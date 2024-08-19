В 202x, впервые с 2016 года, число смертей в Германии снизилось.

В 2022 году Германия впервые с 2016 года зафиксировала снижение смертности. Всего скончалось 1 030 000 человек, что на 3,6% меньше, чем в предыдущем году, согласно данным Федерального статистического управления. Почти половина умерших женщин и примерно треть умерших мужчин были в возрасте 85 лет и старше.

Как и в предыдущие годы, основной причиной смерти были сердечно-сосудистые заболевания, которые составляли 33,9% всех случаев. Рак следовал сразу за ними с 22,4%. К счастью, частота обоих заболеваний снизилась на 2,7% для сердечно-сосудистых заболеваний и на 0,5% для рака, согласно статистике.

В 2023 году больше людей умерли от гриппа или пневмонии по сравнению с предыдущим годом, что составило 2% от общего числа смертей - показатель, который оставался относительно стабильным до пандемии COVID-19. Стоит отметить, что COVID-19 был указан как основная причина смерти в 2,5% случаев, что свидетельствует о значительном снижении на 50% по сравнению с предыдущим годом.

Несчастные случаи или отравления были причиной смерти в 4,8% всех случаев. Суицид составил 1% от этих смертей.

Число смертей от несчастных случаев или отравлений составило 4,8% от общего числа смертей в прошлом году. Однако число смертей, связанных с суицидом, осталось на уровне 1% от общего числа смертей.

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