В 2012 году Джей Ди Вэнсу удалось убедить предыдущего педагога удалить запись, написанную им, критикующую агрессивную позицию Республиканской партии против иммиграции.

Четыре года назад, когда Вэнс размышлял о политической карьере в ГОП, он попросил своего бывшего преподавателя в колледже удалить эссе. Профессор Брэд Нельсон обучался Вэнсу в Огайо, когда тот был студентом-первокурсником. После окончания Вэнсом колледжа Нельсон попросил его помочь в непартийном блоге, управляемом Центром мира и конфликтов.

Нельсон рассказал CNN, что в 2016 году, во время республиканских праймериз, он согласился удалить эссе по просьбе Вэнса, чтобы помочь ему закрепиться в республиканской политике. Однако эта статья, под названием "Рамка для ГОП", все еще доступна через Архив Интернета Wayback Machine.

"Большая часть иммиграционной политики республиканцев вращается вокруг идеи депортации или 'самоуправляемой депортации' 12 миллионов человек", - написал Вэнс. "Размышляя над этим: консерваторы не доверяют правительству эффективно управлять бизнес-кредитами и регулировать нашу пищевую промышленность. Однако они считают, что правительство может депортировать миллионы нелегальных иммигрантов. Эта идея нереалистична. Также многие аспекты платформы партии несостоятельны".

С другой стороны, двенадцать лет спустя, будучи бывшим президентом Трампом, Вэнс продвигает подобные антииммигрантские настроения, которые он осуждал в 2012 году в качестве 28-летнего студента юридической школы. В последнее время Вэнс усилил безосновательные обвинения против гаитянских иммигрантов в Спрингфилде, Огайо.

Ванса спросили о его прежних критических замечаниях по поводу позиции Трампа по иммиграции, и он заявил, что риторика Трампа по иммиграции побудила его перейти от оппозиции к поддержке.

"Причины, по которым я изменил свою позицию по Трампу, очевидны в том, что происходит в Спрингфилде", - сказал Вэнс. "СМИ и кампания Камалы Харрис назвали жителей Спрингфилда расистами, солгали о них. Они игнорируют текущую проблему общественного здравоохранения в Спрингфилде. Никто, кроме Дональда Трампа, не признает этого".

Представитель Ванса сказал CNN, что Вэнс давно выступает за строгие меры по обеспечению безопасности границ, в том числе депортацию, и теперь имеет один из самых консервативных рейтингов голосования в Сенате. Он заявил, что взгляды Ванса на депортацию изменились с тех пор, как он написал пост в блоге.

"Ничего особенного в том, что, подобно миллионам граждан, взгляды сенатора Ванса на отдельные вопросы изменились с тех пор, как ему было двадцать", - написал Мартин в электронном письме CNN.

Бывшие антитрумские манифесты Ванса широко известны, учитывая его громкую оппозицию бывшему президенту на протяжении большей части первого срока его полномочий. В 2016 году Вэнс защищал своих сторонников в Facebook, написав: "Несомненно, в основе движения Трампа лежат отвратительные расисты".

Нельсон, который высоко отзывался о Вэнсе в CNN, назвав его одним из своих самых талантливых студентов, сказал, что пост Вэнса вызвал недовольство у некоторых кампаний, которые Вэнс рассматривал для присоединения.

"Меня немного удивило, насколько сильную неприязнь он, казалось, испытывал от ГОП, поскольку я считал его пост в основном безобидным", - сказал Нельсон CNN. "Тем не менее, я ценил Ванса и хотел ему помочь, поэтому я удалил его пост".

"Он не сказал, что его взгляды на темы, которые он затронул в своем посте, изменились", - добавил Нельсон в сообщениях CNN.

CNN обнаружила эссе через Y, где оно было цитировано в 2012 году think tank.

'Привлечение только белых избирателей'

Вэнс открыл свою статью резкой критикой стратегий и кандидатов ГОП, обвинив их ошибки в провале партии на президентских выборах 2008 и 2012 годов.

"Когда избрание Обамы было подтверждено в 2008 году, я подумал: может быть, это наконец-то научит мою партию очень важным урокам", - написал Вэнс. "Вы не можете номинировать людей, подобных Саре Пэйлин, которые отталкивают колеблющихся избирателей. Вы не можете активно отталкивать все расширяющиеся сегменты американских избирателей - чернокожие, латиноамериканцы, молодежь - и вы не можете полагаться только на сокращающуюся часть избирателей - белых. Однако четыре года спустя я вынужден размышлять о партии, которая номинировала самых неподходящих людей, подобных Ричарду Мурдоку, и пыталась выиграть выборы, апеллируя только к белым".

Кампания Мурдока в Сенат провалилась в том году после его замечания о том, что беременности, возникшие в результате изнасилования, являются "волею Божьей". В ходе своей собственной кампании в Сенат в 2022 году Вэнс сделал собственные спорные замечания о изнасиловании и беременности, которые всплыли после того, как он получил республиканскую номинацию на пост вице-президента.

В эссе, которое он попросил Нельсона удалить, Вэнс утверждал, что Республиканская партия столкнется с трудностями, если не адаптируется к меняющейся демографии страны. Он осудил приверженность ГОП к экономике предложения, сравнивая ее с поддержкой политики сдерживания Советского Союза. Он заявил, что этот экономический подход во время эпохи Буша привел к застою заработной платы и неравномерному росту, что оттолкнуло от демократических политик избирателей-minority.

"Республиканцы теряют избирателей-minority по очевидным и простым причинам: их политические предложения устаревшие, неинтересные или враждебны небелым", - написал Вэнс.

В свете своих прежних критических замечаний Нельсон сказал, что политическое эссе Ванса вызвало беспокойство у некоторых потенциальных команд кампании, которые он рассматривал для присоединения, из-за его воспринимаемой безобидности. После того, как Вэнс вошел в политику, его взгляды на иммиграцию и обеспечение безопасности границ значительно изменились, побудив его выступать за строгие меры, включая депортацию.

Размышляя о своем политическом развитии, Вэнс сказал, что его изменение отношения к позиции Трампа по иммиграции было вызвано СМИ и политической обстановкой в Спрингфилде, Огайо, где он почувствовал отсутствие признания и решения проблем общественного здравоохранения.

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