В 2004 году, в результате кризиса с заложниками, Путин сравнил нынешний военный прогресс Украины.

В честь 20-летия кровавого захвата школы в Беслане президент России Владимир Путин провел параллель между прошлым инцидентом и текущими действиями украинской армии в российском пограничном регионе Курск. Так же, как Россия когда-то боролась с "террористами" в Беслане, теперь ей нужно справиться с "теми, кто совершает акты беззакония в Курской области", заявил Путин во время своего визита в Беслан во вторник.

19:43 Русская православная церковь возмущена запланированным запретом церкви в Украине как "незаконным" Русская православная церковь осудила решение украинского парламента запретить пророссийскую Украинскую православную церковь. Они посчитали это действие "незаконным" и "явным нарушением основных принципов религиозной свободы и прав человека", как заявил Владимир Легойда, спикер церкви, в Telegram. Легойда предупредил, что реализация этого закона может спровоцировать "широкомасштабное насилие против миллионов верующих". Патриарх Кирилл, глава Русской православной церкви, также выразил обеспокоенность во время своего визита в Соловецкий монастырь на севере России, заявив: "Мы живем в трудные времена, когда многие выступают против нас не потому, что мы неправы, а просто потому, что мы другие". Ранее законодатели в Киеве приняли закон, ограничивающий деятельность религиозных организаций с связями с Москвой.**

19:12 Заседание в Рамштайне объявлено для поддержки Украины Министр обороны США Ллойд Остин призвал группу контакта по Украине собраться на американской авиабазе Рамштайн в Рейнланд-Пфальце, Германия, 6 сентября. Большая американская авиабаза за пределами США объявила об этом. Министры обороны и военные чиновники снова обсудят укрепление помощи Украине. Группа контакта включает около 50 стран, в том числе Германию. Как обычно, также были приглашены страны, не входящие в НАТО.**

18:36 Россия обновляет военные подразделения вдоль украинской границы Министерство обороны России объявило о развертывании трех новых подразделений для охраны границы с Украиной, заявил министр обороны Андрей Белов. Названные в честь регионов Курск, Белгород и Брянск, эти группы были сформированы через две недели после того, как тысячи украинских солдат вошли в российский регион Курск, в настоящее время контролируя захваченные территории.**

18:10 Неконтролируемый пожар на российском нефтехранилище после атаки дроном Масштабный пожар охватил нефтехранилище в российском городе Пролетарск после атаки украинского дрона. Несмотря на усилия по тушению огня, пламя оставалось неконтролируемым в течение двух дней, как видно на спутниковых снимках.**

17:36 Поговаривают о строительстве второго Крымского моста Россией Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Россия может строить второй мост параллельно existing 19-километровому Керченскому мосту, соединяющему российский материк с Крымом. Онлайн-издание "Украинская правда" сообщило о "параллельном строительстве", вероятно, новом мосте, с подтверждением Верified Media путем сравнения спутниковых снимков, сделанных в июне, июле и августе, показывающих продолжающееся строительство.**

16:58 Зеленский признает сложную ситуацию на восточном фронте Украины Британская газета "The Guardian" цитирует президента Украины Владимира Зеленского, описывающего ситуацию на восточном фронте Украины как "трудную", особенно в районе стратегического логистического центра Покровск и Торецк. Украинское Генеральный штаб сообщил о 48 столкновениях в этих двух местах с утра.**

16:36 Россия советует жителям Курска отключить приложения для знакомств и камеры видеонаблюдения Министерство внутренних дел России посоветовало жителям трех прилегающих регионов отключить приложения для знакомств и онлайн-камеры видеонаблюдения. По данным министерства, "противник" ранее был обнаружен с помощью многочисленных IP-адресов и удаленного доступа к этим незащищенным камерам, мониторингуя частные дома и стратегически важные дороги и шоссе. Кроме того, министерство предупредило об использовании онлайн-сервисов знакомств, которые также могут использоваться для сбора информации.**

16:20 Россия подтверждает 17 гражданских жертв и 235 раненых за неделю Российское информационное агентство ТАСС сообщило, цитируя службы спасения, что украинское вторжение в Курск привело к гибели 17 гражданских лиц за неделю. Еще 235 человек получили ранения.**

15:54 Репортер описывает быстрый российский продвижение на фронте Покровск Репортер НТВ Надя Криевольд из восточной Украины сообщила о 63 российских атаках на фронт Покровск во вторник. Она поговорила с работниками спасательной службы, пытавшимися эвакуировать украинскую деревню, но они не смогли выполнить миссию, так как российские войска уже взяли под контроль это место.**

15:33 Россия обвиняет американских журналистов в незаконной деятельности в Курске Россия вызвала высокопоставленного американского дипломата в связи с "провокационными действиями" американских журналистов в Курской области, где украинские силы начали наступление две недели назад, согласно агентству новостей ТАСС. Обвиняя репортеров в незаконном проникновении в регион, Россия рассматривает возможность принятия против них юридических мер.**

15:10 Комиссар по востоку выражает озабоченность взглядами на Украину в восточной Германии Комиссар по востоку Карстен Шнайдер от СДПГ выразил обеспокоенность взглядами на Украину среди немцев tanto в востоке, как и на западе. Он сказал газетам, аффилированным с редакционной группой Нового Берлина, что ему не нравится, как иногда говорят о Украине и украинцах. К сожалению, российская пропаганда часто просачивается, особенно в восточной Германии, добавил Шнайдер. В поддержку Украины речь идет о самом существовании страны, факт, который, похоже, упускают из виду некоторые политики, такие как AfD и BSW.

14:26 Эксперт считает, что инцидент в Курске сигнализирует о переменах в кремлевской властиЭксперт по Кремлю Райнер Мюнц считает, что украинский рейд в Курск может усилить или, по крайней мере, раскрыть сдвиг поколений в московской власти. Однако, по его словам, власть российского президента не находится под угрозой.

14:01 Выданы предупреждения об уровне воздуха в Украине после удара РоссииПосле удара России по промышленному объекту в Тернополе, западная Украина, местные власти выдали предупреждение о повышенном уровне хлора в воздухе. Как сообщает украинская газета "Киевский независимый", Оксана Чаичук, глава регионального центра по контролю и профилактике заболеваний, советует жителям минимизировать Outdoor-активность и держать окна закрытыми. Уровень хлора в воздухе якобы вырос в четыре раза выше нормы, Чаичук упомянула на пресс-брифинге. Удар якобы был направлен на склад горюче-смазочных материалов, что вызвало пожар на не названном объекте. О жертвах или травмах не сообщается.

13:39 Российские войска якобы захватили город в DonetskПо данным российского Министерства обороны, российские войска захватили город Нью-Йорк в Donetsk, восточная Украина. Войска взяли под контроль "один из крупнейших поселков возле Тореза, стратегически важный логистический центр Новгородское", - заявил министр. Город, названный в честь немецких поселенцев, был переименован в Новгородское в 1951 году, но был возвращен в 2021 году после усилий украинских активистов. Город находится примерно в 6 километрах к югу от Тореза, который находится под российской осадой уже несколько недель.

13:01 Дезертир из России обвиняется в шпионаже для УкраиныУкраинская военная разведка (ГУР) заявила, что российский солдат, дезертировавший в Украину, был шпионом и ранил своего командира. Украинская газета "Киевский независимый" сообщает, что солдат, известный под кодовым названием "Серебро", дезертировал в результате совместной операции "Свободы России" и проекта "Я хочу жить" украинской военной разведки. Перед отъездом солдат ранил своего командира гранатой в Очеретине, Донецкая область. "Серебро" связался с легионом в начале 2024 года после того, как стал свидетелем различных незаконных действий своей части и командиров. Он тайно предоставил легиону информацию о местонахождении российских войск и планах военных операций.

12:23 Верховная Рада рассматривает запрет на про-российскую религиозную организациюВерховная Рада рассматривает запрет на Украинскую православную церковь, тесно связанную с Россией. Депутаты заявляют, что парламент в Киеве одобрил предварительный законопроект, ограничивающий деятельность Русской православной церкви на территории Украины. Украинское правительство считает, что церковь является оплотом российского влияния в стране и поддерживает вторжение в Украину.

11:51 Пожарные борются с пожаром на нефтебазе в российском РостовеБолее 500 пожарных борются с пожаром на нефтебазе в Ростове, Россия, который длится уже третий день, вызванный ударом украинского беспилотника. "Пожар охватывает площадь 10 000 квадратных метров, несколько цистерн с дизельным топливом горит", - сказал Валерий Горницкий, глава Пролетарска, согласно агентству ТАСС. "Нет риска взрыва, нет угрозы для людей, и нет необходимости в эвакуации", - добавил он. Задействовано четыре пожарных самолета и более 520 пожарных. Самолеты необходимы потому, что машины не могут приблизиться к пожару из-за сильного жара, сказал Горницкий. По данным властей, по меньшей мере 41 пожарный получил ранения, 18 из них были госпитализированы.

11:08 Украинская инфраструктура стала целью российских бомбардировокВ последней серии российских авиационных атак на украинскую энергетическую инфраструктуру были атакованы промышленное предприятие и топливный танк в Тернопольской области, сообщили власти. Украинское телевидение показало значительные клубы дыма, поднимающиеся над Тернополем, что побудило местные власти призвать жителей оставаться дома. Примерно 90 пожарных участвуют в тушении пожара, и ситуация находится под контролем, согласно Тернопольской областной администрации.

10:41 Бывший российский дипломат критикует Путина: ведет себя как испуганный обманщикПрезидент России Владимир Путин ведет себя как испуганный обманщик, считает Борис Бондарь, бывший российский дипломат, в статье для ntv.de. Образ Путина, который может победить любого оппонента, пострадал из-за начала атаки на Украину. Быстрое завоевание в течение нескольких дней не состоялось. Россия, казалось, была полностью ошеломлена и перегружена украинской атакой на российский регион Курск. "Путин теряется, когда сталкивается с серьезным вызовом, и не знает, как ответить. Он даже не ведет себя как загнанный в угол крыс, готовый бороться всеми силами, а как испуганный обманщик", - прокомментировал Бондарь. Бывший дипломат, который порвал связи с режимом Путина в протесте против войны, также резко критикует западных политиков за их позицию о запрете использования поставленного оружия на российской территории Украиной. "Нужно противостоять Путину силой", - заявляет он, отвергая идею "эскалации" как необоснованную. "Эскалация уже здесь - противник Путина вторгся на российскую территорию! Но он не реагирует вообще", - заключает Бондарь.

10:13 Подсчет жертв: пять гражданских убиты, более 20 ранены в результате российского нападенияЗа последние 24 часа в результате российских атак в Украине погибли пять гражданских лиц и не менее 22 ранены, в том числе ребенок, согласно данным региональных властей, сообщает "Киевский независимый".

09:37 Произошел пожар на нефтебазе в Пролетарске: спутниковые снимки показывают масштаб пламениУкраина атаковала массивную нефтебазу в Пролетарске на юге России дронами ранним утром в воскресенье. Огонь не был потушен даже после целого дня, с более чем 40 пострадавшими пожарными, согласно данным региональных властей. Спутниковые снимки демонстрируют масштаб пожара:

Украина недавно атаковала несколько российских нефтеперерабатывающих заводов и нефтяных объектов дронами, стремясь нарушить поставки топлива вражеским войскам и сократить доходы российской нефтяной промышленности.

09:16 Киев: более 1300 российских солдат "нейтрализованы" в течение одного дняПо данным официальных киевских данных, потери России остаются высокими: 1,330 российских солдат были убиты или выведены из строя в течение одного дня. С начала войны в феврале 2022 года, по данным Министерства обороны Украины, было "нейтрализовано" в общей сложности 601 800 российских солдат. Министерство также сообщило, что противник потерял пять дополнительных танков (всего 8518) с момента начала российского вторжения. Украина заявляет, что уничтожила или захватила более 16 500 бронетанковых машин и более 13 800 дронов. Эти цифры не могут быть подтверждены, так как Москва не раскрывает информацию о своих потерях в Украине.

08:47 Байден защищает сопротивление Украины: ни один президент не должен подчиняться диктаторам"Ни один президент не должен подчиняться диктаторам", - сказал Джо Байден. "Путин думал, что он может взять Киев за три дня", - сказал американский президент на первом дне съезда Демократической партии, как сообщает "Киевский независимый". "Три года спустя, Украина остается свободной". Демократ противопоставил свой рекорд поддержки сильного НАТО и свободной Украины тому, что делал бывший президент Дональд Трамп, который восхищался российским президентом Владимиром Путиным. "Ни один главнокомандующий не должен сдаваться диктаторам", - сказал Байден.

08:31 Россия запускает ночные авиаудары по УкраинеРоссия запустила ночные авиаудары по Украине, сосредоточив внимание на девяти регионах в центре, севере и юге страны, согласно данным украинских ВВС через Telegram. Было сбито три ракеты и 25 дронов. Это был пятый ракетный удар по Киеву в этом месяце, с воздушными тревогами 41 раз в августе, как заявил военный. Военные также заявили, что предотвратили атаку дронов на Киев накануне.

07:52 Военное управление: российская ракетная атака на Киев отбита - сообщений о повреждениях нет

Ранним утром в понедельник российские силы якобы атаковали Киев с севера. Об этом сообщило военное управление города Киев через Telegram. "Предварительные данные свидетельствуют о том, что враг атаковал столицу Украины с севера, вероятно, используя баллистические ракеты, подобные "Искандеру". Это пятая ракетная атака на Киев в этом месяце!" - говорится в сообщении. Ракеты якобы были перехвачены силами ПВО на окраине города. Сообщений о повреждениях или жертвах в Киеве пока нет.

07:38 Белоруссия: Лукашенко направляет дополнительные войска и самолеты на границу с УкраинойБелоруссия направила дополнительные войска ПВО и самолеты на свою границу с Украиной, согласно данным главкома белорусских ВВС Андрея Лукановича, как сообщает украинская газета "Киевский независимый". Это заявление последовало вскоре после того, как белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что он направил треть своей армии на границу этим летом. Лукашенко объяснил наращивание войск на границе в результате недопонимания между Белоруссией и Украиной. Луканович заявил в национальных новостях, что белорусская армия направила самолеты, зенитно-ракетные комплексы и радиотехнические подразделения на границу. Украинская государственная пограничная служба не подтвердила заявления Лукановича о дополнительных белорусских войсках и оружии на границе. Более недели назад служба сообщила, что нет признаков наращивания войск на белорусской границе, несмотря на приказ Лукашенко.

Из-за действий украинских войск в Курской области России приходится перебрасывать войска с других активных фронтов. Об этом сообщает отчет, выпущенный Институтом изучения войны (ISW) в США. "Российские войска направили дополнительные войска в Курскую область с начала украинского наступления и, вероятно, перебросили около 5000 солдат в регион", - заявили аналитики.

06:54 Зеленский: второе мирное саммит в Украине должно состояться в этом годуПрезидент Украины Владимир Зеленский призвал дипломатов своей страны обеспечить проведение второго мирного саммита в Украине до конца года. На встрече глав дипломатов в Украине, посвященной "Дипломатии войны: выносливости, оружию, победе", Зеленский сказал, как сообщает государственное новостное агентство Ukrinform и как заявило президентское управление. "На мой взгляд, первый саммит был значительным достижением для Украины. Я благодарен всем, кто способствовал проведению нашего саммита. Сейчас мы готовимся ко второму мирному саммиту, и очень важно, чтобы он состоялся в этом году", - сказал Зеленский. "Мы должны сделать все возможное, чтобы это произошло. Мы должны расширить круг поддержки коммуникации первого саммита".

06:22 Украина: еще один российский авиационный удар по КиевуРоссия продолжает ночные атаки на Киев, согласно украинским данным. В ранние утренние часы активны подразделения ПВО, чтобы отразить еще один российский авиационный удар по Киеву, как объявило военное управление города Киев через Telegram. Свидетели сообщают о взрывах, похожих на развертывание подразделений ПВО.

05:11 Киев сообщает о множественных ударах беспилотников в районах, удаленных от фронтаВо время ночи произошли новые удары беспилотников в нескольких регионах Украины, далеко от активных боевых действий. Как сообщает ПВО, целями стали районы Сум, Полтавы, Херсона и Николаева. ПВО также была активна вблизи Киева. Местные власти порекомендовали жителям укрыться. Пока не поступало сообщений о жертвах или ущербе.

02:23 США продолжают поддерживать Киев - обсуждение наступления в КурскеНесмотря на контрнаступление Украины в российском регионе Курск, США остаются привержены поддержке Киева. Как заявил представитель Министерства обороны США, "Президент США Джо Байден четко выразил нашу приверженность поддержке Украины и нахождению рядом с ней столько, сколько это необходимо". США продолжают приоритезировать военную помощь Киеву. Во время телефонного звонка министр обороны США Ллойд Остин заверил своего украинского коллегу Ростэма Умерова о продолжении поддержки США, как сообщается. Во время разговора Остин получил лучшее представление о целях Украины в контрнаступлении.

01:07 Германия поставляет еще одну систему Iris-T в УкраинуГермания составила еще один пакет оружия для Украины. Согласно странице обзора Министерства обороны, текущие поставки включают, среди прочего, третью систему ПВО Iris-T SLS. Кроме того, они включают несколько тысяч артиллерийских снарядов, дронов, Bergepanzer 2 и сотни винтовок с соответствующими боеприпасами.

00:20 Зеленский: Захват российских солдат в Курске - наибольший успех со времени начала войныПо словам президента Украины Владимира Зеленского, наступление в регионе Курск является самым значительным успехом в захвате российских солдат с начала войны. Во время беседы с украинскими дипломатами он заявил, что эти солдаты впоследствии будут обменяны на удерживаемых украинцев. На данный момент эксперты оценивают, что Россия захватила больше украинцев, чем Украина захватила российских.

22:21 Командир чеченцев: Павшие в Курске "идут в рай"Командир чеченцев Апти Алаудин из полка "Ахмат", сражающегося против России, якобы призвал российских призывников участвовать в боевых действиях на фронте в Курске, сказав, что те, кто падет в этом регионе, "идут в рай".

21:58 Зеленский: Красные линии России стали неактуальными из-за украинского наступленияПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское наступление в Россию считалось маловероятным, поэтому оставалось секретом. Несколько месяцев назад несколько стран выразили озабоченность тем, что наступление "перейдет критические красные линии России". Теперь, по словам Зеленского, "концепция красных линий России рухнула в районе Суща".

21:38 Литва начинает строительство базы немецкой армииЛитва начала строительство военной базы для немецких солдат. Ожидается, что она будет завершена к концу 2027 года и сможет разместить до 4000 немецких солдат. Это будет первое долгосрочное зарубежное развертывание бундесвера со времен Второй мировой войны. В 2021 году Германия приняла решение разместить войска в НАТО и ЕС-члене Литве, граничащем с Россией. Министр обороны Литвы Raimundas Karoblis оценивает стоимость строительства более чем в один миллиард евро.

21:15 Президент Чехии: Украина может присоединиться к НАТО с частично оккупированной территориейПрезидент Чехии Петр Павел открыт к идее присоединения Украины к НАТО, несмотря на частично оккупированные территории. Он считает, что Украина сможет договориться о мире с Россией в ближайшие годы, как заявил Петр Павлу в интервью сайту "Novinky". Такое соглашение могло бы означать, что Россия будет удерживать часть территории Украины в течение более длительного периода, без санкций "демократических государств" на эти территориальные изменения. Такая временная граница могла бы впоследствии позволить нам принять Украину в НАТО в тех территориях, которые она контролирует в данный момент, сказал Петр Павел. Германия также присоединилась к НАТО в 1955 году, когда она была частично оккупирована Советским Союзом.

21:57 Украинские войска приближаются к временному мостуRussians

Украинские войска захватили город Вышний Волочек, расположенный в российской области Курск, как сообщают военные аналитики. Это расположение ставит их примерно в 12 километрах от временного моста через реку Сейм, который в настоящее время является единственным средством для российской армии координировать поставки или отступление.

20:36 Покровск остается непокоренным

Администрация города Покровск, восточноукраинского мегаполиса, сталкивается с неопределенностью, поскольку российские силы продвигаются вперед: "Они движутся к окраинам Покровска. Не так ли?" - сказал глава информационного отдела "Вашингтон пост". " peut-être que le scénario changera d'une certaine manière - nous espérons que l'ennemi s'arrêtera aux abords de Pokrovsk et que nos troupes les repousseront", a-t-elle déclaré. Si la ville est prise, elle deviendrait la plus grande agglomération capturée par les Russes depuis Bachmut, en mai 2023.

Vous pouvez vous référer aux événements antérieurs [ici].

En réponse à la comparaison par le président Poutine des actions ukrainiennes dans la région de Kursk avec les opérations militaires passées de la Russie à Beslan, certains analystes ont suggéré que la Russie pourrait être contrainte de rediriger ses ressources militaires loin de ses opérations militaires en cours en Ukraine, ce qui pourrait affaiblir sa capacité à maintenir le contrôle dans les régions contestées.

Ce recentrage des ressources militaires pourrait potentiellement exacerb

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