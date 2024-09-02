В 21:17 русский беспилотник и артиллерийская атака наносят ранения четырем лицам в Никополе

17:22) В Николаеве, Днепропетровская область, в результате артиллерийских обстрелов со стороны России пострадали четыре человека. Как сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак, цитируя Укринформ, российская армия атаковала город с помощью беспилотников и артиллерии. "Противник обстрелял Николаев из минометов и атаковал центр района с помощью беспилотников-камикадзе. В результате пострадали четыре человека в районе. Ранее сообщалось о двух погибших, сейчас к ним добавились две женщины в возрасте 38 и 43 лет", - заявил Лысак.

20:45 Прощание с российским влиянием: Украина хочет переименовать монеты Украина стремится порвать связи с Россией, переименовав свои мелкие монеты. Вместо "Копійки" они должны называться "Шаг" в будущем, как предложил центральный банк в Киеве. После изучения истории украинской валюты центральный банк пришел к выводу, что название "Копійка" является символом московской оккупации, заявил глава центрального банка Андрей Пышный в заявлении. Термин "Копейка" также используется в России для наименьшей единицы валюты. Однако копейки не имеют значения в России, учитывая слабость рубля и их низкую стоимость. Национальный банк уже подготовил проекты необходимых законодательных изменений. Планируется, что текущие монеты останутся в обращении и будут сосуществовать.

20:23 Военный аналитик Грессель о боях в Донецке: Покровск - "последняя значительная линия обороны" Украины Несмотря на замедление продвижения в Курске, российские войска становятся более агрессивными вокруг Покровска. Этот критически важный город, расположенный на "последней значительной, хорошо построенной линии обороны" Украины, по словам военного аналитика Густава Гресселя, приводит к истощению терпения украинцев.

19:50 Источники ожидают скорую поставку иранских ракет России Согласно данным источников, Иран планирует в ближайшее время поставить баллистические ракеты России. Это развитие событий, как сообщает Bloomberg, вызовет быстрый ответ от союзников Украины. С начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Иран уже поставлял России множество дронов. Ожидаемая передача баллистических ракет будет тревожным развитием в конфликте, считают несколько анонимных источников, которые цитируют издание, не уточняя сроки или масштабы поставок. Один официальный представитель предположил, что поставки могут начаться в течение нескольких дней. Баллистические ракеты движутся со значительно большей скоростью, чем крылатые ракеты или дроны, и могут перевозить более крупные полезные нагрузки.

19:03 Руководитель МАГАТЭ посетит Киев и атомную электростанцию в Запорожье Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Киев и атомную электростанцию в Запорожье завтра. МАГАТЭ объявило в Вене, что ядерная электростанция, которую Россия оккупировала почти два с половиной года назад, стала целью атак и саботажа. Москва и Киев винят друг друга в этих инцидентах. В середине августа инспекторы сообщили об эскалации tensions. Взрыв произошел возле зоны безопасности, который эксперты МАГАТЭ на месте оценили как результат взрыва дрона с взрывчатым веществом.

18:31 Видео якобы показывает использование зажигательного дрона в Украине В течение всего конфликта в Украине ходило множество слухов о применении различных видов оружия, в том числе зажигательных дронов. Теперь появились видеоролики, якобы демонстрирующие использование такого оружия. На кадрах видно, как дрон поджигает военные позиции российских сил и значительную часть леса.

18:09 Новый премьер-министр Нидерландов объявил о многомиллионной помощи Украине Новый премьер-министр Нидерландов Дик Шооф объявил о новом пакете помощи Украине. Во время неожиданного визита в юго-восточный украинский город Запорожье он встретился с президентом Владимиром Зеленским. Новый пакет составляет более 200 миллионов евро. Это первый визит Шоофа в Украину с момента вступления в должность в начале июля, когда Марк Рютте стал следующим генеральным секретарем НАТО в октябре. "Без преувеличения, Нидерланды помогли Украине спасти тысячи и тысячи жизней. Наш союз крепче, чем когда-либо. Мы вместе работаем над справедливым и долговременным миром", - сказал Зеленский.

17:47 НПЗ PCK в Шведте останется под федеральным контролем на время НПЗ PCK в Шведте останется под федеральным контролем на время. Согласно информации от немецкого агентства новостей, немецкое правительство хочет продлить доверительное управление большинством акций PCK НПЗ в Шведте после 10 сентября. Доверительное управление иначе истечет в эту дату. Акции НПЗ находятся под доверительным управлением немецкого правительства с сентября 2022 года. Это решение обусловлено ответом немецкого правительства на российское вторжение в Украину. В начале 2023 года НПЗ переключился на альтернативные источники поставок. Кроме Шведта, затронуты еще два объекта. Роснефть владеет 54% акций НПЗ PCK в северо-восточной Бранденбурге.

17:22 Россия добилась самых значительных территориальных успехов в Украине с октября 2022 года - 15 квадратных километров в деньПо оценкам AFP на основе данных американского think tank Института изучения войны (ISW), российская армия в августе продемонстрировала значительный прогресс, захватив около 477 квадратных километров территории в Украине. Это самый большой территориальный успех России с октября 2022 года, что составляет более 15 квадратных километров в день в августе. Этот прорыв в основном наблюдался в восточной украинской области Донецк. К вечеру прошлого дня российская армия находилась в 7 километрах от стратегически важного города Покровск.

16:56 Президент России Путин прибыл в МонголиюПрезидент России Владимир Путин прибыл в Монголию с визитом. Во вторник он проведет переговоры с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом. Два лидера примут участие в памятном мероприятии в среду, посвященном победе советских и монгольских солдат над японской армией в 1939 году, в результате которой погибло множество солдат. Это первый визит Путина в страну, являющуюся членом Международного уголовного суда (МУС), после того, как суд выдал ордер на его арест почти 18 месяцев назад из-за предполагаемых военных преступлений в Украине. Украина призывает Монголию задержать Путина и передать его в суд в Гааге. На прошлой неделе представитель Кремля заявил, что Кремль не обеспокоен арестом Путина в Монголии.

16:40 Российский генерал готовится к коррупционным обвинениям - расследования против более десяти военных чиновниковЕще один высокопоставленный российский военный чиновник обвиняется в коррупции. Следственный комитет России объявил в Telegram, что генерал Валерий Мумиджанов обвиняется в получении крупной взятки, что может повлечь до 15 лет лишения свободы в российских тюрьмах. Мумиджанов в настоящее время является заместителем командующего Ленинградским военным округом, ответственным за логистику, и ранее работал в министерстве обороны. Расследование утверждает, что он получил взятку более 20 миллионов рублей (приблизительно 202 000 евро) в связи с контрактами на поставку формы. С апреля по меньшей мере десять российских военных чиновников, в том числе генералы и высокопоставленные сотрудники министерства обороны в Москве, стали мишенью российских правоохранительных органов из-за коррупции или мошенничества. Некоторые наблюдатели подозревают кампанию по чистке.

16:25 Зеленский: Операция в Курске проходит гладкоПо словам президента Украины Владимира Зеленского, операция в Курске проходит согласно плану. Во время визита в Запорожье Зеленский заявил, как сообщает корреспондент украинского государственного новостного агентства Укринформ, "Операция в Курске достигает своих целей и протекает согласно плану". Зеленский связывает трудности на направлениях Покровск и Торецк с возможным влиянием операции в Курске, "хотя там в настоящее время очень сложно". Он добавил, что наиболее боеспособные российские бригады сконцентрированы на этих фронтах.

15:52 Лесные пожары угрожают деревням в оккупированном Луганске - нет ликвидаторов?Жители оккупированной Луганской области борются не только с войной, но и с угрозой лесных пожаров. Поступают сообщения в социальных сетях, что нет пожарных, чтобы справиться с пожарами.

15:16 Украина получает систему Patriot от Румынии: парламент одобряет законопроектРумынский парламент одобрил законопроект, облегчающий передачу Украине системы ПВО Patriot. Документ теперь ждет окончательного утверждения в парламенте, сообщает Рейтер. Согласно сообщению, Бухарест согласился в июне передать одну из своих двух оперативных систем ПВО Украине при условии, что союзники заменят ее подобной системой ПВО.

14:53 Мобилизация в Украине: петиция призывает снизить возрастной порог до 50Петиция призывает президента Украины Владимира Зеленского снизить возрастной порог мобилизации до 50 лет. Более 25 000 человек подписали петицию, как сообщает украинская газета "Киевский независимый". Согласно украинскому законодательству, электронная петиция президенту должна получить не менее 25 000 подписей в течение трех месяцев, чтобы считаться действительной. Осталось 28 дней, чтобы собрать подписи.

14:34 Россия: травмы в результате украинских атак на граничный регион БелгородПо данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram, в результате украинских атак на российский регион Белгород и его столицу пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Было разрушено детское учреждение. Гладков опубликовал фотографии разрушенного детского сада и других поврежденных зданий в регионе. Местные власти приняли решение временно закрыть несколько школ и детских садов в регионе после ударов. В некоторых украинских и российских регионах 2 сентября начинается школьный год после летних каникул.

14:10 Зеленский: Российская ракета поразила религиозный объект в КиевеВо время ракетного обстрела Киева в ночь на понедельник (см. записи 05:39, 06:20 и 09:29) была серьезно повреждена мечеть и прилегающий к ней культурный центр для мусульман. В заявлении в X президент Украины Владимир Зеленский выразил огорчение в связи с пренебрежением России духовными и моральными ценностями и уважением к каждой религии и вере. Он отметил, что Россия продолжает свою разрушительную кампанию против украинского народа, стремясь уничтожить их общины и даже святые места поклонения. Зеленский добавил, что мечеть была целью трусливой атаки.

13:39 Видео показывает масштабную операцию дронов в Москве и вокруг нееУкраина провела масштабную атаку дронов на конкретные цели вблизи Москвы. Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в 16 километрах от Кремля был заснят на камеру. Также были атакованы две другие электростанции. Однако, согласно данным российской разведки, более 150 украинских дронов были обнаружены и нейтрализованы.

12:58 Польша рассматривает возможность сбивать российские дроны, приближающиеся к границеМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что его страна должна сбивать приближающиеся российские дроны и другие воздушные объекты, прежде чем они войдут в польское воздушное пространство. В интервью "Файненшл Таймс" Сикорский объяснил, что это будет оправданным актом самообороны, поскольку риск нанесения ущерба обломками дронов внутри польского воздушного пространства значителен. Позиция Сикорского контрастирует с позицией НАТО, которое считает, что эскалация конфликта путем прямого столкновения с российскими силами является непропорционально рискованной. НАТО отвергло tanto идею сбивать российские дроны и боеприпасы в Украине, как и просьбу Киева о введении зоны, свободной от полетов, над страной.

12:12 Мунц о реакции России на успех AfD и BSW и атаке дроновРезультаты выборов в Тюрингии и Саксонии вызывают озабоченность в России. Корреспондент ntv Райнер Мунц сообщает о реакции на триумф AfD и BSW и сообщает о том, как Россия справляется с тем, что, возможно, является самой крупной атакой дронов на ее столицу на данный момент.

11:40 Путин хвалит продвижение российских войскПрезидент России Владимир Путин похвалил продвижение своих войск в соседней Украине. Во время выступления перед студентами Путин заявил, что Украина пыталась остановить продвижение российских войск в Донецком регионе с помощью контрнаступления в Курской области, но потерпела неудачу. "Мы не говорим о продвижении на 200 или 300 метров", - сказал Путин российским информационным агентствам. "Мы говорим о нескольких квадратных километрах. Мы не видели такой быстрой наступательной активности в Донецком регионе уже давно". Путин отправился в сибирскую республику Туву на пути в Монголию, чтобы принять участие в уроке на новую тему "Разговоры о важных вещах", цель которого - заинтересовать детей политической повесткой Кремля. В последнее время Путин часто выступает в роли учителя в первый день школы.

11:07 Украина успешно перехватила 22 ракеты и 20 дроновВоздушные силы обороны Украины сообщают, что успешно перехватили 22 из 35 ракет и уничтожили 20 из 23 российских ударных дронов. Девять баллистических ракет и 13 крылатых ракет были перехвачены над Киевом, Харьковом, Днепром, Полтавой, Николаевом и Запорожьем.

10:36 Видео фиксирует ракетный удар России в ХарьковеРоссия обстреливает Харьков ракетами уже несколько дней. По данным украинских источников, в воскресенье было выпущено не менее 10 ракет по городу, в результате чего был поврежден торговый и развлекательный центр и несколько человек получили ранения.

10:01 Количество раненых в Сумах возросло после ракетного удара РоссииПосле ракетного удара России по городу Сумы на востоке Украины число жертв возросло. По последним данным министерства внутренних дел Украины, 18 человек, в том числе 6 детей, получили ранения. Министерство объявило об этом через Telegram. Ранее (см. запись 03:34) администрация города Сумы сообщала, что в результате атаки пострадало не менее 13 гражданских лиц, в том числе 4 ребенка. Ракетный удар поразил учреждение, предоставляющее социальную и психологическую реабилитацию детям и детский дом в Сумах. Ситуация с безопасностью в Сумской области ухудшилась с началом переправы через границу в российский регион Курск 6 августа. Сумы, город с населением более 250 000 человек, находится примерно в 350 километрах к востоку от Киева.

08:57 РУС: Большинство россиян поддерживают конфликт в УкраинеНесмотря на вторжение Украины в пограничный регион Курска, большинство россиян продолжают поддерживать войну в Украине. Согласно последнему отчету Института изучения войны (ISW), это видно по опросам, проведенным Левада-центром. В августе около 78% опрошенных высказались в поддержку военной операции России в Украине, что немного выше, чем в июле (75%) и июне (77%). Отсутствие усталости от войны среди российского населения может дать Кремлю гибкость в своей стратегии ведения изнурительной войны против Украины, как считают аналитики ISW.

08:11 УКР: Потери России в войнеУкраинское Генеральный штаб обнародовал новые данные о потерях российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года. Согласно этим данным, Россия якобы понесла потери в количестве около 617 600 soldiers. Ежедневные потери якобы достигли 1 300, а также были уничтожены девять танков, десять артиллерийских систем, одна средняя артиллерийская реактивная система и тридцать дронов. С начала широкомасштабного наступления Россия, как считается, потеряла 8 601 танк, 17 646 артиллерийских систем и 368 aircraft, 328 вертолетов, дронов, 28 кораблей и одну подводную лодку, согласно данным украинского Генерального штаба. Однако западные оценки указывают на более низкие показатели потерь.

07:03 Спасенный из-под завалов в ХарьковеПосле российского авиаудара по Харькову спасатели смогли извлечь живого человека из-под обломков рухнувшего концертного зала. Как сообщает Reuters, спасенный чувствовал себя хорошо вскоре после спасения. В результате ракетных ударов России по Харькову, по данным, получили ранения более 40 человек, в том числе пятеро детей.

06:20 Киев под массированным российским авиаударомРоссия запустила волну дронов, более десяти крылатых ракет и десятки баллистических ракет по Украине, целями стали Киев и, возможно, другие города, согласно сообщениям украинских ВВС. Взрывы в Киеве заставили многих жителей укрыться, а службы экстренной помощи были направлены в районы Holosiyivskyi и Solomianskyi, как сообщил мэр Виталий Кличко. Также сообщалось о пожарах в районе Shevchenkivskyi, где, якобы, один человек получил ранения от падающих обломков. "Будет ответ на все", - сказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

05:39 Киев под российским ракетным обстреломУкраинскую столицу, Киев, вновь обстреляли российские ракеты, согласно сообщениям украинской военной разведки. Воздушная оборона была мобилизована для отражения атаки, с многочисленными взрывами, сообщают очевидцы. Точное количество запущенных ракет и причиненный ущерб пока не подтверждено.

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04:46 Путин: газопровод в Китай через Монголию прогрессируетПрезидент России Владимир Путин сообщил, что подготовка к строительству нового газопровода из России в Китай через Монголию идет по плану. Газопровод, который будет называться "Сила Сибири 2", должен будет поставлять 50 миллиардов кубометров природного газа в год из российского Ямало-Ненецкого автономного округа в Китай через Монголию.

03:34 Российская атака на детский приют в Сумы привела к жертвамРоссийские войска обстреляли центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом в Сумы ракетами, в результате чего получили ранения тринадцать человек, в том числе двое детей. Атака произошла в жилом районе, как сообщает "Украинская правда".

02:26 Поддержка поляков за сбивание российских дроновПо опросу польской газеты "Rzeczpospolita", почти 60% поляков считают, что польская армия должна сбивать российские дроны, которые входят в воздушное пространство Польши во время авиаударов по Украине. Опрос ссылается на неопознанный летающий объект, предположительно, камикадзе--drone, который провел более 30 минут в польском воздушном пространстве, прежде чем исчезнуть 26 августа. Полковник польской армии Tomasz Drewniak предположил, что Россия, возможно, тестировала возможности противовоздушной обороны Польши, отправляя дроны в их воздушное пространство.

00:26 Жертва в селе Белгородской области в результате украинского обстрелаРоссийские власти сообщили, что один человек погиб и трое получили ранения в селе Шебекино возле границы с Белгородом в результате обстрела украинской артиллерии. Также сообщается об обстреле других сел.

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23:08 Россия заявляет об interception 158 украинских дроновРоссия заявляет, что перехватила 158 украинских дронов во время серии атак на Москву и четырнадцать других российских регионов, согласно сообщениям министерства обороны России. Украинские дроны якобы атаковали десять объектов в Москве, в результате чего были перехвачены. Точное количество жертв или причиненный ущерб не сообщается.

22:24 Количество пострадавших в результате авиаудара по Харькову возросло до 47Количество людей, получивших ранения в результате массированного российского авиаудара по Харькову, возросло до 47, в том числе семь детей, как сообщает украинская служба экстренной помощи через Telegram. В результате удара были поражены различные гражданские здания, в том числе торговый центр, как видно на фотографиях из новостных агентств.

здесь.21:52 Катастрофа украинского вертолета во время учений - две жертвыДве жизни унесла авария украинского Ми-2 вертолета во время рутинных учений в Ивано-Козедубском национальном авиационном университете. Государственное информационное агентство Ukrinform сообщает, что власти, специалисты и персонал министерства обороны изучают место происшествия, чтобы определить причину.

21:06 Энергетическая компания Украины предупреждает о возможных перебоях в снабжении электроэнергиейУкраина может столкнуться с серией отключений электроэнергии в понедельник из-за продолжающихся российских атак на свою энергетическую инфраструктуру, заявила Ukrenergo, как сообщает Ukrinform. Важные объекты инфраструктуры не пострадают, но Ukrenergo предупреждает о возможных изменениях в степени ограничений.

Подробнее о предыдущих событиях можно узнать здесь.

Конфликт на Украине продолжает эскалацию, последние артиллерийские удары России привели к травмам в Никополе. Это происходит, когда Украина пытается дистанцироваться от России, переименовав свои мелкие монеты в "Шахи" вместо "Копійки", как предложил ее центральный банк. Изменение названия направлено на разрыв связей с Россией, так как "Копейка" также используется в России для наименования своей самой мелкой денежной единицы.

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