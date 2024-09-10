В 2019 году Харрис выступила за сокращение финансирования ICE и предоставление операций по утверждению пола задержанным мигрантам.

В опросе Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU), который заполнила сенатор Харрис в качестве кандидата в президенты в 2020 году, она выразила поддержку декриминализации федерального владения наркотиками в личных целях и значительного сокращения операций Immigration and Customs Enforcement (ICE), в том числе существенное сокращение финансирования ICE и обязательство "прекратить" содержание под стражей иммигрантов.

Этот опрос получил мало внимания со стороны СМИ, и представитель ACLU заявил, что он оставался активным с 2019 года. Однако веб-сайт и исходный код ACLU указывают на то, что опрос был переиздан прошлым месяцем после номинации Харрис в качестве вероятного кандидата от демократов. CNN не удалось найти подобные опросы, заполненные другими претендентами на пост президента в 2020 году, которые ACLU переиздал.

Харрис признала в интервью CNN, что ее взгляды изменились со временем, но утверждает, что ее основные принципы остаются неизменными: "Мои ценности не изменились".

Опрос ACLU служит надежным свидетельством прогрессивных взглядов Харрис. Некоторые кандидаты не ответили на опрос, в том числе Джо Байден. Позже ACLU разместил рекламу, критикующую Байдена за то, что он не ответил.

ACLU также отправляло волонтеров расспрашивать кандидатов на публичных митингах, а затем загружало видео с их ответами на свой веб-сайт.

На митинге в Нью-Гэмпшире в апреле 2019 года избиратель спросил Харрис, поддерживает ли она добавление "третьего пола" в федеральные удостоверения личности.

"Конечно", - ответила Харрис под аплодисменты аудитории. "Я всегда была союзником и считаю вопрос ЛГБТQ прав вопросами фундаментальных гражданских и человеческих прав, без исключений".

В своем ответе Харрис также критиковала efforts администрации Трампа по запрету трансгендерных военнослужащих в армии, назвав их "отвратительными".

"Это люди, которые решили рискнуть своей жизнью, чтобы защитить нашу демократию и свободу, и вы собираетесь выгнать их из армии?" - спросила Харрис.

ACLU не планирует отправлять Харрис новый опрос на этот раз.

Кампания Харрис отказалась отвечать на запросы CNN о том, поддерживает ли она сейчас эти позиции, и вместо этого предоставила заявление от "советника по кампании Харрис", в котором говорится: "Позиции вице-президента сформировались в результате трех лет успешного руководства в составе администрации Байден-Харрис".

Они также предоставили заявление от представителя кампании Харрис, в котором говорится: "В качестве президента она будет подходить к вопросам практичным образом, сосредоточившись на разумных решениях для продвижения".

Иммиграция

Самое значительное отличие Харрис от ее нынешней позиции может быть ее новая жесткая риторика в отношении иммиграции по сравнению с ее прежними заявлениями в ACLU.

Когда ее спросили об уголовно-правовой реформе в опросе, она пообещала прекратить иммиграционные центры содержания под стражей (вместе с частными тюрьмами) и сократить финансирование ICE.

"Наша иммиграционная система содержания под стражей находится в беспорядке, и я считаю, что мы должны прекратить незаконное заключение тысяч людей, семей и детей", - написала Харрис. "Я была одной из первых сенаторов, кто выступил против увеличения финансирования ICE после выборов Трампа".

Харрис сослалась на свои усилия в 2017 году против увеличения финансирования ICE при Трампе.

В 2018 году Харрис представила законопроект "Обеспечение надзора за иммиграционными и таможенными службами, а не их расширения" (DONE Act), чтобы "увеличить надзор за иммиграционными и таможенными службами, сократить содержание под стражей хотя бы на 50% и прекратить финансирование строительства или расширения новых центров содержания под стражей".

Харрис также пообещала прекратить использование ICE-запросов - просьб от ICE к местным или государственным правоохранительным органам удерживать человека дополнительно 48 часов после его освобождения, чтобы ICE мог взять его под стражу для возможной депортации.

Во время администрации Трампа ICE целенаправленно преследовало нелегальных иммигрантов, в том числе просителей убежища, для содержания под стражей и депортации. В рамках политики "нулевой терпимости" ICE расширило использование центров содержания под стражей, увеличило количество рейдов на рабочих местах и ​​увеличило число арестов нелегальных иммигрантов без криминального прошлого.

Администрация Байден-Харрис продолжала выдавать запросы об удержании, но их частота значительно снизилась в месяцы после инаугурации в январе 2021 года, согласно данным Сиракузского университета.

Харрис также отметила, что как генеральный прокурор Калифорнии она выдала руководство, в котором говорилось, что местные правоохранительные органы не обязаны подчиняться таким запросам.

"В качестве президента я буду приоритетным увеличением общественной безопасности, а не разрывом семей иммигрантов. Это включает в себя требование от ICE получить ордер, если есть основания для прекращения использования запросов об удержании", - написала она.

ICE столкнулась с так называемыми городами-убежищами, которые ограничили свое сотрудничество во время президентства Трампа. В ответ администрация Трампа приостановила некоторые федеральные гранты и усилила efforts по обходу местных властей в содержании и депортации нелегальных иммигрантов.

Как окружной прокурор Сан-Франциско, Харрис поддерживала права иммигрантов, защищая статус города-убежища, заявив тогда: "Мы город-убежище, город убежища, и мы останемся такими".

Однако Харрис также выступала за политику, согласно которой несовершеннолетних нелегальных иммигрантов передавали федеральным властям, если они были арестованы по подозрению в тяжких преступлениях, независимо от осуждения.

Как генеральный прокурор Калифорнии, Харрис сосредоточилась на разгроме криминальных банд, действующих по обе стороны от границы США-Мексики. Она также публично поддерживала нелегальных иммигрантов, которые не представляли угрозы общественной безопасности, и выступала против политики Обамы, которая могла отправить не криминальных нелегальных иммигрантов на депортацию.

Харрис спросили, будет ли она использовать "исполнительную власть", чтобы гарантировать, что трансгендерные и неконforming individuals, которые зависят от государства в области здравоохранения, такие как заключенные и содержащиеся под стражей, получат комплексное лечение, связанное с гендерной трансформацией, в том числе необходимые хирургические процедуры.

"Конечно", - ответила Харрис.

"Важно, чтобы трансгендерные individuals, которые зависят от государства в области здравоохранения, получали необходимую им помощь, в том числе доступ к лечению, связанному с гендерной трансформацией", - написала Харрис в своем ответе, подробнее объясняя свой положительный ответ. "Как генеральный прокурор, я выступала за то, чтобы Департамент исправительных учреждений Калифорнии предоставлял операции по смене пола заключенным", - написала она.

Харрис уточнила, что она выступала за то, чтобы заключенные и содержащиеся под стражей получали доступ к "хирургической помощи" для гендерной трансформации.

"Лечение по транзиции является медицинской необходимостью, и я дам указание всем федеральным агентствам, ответственным за оказание основной медицинской помощи, предоставлять лечение по транзиции," - написала она.

Первая когда-либо гендерно-аффирмирующая операция в федеральной тюрьме произошла только recently в 2022 году после "лет судебных разбирательств".

Ответ Харрис сигнализировал сдвиг от ее позиции как генерального прокурора Калифорнии, когда она защищала попытки Департамента коррекции Калифорнии отказать в "операциях по гендерной транзиции".

Во время предвыборной кампании в 2019 году Харрис подверглась критике за эту предыдущую позицию.

На пресс-конференции и ЛГБТК-форуме в том году Харрис признала, что защищать политику было "в противоречии с моими убеждениями", но она была обязана это делать, в то время как "работала за кулисами" над изменением этого.

Наркотики

Харрис также выразила поддержку декриминализации всех наркотиков в личных целях.

Хотя Харрис поддерживала легализацию наркотиков, ее ответ касался только марихуаны, ссылаясь на свое со-спонсорство Закона о справедливости в отношении марихуаны, который стремился легализовать федеральную марихуану.

Она объяснила, что употребление наркотиков следует рассматривать как вопрос общественного здравоохранения, а не как уголовное преступление.

"За время моей карьеры я выступала за то, чтобы рассматривать наркотическую зависимость как вопрос общественного здравоохранения, приоритезируя реабилитацию над тюремным заключением за наркотические правонарушения," - написала она.

Во время своей кампании в 2019 году Харрис "публично призналась", что в прошлом употребляла марихуану, выступая за ее легализацию.

В контексте своих политических взглядов тогда сенатор Харрис также выразила поддержку изменению подхода к наркотикам, выступая за декриминализацию и приоритет реабилитации над тюремным заключением за наркотические правонарушения. Кроме того, ее жесткая иммиграционная риторика в последнее время существенно отличается от ее прежней позиции, так как она обещала прекратить деятельность иммиграционных задержаний и снизить финансирование ICE в опросе ACLU.

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