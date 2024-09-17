В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение о цифровой безопасности.

18:22 Перехват бегущих гражданских на границе Украины и Молдовы

После почти трех лет конфликта украинская армия нуждается в большем количестве солдат. Многие мужчины, однако, предпочитают уклоняться от военной службы и направляются в соседние страны, такие как Молдова. Их часто ловят на границе реки Днестр.

19:02 Отчет: Примерно 38 000 российских солдат в контрнаступлении в Курске

В свете отчета из "Файненшл Таймс", ссылающегося на высокопоставленный источник украинской разведки, Россия якобы направляет около 38 000 soldiers в свою контрнаступление в регионе Курской границы. Некоторые из этих войск были отведены с юга Украины. Пока контратаки не достигли значительного размера. Источник заявляет, что России необходимо мобилизовать больше своих закаленных в боях подразделений, чтобы усилить успех. Недавно президент Зеленский упомянул о необходимости 100 000 российских солдат для полного отражения украинской контрнаступления в Курске.

19:36 Италия собирается предоставить Украине современную систему ПВО в этом месяце

Министр обороны Италии Гуидо Кросетто объявил в Риме, что Италия предоставит Украине вторую систему ПВО SAMP/T в этом месяце. Способная одновременно отслеживать и перехватывать до десяти целей, эта система является единственной, производимой в Европе, способной противодействовать баллистическим ракетам.

20:23 Военные Украины заявляют о разрушении российских складов боеприпасов возле Мариуполя

Военные Украины заявляют, что разрушили несколько российских складов боеприпасов в оккупированных территориях Украины. Разведка в Киеве обнаружила склады возле Мариуполя, которые затем были обстреляны ракетами. Сообщается, что было уничтожено много боеприпасов. Однако эти утверждения остаются неподтвержденными независимо.

21:12 Приговор за антивоенное высказывание: гражданина России приговаривают к трудовому лагерю

38-летнего мужчину из России приговорили к пяти годам в трудовом лагере в Москве за критику российского вторжения в Украину во время опроса на улице. Новостное агентство TASS сообщило, что подсудимый ранее признался в "дискредитации военной силы" в конце апреля и получил первоначальный приговор о пяти годах трудовой службы. Прокуратура потребовала более сурового наказания, которое было удовлетворено московским судом. Суд приговорил Юрия Кочова к пяти годам заключения в трудовом лагере.

Молдова и Германия укрепляют сотрудничество в кибербезопасности соглашением

В попытке укрепить свою защиту от "гибридной войны Путина" Молдова и Германия работают над сотрудничеством в области кибербезопасности. В выступлении в Кишиневе министр иностранных дел Германии Аннелена Баerbock заявила, что Путин стремится "постоянно использовать гибридную войну как инструмент дестабилизации, нацеленный на Европу, в частности, на Молдову". Она объяснила, что они усиливают свои усилия в этом отношении, предлагая оборудование IT, обмен информацией и обучение, чтобы помочь предотвратить кибератаки и опровергнуть дезинформацию в Молдове.

17:44 Разгадка тайны самолета, покрытого шинами

Россия начала покрывать некоторые из своих военных самолетов шинами еще в конце 2023 года. Причина этого действия оставалась загадкой в течение некоторого времени. Высокопоставленный американский военный чиновник, возможно, наконец-то предоставил ответ на загадку. По словам Шуйлера Мур, технического директора Центрального командования США, цель состоит в том, чтобы сбить с толку современные системы целевого наведения ракет. "Если вы прикрепите шины к крыльям, большинство моделей компьютерного зрения испытывают трудности в распознавании его как самолета", - сказал Мур во время своего выступления в американском think tank Центре стратегических и международных исследований (ЦСИС). Ранее считалось, что шины могут обеспечить дополнительную защиту от дронов-камикадзе.

16:56 Российские силы взрывают украинскую угольную шахту

Российские войска продвинулись в украинском шахтерском городе Вугледар, где они вызвали взрыв в одной из крупнейших шахт по добыче угля в стране. Видео показывает взрыв и последующее обрушение зданий вокруг главного ствола шахты. Эксперты оценивают, что в шахтных пластах все еще хранится более 150 миллионов тонн угля.

16:19 Писториус видит финансирование оборонных расходов как вызов

После дополнительного фонда в 100 миллиардов евро министр обороны Германии Борис Писториус видит дальнейшее финансирование Бундесвера как проблему на будущее. "Дополнительный фонд исчерпается к концу года", - говорит социал-демократический министр после посещения солдат в Саарлуисе. "И тогда мы увидим, откуда возьмутся остальные средства". Писториус указывает на то, что около 80 миллиардов евро выделены в федеральном бюджете на 2028 год. "Я предполагаю, что в качестве базы нам придется найти дополнительное финансирование для закупок и инфраструктуры к тому времени", - добавляет он. "Это остается значительным центральным вызовом".

15:51 Украина атакует жилые здания в Белгороде

Украина продолжает свои атаки на российские города и направляет свою кампанию на Белгород, расположенный возле границы. Видны пожары и повреждения нескольких зданий, а восемь человек получили ранения.

15:14 Морское Упражнение: Китайские Корабли Прибывают в Российский ВладивостокПосле объявления о совместных морских учениях, два китайских корабля прибыли во Владивосток на Дальнем Востоке России, как сообщают российские источники. По приглашению российской погранслужбы эти два китайских патрульных корабля останутся во Владивостоке до пятницы, как объяснили в российском МИД. Основная цель - укрепить стратегическое сотрудничество между китайскими и российскими военными, как заявили в Пекине. В результате, военно-морские и воздушные силы обеих стран примут участие в учениях "Северное Совместное-2024" в Японском и Охотском морях, возле российского побережья, среди прочего. Кроме того, Китай присоединится к российским стратегическим учениям "Океан-2024."

13:56 Украина: Спасатели Погибают из-за Полной Шкоды РоссииКонфликт между Россией и Украиной привел к гибели 97 украинских спасателей с момента полной эскалации, как сообщается в интервью новостному агентству Ukrinform. Всего 395 спасателей получили ранения во время своих миссий. Сегодня Украина отмечает "День Спасателей."

13:44 Новости США: Потери с Обеих Стороен в Конфликте России и УкраиныПо данным расследования американской газеты "Уолл-стрит джорнал", обе стороны конфликта между Россией и Украиной понесли значительные потери. Сообщается, что украинские войска потеряли около 80 000 человек убитыми и 400 000 ранеными, ссылаясь на секретную оценку Украины. В то же время, западные разведывательные службы оценивают, что Россия потеряла примерно 600 000 солдат - 200 000 убитыми и 400 000 ранеными, как сообщает газета. Ни Киев, ни Москва не опубликовали официальные данные о своих потерях.

13:21 Мюнц: Россия Набирает КонтрактниковПо указу России планируется увеличить численность армии до 1,5 миллиона солдат. По словам кремлевского аналитика Райнера Мюнца, это решение выходит за рамки войны на Украине, вызывая вопрос, где Россия найдет всех этих солдат.

12:55 Кремль Объясняет Расширение Армии из-за Угроз на ГраницеКремль объясняет свои планы по расширению военной мощи до второй по величине армии мира наличием серьезных угроз на своих границах. "Это связано с числом угроз, существующих на периферии наших границ", - объяснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время конференц-звонка с журналистами. "Это вызвано враждебной средой на наших западных границах и нестабильностью на восточных границах. Это требует соответствующих мер." Президент Владимир Путин приказал увеличить постоянную численность российской армии на 180 000 человек до 1,5 миллиона активных солдат, что сделает ее второй по величине армией в мире после Китая.

12:30 БольшинствоGermans Оказывают Сопротивление Дальнобойным Ракетам для КиеваПо данным нового опроса RTL/ntv Trendbarometer, большинство немцев выступают против поставок западных вооружений, способных поражать глубокие цели в России, такие как военные аэродромы, командные центры и инфраструктура. В пользу поставок вооружений выступают сторонники "Зеленых" (53%) и "Свободных демократов" (58%). Против выступают сторонники СДПГ (61%) и Союза (61%), а также сторонники "Альтернативы для Германии" (91%) и "Баварской социал-демократической рабочей партии" (97%). Противоположность выше в восточной части (83%) по сравнению с западной (61%).

11:49 Роута Очевидно Хотелось Убить Путина в 2022 годуРайан Весли Роута, подозреваемый в покушении на Дональда Трампа, якобы выражал желание убить Владимира Путина и Ким Чен Ына несколько лет назад, как сообщает газета "Уолл-стрит джорнал", ссылаясь на слова медсестры Чесли Уолш. Она работала в Украине в 2022 году и неоднократно встречалась с Роутом. Уолш описала его как "самого опасного американца" из тех, кого она встречала во время своего пребывания в Киеве. Якобы он пытался присоединиться к украинским добровольческим бригадам и сражаться на стороне украинских сил.

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11:18 Скандальный Документальный Фильм "Русские на Войне" Покажут на Фестивале в ТоронтоСкандальный документальный фильм "Русские на Войне" будет показан на Международном кинофестивале в Торонто, несмотря на первоначальные предупреждения о "значительных угрозах", связанных с фильмом. Российско-канадский режиссер Анастасия Трофимова провела несколько месяцев с российскими войсками на передовой в Украине для этого фильма. Посол Украины в Канаде раскритиковал это решение, заявив, что фестиваль служит платформой для российской пропаганды.

10:51 Посол России Скептически Относится к Переговорному ПроцессуПосол России в Берлине Сергей Нечаев выразил осторожный оптимизм в отношении возможных мирных переговоров в конфликте с Украиной. В ответ на заявления канцлера Германии Олафа Шольца, который предложил ускорить мирные усилия на прошлой неделе, Нечаев сказал, что план мира должен быть представлен, чтобы определить его соответствие взглядам России. "Будет, безусловно, еще одна мирная конференция", - сказал Шольц, согласившись с президентом Украины Зеленским, что она должна включать Россию.

Украинская энергетическая компания Naftogaz усиливает сотрудничество с Программой развития ООН (ПРООН) для поддержания энергетической безопасности. Эксперты обеспокоены тем, что многочисленные российские авиаудары по жизненно важной инфраструктуре могут привести к жестоко холодной зиме для Украины, вызвав перебои в подаче электроэнергии, отопления и воды. ПРООН поможет Украине минимизировать перебои в поставках населения, например, путем предоставления газовых генераторов.

09:55 Отключение Электричества в Сумской Области После Российского Удара

В украинской области Сумская, которая была атакована российскими Shahed-дронами ранним утром, без электричества остаются 280 000 человек. Украинские ВВС сообщают, что им удалось сбить 16 дронов, но те, которые проникли, нанесли ущерб жизненно важной инфраструктуре.

09:28 Убийство Украинского ВоеннопленногоRussians

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here. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека сообщил, что российские силы казнили безоружного украинского военнопленного, руки которого были связаны скотчем, мечом. Размах российской жестокости и кровожадности непостижим, заключил украинский эксперт. Сегодня в социальных сетях была опубликована фотография убитого солдата. Меч, использованный для убийства, имеет надпись "За Курск". Украинские фотографы Константин и Vlada Liberova публикуют изображения украинских солдат, переживших российское заключение.

09:02 Командир Чечни Обсуждает Операцию «Курск»

Когда Киев удивил Москву invasions в приграничном районе Курска в начале августа, военное руководство России хранило молчание. Однако командир чеченцев Апти Алаудинов распространил оптимизм на своем Telegram-канале: "Оставайтесь спокойны, ешьте попкорн и смотрите, как наши парни мирно уничтожают врага", - написал он в первый день наступления. С тех пор Алаудинов стал главным комментатором операции "Курск", его заявления распространяются российскими СМИ. Эксперты, опрошенные новостным агентством AFP, согласны с тем, что такое присутствие в СМИ возможно только с одобрения высших властей. Как и чеченский лидер Рамзан Кадыров, Алаудинов, кажется, наслаждается необычной степенью свободы слова. Некоторые даже видят в нем потенциального преемника Кадырова, который, как сообщается, находится в плохом здоровы.

08:42 Германия Предоставляет Украине 100 Миллионов Евро на Зимнюю Помощь

Германия предоставляет Украине дополнительные 100 миллионов евро зимней помощи, объявила федеральный министр иностранных дел Аннелена Баerbock во время визита в Республику Молдову в Кишиневе. "Осень наступает, и зима уже не за горами", - сказала Баerbок перед встречей платформы партнерства Молдовы в столице бывшей советской республики. Россия планирует еще одну "зимнюю войну", стремясь сделать жизнь людей в Украине как можно более трудной.

08:01 Российские Воздушные Удары Целились в Энергетические Установки в Сумской Области

Украина сообщает о еще одном значительном дроне-атаке России. ПВО сбила 34 из 51 российских дронов за ночь, сообщает Воздушные силы. Атака была активной в пяти регионах. По словам местных властей, энергетическая инфраструктура северо-восточного региона Сумской области также была целью. Там было перехвачено 16 российских дронов, с критически важной инфраструктурой, включая системы водоснабжения и больницы, подключенные к резервным источникам питания. Работы по ремонту ведутся в настоящее время.

07:37 Потери России в Украине

По данным Генштаба Украины, Россия потеряла 1020 солдат убитыми или ранеными за последние сутки. Таким образом, общие потери России с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года составляют 635 880. В течение последних 24 часов было повреждено или уничтожено шесть артиллерийских систем и два танка, а также шесть бронированных машин и 66 дронов.

07:10 Украинская Атака на Российский Военный Аэропорт

По данным украинского новостного сайта "Киевский Пост", российский военный аэропорт в Энгельсе, Саратовская область, был атакован украинскими ударными дронами за ночь. В аэропорту якобы базируются стратегические бомбардировщики, вооруженные ракетами и используемые Россией для атак на украинские города.

06:35 Столтенберг Поддерживает Дискуссию о Дальнобойных Оружиях для Украины

Исходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует недавнюю международную дискуссию о возможности разрешить Украине запускать западные дальнобойные оружия на российскую территорию. "Это решение каждая страна принимает самостоятельно, но важно, чтобы мы тесно координировали эти вопросы, как мы это делаем", - сказал Столтенберг британскому вещателю LBC. Украина просит своих союзников разрешить это уже несколько недель, чтобы атаковать российские командные центры, аэродромы и инфраструктуру. Что касается опасений по поводу возможного эскалации войны, норвежец сказал: "Но я все еще считаю, что наибольший риск для нас - это победа Путина в Украине".

01:56 Лукашенко Предоставил Амнистию 37 Лицам в Белоруссии

Авторитарный лидер Белоруссии Александр Лукашенко предоставил амнистию 37 человек. Офис Президента в Минске объявил, что эти individuals были заключены в тюрьму за обвинения в "экстремизме". Этот термин часто используется в Белоруссии для обозначения противников правительства. В группе есть шесть женщин и несколько человек с хроническими заболеваниями. Никаких подробностей о 37 individuals не сообщается. За последние несколько месяцев Белоруссия предоставила амнистию заключенным, протестовавшим против правительства. В середине августа Лукашенко предоставил амнистию 30 политическим заключенным, а затем еще 30 в начале сентября. В каждом случае Лукашенко подчеркивал, что заключенные раскаялись и выразили желание прощения.

09:41 Отчет: Ситуация с Правами Человека в России Ухудшается

По данным доклада ООН, права человека в России ухудшаются. "В настоящее время существует государственная система нарушения прав человека", - сообщает Мариана Катзарова. В 2023 году Совет ООН по правам человека назначил Катзарову специальным докладчиком по ситуации в России. Система направлена на подавление гражданского общества и политической оппозиции, согласно докладу. Все чаще преследуются люди, критикующие конфликт России с Украиной и диссиденты. Катзарова оценивает число политических заключенных не менее чем в 1372. Эти правозащитники, журналисты и критики Украины были осуждены по fabriкованным обвинениям и приговорены к длительным срокам заключения. Они подвергаются пыткам во время содержания под стражей. Политических заключенных содержат в одиночных камерах, а других принудительно помещают в психиатрические учреждения. На основе знаний Катзаровой, это масштаб проблемы. Однако сотрудник предлагает, что фактическое число может быть выше.

21:44 Швеция возглавит планируемое НАТО развертывание в ФинляндииНАТО планирует военное присутствие на севере Финляндии, при этом Швеция может возглавить эту инициативу. Это будет многонациональная сила НАТО, известная как Forward Land Forces (FLF), подобная тем, что есть в других странах-членах НАТО, граничащих с Россией. Министр обороны Швеции Паль Йонсон и его финский коллега Антти Хакканен объявили об этом на пресс-конференции в Стокгольме. Йонсон выразил благодарность за приглашение Финляндии, которое станет основой для этого присутствия. Он заявил, что это присутствие укрепит безопасность всего альянса НАТО.

Узнайте о всех предыдущих случаях здесь.

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Украинская армия испытывает трудности из-за нехватки личного состава, многие мужчины уклоняются от военной службы и бегут в соседние страны, такие как Молдова, часто их ловят на границе реки Днестр.

В попытке укрепить свою армию Россия, якобы, направляет более 38 000 солдат в рамках своего контрнаступления в Курске. Эти войска были отозваны из других регионов Украины.

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