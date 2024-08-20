В 21:44 Украина сообщает о дополнительных победах в Курской области

21:25 Путин возвращается в Чечню после 13-летнего отсутствия

Президент России Владимир Путин приземлился в российской республике Чечне во вторник, что стало его первым визитом за 13 лет. Встреча с местным сильным человеком Рамзаном Кадыровым была задокументирована новостным агентством РИА Новости, на которой Путин пожимал руку Кадырову в Грозном. Позже Путин положил руку на плечо Кадырова и обнял его, прежде чем оба уехали на лимузине. В посте в мессенджере Telegram Кадыров описал встречу как "загруженное расписание" событий. Несмотря на утомительный день, Путин был "полон энергии" и готов осмотреть различные места в Чечне.

21:02 Шольц подчеркивает щедрую помощь Германии Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц защищал обвинения в недостаточной поддержке Украины. В этом году Украина получит более семи миллиардов евро, что делает Германию крупнейшим донором среди европейских стран, заявил Шольц в телеэфире Sat1. В следующем году Германия выделит четыре миллиарда евро из федерального бюджета, что также будет самым большим среди европейских стран. Кроме того, западные страны G7 позволяют 50 миллиардов долларов через использование замороженных российских активов. "Это много денег, это много денег", - повторил Шольц.

20:14 Путин сравнивает осаду Беслана с продвижением украинцев

Президент России Владимир Путин сравнил жестокое нападение на школу в Беслане в 2004 году с нынешним продвижением украинской армии в российский пограничный регион Курск. Так же, как Россия боролась с "террористами" в Беслане, она теперь должна бороться с "преступниками" в Курской области, сказал Путин во время своего визита в Беслан.

19:43 Московская патриархия считает запрет украинской церкви "незаконным"

Российская православная церковь осудила предложенный запрет на украинскую церковь, выровненную с Украиной, одобренный украинским парламентом. Она назвала это "незаконным актом" и "явным нарушением основных принципов религиозной свободы и прав человека", заявил Владимир Легойда, спикер российской православной церкви, в сообщении Telegram. Легойда предупредил о возможном крупномасштабном насилию против миллионов верующих, если закон будет принят. Патриарх Кирилл, глава российской православной церкви, также выразил обеспокоенность во время визита в Соловецкий монастырь на севере России, ссылаясь на "трудное время, когда многие обратились против нас, не потому что мы плохие, а просто потому что мы другие". Ранее украинские парламентарии поддержали законопроект, запрещающий религиозные организации с связями с Москвой.

19:12 США приглашают группу контактов на встречу в Рамштайне для оказания помощи Украине

Министр обороны США Ллойд Остин пригласил группу контактов по Украине собраться на американской базе ВВС Рамштайн в Рейнланд-Пфальц на встречу 6 сентября. Встреча, запланированная на крупнейшей американской базе за пределами США, соберет министров обороны и военных чиновников для переоценки поддержки Украины. В группу контактов входят около 50 стран, в том числе Германия, а также приглашены не входящие в НАТО страны, как и на предыдущих встречах.

18:36 Российская армия создает подразделения для охраны границы с Украиной

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что российская армия создала три новых подразделения, ответственных за охрану границы с Украиной. Формирования будут названы в честь Курска, Белгорода и Брянска. Всего две недели назад тысячи украинских солдат проникли в российский регион Курск, захватив территории.

18:10 Пожар бушует в российском нефтехранилище после удара украинского беспилотника

После удара украинского беспилотника в российском городе Пролетарск разразился пожар на нефтехранилище. Пожар остается не под контролем даже после двух дней. Спутниковые снимки показывают масштаб разрушений.

17:36 России подозревают в строительстве второго моста рядом с Крымским мостом

Спутниковые снимки свидетельствуют о возможном строительстве второго моста параллельно 19-километровому Крымскому мосту, соединяющему российский материк с Крымом. Онлайн-новости "Украинская правда" спекулируют о "параллельном строительстве", которое "вероятно" относится к мосту. ntv.de подтвердило это, сравнивая спутниковые снимки за июнь, июль и август, показывающие продолжающуюся строительную деятельность. По словам "Украинской правды", россияне принимают меры для защиты tanto нового строительства, как и существующего, часто целевого Крымского моста от атак.

16:58 Целюскин признает сложную ситуацию на восточном фронте

Британская газета "Гардиан" сообщает, что президент Владимир Зеленский описал ситуацию на восточном фронте Украины как "сложную", особенно в стратегическом логистическом центре Покровск и Торецк. Украинское генеральное штабу сообщило о 14 конфликтах вблизи Торецка и 34 в районе Покровска с начала дня.

16:20 Россия сообщает о 17 гражданских жертвах за неделю

По данным российского новостного агентства ТАСС, цитируя службы экстренной помощи, украинское вторжение в Курск привело к гибели 17 гражданских лиц за неделю. Кроме того, 235 гражданских лиц получили ранения.

15:54 Репортер сообщает о быстром прогрессе России

Репортер ntv Надя Криевольд из восточной Украины сообщила, что в прошлый день было 63 нападения российских войск на фронт Покровск. Она поговорила с командами спасателей, пытающимися эвакуировать украинскую деревню, но миссия оказалась безуспешной, так как российская армия уже взяла под контроль местность.

15:33 Россия выражает недовольство американскими журналистами в КурскеРоссия вызвала старшего американского дипломата, как сообщает российское агентство ТАСС. Это произошло в связи с якобы провокационными действиями американских журналистов в российском регионе Курск, против которых Россия выражает протест. Американских журналистов обвиняют в незаконном проникновении в регион, где две недели назад украинские силы начали наступление. Россия намерена преследовать их в соответствии со своим заявлением.

15:10 Правительственный комиссар выявляет российскую пропаганду в Восточной ГерманииГерманский комиссар по восточным землям от СДПГ Карстен Шнайдер выразил обеспокоенность некоторыми взглядами немцев на Украину. Шнайдер заявил, что дискуссии о Украине и украинцах иногда бывают тревожными tanto в восточных, как и в западных регионах. Он также отметил, что российская пропаганда имеет сильное влияние, особенно в восточной Германии. По словам Шнайдера, оборона Украины является жизненно важной, так как это касается существования страны.

14:48 Нехватка боеприпасов винит в замедлении российского наступленияФинансовые времена цитируют украинского командира, который заявляет, что продвижение России на востоке Украины частично связано с тем, что Киев переводит ресурсы на север. Солдаты в пострадавшем регионе теперь экономят снаряды для своих орудий, так как они делали это с тех пор, как Конгресс США приостановил помощь Украине. Боеприпасы были переданы войскам, которые ведут наступление на российский регион Курск.

14:26 Аналитик Кремля: наступление в Курске сигнализирует о сдвигах в структуре власти в МосквеЭксперт Кремля Райнер Мунц считает, что украинское наступление в Курске может усилить или хотя бы выделить сдвиги в поколениях внутри московского аппарата власти. Однако он утверждает, что база власти президента не под угрозой.

14:01 Власти предупреждают о повышенном содержании хлора в воздухе после российского удараПосле удара России по промышленному объекту в Тернополе, западной Украине, местные власти предупреждают жителей о более высоком содержании хлора в воздухе. Оксана Чаичук, глава регионального центра контроля заболеваний, советует ограничить Outdoor-активности и держать окна закрытыми из-за концентрации хлора в четыре-десять раз выше обычного. Во время ночного удара был поражен склад топлива и смазочных материалов, что вызвало пожар в неопределенном месте. О жертвах и раненых не сообщается.

13:39 Российская армия захватывает город Нью-Йорк в ДонецкеПо данным Министерства обороны России, войска взяли под контроль город Нью-Йорк в Донецкой области на востоке Украины. Армия, как сообщается, захватила "один из крупнейших поселков вблизи Тореза, стратегического логистического центра Новогородское". Российские власти вернули городу его оригинальное название после усилий украинских активистов по его восстановлению в 2021 году. Нью-Йорк расположен примерно в шести километрах к югу от Тореза.

13:01 Перебежчик из российской армии шпионил для Украины и ранил командираВоенная разведка Украины раскрыла, что российский солдат, перебежчик, был шпионом и ранил своего командира, прежде чем бежать. Как сообщает "Киевский независимый", человек, известный под кодовым названием "Серебро", перебежал на сторону Украины с помощью "Легиона свободы России" и проекта "Хочу жить" ХУР. Он якобы ранил своего командира гранатой в городе Очеретыне в Донецкой области, прежде чем предоставить информацию о расположении российских войск и планах вторжения легиону.

12:23 Верховная Рада голосует за запрет церкви, связанной с РоссиейУкраина планирует ограничить или полностью запретить деятельность церкви, связанной с Россией, на своей территории, согласно парламентским отчетам. Парламентарии хотят ограничить церкви, связанные с Русской православной церковью, которую украинское правительство считает источником российского влияния и поддержки вторжения на Украину.

11:51 Более 500 пожарных борются с пожаром на нефтебазе в российском Ростове уже третий день Почти 500 пожарных борются с большим пожаром на нефтебазе в южной части российского региона Ростов уже третий день подряд. Как сообщает агентство ТАСС, источник пожара - удар украинского беспилотника. Пожар охватывает площадь около 10 000 квадратных метров, с горящими несколькими цистернами с дизельным топливом. Глава Пролетарска Валерий Горницкий упомянул, что нет риска взрыва, нет опасности для гражданского населения и нет необходимости в эвакуации. В борьбе задействовано четыре пожарных самолета и более 520 пожарных. Как сообщает Горницкий, самолеты необходимы потому, что машины не могут приблизиться к пожару из-за сильного жара. По данным официальных источников, по крайней мере 41 пожарный получил ранения, 18 из них были госпитализированы.

11:08 Промышленное предприятие в украинском Тернополе пострадало от бомбардировкиПоследние российские бомбардировки украинской энергетической инфраструктуры привели к повреждению промышленного предприятия и топливного танка в Тернопольском регионе, сообщают власти. Украинское телевидение показало массивные столбы черного дыма, поднимающиеся над Тернополем, в результате чего местные власти посоветовали жителям оставаться дома. Примерно 90 пожарных участвуют в тушении пожара, и ситуация, как сообщается, находится под контролем согласно Тернопольской областной администрации.

10:41 Бывший российский дипломат Бондарев: Путин ведет себя как "трусливый самозванец" Борис Бондарев, бывший российский дипломат, написал гостевую статью для ntv.de, в которой заявил, что президент России Владимир Путин ведет себя как "трусливый самозванец". С начала вторжения на Украину способность Путина побеждать любого противника была подорвана. Быстрое завоевание, которое изначально предсказывалось в течение нескольких дней, не состоялось. Москва также показалась неподготовленной и переигравшей украинским ударом по российскому региону Курск. По словам Бондарева, "Путин теряется перед серьезной угрозой и не знает, как реагировать. Он даже не действует как загнанная в угол крыса, готовая бороться изо всех сил, а как трусливый самозванец". Бондарев резко критиковал западных политиков за политику запрета использования поставленного оружия Украиной на территории России. Он заявил, что нужно отвечать Путину языком силы. Он отверг западные опасения по поводу "эскалации" как необоснованные. "Эскалация уже происходит - противник Путина вошел на его территорию! Но он никак на это не реагирует", - написал Бондарев.

10:13 В результате российских атак на Украине за последние 24 часа погибли 5 мирных жителей и более 20 ранены, в том числе ребенок В течение последних 24 часов в результате российских атак на Украине погибли 5 мирных жителей и по меньшей мере 22 человека, в том числе ребенок, как сообщает "Киевский независимый".

09:37 Пожар на российском нефтехранилище: спутниковые снимки показывают масштабы огня Украина атаковала крупное нефтехранилище в Пролетарске, расположенном в южной России, дронами в 07:00 часов в воскресенье. Несмотря на прошедший день, огонь не был потушен, и более 40 пожарных получили ранения, как сообщают региональные власти. Спутниковые снимки также показывают масштабы пожара:

Украина атаковала несколько российских нефтеперерабатывающих заводов и нефтяных объектов с помощью дронов в последние месяцы. Это попытка помешать поставкам топлива вражеским войскам и снизить доходы российской нефтяной промышленности.

09:16 Киев: более 1300 российских солдат "нейтрализованы" за один день

По данным Киева, за один день были убиты или выведены из строя 1330 российских солдат. По данным министерства обороны Украины, с начала войны в феврале 2022 года было "нейтрализовано" 601 800 российских солдат. Ежедневный отчет министерства о потерях врага сообщает, что противник также потерял 5 танков (всего 8518). С начала российского вторжения Украина заявила о захватах или уничтожении более 16 500 бронированных машин и более 13 800 дронов. Эти цифры нельзя независимо проверить. Москва хранит молчание о своих потерях на Украине.

08:47 Байден защищает сопротивление Украины: ни один президент не должен "преклоняться перед диктаторами" "Ни один президент не должен кланяться диктаторам", - сказал Джо Байден. Говоря на первом дне национального съезда Демократической партии, американский президент заявил: "Путин думал, что он сможет захватить Киев за три дня. Три года спустя Украина все еще независима". Демократ связал свою запись как сильного сторонника НАТО и свободной Украины с бывшим президентом Дональдом Трампом, который хвалил президента России Владимира Путина. "Ни один главнокомандующий не должен кланяться диктаторам", - сказал Байден.

08:31 Россия нанесла ночные авиаудары по Украине

Россия снова атаковала Украину ночными авиаударами, как сообщает украинская военная разведка. Девять регионов в центральной, северной и южной частях страны были поражены, и было сбито три ракеты и 25 дронов, как сообщает украинская авиация в Telegram. Это было пятое нападение на Киев в этом месяце, сообщило военное ведомство. Столица испытала 41 воздушную тревогу в августе. Военные заявили, что они предотвратили атаку дронов на Киев накануне.

По данным городского военного управления, российские силы, похоже, атаковали Киев с севера утром, как сообщает Telegram. Первоначальные данные разведки свидетельствуют о том, что противник атаковал столицу с севера, вероятно, используя баллистические ракеты типа "Искандер". Это было пятое нападение на Киев в этом месяце, согласно сообщению. Ракеты были якобы нейтрализованы силами ПВО, расположенными на периферии города. В настоящее время нет сообщений о жертвах или ущербе в Киеве.

07:38 Белоруссия: Лукашенко приказал направить дополнительные войска и самолеты к границе с Украиной Белоруссия направила дополнительные подразделения ПВО и самолеты к своей границе с Украиной, как сообщает главный генерал Андрей Луканович, командующий белорусскими силами ПВО, согласно украинской газете "Киевский независимый". Это заявление последовало после заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что он направил треть своей армии к границе этим летом. Лукашенко заявил, что развертывание войск вдоль границы было вызвано недопониманием между Белоруссией и Украиной. В телевизионном выступлении Луканович заявил, что белорусская армия направила самолеты, зенитно-ракетные комплексы и радиоэлектронные подразделения к границе. Киев еще не подтвердил заявления Лукановича о дополнительных белорусских войсках и оружии на границе. Украинская государственная пограничная служба сообщала более недели назад, что нет признаков наращивания войск вдоль белорусской границы, несмотря на приказ Лукашенко.

07:24 ISW: Россия перебрасывает 5000 солдат в область Курск В результате операций украинских войск в Курской области Россия перемещает войска с других участков фронта в этот регион, согласно отчету Института изучения войны (ISW) в США. "Российские войска направили дополнительные войска в Курскую область с начала украинского наступления и, по всей видимости, направили более 5000 солдат в регион", - считают аналитики.

06:54 Зеленский: Второе мирное саммит в Украине должно состояться до конца года Президент Украины Владимир Зеленский призвал дипломатов своей страны обеспечить проведение второго мирного саммита в Украине в этом году. На встрече глав дипломатических миссий иностранных государств в Украине на тему "Военная дипломатия: стойкость, оружие, победа" Зеленский сказал: "Первое саммит было, на мой взгляд, выдающимся успехом для Украины. Я благодарен всем, кто помог сделать наше саммит возможным. Теперь мы готовимся ко второму мирному саммиту и должны обеспечить его проведение в этом году. Мы должны сделать все возможное для расширения круга поддержки коммуникации первого саммита".

06:22 Украина: Еще один российский авиационный удар по Киеву Россия продолжает ночные атаки на украинскую столицу, согласно украинским отчетам. В ранние утренние часы системы ПВО были активны для отражения еще одного авиационного удара России по Киеву, объявило военное управление украинской столицы в Telegram. Свидетели сообщили о слышимых взрывах, похожих на активацию систем ПВО.

05:11 Киев сообщает о нескольких ударах беспилотников далеко от фронта В течение ночи были зафиксированы несколько ударов беспилотников в различных украинских регионах, удаленных от линии фронта, согласно отчетам системы ПВО. Были поражены районы Сум, Полтавы, Херсона, Николаева, а также пригороды столицы Киев. Местные власти посоветовали жителям искать укрытие. О повреждениях не сообщается.

02:23 США подтверждают поддержку Киева несмотря на контрнаступление в Курске Несмотря на украинское контрнаступление в российском регионе Курск, США остаются привержены поддержке Киева. Президент США Джо Байден "четко дал понять, что мы продолжим поддерживать Украину и стоять с ней столько, сколько потребуется", - заявил представитель министерства обороны США. США продолжат приоритетную военную помощь Киеву. Министр обороны США Ллойд Остин заверил своего украинского коллегу, Рустема Умерова, о дальнейшей поддержке США во время разговора, добавил представитель. Во время обмена мнениями Остин также получил лучшее представление о целях Украины в контрнаступлении.

01:07 Германия поставляет еще один комплекс Iris-T Германия предоставила Украине еще один пакет вооружений. Согласно странице обзора министерства обороны, последние поставки включают, среди прочего, еще один комплекс ПВО Iris-T-SLS. Также включены несколько тысяч артиллерийских боеприпасов, дроны, Bergepanzer 2 и сотни винтовок с соответствующими боеприпасами.

00:20 Зеленский: Самый большой успех в захвате российских солдат Украинское наступление в российском регионе Курск, по словам президента Владимира Зеленского, является самым большим успехом в захвате российских солдат с начала войны. Говоря с украинскими дипломатами, он сказал, что эти солдаты позже будут обменяны на захваченных украинцев. На данный момент аналитики оценивают, что Россия захватила больше украинцев, чем наоборот.

22:21 Командир чеченцев: Погибшие в Курске войдут в рай Апти Алаудин, командир чеченского полка "Ахмат", воюющего против России, якобы призвал российских призывников идти на фронт в видео, согласно газете "Киевский независимый". Те, кто погибнет в Курской области, "войдут в рай", - сказал он.

21:58 Зеленский: Вторжение разрушило концепцию границы России Украинское вторжение на российскую территорию считалось невероятным и держалось в секрете, сказал президент Украины Владимир Зеленский, согласно газете "Правда". Несколько месяцев назад многие страны предупреждали, что это вторжение нарушит самую важную границу России. Теперь Зеленский заявил, что "концепция границы России распалась где-то возле Суще".

21:38 Литва начинает строительство военного Support Hub для немецкой армии Литва начала строительство военного поддержки для немецких солдат. По завершении к концу 2027 года центр сможет разместить до 4000 немецких солдат. Это будет первое постоянное зарубежное развертывание немецкой армии после Второй мировой войны. Германия согласилась разместить войска в НАТО и ЕС-стране, граничащей с Россией, в прошлом году. Согласно министру обороны Литвы Raimundas Karoblis, затраты на строительство превышают один миллиард евро.

21:15 Президент Чехии: Членство в НАТО возможно для частично оккупированной Украины

Президент Чехии Петр Павел выразил поддержку возможности присоединения Украины к НАТО, несмотря на частичную оккупацию ее территории. Он считает, что Украина может договориться о мире с Россией в течение нескольких лет, как он заявил в интервью новостному сайту "НовиНКи". Такое соглашение могло бы означать, что Россия сохранит контроль над частью украинской территории, без признания этого изменения границ "демократическими государствами". Временная граница затем могла бы стать основой для "приема Украины в НАТО в границах, которые она контролирует в данный момент", предложил Павел. В качестве примера он привел Германию, которая присоединилась к НАТО в 1955 году, когда она все еще частично находилась под контролем Советского Союза.

20:57 Украинские войска приближаются к плавающему мосту России

По данным военных наблюдателей в X, украинские войска захватили город Вышневка в российской области Курск, что примерно в 12 километрах от плавающего моста через реку Сейм, который в настоящее время служит единственной линией снабжения российской армии или путем отступления.

20:36 Администрация Покровска цепляется за надежду

Военная администрация восточного украинского города Покровск борется с неопределенным будущим, пока российские войска продвигаются вперед: "Они движутся к окраинам Покровска. Это видно - это не секрет", - сказал глава информационного отдела в Покровске газете "Вашингтон пост". " peut-être que la situation là-bas changera d'une manière ou d'une autre - nous espérons que l'ennemi s'arrêtera aux approches de Pокровск и que nos troupes les repousseront", добавила она. Если город падет, это станет крупнейшим населенным пунктом, захваченным русскими с тех пор, как Бахмут в мае 2023 года.

Возьмите на себя предыдущие события [здесь]*.

Украинский конфликт остается серьезной глобальной проблемой, с разными позициями разных стран. Например, канцлер Германии Олаф Шольц защищал щедрую помощь Германии Украине, сделав ее крупнейшим донором среди европейских стран в этом году и пообещавcontinued support next year. В то же время президент России Владимир Путин сравнил incursio

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