от Ирана или России. Украина впервые обвинила правительство Ирана в поставках камикадзе-дронов России осенью 2022 года.

20:43 Возможное одобрение дальнобойного оружия для Украины избегает обсужденияВ Вашингтоне, округ Колумбия, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Джо Байден планируют встречу. Ходит слух о возможных заявлениях об утверждении использования дальнобойного оружия для Украины. Сведения из британской "Гардиан" указывают на то, что Великобритания дала согласие на запуск атак с помощью ракет Storm Shadow. Тем не менее, обе стороны кажется неохотно поднимать этот вопрос на сегодняшней встрече. По словам представителя пресс-службы Совета национальной безопасности, Джона Кирби, "Я бы не ставил на объявление сегодня о развертывании дальнобойного оружия внутри России - по крайней мере, не от США". Он затем сообщает, что они все еще ведут переговоры с Великобританией, Францией и другими союзниками о том, какие ресурсы будут предоставлены Украине. Когда его спросили о возможных изменениях в позиции правительства США, он равнодушно ответил: "Я не собираюсь вступать в спекулятивную беседу о том, что мы, возможно, объявим в другое время".

