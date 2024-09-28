В 20:52 взрыв повредил железнодорожный мост в российской области Самара.

19:52 Взрыв повреждает железнодорожный мост в России. Телеканал Baza в Telegram сообщает, что инфраструктура, поддерживающая железнодорожные пути на этом мосту в неопределенном регионе России, пострадала. По данным канала, "неизвестное взрывное устройство" взорвалось около 13:30 по местному времени возле города Кинель. В результате движение поездов по мосту временно приостановлено, как сообщает государственное информационное агентство РИА Новости.

20:02 Москва обвиняет Запад в изоляции Калининграда Советник президента России Владимира Путина Николай Патрушев обвиняет Запад в попытке изолировать российский эксклав Калининград. На встрече в городе Патрушев заявляет, что западные страны "значительно затрудняют" перевозку грузов и пассажиров в регион из-за санкций. В ответ Москва планирует перенаправить основной объем грузов и пассажиров между Калининградом и материковой частью России на морские маршруты, согласно заявлению Патрушева.

19:10 Министр иностранных дел России отвергает глобальное сотрудничество Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко отвергает возможность возобновления международных отношений. "Какой тип глобального сотрудничества мы можем эффективно обсуждать, когда Запад пренебрегает неоспоримыми основами глобализации, которые он так долго продвигал на этой платформе," - заявляет Лавров перед Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке. Он также намекает на британско-американский заговор против России, ссылаясь на существование секретных планов по разрушению бывшего СССР уже в 1945 году. По словам Лаврова, сегодняшние англосаксонские стратеги открыто преследуют цель победить Россию, поддерживая незаконный нацистский режим в Киеве, и одновременно готовят Европу к потенциальному самоуничтожению.

18:22 Судью Верховного суда Украины убивают в результате атаки российского дрона Судью Верховного суда Украины убивают в результате атаки российского дрона. 61-летний Леонид Лобойко погиб, когда его частный автомобиль был поражен дроном в пригороде восточного украинского города Харьков, как сообщает региональный военный администратор Олег Синегубов в Telegram. Кроме того, три женщины в машине получили серьезные ранения. Лобойко находился в регионе для распределения гуманитарной помощи. Верховный суд официально подтвердил смерть Лобойко в Facebook и выразил соболезнования его семье.

17:28 Подготовка к российским атакам в регионе Запорожье По данным украинских источников, российские войска готовят наступательные операции в южном регионе Запорожье. Спикер Южного командования Украины Владислав Волoshin сообщает, что Москва "сосредоточивает личный состав" в определенной области, в том числе возле занятого села Приютное. Он также добавляет, что российские войска в регионе получили 25 легких бронемашин, которые могут использоваться небольшими пехотными группами для атак. Волoshin предсказывает возможность наступательных действий в направлении Запорожья в ближайшее время, хотя для значительного наступления потребуются более крупные силы, упоминает он.

16:36 Смерть главы российского центра дронов возле Москвы Украинское военное разведывательное подразделение ГУР заявляет о смерти полковника Алексея Коломийцева в городе Коломна, расположенном в Московской области. По данным разведывательного агентства, Коломийцев служил главой 924-го Государственного центра (Военная часть № 20924), ответственного за обучение и подготовку специалистов по дронам для Министерства обороны России. Украинские власти подчеркивают причастность Коломийцева к военным преступлениям против Украины.

15:50 Призыв к финансовой помощи ЕС для-border security by Baltic States and Poland Государства Прибалтики Эстония, Латвия, Литва и Польша планируют запросить финансовую помощь у ЕС на строительство бункеров, барьеров и военных сооружений на своих границах с Россией и Белоруссией. "Необходимость развития оборонительной линии обусловлена ситуацией в сфере безопасности," заявляет министр обороны Эстонии Хано Певкюр. Этот проект соответствует пересмотренной стратегии обороны НАТО. "Очень важно синхронизировать наши усилия с Польшей," добавляет Певкюр. В январе три прибалтийские страны объявили проект "Балтийской линии обороны", а Польша в мае представила инициативу "Восточного щита".

15:12 Россия готова судиться из-за саботажа Северных потоков Россия заявляет о готовности судиться из-за саботажа газопроводов "Северные потоки". Страна подала "предварительные иски" против Германии, Дании, Швеции и Швейцарии на основе международных соглашений против терроризма, как заявил представитель российского Министерства иностранных дел. Если вопрос не будет решен на этом этапе, Россия планирует обратиться в Международный суд, заявил представитель, добавив, что Запад не сможет уклониться от ответственности за этот вопрос.

14:26 Председатель военного комитета НАТО: Инцидент в Курске ставит Путина в тупик Председатель военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр считает, что проникновение Украины в российский регион Курск создает стратегическую проблему для российского лидера Владимира Путина. "Впервые с 1941 года иностранная сила установила присутствие на российской территории," - заявляет Бауэр в интервью Interfax Ukraine. "Это стратегический вопрос для России. Кроме того, это вызывает operational concerns, так как линии снабжения проходят через Курск." С стратегической точки зрения, Киев создает "стратегическую дилемму" для Москвы. "Если Путин заявляет, что защищает родину, но Украина остается на российской территории, он не справляется со своей миссией," - заключает Бауэр.

13:44 Украина: Количество жертв после удара беспилотника в Сумах возросло до девятиСообщения из Украины свидетельствуют о том, что число жертв удара беспилотника в Сумах возросло до девяти. Количество раненых сейчас составляет 11, а 113 пациентов были эвакуированы из пострадавшего госпиталя. Ранее в этот день российское нападение унесло жизнь и повредило несколько этажей клиники. Произошли эвакуация пациентов и сотрудников, на место прибыли службы экстренной помощи и полиция. Россия запустила еще один воздушный удар одновременно. После предыдущего отчета о восьми погибших президент Украины Зеленский прокомментировал это на X.

12:56 Блинкен изучает стратегию ЗеленскогоГоссекретарь США Antony Blinken изучает "стратегию победы" Украины, представленную президентом Украины Володымрыом Зеленским президенту США Джо Байдену во время встречи в Белом доме. Среди прочего, Зеленский запросил разрешение Байдена на использование западного оружия для дальнобойных ударов по военным целям России. Блинкен заявил, что правительство США и союзники Украины в настоящее время изучают детали плана и могут рассмотреть "дальнейшие действия", чтобы усилить шансы Украины на победу. Блинкен выступает за более решительную позицию в конфликте на Украине в Белом доме, хотя она еще не была принята президентом.

12:25 Лондон: Продолжающиеся нападения на медицинские учреждения в УкраинеМинистерство обороны Великобритании сообщает о более чем 2000 нападениях на медицинские учреждения Украины со времени вторжения России в феврале 2022 года. Сотрудников атаковали 235 раз. Только в июле прошлого года российская армия обстреляла детскую больницу в Киеве. Нападения на систему здравоохранения Украины Москвой привели к 176 жертвам, сообщает министерство.

11:48 Украина сообщает о четырех погибших после нападения на полицейский участокЧисло жертв после российского нападения на полицейский участок в Кривом Роге, Украина, возросло до четырех. Один полицейский все еще находится под завалами, и продолжаются спасательные работы по поиску выживших, сообщает Министерство внутренних дел Украины. Удар ракетой по Кривому Рогу стал вторым таким нападением на украинскую полицию за два дня.

10:58 Военный эксперт: Российское контрнаступление в Курске набирает оборотыАвстралийский военный стратег Мик Райан сообщает, что российское контрнаступление в районе Курска набирает обороты. В августе украинские войска пересекли границу в российский регион Курск и захватили территорию. После первоначального элемента неожиданности Россия оказывает сопротивление. Хотя и медленнее, но они продвигаются вперед, объясняет Райан. Возможное украинское вторжение западнее российского контрнаступления могло бы угрожать фланговой безопасности России и потенциально отрезать сотни российских солдат, согласно Райану, ссылаясь на данные Института изучения войны (ISW) в США.

10:30 ВВС Украины: Отбито 69 атак дроновВВС Украины сообщают, что российская армия направила 73 боевых дрона и 4 ракеты против Украины за ночь в субботу. Украина перехватила 69 дронов и 2 ракеты. Количество жертв после удара беспилотника российской армии по больнице в области Сумской возросло до 7.

09:52 Диалог возобновляется: Зеленский и Трамп встречаются после пятилетнего перерываОбмены между Дональдом Трампом и президентом Украины Володымрыом Зеленским возобновились после пятилетнего перерыва. Трамп недавно критиковал американскую помощь Украине.

09:39 ISW: Несколько дальнобойных атак на Россию могут ухудшить исход войныПо данным Института изучения войны (ISW), хотя несколько успешных дальнобойных атак Украины могли бы существенно изменить ход войны, российские власти тратят значительные ресурсы на то, чтобы повлиять на западное мнение о том, как Украина использует западное оружие для дальнобойных ударов по российским объектам. США по-прежнему отказываются разрешать Украине запускать высокоточные удары по российской территории.

09:18 Генеральный штаб Киева: более 1400 российских потерь за последние 24 часаПо данным Генерального штаба Украины, российские силы понесли еще 1470 потерь за последние 24 часа, убитыми или ранеными. С начала полномасштабного вторжения два с половиной года назад российская армия понесла потери в более чем 650 640 человек, в том числе 42 бронетанковых боевых машины, 14 танков, 62 дрона и 55 артиллерийских систем.

08:57 Украина: Российское нападение на больницу унесло жизни шести человекРоссийские агрессоры атаковали медицинское учреждение в Сумах, сообщают украинские источники. Шесть человек погибли, сообщает заявление военного командования области Сумской. Атака, по-видимому, была проведена с использованием дронов Shahed, с последующими ударами по жилому району и больнице. Спасательные службы эвакуировали пациентов и сотрудников во время атак. Кроме того, ВВС сообщили, что российские силы выпустили управляемые ракеты по области Сумской.

08:21 Голдшмидт предупреждает об угрозе российской нефти для побережья Балтийского моряМинистр окружающей среды Тобиас Голдшмидт из Шлезвиг-Гольштейна предупреждает об угрозах для побережья Балтийского моря из-за экспорта российской нефти. Он ссылается на утверждения Гринписа о том, что Россия поставляет нефть через Балтийское море. Российское правительство, по словам Голдшмидта, открыто нарушает нефтяное эмбарго, введенное из-за своих военных действий против Украины. Несколько западных стран подозревают, что Россия использует плохие суда, чтобы обойти санкции ЕС, введенные из-за конфликта. "Риск разлива нефти растет", - предостерегает Голдшмидт. "Эта нефть в основном достигнет наших берегов, от Фемерна до Эккернфёрде".

07:52 Украинские войска отбили интенсивные атаки в Покровске

Российские и украинские силы продолжают воевать на востоке Украины. Окрестности Покровска снова стали эпицентром конфликтов, где российские силы уже несколько месяцев беспрерывно атакуют. В ежедневном отчете Киевского Генштаба сообщается, что в течение дня было отбито 19 российских наступлений, направленных на прорыв украинских оборонительных линий. "Украинские защитники держат оборону", - заявил отчет. Российские силы пытаются окружить город с разных сторон и нейтрализовать украинские контрнаступления. Интенсивные бои также продолжаются в районе Курахового. Украинские источники сообщают, что в течение дня было отбито 17 российских наступлений. Однако данные с поля боя нельзя независимо подтвердить.

07:41 Зеленский считает свой визит в США успешным

Украинский президент Владимир Зеленский не добился широкого использования западного оружия во время своего визита в США, но выразил оптимизм в отношении результатов. "Каждый диалог шел так, как и должно было быть", - заявил он в видеообращении на платформе X. План мира Украины был представлен в Америке. "Нашим командам теперь нужно выполнить каждый этап и каждое решение", - подчеркнул он. В Вашингтоне Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и республиканским кандидатом в президенты Дональдом Трампом. Последний пообещал, что конфликт быстро закончится, если он будет избран.

06:56 Катар выступает за возвращение похищенных украинских детей

Согласно украинским данным, девять детей недавно были спасены из российского плена (см. запись от 02:18). Многие из этих детей лишились одного или обоих родителей из-за конфликта и были переданы бабушкам и дедушкам, сообщил Дмитро Любинец, уполномоченный Украины по правам человека. В настоящее время власти Катара ведут переговоры о возвращении других детей. Уже подготовлен список из 751 ребенка, как сообщил Любинец. По данным украинских властей, с начала войны незаконно похищено около 20 000 детей в Россию, и пока только несколько сотен из них вернулись домой.

06:27 Блинкен обвиняет Китай в поддержке российской военной промышленности

Госсекретарь США Antony Blinken сказал китайскому министру иностранных дел Ван И, что США обеспокоены поддержкой Китая российской военной промышленности. "Если Китай заявляет, что хочет мира и окончания конфликта с одной стороны, но с другой стороны позволяет своим корпорациям поддерживать агрессию Путина, это не имеет смысла", - сказал он на пресс-конференции. Ван подтвердил, что Китай всегда придерживается политики диалога и мира в урегулировании конфликта в Украине, согласно заявлению министерства иностранных дел Китая.

05:31 Украинские войска якобы убили двоих российских солдат на водном мотоцикле с помощью дрона

Украинские силы, по сообщениям проукраинского издания Defense Express, одновременно ликвидировали двоих российских солдат на водном мотоцикле с помощью дрона. В опубликованном видеоролике активиста Сергея Стерненко показано, как дрон, вооруженный взрывным зарядом, поражает водный мотоцикл. Во время инцидента российские солдаты перемещались на водном мотоцикле по Днепру.

02:18 Девять подростков вернулись в Украину после российского плена

Девять подростков, захваченных Россией после конфликта, вернулись на родину. Это произошло в пятницу с помощью Катара в качестве посредника, как сообщил Дмитро Любинец, уполномоченный Украины по правам человека. Как он сообщил в Telegram, эти люди были в возрасте от 13 до 17 лет, а также 20-летний мужчина. Это успешное событие произошло в рамках плана действий и под эгидой государства Персидского залива Катар. Сначала информация не была независимо подтверждена. Эти подростки были отделены от своих семей или опекунов оккупантами, приехавшими из таких мест, как Херсон, Запорожье или Луганск, как сообщил Любинец.

00:31 Лукашенко: "Атака на Белоруссию станет началом Третьей мировой войны"

Лидер бывшего советского республики Белоруссии Александр Лукашенко обвиняет НАТО в разработке планов нападения на свою страну и предупреждает, что в ответ будут использованы ядерные weapons. На выступлении в Минске перед студентами Лукашенко заявил, что "атака на Белоруссию станет началом Третьей мировой войны", как сообщает государственное информационное агентство Бelta. В случае такой атаки обе Белоруссия и Россия разместят ядерное оружие, заявил Лукашенко. Он также благодарит Владимира Путина, главу Кремля, за недавние изменения в российской ядерной доктрине. Лукашенко заявляет в своей речи, что НАТО имеет конкретные планы нападения на Белоруссию. "Американцы и поляки уже разместились вдоль границы, в основном на польской стороне", - говорит он. Они готовы и ответят немедленно. Несмотря на то, что сама Белоруссия не имеет ядерного оружия, тактическое ядерное оружие из России размещено на белорусской территории с конца 2023 года.

23:10 Бывшие Командиры США и Другие Призывают Джо Байдена К Решительным Действиям Против России Значительное количество бывших военных чиновников и специалистов призывают президента США Джо Байдена принять решительные меры для прекращения конфликта в интересах Украины и противодействия потенциальной угрозе со стороны Китая. Среди этих фигур — Бен Ходжес, бывший командующий силами США в Европе, и Герт-Йоханнес Хагеманн, бывший заместитель командующего НАТО. Они выступают за действия против России и также в отношении Китая. Они призывают снять ограничения на использование западного оружия против российских целей, чтобы разрешить атаки на "военные и логистические цели" на территории России. Кроме того, они призывают отправить 300 танков Abrams и 1000 бронетранспортеров в Украину вместе с всеобъемлющим эмбарго на оружие и технологию против России, Китая, Ирана, Северной Кореи, Белоруссии и Азербайджана. Они также предлагают расширить НАТО за пределы трансатлантических границ, чтобы включить Японию, Австралию, Южную Корею, Филиппины и любую другую демократическую страну, желающую вступить.

22:15 Российское Агентство Безопасности Преследует Международных Журналистов Из-за Освещения Курска Российское внутреннее агентство безопасности ФСБ расследует трех международных журналистов из-за их освещения событий в районах, находящихся под контролем украинской армии в российском регионе Курск. Пострадали Кэтрин Дисс и Флетчер Йенг из австралийского вещателя ABC News, а также румынский журналист Мирча Барбу, которых обвиняют в незаконном пересечении российской границы, как сообщает российское новостное агентство РИА Новости. Журналисты могут получить до пяти лет тюрьмы. Тем не менее, похоже, что ни один из троих не находится сейчас в России. Многие международные СМИ, в том числе немецкий вещатель Deutsche Welle, американский новостной канал CNN и итальянский вещатель Rai, сообщали из занятых районов в Курске.

21:35 Белый Дом Отрицает Обвинения Республиканцев Против Зеленского Белый Дом отвергает обвинения, выдвинутые республиканскими законодателями в том, что президент Украины Владимир Зеленский незаконно вмешался в избирательную кампанию США, посетив munitions factory. Пресс-секретарь Карен Жан-Пьер назвала это "политическим трюком" и призвала республиканцев прекратить расследование. Украинская делегация сделала запрос, а Министерство обороны организовало транспортировку. "Это стандартная процедура", — сказал Жан-Пьер. Зеленский посетил производственный объект в штате Пенсильвания в рамках своего многодневного турне по США, где производились 155-мм артиллерийские снаряды, необходимые для обороны Украины. Там также присутствовали несколько демократов, в том числе губернатор Пенсильвании Джош Шапиро. После этого республиканские законодатели начали расследование, а спикер Палаты представителей потребовал, чтобы Зеленский "отозвал" украинского посла в США в письме.

21:09 Китай, Бразилия и Другие Страны Выражают Озабоченность Угрозой Ядерного Оружия России Китай, Бразилия и другие страны выражают озабоченность в связи с использованием или угрозой применения ядерного оружия против Украины. "Мы осуждаем использование или угрозу использования оружия массового уничтожения, в частности ядерного оружия, а также химического и биологического оружия", — говорится в совместном заявлении. Двенадцать стран выразили "глубокую озабоченность" в связи с риском "эскалации" в Украине: "Военные операции не должны быть направлены на гражданскую инфраструктуру, включая ядерные объекты и другие энергетические установки". Это заявление было сделано в ответ на угрозы президента России Владимира Путина на этой неделе. Путин заявил, что Россия может использовать ядерное оружие в случае серьезных воздушных атак на российскую территорию и может рассматривать любую атаку, поддерживаемую ядерной державой, как совместную агрессию. Зеленский также заявил, что Россия планирует атаковать украинские ядерные реакторы.

15:50 В ответ на ситуацию с безопасностью Эстония, Латвия, Литва и Польша планируют запросить финансовую помощь у ЕС для строительства военных объектов на своих границах с Россией и Белоруссией. Эта инициатива совпадает с пересмотренной стратегией обороны НАТО.

20:02 Николай Патрушев, советник президента России Владимира Путина, обвиняет западные страны в значительном препятствовании перевозке грузов и пассажиров в российский эксклав Калининград из-за санкций. В результате Москва планирует перенаправить основную часть грузов и пассажиров между Калининградом и материковой частью России на морские маршруты.

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