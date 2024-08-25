В 21:09 Зеленский объявляет о захвате еще двух мест в Курске

19:59 Украина продвигается в российском регионе Курск, заявляет президент Зеленский

По словам президента Зеленского в вечернем обращении, Украина якобы продвинулась в российском регионе Курск на три километра. Также якобы были захвачены два дополнительных поселения. Россия пока не комментировала это развитие событий.

20:39 Украинский парламентарий Дмытрук покинул страну после обвинений в нападении

Украинский парламентарий Артем Дмытрук якобы покинул страну после обвинений в нападении на солдата и полицейского в двух отдельных инцидентах. В Одессе Дмытрук и другой человек якобы ранили полицейского и пытались завладеть его оружием. В Киеве Дмытрука обвиняют в многократном ударе по голове солдата. Дмытрук заявил в Telegram, что действия против него политически мотивированы. Независимый парламентарий известен своей про-российской позицией.

20:03 Украина: Белоруссия якобы накапливает войска и военную технику у границы

Украина утверждает, что Белоруссия накапливает войска и военную технику возле своей границы, ссылаясь на военные учения. Однако Белоруссия, близкий союзник России, пока не комментировала этот вопрос.

19:30 Журналист, пропавший после атаки на отель в Краматорске, найден мертвым

Журналист Reuters, пропавший после российской атаки на отель в Краматорске, был найден мертвым. Украинские власти подтвердили, что тело британского журналиста было извлечено из обломков вместе с четырьмя пострадавшими. Сначала сообщалось только о двух пострадавших.

18:49 Украинцы продолжают бороться с российскими дронами нетрадиционными методами

Украина продолжает использовать нетрадиционные методы для борьбы с российскими дронами. Видео показывают членов экипажа украинского вертолета, вооруженных пулеметом, сбивающих дроны. Считается, что в этом задействован транспортный вертолет Ми-8, согласно сообщению Forbes. На одном видео показано, как украинский солдат сбивает иранский Shahed дрон из кабины вертолета.

17:34 Президент Зеленский критикует торговлю Индии с Россией

Во время интервью с индийскими журналистами президент Зеленский критиковал торговлю Индии с Россией. Он заявил, что Путин использует доходы от продажи нефти и газа для финансирования войны против Украины, "воруя миллиарды у своего народа". Зеленский также упомянул, что российский народ страдает, но не осознает этого из-за контроля Путина над СМИ и социальными сетями. Он заявил, что война Путина поддерживается миллиардами, поставляемыми из Индии, Китая и арабских государств. Однако Зеленский признал, что Украина не может повлиять на Индию, сказав: "Вы независимая нация, это ваше правительство". Он призвал индийских журналистов задуматься о последствиях финансовой поддержки России.

17:09 Маск требует освободить основателя Telegram

Глава X Элон Маск потребовал освободить Павла Дурова, основателя Telegram, арестованного в Париже. Маск поделился клипом из интервью Дурова с американским журналистом Туком Карлайлом, используя хэштег #FreePavel. В другом посте в X Маск написал: "Свобода! Свобода! Свобода!"

16:37 Сöder дистанцируется от позиции Креtschmer по Украине

Министр-президент Баварии Маркус Сöder дистанцировался от позиции своего саксонского коллеги Михаэля Креtschмера (ХДС) по политике в отношении Украины. "У нас четкая позиция. Мистер Креtschmer придерживается другой, которую я уважаю. Но у нас фундаментально разные взгляды", - сказал лидер ХСС в интервью ARD летом. "Честно говоря: закончилась бы Вторая мировая война, если бы Гитлеру позволили продолжать?" - сказал Сöder, имея в виду президента России Владимира Путина. "Оканчиваются ли войны уступками агрессору?" Креtschмер критиковал поставки оружия в Украину. Сöder назвал веру в то, что Путин прекратит свою политику, если захватит Украину, "наивной".

16:09 Зеленский подтверждает поддержку Трампа Украине

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что кандидат в президенты США Дональд Трамп выразил поддержку Украине и желание положить конец войне. Зеленский сообщает об этом в беседе с индийскими журналистами, которую публикует на своем канале в социальных сетях.

15:41 Медведев обвиняет CEO Telegram в просчете

После ареста CEO Telegram Павла Дурова в Париже бывший президент России Дмитрий Медведев обвинил Дурова в просчете. "Его давно предупреждали, что он столкнется с серьезными проблемами во всех странах из-за своей позиции по конфиденциальности пользовательских данных. Он просчитался", - пишет Медведев в Telegram. "Для наших общих врагов он считается русским и непредсказуемым. Теперь он должен понять, что нельзя выбирать свою родину".

14:13 Папа осуждает запрет про-российской православной церкви в Украине

Папа Франциск критикует запрет про-российской православной церкви в Украине. Посмотрев на правило, изданное президентом Володимиром Зеленским, Папа высказался во время своей воскресной молитвы: "Ни одна религиозная организация не должна быть ликвидирована прямо или косвенно. Религии должны быть неприкосновенными!" Папа обращался к десяткам тысяч верующих на площади Святого Петра: "Кто-то грешит из-за веры, а не из-за молитв. Если кто-то грешит против своего народа, он виновен. Но он не мог грешить из-за своей веры".

13:43 "Жестокие военные преступления" - Украина осуждает "целенаправленный удар" по отелю в КраматорскеМинистерство иностранных дел Украины осуждает российскую атаку на отель в Краматорске, где размещались иностранные журналисты. Об этом сообщил спикер министерства Георгий Тихый. "Вчера вечером еще одно отвратительное и целенаправленное российское нападение на жилые районы Краматорска ранило иностранных журналистов в отеле", - сказал спикер. Тихый отметил, что целенаправленные нападения на представителей СМИ стали системной тактикой российской войны. "Эти отвратительные военные преступления должны быть осуждены и наказаны", - заявил спикер министерства.

13:14 После российских атак на Сумы: полицейский отчет - 4 погибших и 13 раненыхРоссийская армия обстреляла украинскую область Сумы 261 раз накануне, сообщила местная полиция. В результате нападений на северный регион погибли, по меньшей мере, четыре человека, и 13 были ранены. Как сообщает украинская газета "Украинская правда", были повреждены шесть жилых комплексов, 26 домов, учебное заведение, хозяйственные постройки, автомобили, газопровод и магазины. Кроме того, загорелась сухая трава, покрывающая примерно два гектара.

12:42 Зеленский высмеивает Путина: "Болезненный старикан с Красной площади"Президент Украины Владимир Зеленский, отмечая День независимости своей страны, представил новый украинский дрон Palianytsia. Кроме того, глава государства высмеял лидера России Владимира Путина в видеообращении, назвав его "хилого старца с Красной площади" из-за его ядерных угроз. Он заявил: "Этот шпагодержащий восьмидесятилетний старик с Красной площади все время пугает всех нажатием своей ядерной кнопки. Он никогда не диктовал нам ни одной своей линии."

12:14 Министерство энергетики: более 500 украинских общин без электроэнергии после атакВ Украине после российских атак на инфраструктуру энергетики 524 общины остаются без электроэнергии, сообщило Министерство энергетики через государственное информационное агентство Укринформ. Энергетический сектор испытывает трудности, но потребителям не введено никаких ограничений. Согласно отчету, инженеры уже восстановили электроэнергию для более чем 7200 человек. Министерство советует гражданам экономить электроэнергию и использовать ее ответственно, особенно вечером. Разрушения, причиненные российскими войсками энергетической системе, делают ее очень уязвимой для сбоев.

11:38 Украина: 160 боестолкновений с российскими войсками за деньУкраинская сторона зафиксировала 160 боевых столкновений на фронте накануне. Конфликты произошли в десяти секторах, наиболее тревожная ситуация сложилась вокруг Покровска, как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в утреннем сводке. Согласно отчету, российские войска осуществили пять ракетных ударов и 95 управляемых авиационных налетов на украинские позиции, а также города и села.

10:57 Сотрудник Reuters ищется после обстрела отеля в восточной Украине - продолжаются поиски пропавшего коллеги

Российские войска, по данным Украины, обстреляли отель в восточном украинском городе Краматорск ночью, в результате чего, как сообщается, пропал сотрудник Reuters. Двое других были ранены. Заявление агентства сообщило, что шестеро сотрудников Reuters находились в отеле "Сапфир", когда произошел обстрел. Здание "явно пострадало от ракетного удара" накануне. "Один из наших коллег все еще не найден, двое других были доставлены в больницу для медицинской помощи", - отмечается в заявлении. Они координируют свои действия с властями в Краматорске. Губернатор Донетчины прокомментировал в Telegram, что "россияне обстреляли Краматорск". Двое журналистов получили ранения, один все еще не найден. "На месте работают службы экстренной помощи, полиция и спасатели. Ведется разбор завалов и спасательные работы." Министерство обороны России не сразу ответило на запрос комментария. "Российские силы, как сообщается, целенаправленно атаковали город Краматорск, возможно, с помощью ракеты "Искандер-М", - отмечается в заявлении Генеральной прокуратуры Украины, начавшей предварительное расследование атаки. По их данным, ракета ударила в 22:35 по местному времени.

Обновление в 13:30: Количество раненых сотрудников Reuters было скорректировано до четырех. Об этом объявил глава местной военной администрации Донетчины Вадим Филяшкин через Telegram.

10:44 Командующий ВВС: большинство российских Shahed дронов перехвачено и уничтожено ночью

Украинская противовоздушная оборона, видимо, работает отлично: восемь из девяти российских Shahed дронов были перехвачены и уничтожены украинскими силами ПВО ночью. Об этом сообщило государственное информационное агентство Укринформ, ссылаясь на командующего ВВС Миколу Олещука. По его словам, почти все самоубийственные дроны были нейтрализованы, а также большинство выпущенных ими ракет.

10:20 Украина: отель в Краматорске под обстрелом - несколько западных журналистов ранены

17:54 По данным западных журналистов, несколько западных журналистов получили ранения в результате обстрела российскими войсками восточного украинского города Краматорск ночью. Отель был поражен, и двое раненых были спасены. Один человек все еще находится под завалами. Об этом сообщил губернатор Донецкой области Вадим Филашенко в Telegram. Трое пострадавших - граждане Украины, США и Великобритании. Обстрел был подтвержден на пророссийских блогах. Согласно этим источникам, Краматорск был поражен тяжелыми планирующими бомбами типа ФАБ-1500. Однако также сообщается, что был поражен завод по производству машиностроения и несколько военных объектов.

17:24 КНР осуждает жесткие ограничения на экспорт США в отношении России

Китай выразил протест в связи с жесткими ограничениями на экспорт, введенными США в отношении многочисленных экспортеров из Народной Республики. Министерство торговли Пекина заявило, что эти меры искажают мировой порядок торговли и препятствуют нормальным торговым операциям. Китай примет необходимые меры для защиты законных прав своих компаний. Министерство торговли отреагировало на решение, принятое правительством США в прошлую пятницу. Это решение включило 105 компаний - 42 китайских, 63 российских и 18 из других стран - в список компаний, подпадающих под ограничения на торговлю. Они были целенаправленно выбраны по разным причинам, в том числе за пересылку американской электроники российской военной промышленности и производство тысяч дронов, используемых Россией в ее вторжении на Украину. Теперь этим компаниям придется получать разрешения, которые трудно получить.

17:09 Институт изучения войны (ISW) призывает к неограниченному использованию дальнобойных ракет Украиной

Американский think-tank Институт изучения войны (ISW) призывает к неограниченному использованию дальнобойных ракет на территории России Украиной. Несмотря на перемещение авиационных сил на более глубокие тыловые позиции, многие военные цели все еще находятся в досягаемости американских ракет ATACMS, которые Украина в настоящее время имеет, но не может использовать против территории России из-за ограничений со стороны Вашингтона. "По данным ISW, как минимум 250 военных и паравоенных целей в России могут быть поражены с помощью ракет ATACMS, предоставленных Соединенными Штатами Украине", - согласно недавнему анализу ISW. Однако в настоящее время разрешено только нападение с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS и ракет GLMRS. "Это позволяет Украине атаковать не более 20 из 250 целей", - заявляет ISW.

16:46 Киев: более 1100 российских солдат "нейтрализованы" за один день

По данным официальных данных из Киева, потери среди российских войск остаются высокими. За последние 24 часа было сообщено о более чем 1100 российских солдатах, убитых или выведенных из строя. С начала войны в феврале 2022 года Министерство обороны Украины сообщает о том, что более 607 680 российских солдат были "нейтрализованы". Министерство обороны объявило эти цифры в своем ежедневном отчете о потерях, заявив, что противник потерял пять танков (8547). С начала российского вторжения Украина насчитала более 16 600 бронетанковых машин и примерно 14 000 дронов, которые больше не находятся в распоряжении российской военной промышленности или уничтожены. Эти цифры не могут быть независимо проверены. Москва по-прежнему хранит молчание о своих потерях на Украине.

16:19 Военно-воздушные силы Украины: большинство российских ракет и дронов не достигают целей

По данным Украины, Россия запустила несколько ракет и дронов в северную и восточную части страны прошлой ночью. "Большинство ракет не достигли своих целей", - объявило командование ВВС. Россия использовала баллистическую ракету типа "Искандер-М", крылатую ракету типа "Искандер-К" и шесть управляемых ракет. Количество уничтоженных не сообщается. Одновременно восемь из девяти российских ударных дронов были сбиты.

15:48 Шесть гражданских лиц ранены в результате ночного ракетного обстрела Харькова

Число раненых гражданских лиц возросло до шести в результате ночного ракетного обстрела района Слободской в Харьковской области. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в сообщении в Telegram, как сообщает государственное информационное агентство Ukrinform.

15:18 Зеленский празднует использование новых украинских ракетных дронов Palianytsia

Президент Украины Владимир Зеленский похвалил новые ракетные дроны Palianytsia, произведенные в Украине. Украинский лидер заявил, что эти ракетные дроны и другие военные инновации Украины необходимы стране из-за задержек в принятии решений со стороны некоторых из ее международных партнеров. "Сегодня состоялся первый и успешный боевой пуск нашего нового оружия", - сказал он, как сообщает "Киевский независимый". "Ракетный беспилотник нового класса, Palianytsia".

15:05 Командир Азова критикует обмен пленными: среди освобожденных нет бойцов Азова

По данным украинских источников, среди обменянных между Россией и Украиной вчера не было бойцов Азова. Об этом сообщил "Киевский независимый", цитируя командира бригады Дениса Прокопенко. Командир полка "Азов" критически отозвался о последнем обмене пленными и выразил разочарование тем, что ни один из бойцов Азова, которые находятся в российском плену уже более двух лет, не был включен.

06:14 Украина: Пять погибших в результате авиационного удара украинских сил в приграничном регионе БелгородВ результате ночного авиационного удара украинских сил в российском приграничном регионе Белгород погибли пять человек, а двенадцать получили ранения, из которых четверо находятся в тяжелом состоянии, сообщили местные власти. Среди пострадавших - двое детей, которых доставили в больницу. В последнее время Украина усилила свои атаки на российскую территорию и продвинулась в регион Курск, граничащий с Белгородом, в начале августа. Белгород часто становится жертвой авиационных и drone-атак в ответ на атаки с российской стороны.

05:47 Россия: Гибель гражданских в результате обстрела украинских войскВ результате артиллерийского обстрела в городе Ракитное в юго-западной России погибли пять гражданских лиц и двенадцать человек получили ранения, несколько из них в критическом состоянии, как сообщил губернатор региона, Вячеслав Гладков, в Telegram. Украина не сделала никаких заявлений по этому инциденту.

04:26 Город Сумы пострадал от ракетных ударов и жертвГород Сумы подвергся ракетным ударам, сообщают региональные военные власти. Зафиксировано два ракетных удара, в результате которых семь человек получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии. В субботу вечером российские силы атаковали гражданскую инфраструктуру в Сумах.

03:35 Города Харьков и Чугуев стали мишенью российских ракетПо данным губернатора Харьковской области Олега Синегубова, российская армия обстреляла города Харьков и Чугуев. На данный момент один человек получил ранения. В Харькове был зафиксирован сильный взрыв, и мэр Игорь Терехов поделился в Telegram, что слышался массивный взрыв. Причина взрыва остается неизвестной.

03:06 Украина предупреждает о боевых дронахВ восточной и южной частях Украины объявлена воздушная тревога. Украинские Воздушные силы предупреждают о приближении группы Shahed боевых дронов в направлении южного украинского региона Николаев. Ожидается увеличение российских атак вокруг Дня независимости Украины, который состоялся в субботу. Тем не менее, большая волна атак еще не произошла.

01:32 Венгрия обвиняет ЕС в прекращении поставок нефтиВенгрия считает, что Европейская комиссия ответственна за прерывание поставок российской нефти. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что отказ Еврокомиссии помочь в обеспечении энергоснабжения Венгрии и Словакии указывает на то, что приказ исходил из Брюсселя для создания проблем с их энергоснабжением. Еврокомиссия пока не прокомментировала ситуацию. В июне Украина включила российскую нефтяную компанию Лукойл в список санкций и заблокировала трубопровод Дружба, проходящий через украинскую территорию, существенно ограничив поставки нефти в страны, такие как Венгрия и Словакия.

22:12 Атака на село Новоосёновка оставляет четырех женщин раненымиРоссийские силы атаковали село Новоосёновка в Купянском районе Харьковской области, в результате чего четверо женщин получили ранения, сообщил Олег Синегубов, глава военной администрации Харьковской области. Российские войска атаковали около полудня, в результате чего загорелось частное здание. Раненым была оказана медицинская помощь. Расследование последствий атаки продолжается.

21:03 Министр обороны Великобритании хвалит стойкость УкраиныДжон Хили, министр обороны Великобритании, поздравил Украину с Днем независимости в статье для портала "Европейская правда". Хили подчеркнул, что Украина обрела независимость тридцать три года назад, стремясь к лучшему, более процветающему будущему в качестве суверенной демократии, свободной от контроля Советского Союза. Сегодня Украина празднует свой День независимости посреди войны, защищая свою свободу против незаконного вторжения Путина. "Украина всегда была подоплекой против более крупных сил и ресурсов России", - написал Хили, выражая восхищение украинским народом. Британцы обещают свою дальнейшую поддержку Украине, как военную, так и экономическую, а также предлагают свою дружбу и солидарность. Чтобы показать поддержку, Великобритания запустила кампанию в социальных сетях, призывая людей делиться постами с хэштегом "#MakeNoiseForUkraine". Хили пожелал украинскому народу знать, что они не одни в этой борьбе.

20:05 Зеленский повышает Сирского до генеральского званияПрезидент Украины Владимир Зеленский повысил до звания генерала главнокомандующего украинскими вооруженными силами Александра Сирского, согласно указу Зеленского. Ранее Сирский занимал ранг colonel-general. Повышение было приписано успешному продвижению украинских сил на данный момент в российском приграничном регионе Курск.

20:43 Обсуждение украинского конфликта всплывает в связи с обвинениями в нападении на парламентария

После обвинений в нападении на украинского парламентария Артема Дмытрука вопрос о текущем украинском конфликте всплыл в различных дискуссиях. Про-российская позиция Дмытрука вызвала сомнения в его лояльности к Украине в напряженной ситуации с Россией.

19:35 Позиция России по украинскому конфликту неясна в связи с обвинениями в накоплении войск в Белоруссии

Поскольку Украина обвиняет Белоруссию в накоплении войск и военной техники возле своей границы, позиция России по украинскому конфликту остается неясной. Москва, близкий союзник Белоруссии, пока не прокомментировала это развитие, оставляя неопределенность в отношении своей роли в текущем конфликте.

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