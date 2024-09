В 21:35 Вэнс высказывает свои мысли о взглядах Трампа на Украину

Согласно заявлению вице-президента республиканской партии Майка Пенса, Дж.Д. Вэнс, решение Дональда Трампа по прекращению конфликта между Россией и Украиной может включать создание демилитаризованной зоны между двумя странами. В интервью популярному телепродюсеру Шону Райану Вэнс подробнее рассказал об этом, предложив собрать за стол переговоров представителей России, Украины и Европы для обсуждения возможного мирного решения. Трамп известен своей эмпатией к президенту России Владимиру Путину и частыми критическими замечаниями в адрес американской помощи Украине. Более того, Трамп неоднократно заявлял, что сможет разрешить конфликт в течение 24 часов после вступления в должность, но так и не раскрыл свою стратегию.

21:03 "Бог с нами, мы русские" - масштабный фашистский митинг в Санкт-ПетербургеГруппа националистов и фашистов в Санкт-Петербурге проводит митинг под лозунгом "Бог с нами, мы русские". Участники митинга скандируют "Вперед, русские!", отмечая день переноса мощей Александра Невского, национального героя и святого Православной церкви.

20:28 Пропагандист: "Идеальная граница - Атлантический океан"Известный российский телеведущий Владимир Соловьев считает, что Россия не должна останавливаться в своем продвижении на Украине. "По моему мнению, идеальная граница - Атлантический океан. Естественная граница", - заявляет Соловьев, кремлевский пропагандист. Он предлагает идеальное место для российских войск - Берлин, Лиссабон, Мадрид. "И как они прекрасно выглядели в Париже", - добавляет он. Когда ему напоминают о нехватке русских, он отвечает: "У нас есть братья-белорусы". Если это не вариант, можно обратиться к Китаю.

20:01 Подготовка к зиме британскими волонтерами на УкраинеМногие украинские дома, выдержавшие обстрелы до сих пор, теперь лишены окон - печальное зрелище накануне зимы. Британская НКО "Утеплим Украину" отправляется в зоны боевых действий, чтобы установить временные окна.

19:34 Застрявшие шахтеры в Донецке150 шахтеров оказались заблокированы в шахте "Доброполье" из-за отключения электроэнергии, вызванного российскими обстрелами в Донецкой области, сообщает "Киевский независимый" и глава профсоюза шахтеров Михаил Волынец. Город Доброполье, ранее насчитывавший более 28 000 жителей, находится примерно в 20 км к северу от Покровска, который в последнее время является основной целью российских войск. Российские бомбардировки нарушили подачу электроэнергии в Доброполье и окружающие города, в том числе шахты. Отключение электроэнергии приводит к накоплению газа и затоплению шахт, согласно сообщению. Глава профсоюза описывает ситуацию в регионе как "сложную".

19:08 Швеция планирует увеличить расходы на оборонуШвеция намерена удвоить инвестиции в гражданскую оборону в течение следующих трех лет, чтобы подготовиться к возможному конфликту. "Уроки, полученные из украинского конфликта, показывают необходимость гарантировать непрерывность критических секторов общества", - заявил шведское правительство. Министр обороны Швеции Карл-Оскар Бохлин объявил о увеличении бюджета гражданской обороны на этот год до 8,5 миллиардов крон (эквивалентно 740 миллионам евро) и proyected annual budget of 15 billion kronor by 2028. "Ситуация с безопасностью остается нестабильной и останется таковой в обозримом будущем", - заявил Бохлин.

18:39 Путин: если Запад поддержит использование Украиной дальнобойного оружия, НАТО будет "в войне" с РоссиейПрезидент России Владимир Путин заявил, что если Запад согласится на использование Украиной дальнобойного оружия против целей внутри России, это будет равносильно тому, что НАТО ведет войну против России. "Это кардинально изменит характер конфликта. Это будет означать, что страны НАТО ведут войну против России", - сказал Путин в интервью государственному тележурналисту. Если такое решение будет принято, "это будет не что иное, как прямое участие НАТО в украинском конфликте". Российские представители неоднократно высказывали подобные мнения с начала invasions of Ukraine. Whether it involves tanks, fighter jets, or missiles, Moscow has issued countless warnings about escalations, transformations in the nature of war, or even nuclear threats. Ukraine просит у Запада разрешения использовать западное дальнобойное оружие для ударов по целям внутри России с целью прекращения атак с этой территории. Российские военные операции систематически целенаправленно наносят удары по инфраструктуре Украины в течение нескольких месяцев.

18:07 Зеленский отвергает китайско-бразильскую инициативу мира как "контрпродуктивную"Президент Украины Владимир Зеленский отверг китайско-бразильскую инициативу мира, назвав ее "контрпродуктивной". "Это просто политическое заявление", - сказал Зеленский в интервью бразильскому медиа-холдингу Metropoles. "Как можно объявить 'вот наша инициатива', не проконсультировавшись с нами ни на минуту?" Китай и Бразилия предложили провести международную конференцию по миру в мае. Зеленский спрашивает: "Какая цель этого театра?" В отличие от Москвы, Киев не был проконсультирован до предложения.

17:12 Си Цзиньпин снова посетит Россию

Китайский президент Си Цзиньпин планирует посетить Россию в октябре. Он примет участие в саммите группы БРИКС, объявил министр иностранных дел Китая Ван И. Сегодня Ван проводит переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Оба лидера высоко оценили отношения между Китаем и Россией. Ван упомянул, что Си принял приглашение Путина на саммит БРИКС в Казани. Путин сказал, что они также проведут встречу на высшем уровне, чтобы обсудить их отношения, которые "эффективно развиваются".

16:50 США готовы изменить военную помощь Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы изменить свою военную поддержку Украины по мере необходимости. На пресс-конференции в Варшаве Блинкена спросили, дала ли США разрешение Украине атаковать российские цели с помощью западного оружия. Он ответил: "Давайте я вам скажу, мы будем продолжать делать то, что делали: мы будем приспосабливаться, если потребуется, в том числе в отношении доступных инструментов Украины". Блинкен сообщил о "плодотворных и подробных" беседах с британским коллегой Дэвидом Ламми в Киеве накануне, получив представление о взглядах украинцев и их потребностях. Эти аспекты будут учитываться. "И если потребуется, мы приспособимся".

16:35 Новая роль для генсека НАТО Столтенберга

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг займет пост председателя Мюнхенской конференции по безопасности. Норвежец приступит к обязанностям после конференции по безопасности в феврале 2025 года. Кристоф Хюсген, который занимал пост с 2022 года и был долгосрочным советником по внешней политике канцлера Ангелы Меркель, планирует уйти в отставку с поста председателя. В то же время долгосрочный бывший председатель Вольфганг Ишinger останется президентом совета директоров. Столтенберг уйдет в отставку с поста генерального секретаря НАТО в октябре, передав свою должность бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.

16:11 Три сотрудника Красного Креста убиты на Украине

Три украинских сотрудника Красного Креста были убиты в результате российской атаки, как сообщает украинская прокуратура. Инцидент произошел в селе в спорном регионе Донецк, заявил прокурор на Telegram. Двое других сотрудников были госпитализированы, один в критическом состоянии. "Еще один акт российской жестокости. Сегодня агрессор атаковал автомобили гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста в Донецкой области", - написал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter. Уполномоченный Украины по правам человека Дмитрий Любинец призвал Международный комитет Красного Креста официально признать нарушение норм Женевских конвенций Россией!

15:45 Доступ общественности закрыт на процессе против адвокатов Навального

На процессе против трех адвокатов погибшего критика Кремля Алексея Навального в российском городе Петушки судья быстро закрывает зал суда для общественности в делах Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. В качестве причины она указывает предупреждение полиции о якобы провокациях со стороны сторонников Навального. Трое адвокатов обвиняются в принадлежности к экстремистской организации - именно Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

15:18 Деятельность кораблей в Черном море

Украина и Россия, как сообщается, участвуют в морском и воздушном столкновении в Черном море. Военная разведка Украины сообщает, что российский истребитель Су-30 был сбит с помощью переносного зенитного оружия во время специальной операции на море (см. сообщение в 08:04). Подробностей об операции в ночь на вторник не было предоставлено из Киева. В то же время Министерство обороны России сообщает, что неудачная попытка Украины атаковать российскую буровую платформу в Черном море с помощью скоростных катеров привела к тому, что восемь из 14 катеров были сбиты и потоплены. Остальные катера отступили. В Москве не упоминалось о потере самолета, но военный блогер Рыбар сообщает, что Су-30 был сбит при отражении украинской атаки.

14:54 Украинские солдаты: "Мы устали от этой войны"

Украинским солдатам приходится использовать свои редкие weapons тактически и экономно. Репортер ntv Кавита Шарма видела это собственными глазами: старые советские weapons с минимальным запасом боеприпасов и немногие, но более современные западные weapons.

14:23 Зеленский: Россия начинает контрнаступление в Курске

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия начала контрнаступление в российском пограничном регионе Курск. Это ответ российской армии "по плану Украины", сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве, не предоставляя дополнительных подробностей. Министерство обороны России сообщает, что российские подразделения захватили десять поселений в Курской области за два дня.

13:38 Покровск, украинский город в Донецке, испытывает дефицит воды и газа

После обстрелов украинский город Покровск в Донецкой области испытывает нехватку регулярных источников питьевой воды, и многие жители остаются без газа для приготовления пищи и отопления, как указано в сообщении местного губернатора. В результате недавних столкновений была повреждена станция водоподготовки, что заставило город полагаться на более чем 300 аварийных колодцев для питьевой воды, сказал губернатор Вадим Филашин. Кроме того, предыдущий день Russians разрушили газораспределительный центр, оставив без газа 18 000 жителей Покровска.

13:07 Россия якобы преувеличивает количество военных кораблей

Согласно сообщению независимого российского новостного агентства "Агентство", Россия, возможно, владеет примерно половиной количества военных кораблей, которое она заявляет. Статья основана на неверфицированных данных из онлайн-источников "Global Naval Powers Ranking 2024" и "RussiaShips.info", которые сообщают о 264 и 299 военных кораблях соответственно. Статья также упоминает, что около 50 кораблей и подводных лодок принадлежат Черноморскому флоту, который не участвует в учениях. В прошлом Россию неоднократно обвиняли в преувеличении размера своей армии.

12:28 Россия усиливает шпионаж против Бундесвера и помощи УкраинеПо данным годового отчета Военной контрразведки (МАД), российские спецслужбы ужесточили слежку за помощью Германии Украине и Бундесвером. Отчет отмечает, что российские службы теперь больше сосредоточены на тактических военных аспектах и политике, проявляя повышенный интерес к информации о военной помощи Германии Украине, включая маршруты транспортировки, методы развертывания и тактику западного оружия в Украине. Способности Бундесвера по территориальной и альянсовой обороне также вновь стали объектом российских разведывательных операций.

11:52 Вероятность ядерных атак на Берлин не стала сюрпризомПо словам корреспондента ntv Райнера Мюнца, вероятность того, что Великобритания и США дадут Украине разрешение использовать оружие против российской территории, возросла, что неудивительно, учитывая недавние предложения эксперта по ядерному оружию об атаках на Берлин.

11:15 Решение о западных дальнобойных ракетах в Украине может задержатьсяКак сообщает американское издание Bloomberg, решение о том, будет ли Украина использовать западные дальнобойные ракеты против российской территории, может занять больше времени. Авторы также отмечают, что решение, скорее всего, не будет принято до собрания Генеральной ассамблеи ООН 24 сентября, на котором соберутся около 150 мировых лидеров. Президент Зеленский планирует повторить свою просьбу на этом собрании после недавних встреч с госсекретарем США Блинкеном и президентом США Байденом.

10:31 Украинские войска сообщают о ночном нападении 5 ракетами и 64 дронамиУкраинские ВВС сообщают, что российская армия атаковала Украину 5 ракетами и 64 иранскими беспилотниками накануне. 44 дрона были перехвачены. Сообщения военных нельзя считать полностью достоверными. В Киеве также работали подразделения ПВО для борьбы с подлетающими дронами.

09:11 Российский эксперт предлагает усилить ядерный факторРоссийский эксперт по внешней политике Сергей Караганов считает, что России следует рассматривать возможность более решительного сигнала о готовности использовать ядерное оружие. Главной целью ядерной стратегии России, по его словам, должно быть "убеждение всех настоящих и будущих противников в готовности России использовать ядерное оружие", заявил он газете "Коммерсант". Москва теоретически могла бы нанести ограниченный ядерный удар по стране НАТО без риска полномасштабной ядерной войны, считает Караганов. США вводят в заблуждение, если заявляют, что защитят своих союзников ядерным щитом. Ранее Караганов предлагал России рассмотреть возможность превентивного ядерного удара для устрашения противников. Некоторые западные эксперты считают Караганова ценным активом Кремля, так как его заявления вызывают тревогу на Западе, делая Путина более умеренным.

08:46 Украина надеется на разрешение США использовать западные дальнобойные ракетыВ Украине растут надежды на то, что вскоре им будет дано разрешение атаковать глубоко в российской территории с помощью западного оружия. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул во время своего визита в Киев, что хочет убедиться, что "Украина имеет все, что ей нужно". Признаки указывают на одобрение со стороны Великобритании:

08:04 Украинская разведка сообщает о сбитом российском истребителеПосле сообщений о пропаже российского истребителя Су-30СМ с радаров накануне, военная разведка Украины теперь сообщает, что украинские солдаты сбили такой самолет во время операции в Черном море. Как сообщает Kyiv Independent, истребитель, базирующийся в Крыму и стоивший $50 миллионов, был уничтожен переносной системой ПВО.

07:26 Украина сообщает о более чем дюжине жертв после крупной атаки дронов на КонотопПо данным украинского государственного новостного агентства Ukrinform, цитирующего местную военную администрацию, число жертв крупной атаки российских дронов на энергетическую инфраструктуру Конотопа в Сумской области возросло до 14. Также сообщается, что был поражен здание в центре города.

Подробнее здесь.

06:42 Украинские жители в Германии сохраняют защищенный статус при посещении домаСегодня впервые будет рассматриваться предложенный правительством Германии пакет безопасности в бундестаге, который включает запрет на ножи и отзыв статуса беженца для тех, кто возвращается в свои страны. Однако есть исключения, например, для беженцев из Украины.

06:04 Российские СМИ обвиняют Трампа в несправедливости во время теледебатовПо словам нескольких аналитиков на российском государственном телевидении, против Трампа якобы было направлено "саботаж" во время его дебатов с Камалой Харрис, как сообщает Kyiv Independent. Говорилось, что Трампа несправедливо обделили. Критика заявлений Трампа была значительной. Многие зрители считали, что Трамп проиграл дебаты. В случае победы Трампа на выборах он объявил, что сразу же прекратит конфликт на Украине.

04:50 Конотоп серьезно пострадал после российской атакиПосле недавней российской атаки на Конотоп в Сумской области несколько граждан были ранены. Как сообщает мэр Артем Семенихин, водоснабжение города ненадолго прервалось. Также есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры, и неизвестно, когда частные дома снова получат электричество. После атаки в центре города вспыхнули несколько пожаров, повредивших школы и жилые здания. Двоих человек送или в больницу, один из них в критическом состоянии.

03:29 Латвия предоставила дополнительную военную помощь УкраинеПремьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила пакет военной помощи для Украины во время своего визита в Киев. Он будет включать бронетранспортеры. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с Силиной. По словам Шмыгаля, обе страны также обсуждают расширение сотрудничества в оборонной промышленности.

1:32 Великобритания вызывает иранского бизнесмена из-за подозрений в поставках ракет РоссииВ свете подозрений в поставках ракет из Ирана в Россию Великобритания вызвала иранского бизнесмена. "Любая передача баллистических ракет России будет воспринята как опасное обострение и заслуживает сильного ответа", - заявил представитель министерства иностранных дел в Лондоне. Во вторник Германия, Франция и Великобритания объявили о новых санкциях против Ирана в ответ на подозрительные поставки ракет - в частности, приостановку двусторонних соглашений по воздушному транспорту. Европейский Союз сослался на "обоснованные доказательства" в понедельник относительно поставок иранских ракет в Россию.

0:14 Украина: Россия направляет неопытных солдат в ВовчанскПо данным украинской армии, Россия направляет неопытных солдат на фронт в Харькове. Как заявил Виталий Саранцев, спикер оперативной тактической группы Вооруженных сил в Харькове, подразделения, участвующие в наступательных операциях в Вовчанске, плохо обучены, и есть предположения, что новые пополнения - это мобилизационный резерв, созданный Россией. Неясно, являются ли они бывшими заключенными или солдатами, набранными из других стран, таких как Центральная Азия, Африка или Ближний Восток.

22:39 Мэр западноукраинского города вводит патрули для мониторинга использования русского языкаМэр западноукраинского города Ивано-Франковска объявил о патрулировании для контроля за растущим использованием русского языка. "Это гражданская инициатива, и любой может стать языковым инспектором", - заявил мэр города Руслан Марцинкив телеканалу НТА. Многие внутренние беженцы из восточной Украины родным языком считают русский. Марцинкив ожидает не менее 100 таких языковых контролеров, при этом уже зарегистрировано около 50 волонтеров. Он также упомянул номер горячей линии, по которому граждане могут сообщить о русскоязычных в общественных местах. Из-за конфликта миллионы людей бежали на относительно безопасный украинскоязычный запад Украины.

21:42 Эрдоган требует возвращения Крыма из РоссииПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган требует возвращения полуострова Крым, аннексированного Россией, Украине. "Наша неизменная поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины включает требование возвращения Крыма", - заявил Эрдоган в видеопослании по случаю саммита платформы Крым. Платформа Крым, созданная в 2021 году, направлена на повышение международного осведомленности о ситуации вокруг аннексированного полуострова.

21:05 Отчет: Киев представит военный план СШАПрезидент Украины Владимир Зеленский считает американскую помощь решающей для отражения российского вторжения. "Успешный план (...) в основном зависит от американской поддержки, а также поддержки других партнеров", - заявил Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Этот план, который должен быть представлен перед запланированной Украиной конференцией мира, направлен на "значительное усиление Украины" и "принуждение России к прекращению конфликта". Согласно Bloomberg, США требуют от Зеленского четкой стратегии для ударов по России перед ослаблением ограничений на использование западного оружия. Госсекретарь США Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Ламми якобы посетили Киев, чтобы обсудить долгосрочный план на следующий год, чтобы лучше понять цели Украины.

20:37 Блинкен обсуждает подход Байдена к использованию оружия РоссиейГоссекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США активно работают над удовлетворением военных потребностей Украины, в том числе использованием дальнобойного оружия, поставляемого Западом, для ударов по целям внутри России. Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассмотрят эти потребности на своей встрече в пятницу, как заявил Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве. "Мы усердно работаем над тем, чтобы Украина была полностью оснащена для эффективной защиты себя", - заявил Блинкен, добавив: "Наша цель - победа Украины".

Для получения дополнительной информации см. предыдущие обновления здесь.

Европейский Союз потенциально может быть вовлечен в переговоры по поиску мирного решения конфликта между Россией и Украиной, как предлагал решение Дональда Трампа.

Несмотря на tensions between Russia and Western nations, Chinese President Xi Jinping is planning a trip to Russia in October to participate in a BRICS summit, showing a continued effort to maintain diplomatic relations.

Читайте также: