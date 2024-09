В 21:22 Шолц подчеркивает отсутствие ракет "Круглый стол" для Украины.

Канцлер Олаф Шольц вновь отрицает поставку Украине крылатых ракет "Таурус". "Несмотря на разные давления, я не буду поставлять крылатые ракеты, которые могут долететь до Москвы", - заявил политик от СДПГ на собрании в Нидергерсдорфе, Бранденбург, с участием около 200 человек. "Я гарантирую вам сейчас, что буду придерживаться этой позиции". Шольц подчеркнул важность изучения вариантов мира во время российского вторжения на Украину. "Пришло время посмотреть, какие варианты есть на столе". Канцлер раскритиковал позицию Альянса прогресса (БСВ) и АФД. Он не согласился с их мнением, что переговоры о мире - это замена поддержки Украины. "Это наивно".

20:20 Баerbock подтверждает поддержку Украины - "иначе конец". Министр иностранных дел "Зеленых" Аннелена Баerbock обещает продолжать поддерживать Украину, в том числе оружием. "Мы будем поддерживать Украину, пока длится эта террористическая война", - сказала Баerbock на митинге своей партии в Потсдаме. "Потому что иначе конец Украине". Война закончится, когда Путин выведет свои войска. "Если мы не поддержим Украину в это время, тогда Украина закончится, и мы этого не допустим".

19:11 Эстония: Украина лишила Россию запасов боеприпасов на 2-3 месяца.Drone attack Ukrainian на российском складе боеприпасов в Тверской области оставила значительную брешь в запасах боеприпасов России, сообщают эстонские источники. Начальник военной разведки Эстонии полковник Антс Кивисельг сообщил эстонскому новостному агентству ERR, что во время атаки 18 сентября было уничтожено 30 000 тонн боеприпасов, что эквивалентно запасам на 2-3 месяца. "Последствия этого потери будут ощущаться на поле боя в ближайшие недели".

18:25 Украинские пилоты завершили обучение на Alpha Jet во Франции. Первая партия украинских пилотов завершила обучение на Alpha Jet во Франции, объявило французское военное ведомство на Х. С марта 2024 года французские ВВС обучают украинских пилотов управлять боевыми самолетами F-16. С начала войны Киев просил боевые самолеты у своих западных союзников. Нидерланды, Бельгия, Дания и Норвегия пообещали более 60 F-16 для Украины, но обучение пилотов пока задерживается. Боевой самолет F-16 является одним из самых современных военных самолетов в мире и используется более чем в двух десятках стран.

17:51 Шольц встретится с Зеленским в Нью-Йорке. Немецкий канцлер Олаф Шольц встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским во время своей поездки в Нью-Йорк в понедельник. В тот же день запланированы переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и бразильским президентом Луизом Инасиу Лулой да Силвой, сообщили правительственные чиновники. Зеленский планирует представить "План победы" в отражении российских агрессоров во время своей поездки в США. Встреча с президентом США Джо Байденом запланирована на четверг. "Мы хотим отправить сообщение в Нью-Йорке, что этот конфликт, российская агрессия, является приоритетом", - сказал высокопоставленный правительственный чиновник, пожелавший остаться анонимным, во время брифинга по поездке канцлера.

17:02 Путин отказался от приглашения в Мексику. Президент России Владимир Путин не приедет на инаугурацию мексиканского президента Клаудии Шиньейб, сообщает онлайн-медиа "Украинская правда". Представитель России подтвердил, что мексиканское правительство отправило приглашение Путину на церемонию. Его представит другой человек. Причина не называется. Ранее Украина требовала арестовать Путина, если он посетит страну. Мексика должна арестовать Путина на основании ордера на арест Международного уголовного суда, согласно требованию Украины. Мексика подписала Римский статут в 2005 году и подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда.

16:19 Российская шахматная федерация требует от Карльсена вернуть призовые. Вице-президент Российской шахматной федерации требует, чтобы чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен вернул деньги, выигранные им на российских турнирах. По данным букмекерской компании "telecomasia.net", Карлсен потребовал во время церемонии награждения, чтобы российские и белорусские игроки могли участвовать в глобальных турнирах только под нейтральным флагом. "Хочу напомнить Карльсену, что начало его профессиональной карьеры состоялось в России", - сказал вице-президент Сергей Смагин. "Он посещал нашу страну в детстве, участвовал в различных турнирах и заработал здесь значительную сумму денег. Прежде чем критиковать Россию, он должен сначала вернуть то, что задолжал в этих призовых".

15:26 Венгрия призывает к расширению экономического сотрудничества с Россией. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступает за расширение экономического сотрудничества с Россией в секторах, не затронутых санкциями ЕС. Он поднял этот вопрос во время совместного брифинга для прессы с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко на полях экономического форума двух стран в Венгрии. В то же время он подтвердил, что, по мнению Венгрии, санкции ЕС "просто не работают". Венгрия является членом tanto ЕС, как и НАТО. Посещения членов российского кабинета министров в этих странах стали крайне редкими с начала войны на Украине.

14:57 Американский проукраинский боец якобы убит российскими солдатамиАмериканский гражданин, сражавшийся на стороне пророссийских сепаратистов на востоке Украины, якобы убит, предположительно, замучен российскими солдатами. По данным московских следователей, Следственный комитет, расследующий серьезные преступления, заявляет, что убийство произошло в апреле и было совершено тремя российскими солдатами. Четвертый солдат обвиняется в соучастии в сокрытии преступления. Мотив преступления не указан. Известный как "Техас" или "Ковбой Донбасса", Рассел Бендли присоединился к пророссийским сепаратистам, поддерживаемым Москвой, в 2014 году, сражался с ними до 2017 года и оставался на востоке Украины впоследствии.

14:43 Зеленский просит поддержки Байдена для "плана победы"Президент Украины Владимир Зеленский надеется на поддержку президента США Джо Байдена своего плана по окончанию войны в Украине во время своего предстоящего визита в Вашингтон. "Я действительно надеюсь, что он поддержит этот план", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. "План победы" требует быстрых решений от союзников, которые должны быть приняты между октябрем и декабрем. "Мы верим, что этот план сработает", - добавил Зеленский.

14:28 Россия скоро вернет контроль над регионом КурскРоссия, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, вскоре вернет контроль над регионом Курск, который в настоящее время занимают украинские солдаты. "Наши солдаты делают отличную работу, они справятся. Контроль будет восстановлен", - сказал Песков. Хотя ситуация в оккупированных российских территориях тяжелая, она, как ожидается, улучшится в пользу России, добавил он. Однако армия не раскроет свои тактики для восстановления контроля над регионом, и нет конкретных сроков.

14:03 Возможное предупреждение России об украинском наступлении на КурскПо данным издания The Guardian, российские власти и военные в регионе Курск, возможно, получали предупреждения о предстоящем украинском наступлении. Газета ссылается на якобы найденные украинской армией во время своей Курской операции российские документы. The Guardian не смогла подтвердить подлинность документов, но они, по-видимому, имеют типичные признаки подлинных российских военных коммуникаций. Документы якобы показывают предупреждения внутри российских властей и военной о конкретных украинских наступлениях на российскую территорию, датированные январем 2024 года. Measures to strengthen border defense were ordered as early as mid-March. However, complaints were reportedly made in June that units there had an average strength of only 60-70% and were largely composed of poorly trained reservists. Ukrainian units launched a surprise attack on the Kursk region at the beginning of August.

13:30 Более 70 000 погибших российских солдат в Украине идентифицированыРоссийский новостной портал и BBC заявляют, что им удалось идентифицировать более 70 000 погибших российских солдат в войне в Украине. "Мы идентифицировали имена 70 112 российских солдат, погибших в Украине, но фактическое число, скорее всего, гораздо выше", - сообщает BBC на русском языке. Подсчет, созданный в сотрудничестве с независимым российским новостным сайтом "Медиазона", основан на анализе официальных заявлений, некрологов, объявлений о смерти в онлайн-сетях и наблюдений над могилами в российских кладбищах. Он охватывает период с начала войны в феврале 2022 года по 19 сентября. "Медиазона" оценивает, что общее число погибших российских солдат в Украине составляет не менее 120 000. Российское правительство считает число погибших российских солдат в войне государственной тайной.

12:50 Официальный запрет Telegram для украинских чиновников, военных и сил безопасностиУкраина в основном запретила использование онлайн-сервиса Telegram для правительственных, военных и сил безопасности. Согласно Национальному совету обороны и безопасности, установка и использование Telegram на официальных устройствах чиновников, военных, сотрудников сектора безопасности и обороны, а также компаний, работающих в критической инфраструктуре, запрещено, и указаны опасения по поводу национальной безопасности в качестве причины.

12:23 Raiffeisen Bank покидает рынок БелоруссииRaiffeisen Bank International (RBI) продает свою белорусскую дочернюю компанию и покидает белорусский рынок. RBI объявила, что подписала соглашение о продаже своей доли в 87,74% компании Soven 1 Holding Limited. Продажа, как ожидается, окажет значительное влияние на результаты RBI, поскольку она уже сократила свой бизнес в России под давлением Европейского центрального банка. Однако российский суд выдал временный запрет, препятствующий RBI продать свою дочернюю компанию в России.

12:01 ЕС планирует предоставить Украине кредит в €35 миллиардовЕвропейская комиссия планирует предоставить Украине кредит в размере €35 миллиардов, согласно сообщениям СМИ. Это часть планов помощи семи ведущих индустриальных стран Запада (G7), как сообщается в "Financial Times", со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией. Кредит является частью планов G7 предоставить Украине $50 миллиардов (около €46 миллиардов) за счет использования замороженных российских государственных активов.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен официально объявила о финансовой помощи до €35 миллиардов на своем X-аккаунте.

22:33 Россия предупреждает Запад: пренебрежение предупреждениями о развертывании дальнобойного оружия против российских территорий может обойтись дорогоМинистерство иностранных дел России предостерегает Запад от игнорирования предупреждений о развертывании дальнобойного оружия, нацеленного на российские территории. В случае такого шага характер конфликта изменится, заявляет spokeswoman МИД Мария Захарова. "Они играют с огнем", - сказала она на пресс-конференции. Конфликт может перерасти в совершенно другой с серьезными последствиями для мирового сообщества. По мнению Захаровой, нынешние переговоры с США невозможны. На встрече в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН не состоится встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и его американского коллеги Энтони Блинкена, так как "нет предмета для обсуждения" с обеих сторон. Недавно выходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг упомянул о нескольких "красных линиях", установленных президентом России Владимиром Путиным, которые он еще не пересек. "Он не пересек их, потому что осознает, что НАТО - это самый мощный военный альянс в мире", - прокомментировал Столтенберг.

21:53 ЕС: принудительное выдворение украинских мужчин невозможноЕвропейская комиссия объявила, что принудительное выдворение мужчин-украинцев, подлежащих призыву, не является вариантом в странах ЕС. Об этом сообщает "Украинская правда". По словам commissioner'a по вопросам внутренней политики ЕС Ильвы Johansson, такой шаг невозможен из-за Директивы о временной защите. "Мы будем помогать тем, кто хочет вернуться в Украину, и сотрудничать с украинскими властями и правительством, чтобы определить лучший путь для их возвращения, соблюдая при этом регламенты ЕС", - повторила она. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский якобы призвал западноевропейские страны поощрять возвращение украинских мужчин, подлежащих призыву. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига якобы поддержал эту инициативу.

21:12 Фрейдинг находит лазейки в санкциях против РоссииКоординатор военной помощи Германии и Украины Кристиан Фрейдинг заявил, что в отношении производства оружия России "ситуация стала сложнее из-за сложных поставок компонентов, но они все еще справляются. Они преодолевают трудности, делая обходы и опираясь на поддержку партнеров, таких как Китай, Северная Корея и Иран". Хотя очевидно, что санкции имеют эффект, есть возможности "найти лазейки или правовые обходные пути".

20:03 фон дер Ляйен обещает дальнейшую помощь Украине в энергетикеПрезидент ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала дальнейшую помощь Украине в энергетике в холодные зимние месяцы во время своего визита в Киев. Посещение Киева совпадает с началом отопительного сезона, когда Россия продолжает целенаправленно атаковать энергетическую инфраструктуру. "Мы будем поддерживать Украину в ее смелых начинаниях. Мой визит в Киев является свидетельством моего обязательства обсудить поддержку ЕС, включая зимние приготовления, оборону, возможность членства в ЕС и займы от G7", - сказала она на платформе X. Она также опубликовала фото своего прибытия на вокзал в Киеве.

19:20 ЕС рассматривает возможность приостановить безвизовый режим для грузинБрюссель рассматривает возможность приостановить безвизовый режим для грузин в ЕС. Неизвестный представитель ЕС сообщил Politico, что это может быть результатом регресса демократии под партией "Грузинская мечта". "Все варианты остаются на столе", - сказал представитель, включая возможность "временного приостановления либерализации виз", если тенденция к авторитаризму не будет изменена. Недавно правящая партия "Грузинская мечта" приняла закон, напоминающий российское законодательство, направленное против противников Кремля.

18:42 Украина отвергает предложение Польши о статусе КрымаМинистерство иностранных дел Украины осудило предложение Польши о статусе Крыма, заявив, что компромиссные предложения неприемлемы. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил провести референдум в рамках потенциального урегулирования с Россией. "Все усилия должны быть направлены на освобождение полуострова, а не на удовлетворение аппетитов России в ущерб интересам Украины и международного права", - объяснило МИД в Киеве.

17:29 фон дер Ляйен намерена встретиться с Зеленским в КиевеСегодня президент ЕК Урсула фон дер Ляйен ожидается в Киеве, где запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Вопросы энергетики являются приоритетными", - сказал Зеленский. Будут также обсуждаться ситуация на передовой, поставки оружия и совместные инициативы по обороне, а также путь Украины к членству в ЕС и финансовая помощь стране, подвергшейся нападению России.

16:32 Украина впервые участвует в учениях НАТОУкраина впервые принимает активное участие в учениях НАТО под руководством Нидерландов. Учения направлены на тестирование способностей противодействия дронам, как подтверждает пресс-служба НАТО. "Было оценено более 60 систем противодействия дронам, в том числе датчики, системы "дрона против дрона", глушители и кибер-интерцепторы", - сообщает альянс. Участие Украины является результатом плана действий НАТО-Украина по сотрудничеству в области инноваций, принятого на саммите в июле.

16:28 Передовая транссексуальная активистка проливает свет в ГрузииВ Грузии трагически погибла известная транссексуальная активистка вскоре после введения спорного закона об ЛГБТК+. Власти Грузии сообщили, что Кесария Абрамидзе, которая была успешной моделью, актрисой и влиятельным лицом в социальных сетях, была зарезаны несколько раз в своей собственной квартире. Ее партнеру предъявлены обвинения в убийстве, якобы совершенном с избыточным применением силы и предвзятостью против ее гендерной идентичности. Убийство произошло всего через день после вступления в силу закона, основанного на традиционных ценностях, который был осужден ЕС и организациями по защите прав человека за ограничение прав ЛГБТК+. Этот законопроект аналогичен российским нормам, запрещающим права ЛГБТК+ и запрещающим смену пола, среди прочего.

15:25 Lufthansa размышляет о приостановке рейсов в Пекин из-за санкций против РоссииLufthansa рассматривает будущее своего ежедневного рейса из Франкфурта-на-Майне в Пекин. Ожидается решение в октябре. Представитель компании связывает это пересмотр с "избыточной конкуренцией" среди европейских авиакомпаний, с которыми конкурируют китайские и ближневосточные авиакомпании, получающие выгоду от более низких затрат на местоположение, более низких стандартов труда и высоких правительственных инвестиций в авиацию. Кроме того, эти конкуренты имеют доступ к воздушному пространству России, которое было закрыто для европейских и американских авиакомпаний с введением санкций против России из-за конфликта на Украине. Европейским и американским авиакомпаниям приходится обходить российское воздушное пространство, что приводит к увеличению затрат на керосин.

14:27 Сумы накрывают российские авиаударыРоссийские военные силы якобы целенаправленно атаковали дом престарелых в украинском городе Сумы и энергосистему города серией вечерних авиаударов. По данным украинских властей, погиб по крайней мере один гражданский. Мониторинговая организация ООН оценивает, что атаки на энергосистему могут нарушать международное гуманитарное право. Агентство международной энергетики предупреждает, что перебои с электроэнергией в Украине могут достичь примерно одной трети его предполагаемого пикового спроса в критический зимний период.

13:25 Рекордное число беженцев в Германии — более 1,18 миллиона украинцевКоличество беженцев, проживающих в Германии, достигло нового пика, составив около 3,48 миллиона к концу первого полугодия 2024 года. Это на 60 000 больше, чем в конце 2023 года, и является самым высоким показателем со времен 1950-х годов, как сообщает "Новая Оснабрюкская газета" (NOZ), ссылаясь на информацию, полученную от немецкого правительства в ответ на парламентский запрос от Левой партии. Из этих 3,48 миллиона беженцев более 1,18 миллиона — украинские беженцы, что на 45 000 больше, чем в конце 2023 года. Эта цифра включает всех лиц, независимо от их статуса проживания, от лиц, ищущих убежища, до признанных беженцев и лиц с временными разрешениями на проживание.

12:22 Линднер: Помощь Украине не является причиной для отмены правила дефицитаПолитики СДПГ и Зеленых часто ссылаются на пункт в коалиционном соглашении, который подразумевает приостановку правила дефицита для оказания широкой помощи Украине в контексте бюджетного спора. Министр финансов и лидер FDP Кристиан Линднер опровергает существование такого соглашения: "Я не знаю о такой ситуации. Я не поддержал бы такую предварительную меру", — говорит Линднер в интервью "Рейнской почте". Тем не менее, ситуация в Украине ужасающая, но не является чрезвычайной ситуацией, как определено в Конституции Германии. "Для Украины мы активно работаем над программой помощи в размере 50 миллиардов долларов от стран G7, помимо нашей двусторонней помощи", — объясняет Линднер.

23:23 Болгария добивается запрета на импорт украинских яиц в ЕСБолгария будет добиваться запрета на импорт яиц из Украины на заседании Совета по сельскому хозяйству и рыболовству ЕС 23 сентября в Брюсселе. Об этом объявил министр сельского хозяйства Болгарии Георгий Тахтов. Это действие сигнализирует о эскалации продолжающихся споров между Украиной и восточными членами ЕС по вопросам сельскохозяйственной торговли. Эти споры привели к блокадам на украинско-польской границе, запретам на импорт кукурузы и пшеницы из Украины и протестам farmers в Польше и Болгарии.

22:13 Мерц требует отсутствия пути к миру с РоссиейЛидер ХДС Фридрих Мерц выражает обеспокоенность текущей ситуацией в Украине, заявляя: "Я не вижу способа запустить этот процесс мира". Мерц считает, что Россия прекратит свою агрессию только тогда, когда поймет, что дальнейшие военные действия бессмысленны, или когда падение Киева покажется неизбежным. В долгосрочной перспективе Германия должна продолжать поддерживать Украину militärisch. "Я считаю, что мы должны защищать свободу и мир против России, а не с Россией", — настаивает Мерц, признавая суровую реальность. "На данный момент нет другого выбора, по крайней мере, пока Путин и его режим остаются у власти".

Европейская комиссия не объявила о планах введения санкций против Комиссии за ее роль в продолжающемся конфликте в Украине.

В ответ на эскалацию ситуации в Украине Комиссия подчеркивает важность изучения мирных вариантов разрешения конфликта с Россией.

