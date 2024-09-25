В 20:41 Зеленский утверждает, что Путин намерен оставить миллионы украинцев, испытывающих холод, тем самым вынуждая Киев подчиниться.

Президент Украины Зеленский заявляет, что российские действия парализовали большинство источников энергии страны, оставив миллионы беззащитными перед зимним холодом. Зеленский обвиняет Путина в намеренном погружении миллионов в темноту и холод, надеясь сломить дух Украины.

В результате российского наступления якобы были уничтожены почти все ядерные электростанции Украины и значительная часть ее гидроэлектростанций, как заявил президент Владимир Зеленский. Это может привести к тому, что миллионы украинцев будут вынуждены обходиться без отопления в предстоящие зимние месяцы, сообщается. Отмечается, что российские атаки привели к уничтожению 80% энергетической мощности страны. Зеленский выражает недовольство, заявляя: "Вот как тиран Владимир Путин готовится к зиме". Его цель, как он резко выражается, - оставить миллионы украинцев в темноте и в объятиях зимы, в конечном итоге заставив Украину сдаться.

18:06 Видео: Роскошные европейские автомобили в изобилии в регионе Кавказа

В связи с конфликтом России с Украиной введены санкции ЕС на экспорт легковых автомобилей в Россию. Тем не менее, похоже, есть лазейки, так как в регионе Кавказа можно увидеть множество премиальных автомобилей.

17:40 Россия усиливает ядерную позицию, косвенно угрожая США и Франции

В ответ на напряженную геополитическую обстановку Россия, как ядерная держава, пересмотрела свою стратегию применения ядерного оружия, как заявил лидер Кремля Владимир Путин. Кремль объявил об расширении списка военных угроз, против которых может быть использовано ядерное оружие в целях сдерживания. Путин сделал это заявление на заседании Совета безопасности в Москве. С этой новой стратегией вероятность того, что Россия ответит ядерным оружием на западные страны, такие как США и Франция, в случае агрессии против России, если они придут на помощь ядерно-нейтральной Украине, значительно возрастает.

16:35 Зеленский готовит стратегию для встречи с Байденом и Харрис

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис в Вашингтоне в четверг. Зеленский собирается представить свой план завершения войны в Украине, который он хочет представить как способ положить конец конфликту. Зеленский считает, что исход конфликта будет определен в осенние месяцы. Украинское правительство уверено, что использование западного оружия против российских целей может существенно изменить ход войны в пользу Украины. Тем не менее, эти оружия до сих пор не были предоставлены международными союзниками Украины.

По данным британской "Таймс", стратегия включает в себя следующие ключевые компоненты:

Требование "непоколебимых" гарантий безопасности от западных держав на основе модели коллективной обороны НАТО

Продолжение продвижения Украины в Курскую область, которое должно служить "территориальным инструментом переговоров"

Требование современного оружия

Финансовая помощь от международных источников для восстановления экономики Украины

15:12 Бундестаг утвердил миллионы евро помощи для децентрализованного энергоснабжения в Украине

Бюджетный комитет Бундестага утвердил пакет финансирования в размере 70 миллионов евро для отопления и энергоснабжения в Украине. Эта помощь предназначена для того, чтобы предоставить украинским городам и муниципалитетам небольшие блочные системы отопления, котлы, генераторы и солнечные установки. Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития считает, что этот проект позволит людям в Украине оставаться в своих домах и выдерживать российские атаки. Федеральный министр экономического сотрудничества и развития Свеня Шульце приписывает целенаправленные российские атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру попытке "высосать и вытеснить украинцев". "Мы поддерживаем Украину в восстановлении своей энергосистемы децентрализованным образом, чтобы Россия не могла так легко ее разрушить", - заявляет Шульце.

14:50 Зеленский предупреждает о надвигающейся ядерной катастрофе в ООН

Президент Украины Владимир Зеленский предупреждает о возможности ядерной катастрофы в результате российских атак на Запорожскую атомную электростанцию. Зеленский утверждает, что Путин планирует удары по другим украинским атомным электростанциям. "Такой день никогда не должен наступить", - подчеркнул Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Путин неоднократно опровергал эти обвинения со стороны Зеленского. По словам Зеленского, другие страны предоставляют России спутниковые данные об этих атомных электростанциях. Во вторник Зеленский обвинил Китай в передаче изображений украинских атомных электростанций Москве.

14:08 Украина опровергает утверждения о контроле России над периферией Вугледара

С 2022 года российские и украинские войска ведут жестокую борьбу за контроль над шахтерским городом Вугледар. Периферия города показана на ярких видеороликах в социальных сетях, но губернатор Донецка опровергает утверждения о контроле России над периферией города.

13:31 Украина предлагает трехлетнюю стратегию беспилотников и радиоэлектронной борьбы союзникам

(Начало перевода)

Украина представила трехлетнюю стратегию производства дронов, систем радиоэлектронной борьбы и наземных роботов, объявил министр обороны Украины Рустем Умиров. Этот план был представлен во время недавних дипломатических визитов Умирова в США, Великобританию, Францию и Германию, а также на встрече в Рамштайне в прошлом месяце. "Мы определили количество систем, которые нам нужны, и как мы можем их стратегически, оперативно и тактически использовать", - отметил Умиров. Этот план также включает точный подсчет количества оружия, которое Украина может производить, и требуемых финансовых вложений. "Несколько стран уже согласились финансировать дроны и ракеты Украины", - заявил Умиров. Сообщается также, что в 2021 году Украина уничтожила или существенно повредила более 200 целей российской военной техники с помощью тактики использования дронов-самоубийц, в том числе склад боеприпасов в Торопце. Для достижения производственной мощности более 3 миллионов дронов в год Украина нуждается в внешней финансовой поддержке.

12:49 Президент Лула выступает за инициативу мира между Бразилией и Китаем в ООН

Лидер Бразилии Лула да Силва поддерживает предложение о мире с Китаем в ООН, несмотря на то, что Украина отвергла его как вредный. Лула критикует "вторжение на территорию Украины", но подчеркивает необходимость создания условий для переговоров между Киевом и Москвой. Первое представление 6-пунктного плана Китаем и Бразилией состоялось в мае. Дипломатический советник Лулы Сельсо Аморим планирует встретиться с представителями 20 стран в пятницу, чтобы получить дополнительную поддержку. Встреча не будет включать союзников Украины. Предложенный Китаем и Бразилией 6-пунктный план рассматривает конфликт как "кризис" и призывает к проведению мирной конференции, поддерживаемой Россией и Украиной, с открытым обсуждением всех предложенных мирных планов. Он не затрагивает территориальную целостность Украины или вывод российских войск.**

15:12 СМИ: Китай разрабатывает дроны с радиусом действия 2000 км для России

Источники разведки в Европе сообщают, что Россия продвигается в программе разработки дронов в сотрудничестве с Китаем. По словам двух источников, имеющих доступ к внутренним документам, впервые разрабатываются дроны, предназначенные для использования в Украине. Предположительно, дочерняя компания Almaz-Antey IEMZ Kupol разработала и испытала в Китае беспилотник Garpija-3 с помощью китайских экспертов. Г3, как считается, имеет радиус действия около 2000 километров и может нести 50 килограммов взрывчатых веществ. Источники разведки считают, что это первый задокументированный случай, когда полностью разработанные в Китае дроны поставляются в Россию. Однако детали их производства или утверждения на полноценное производство остаются неизвестными. Китай неоднократно отрицал, что поставляет оружие для Украины.**

14:29 Путин проведет заседание Совета безопасности России по ядерному сдерживанию

Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета безопасности России по ядерному сдерживанию сегодня. Это заседание является ответом на просьбы Украины использовать западные ракеты с увеличенной дальностью для атаки на российские территории в глубине страны. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков описал это заседание как важное. По словам Пескова, президент выступит, а остальные подробности останутся засекреченными по соображениям безопасности.**

13:54 Песков комментирует выступление Зеленского на заседании Совбеза ООН

Кремль критически воспринял речь президента Украины Владимира Зеленского на заседании Совета безопасности ООН. По словам Пескова, позиция, направленная на давление на Россию с целью мира, является серьезной ошибкой. Он заявил, что Россия является чемпионом мира - только при условии гарантий безопасности России. Кроме того, должны быть достигнуты первоначальные цели, ради которых была начата "военная операция" в Украине. Россия по-прежнему отказывается называть свою агрессию против страны войной. Москва требует, чтобы Украина уступила территории, отказалась от планов вступления в НАТО и прошла так называемую "денацификацию", что, по-видимому, интерпретируется как установление правительства, подчиненного России.**

13:18 Министерство обороны Украины демонстрирует современную систему ПВО Skynex из Германии

Министерство обороны Украины опубликовало видео, на котором украинские солдаты проходят обучение на современной системе ПВО Skynex, предоставленной Германией. В настоящее время в Украине эксплуатируются две такие системы, а еще две ожидаются из Германии. Skynex эффективно защищает от ближних целей, таких как дроны. В клипе Министерство обороны написало: "Мы ценим наших партнеров за поддержку возможностей противовоздушной обороны Украины, что означает больше противовоздушной обороны для Украины = больше спасенных жизней".**

12:42 Бронированные машины с защитой от дронов - Мунц: "Поддержка Китая России обширна"

Президент Украины Селенский обвиняет Китай в предоставлении России данных со спутников для мониторинга украинских атомных электростанций. Поддержка Китая России в военной сфере выходит за рамки обмена данными, считает корреспондент ntv Райнер Мунц.**

12:01 Politico: Украина ищет премьер-министра Индии Моди в качестве посредника в мирных переговорах

По сообщению Politico, Украина идентифицировала премьер-министра Индии Нарендру Моди как своего предпочтительного посредника для помощи в переговорах об окончании войны с Россией. Высокопоставленный украинский чиновник сообщил Politico, что Индия является лучшей надеждой Украины на заключение приемлемого мира. В разговорах с Украиной прошлым летом Моди четко дал понять, что хотя и потребуются уступки от Украины, любые предложения по окончанию войны не должны включать уступку территории России, согласно чиновнику. Индия поддерживает дружеские отношения с Россией.**

11:35 Пострадавшие при украинском нападении на российский регион Белгород В результате атаки на западный российский город Белгород, граничащий с Украиной, пострадали пять человек, сообщают местные власти. Четверо были доставлены в больницы, как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram. Множество высотных зданий и 75 небольших жилых домов, а также многочисленные автомобили, водопроводные и газовые трубы были повреждены в результате масштабной атаки. Независимые наблюдатели расценивают украинский обстрел как ответ на российскую авиационную атаку на украинский город Харьков.

10:59 Украинский медик использует электрический моноколесный велосипед на поле боя Видео, опубликованное United24media и Министерством обороны Украины, показывает украинского военного медика, передвигающегося на электрическом моноколесном велосипеде на поле боя. В подписи к видео сказано: "Революция в динамике передвижения на передовой". Медик объясняет, что эта мобильность облегчает быструю и тихую транспортировку боеприпасов, воды, радиостанций и батареек к солдатам, у которых обе руки свободны.

22:18 "Уступить Путину" - Клингебль критикует БСВ

После выборов в ландтаг Бранденбурга лидер СДПГ Ларс Клингебль требует ясности в отношении амбиций Бундесштат Сахра Вальгенкнехт (БСВ) на предстоящих переговорах. "Теперь, как и в Тюрингии и Саксонии, ведутся переговоры, и мы должны определить: какая основная цель БСВ? В каком направлении эта коалиция хочет двигаться?" - говорит он в эфире RBB InfoRadio. Многие не знают этого, добавляет он. Речь идет об анализе результатов выборов и "определении, как можно установить стабильное правительство". Клингебль также упоминает, что слышал от БСВ, что "мы не будем больше поставлять оружие в Украину с завтрашнего дня, и потом придет мир. Для меня это не инициативы мира, это уступка Путину". Он называет БСВ популистской партией в этом контексте.

21:29 "Самый большой медийный триумф Путина" - экономист критикует СМИ

Экономист Рюдигер Бахманн критикует в X "нормализацию сторонников Путина в и через СМИ". Это "самый большой медийный триумф Путина" на данный момент, заявляет Бахманн. "Вопрос: почему можно обсуждать с русско-фашистами, но не с германо-русско-фашистами? Для демократов, будь то социальных или христианских, оба должны быть вне игры". Он получает поддержку этого мнения от военного эксперта Густава Гресселя, который делится записью.

20:55 Великобритания выступает против России в Совете Безопасности ООН Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми выступает с мощной речью в Совете Безопасности ООН, прямо обращаясь к руководству Кремля и не оставляя места для неоднозначности: "Владимир Путин, если вы стреляете ракетами по украинским больницам, мы знаем, кто вы. Если вы отправляете наемников в африканские страны, мы знаем, кто вы. Если вы убиваете оппонентов в европейских городах, мы знаем, кто вы. Ваше вторжение - это о ваших собственных интересах. Ваших одних. Вы хотите расширить свою мафиозную государство в мафиозную империю. Imperio, построенную на коррупции, которая грабит как российский народ, так и Украину."

20:28 Украина сообщает о российских дронах и ракетных атаках Воздушные силы Украины сообщают, что overnight они были атакованы Россией 32 дронами и восемью ракетами. Из них 28 дронов и четыре ракеты были сбиты. Пока нет сообщений о жертвах или ущербе.

19:48 ИСВ: Российские войска приближаются к Вугледар - нет значительного стратегического преимущества Согласно Институту изучения войны (ИСВ), российские войска достигли окраин Вугледара и усиливают наступление возле поселения. Однако американская аналитическая организация не видит значительного стратегического преимущества для дальнейших наступлений в западной части Донбасса, если город будет захвачен. Быстрое взятие depended бы от того, уйдут ли украинские войска или будут сражаться с российскими войсками в затяжной битве. Украинский канал Deepstate сообщал вчера, что 72-я механизированная бригада продолжает защищать город. Даже если Вугледар будет захвачен, это не приведет к немедленным тактическим преимуществам для российского наступления, так как окружающая местность сложна для передвижения и не предоставляет критически важных логистических маршрутов, согласно ИСВ.

19:06 "Высокоинтеллектуальная и успешная операция" - Украина сообщает о освобождениях в Харьковской области Военная разведка Украины сообщает об освобождении электростанции в Вовчанске в Харьковской области возле границы с Россией в результате "высокоинтеллектуальной и успешной операции". "Украинская военная разведка тщательно очистила станцию, вступая в ближний бой с врагом в плотных строениях, с отдельными случаями ближнего боя с врагом", - говорится в заявлении с сопровождающим видео. Электростанция была "пропагандистским оплотом" и защищалась квалифицированными российскими подразделениями.

18:31 Российские законодатели предлагают закон против "продвижения преднамеренного бездетства" Российские законодатели предлагают запретить "продвижение преднамеренного бездетства". "Мы рассматриваем проект закона, который запретит продвижение преднамеренного бездетства", - объявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в онлайн-медиа. Эффективно, это будет "запрет на идеологию бездетности". "Большая и любящая семья - это основа сильного государства", - добавил он далее. Россия сталкивается с демографическим трендом старения населения и низкой рождаемости, который усугубляется военной кампанией в Украине.

18:05 Командир литовского бригады немецких вооруженных сил приступает к службе в Восточной Европе

17:44 Любек передает использованные пожарные машины в Украину

Город Любек передал несколько ранее используемых пожарных машин для дальнейшего использования в Украине местным представителям. Передача четырех пожарных машин и кареты скорой помощи, которые ранее были машинами добровольной пожарной команды, состоялась в начале недели. "Обычно они были бы проданы на аукционе. Но после запроса от организации помощи Украине мы отремонтировали их и теперь можем передать их Украине без угрызений совести, чтобы они могли быть использованы там с пользой", - сказал Хеннинг Виттен, начальник отдела техники профессиональной пожарной команды в Любеке.

04:45 Срок модернизации немецкой армии до 2029 года приближается

Министр обороны Борис Писториус подчеркнул важность быстрого оснащения немецкой армии. К 2029 году он предложил учитывать возможность завершения Россией своего военного восстановления и потенциального нападения на территорию НАТО, что является результатом агрессивной войны России против Украины. "Это делает адаптацию к этому сценарию угрозы необходимой как можно скорее", - объяснил он во время визита в 36-й полк боевых вертолетов "Курхessen" немецкой армии в Фритцаре, северный Гессен.

03:13 Россия полагается на экспорт газа для значительных военных расходов

Несмотря на западные санкции, Россия полагается на высокие доходы от нефти и газа в своем бюджетном планировании на 2025 год. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на правительственном заседании в Москве, что государственные доходы должны вырасти на 12 процентов до 40,3 триллиона рублей (приблизительно 390 миллиардов евро). Доля энергетического сектора в доходах прогнозируется на уровне почти три четверти. Согласно сообщениям СМИ, будущий бюджет направлен на агрессивную войну России против Украины и масштабную программу военной промышленности. Планируется потратить 13,2 триллиона рублей на военные расходы, сообщило агентство финансовых новостей Bloomberg из Москвы. В целом, 40 процентов всех расходов выделяются на оборону и внутреннюю безопасность, что больше, чем на образование, здравоохранение, социальные услуги и экономику вместе взятые.

02:10 Российский парламент разрешает набор подозреваемых в преступлениях

Российский парламент утвердил законопроект, позволяющий военным вербовать подозреваемых в преступлениях для участия в нападении на Украину. Согласно предложенному закону, даже подозреваемые, которые еще не были осуждены, могут добровольно поступить на службу в армию. Если они получат награды или будут ранены в бою, все обвинения против них будут сняты. Однако закон все еще должен быть одобрен верхней палатой и затем подписан президентом Владимиром Путиным.

01:05 Баerbock представляет ключевые пункты для мирного соглашения

Министр иностранных дел "Зеленых" Анналена Баerbock предложила ключевые пункты для потенциальных мирных переговоров, чтобы положить конец российскому нападению на Украину. "Мир означает гарантирование существования Украины как свободного и независимого государства. Это означает гарантии безопасности", - сказала она во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. "Когда мы говорим о мире, мы имеем в виду справедливый и долговременный", - подчеркнула Баerbок. Она добавила: "Когда мы говорим о мире для Украины, это означает гарантирование того, что прекращение боевых действий не сигнализирует о новой фазе подготовки в России. Это относится tanto к Украине, как и к Молдове или Польше".

00:21 Блинкен обвиняет Китай и Иран в поддержке действий России

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал к более решительным действиям против союзников России в конфликте на Украине на заседании Совета Безопасности ООН. "Самый быстрый путь вперед - прекратить помощь Путину", - заявил Блинкен во время высокого уровня заседания Совета Безопасности, проходящего в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он также подчеркнул необходимость справедливого мира, соответствующего принципам Устава ООН. Кроме того, Блинкен отметил поддержку России со стороны Северной Кореи и Ирана.

23:45 Китай: "Мы не способствовали кризису на Украине"

Министр иностранных дел Китая Вэнь И призвал Совет Безопасности ООН работать harder над поиском мирного урегулирования на Украине. "Наиболее важным приоритетом является предотвращение расширения зоны конфликта, предотвращение эскалации конфликта и предотвращение провоцирования какой-либо стороны", - сказал Вэнь И во время высокого уровня заседания Совета Безопасности, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Вэнь И подчеркнул нейтралитет Китая. "Китай не создал кризис на Украине, и мы не вовлечены в него", - заявил он. Некоторые западные страны обвиняют Пекин в поддержке российского нападения на Украину поставками компонентов вооружения.

23:09 Зеленский скептически относится к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский выразил глубокое сомнение в возможности переговоров с Россией для прекращения текущего нападения на его страну. Россия совершает международное преступление, заявил Зеленский, глядя на президента России Владимира Путина во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. "Поэтому эта война не может просто исчезнуть. Поэтому эту войну нельзя успокоить переговорами", - сказал Зеленский. Он добавил: "Требуются действия".

22:00 Трrump о войне на Украине: "Нужна эвакуация"

Согласно кандидату в президенты США Дональду Трампу, США должны покинуть войну в Украине. Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис - соперник Трампа на выборах - втянули США в конфликт, но с Трампом в качестве президента США могли бы уйти, заявил он на мероприятии в Джорджии. "Теперь они не могут освободить нас. Они не могут сделать этого." Единственный способ вывести США из конфликта, по мнению Трампа, - это его переговорные навыки. "Я разрешу это. Я буду вести переговоры об уходе. Мы должны вывести войска."

21:30 Круги: США отправляют новую военную помощь Украине

США выделяют свежую военную помощь Украине, оцененную в около $375 миллионов, согласно различным источникам. Пакет включает взрывоопасные бомлет среднего радиуса действия, разные ракеты, артиллерийские орудия и бронемашины, согласно отчетам из официальных источников США. Официальное объявление этой помощи запланировано на завтра. Этот новый пакет является одним из самых крупных, одобренных в последнее время. Он предусматривает изъятие оружия из военных резервов США для быстрой поставки в Украину. С последней партией США предоставили более $56,2 миллиарда военной помощи Украине с начала вторжения России в 2022 году.**

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В связи с текущим энергетическим кризисом в Украине из-за российских атак Европейский Союз может рассмотреть возможность предоставления дополнительной финансовой помощи для развертывания децентрализованных источников энергии в Украине, таких как небольшие блоки отопительных систем, котлы, генераторы и солнечные установки. В то время как Европейский Союз вводит санкции на экспорт легковых автомобилей в Россию, было бы интересно изучить, повлияли ли эти санкции на доступность роскошных автомобилей в Каспийском регионе, который известен своими лазейками в реализации таких санкций.

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