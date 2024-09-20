В 2014 году прекратилось производство радиопередатчиков, включающих взрывы.

После новой серии взрывов в Ливане, где нелегальные рации, приписываемые ассоциациям Хезболлы, взорвались, производитель раций выразил свою точку зрения. Японская корпорация заявила, что производство этих спорных устройств прекратилось около десяти лет назад. Не исключается возможность наличия нелегальных подделок.

Корпорация Icom заявила, что якобы взорвавшиеся рации в Ливане были произведены и распространены с 2004 по октябрь 2014 года, в том числе в регионах Ближнего Востока. "Производство прекратилось около десяти лет назад, и мы не отправляли эти устройства с тех пор", - заявила Icom.

В среду сотни раций взорвались в Ливане, в том числе в южном пригороде столицы Бейрута, во время похорон членов Хезболлы, погибших накануне в результате взрывов пейджеров. Хезболла обвинила Израиль в взрывах и пообещала ответный удар. В тот же день Хезболла объявила о продолжении своей наступательной операции против Израиля. Израиль пока не комментировал взрывы.

Как сообщалось в СМИ, взорвавшиеся в Ливане рации имели логотип Icom. Сначала в четверг утром компания заявила: "Множество отчетов в международных СМИ сообщают о взрывах раций с логотипом Icom в Ливане". Icom в настоящее время расследует эти утверждения.

Позже компания выпустила более подробное заявление, подтвердив, что производство этих устройств прекратилось десять лет назад. "Также прекратилось производство батарей, необходимых для работы устройства", - добавила она. Icom также отметила, что не внедрила меры противодействия подделкам, такие как голографические пломбы, на устройствах. В результате невозможно отличить, исходили ли продукты от Icom или они были потенциальными криминальными поддельными рациями.

Icom уточнила, что несмотря на взрывы в Ливане, связанные с рациями с их логотипом, производство и распространение этих устройств прекратилось около десяти лет назад. Растущая напряженность между Хезболлой и Израилем, приводящая к военной риторике, вызывает опасения по поводу происхождения этих взрывных устройств, что может привести к "войне с Израилем".

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