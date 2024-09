В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков.

19:03 Стармер и Мелони обсудят план использования британских ракет большой дальности на территории России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Италии Джорджа Мелони планируют обсудить план в понедельник, который позволит Украине использовать британские крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow на территории России. Об этом сообщает американское новостное агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Визит Стармера в Рим происходит вскоре после его встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. До сих пор Байден проявлял нежелание в отношении такого шага из-за опасений эскалации войны. Согласно сообщению, британские официальные лица обсудят этот план с французскими и немецкими коллегами в ближайшие дни.

19:49 Зеленский выразил обеспокоенность нехваткой оружия, винит Конгресс США

Украине не хватает оружия для полного оснащения своих войск, заявил президент Зеленский. "Нам нужно оружие для оснащения 14 бригад, но с тем, что нам уже предоставили, мы можем оснастить только четыре", - сказал он в интервью американскому журналисту, часть которого была опубликована в Telegram и украинских СМИ. Он связывает эту нехватку с медленными поставками, особенно в период, когда поставки оружия США были заблокированы в Конгрессе в Вашингтоне в течение нескольких месяцев в начале года. "Мы исчерпали все наши запасы, и в запасных частях тоже", - объяснил Зеленский. "Теперь эти запасные части нужно переоснастить". Зеленский неоднократно подчеркивал, что обещанная военная помощь от союзников часто приходит с опозданием, что затрудняет оборону сильно оспариваемых регионов на востоке Украины.

20:11 Зеленский планирует обсудить план победы

Президент Украины Зеленский планирует представить план победы в Вашингтоне. В беседе с известным американским журналистом Фаридом Закарией Зеленский объявил, что скоро представит план победы в Вашингтоне. "Я подготовил несколько пунктов, четыре из которых являются фундаментальными", - сказал он. Эти пункты касаются безопасности, геополитического статуса Украины, военной поддержки и экономической поддержки Украины. Реализация этих пунктов, подчеркнул Зеленский, зависит исключительно от президента США Джо Байдена, а не от президента России Владимира Путина. Точная дата визита Зеленского в Вашингтон не назначена, но ожидается около Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября.

17:54 Число жертв российского нападения на Харьков продолжает расти

Число жертв российского нападения на Харьков, второй по величине город Украины, продолжает расти. По словам мэра, по меньшей мере 41 человек получили ранения. Это число уже несколько раз корректировалось вверх (см. записи в 17:54 и 5:25 утра). В воскресенье днем российская управляемая бомба поразила десятиэтажное жилое здание в Харькове, сообщил мэр Игорь Терехов. Пожар охватил четыре этажа. Также были повреждены 12 других зданий.

17:54 Власти сообщают о новых жертвах российского удара по жилому зданию в Харькове

В результате российского авиаудара по украинскому городу Харькову пострадало множество гражданских лиц, сообщают официальные источники. "Жилой высотный дом поврежден", - написал президент Украины Владимир Зеленский на своем Telegram-канале. Мэр Игорь Терехов сообщает о 35 пострадавших, в том числе нескольких детей. Изначально сообщалось о 28 пострадавших (см. запись в 5:25 утра). Спасатели все еще работают днем, чтобы потушить пожар, возникший между девятым и двенадцатым этажами после удара бомбы. Они также разбирают завалы в поисках возможных жертв.

Харьков, в котором до начала войны проживало более миллиона человек, был одним из самых обстреливаемых городов Украины. Российские войска обстреливали Харьков из артиллерии и ракет, а в последнее время - управляемыми бомбами, которые сбрасываются с самолетов, все еще находящихся над территорией России.

16:56 Украинская авиация якобы разрушила российский казарм в Курске

Украинская авиация якобы повредила казарму, используемую российской армией, в западной российской области Курск. Об этом объявила группа Khorne, близкая к военным в Киеве, вместе с видео, которое, как утверждается, было записано дроном. Точное местоположение здания не было раскрыто, и нет сообщений о жертвах. Этот удар якобы является ответом на российское нападение на военную школу в Полтаве. "Присылайте нам больше призывников и десантников, мы позаботимся об этом", - гласит сообщение. Ответа от российской стороны пока нет. Утверждения украинского аккаунта на данный момент не могут быть независимо проверены. Российское нападение на здание в Полтаве, которое, как сообщается, было военной школой связи, привело к 53 погибшим и 298 раненым.

16:08 "Имперский забияка": британский министр иностранных дел отмахивается от угроз Путина

В то время как ведутся дискуссии о смягчении ограничений на использование Западным оружием Украины против российских целей, британский министр иностранных дел Дэвид Ламми отмахнулся от предупреждений президента России Владимира Путина. "Много шума. Это его стиль. Он угрожает танками, он угрожает ракетами, он угрожает ядерным оружием", - сказал Ламми в интервью BBC. Несмотря на угрозы Путина, "мы не должны отклоняться от нашего пути", - заявил Ламми, назвав российского президента "имперским забиякой". Когда его спросили, лжет ли Путин, когда угрожает ядерной войной, Ламми сказал: "Что делает Путин, так это пытается нас обмануть. Это все пустые угрозы".

15:25 В Киеве от ракетного удара по небоскребу пострадали как минимум 28 человек, в том числе трое детейРакетный удар по небоскребу в Киеве, восточная Украина, привел к травмам как минимум 28 человек, в том числе троих детей. "Удар вызвал пожар в жилом небоскребе", - сообщает губернатор Олег Синегубов в Telegram. Также был нанесен ущерб местной инфраструктуре (см. записи с 09:46 и 07:03).

14:55 Москва угрожает Вашингтону из-за санкций против российского государственного телеканала RTМосква резко критикует санкции США против государственного телеканала России RT и угрожает ответными мерами. "Действия правительства США не останутся без ответа", - заявила spokeswoman МИД России Мария Захарова, как сообщает официальный сайт агентства. Эксперты расценивают это как предупреждение американским журналистам, все еще базирующимся в России. В марте 2023 года Россия арестовала американского журналиста Эвана Гершковича по обвинению в шпионаже. Корреспондент "The Wall Street Journal" провел в заключении 16 месяцев, прежде чем был освобожден в результате обмена заключенными. tanto Гершкович, как и газета, неоднократно отрицали обвинения. Захарова обвиняет США в цензуре и нападении на свободу прессы. По ее словам, "США начали новую волну ограничений против российских СМИ и журналистов" своими действиями против RT. Ранее правительство США предъявляло серьезные обвинения против RT, обвиняя медиагруппу во вмешательстве во внутренние дела других стран.

14:28 Президент Ирана примет участие в саммите БРИКС в РоссииИран углубляет связи с Россией и примет участие в саммите БРИКС. Президент Масуд Пешавани отправится в Казань на Волге, сообщают российские СМИ со ссылкой на иранского посла в Москве Касема Джалали. Джалали также объявил о двусторонней встрече с президентом России Путиным во время саммита с 22 по 24 октября. Готовится всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве. Госсекретарь США Antony Blinken обвинил Исламскую республику в поставках ракет России для использования в Украине. Тегеран это отрицает.

13:55 Новый министр иностранных дел в Киеве предупреждает: не поддавайтесь угрозам ПутинаМинистр иностранных дел в Киеве Андрей Сибига советует союзникам Украины не поддаваться угрозам главы Кремля Владимира Путина. Он пытается ослабить поддержку Украины. "Вместо этого союзники должны укрепить ее", - пишет Сибига в X. "Угрозы Путина неэффективны". Глава Кремля неоднократно предупреждал о непредсказуемых последствиях, но ни разу не выполнял свои угрозы, отмечает Сибига. Так было, когда Запад начал поставлять оружие Украине в начале войны, когда Финляндия и Швеция присоединились к НАТО, и когда Украина получила свои первые истребители F-16.

13:30 "Немецкое упрямство воспринимается отрицательно"Дискуссия о поставках немецких крылатых ракет Taurus Украине возобновилась, но канцлер Шольц вновь четко заявил, что не одобрит это оружие. Это не находит понимания в Украине, как сообщает корреспондент ntv Кавита Шарма.

13:03 Губернатор: пара убита в результате ракетного удара близ ОдессыВ результате ракетного удара России по пригородам города Одессы погибли по меньшей мере два человека, сообщают украинские источники. Об этом сообщил губернатор региона. Еще один человек ранен. Preliminary findings suggest that an illicit cluster munition-laden warhead was used. Украинские ВВС сообщают о двух попаданиях ракет в пригороды.

12:28 Украина: разрушен понтонный мост и центр управленияУкраинская армия сообщает о разрушении понтонного моста, построенного русскими. Генеральный штаб армии не уточняет, какой водоем он находился на. Всего они заявили, что в предыдущий день нанесли шесть ударов по скоплениям врага с воздуха или артиллерией. Кроме понтонного моста, был уничтожен артиллерийский комплекс. Еще один удар был нанесен по центру управления и контроля.

11:25 Ишinger предлагает ослабить ограничения на использование оружия Западом УкраинойВольфганг Ишингер, бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности, предлагает существенно ослабить ограничения на использование Украиной западного оружия. "Было бы проще и яснее, если бы мы просто объявили: мы гарантируем, что системы оружия, которые мы поставляем Украине, будут использоваться исключительно в рамках, совместимых с международным правом", - заявил Ишингер "Süddeutsche Zeitung". Это означало бы, что они не могут бомбить больницы, что, как сообщается, часто делают российские силы. Только военные цели, такие как аэропорты или стартовые площадки, могут быть поражены - даже если они находятся на территории России, например, для предотвращения ударов с помощью планирующих бомб.

10:53 Обмен пленными усиливается после наступления в КурскеУсиление обмена пленными между Украиной и Россией в последнее время, скорее всего, было спровоцировано наступлением Украины в Курске, считают наблюдатели. Это наступление началось 6 августа. С тех пор состоялось три таких обмена, в результате которых было освобождено 267 заключенных с каждой стороны. В отличие от этого, с января по 6 августа состоялось только три обмена, в результате которых было освобождено около 400 украинцев и 400 россиян. Украинские официальные лица заявляют, что наступление на Курск укрепило их переговорную позицию с Россией в обмене пленными после неоднократного отказа Кремля от украинских попыток договориться об обмене.

09:46 Украина сообщает о нападениях беспилотников и ракетУкраинские Воздушные силы сообщают, что Россия запустила 14 атак беспилотниками ночью, из которых 10 были нейтрализованы противовоздушной обороной. Также был перехвачен один управляемый ракетный снаряд. Было также сообщено, что Россия запустила две баллистические ракеты. Однако Воздушные силы не предоставили информации о судьбе этих ракет или о наличии жертв или ущерба, причиненного нападениями. Власти в Харьковской области также сообщают о пожарах из-за обстрелов Россией и повреждениях нескольких зданий в городе Харьков.

09:10 Расширение системы оплаты лицом в метро России вызывает озабоченность правозащитниковРасширение системы оплаты лицом в метро России вызывает озабоченность правозащитников. Система, известная как "Face Pay", используется в Москве уже три года и теперь вводится в шести городах, в том числе в Казани, где пассажиры теперь могут зарегистрироваться в системе. Для оплаты пассажиры смотрят в камеру на устройстве у турникета. Также планируется предложить этот метод во всех метро России в следующем году. Однако адвокат Андрей Федорков, который работает с запрещенной российской правозащитной организацией "Мемориал" для поддержки политических заключенных, предупреждает о "значительных" рисках. Он считает, что система может стать "еще одним мощным инструментом слежки и контроля над гражданами".

08:02 ВВС России сбили 29 беспилотников над несколькими регионамиПо данным Министерства обороны в Москве, российская противовоздушная оборона ночью сбила 29 беспилотников над несколькими регионами. Беспилотники были запущены с Украины, большинство из них были перехвачены над Брянской областью, граничащей с Украиной.

07:31 Стегнер защищает участие в антивоенной демонстрацииЭксперт по внешней политике СДП Германии Ральф Стегнер защищает свои намерения участвовать в демонстрации, на которой также выступит Сахра Wagenknecht, соосновательница Левой партии. Стегнер заявляет, что не сотрудничает ни с кем и представит свои взгляды как социал-демократ. Он признает, что другие выступающие разделяет взгляды, с которыми он не согласен, и некоторые призывы содержат содержание, которое он осуждает. "Пока фашисты, антисемиты и расисты исключены, я поддерживаю свободу слова". "Национальная демонстрация за мир" 3 октября в Берлине была организована инициативой "Никогда больше войны - сложите оружие". Инициатива призывает к переговорам для немедленного прекращения войн на Украине и в секторе Газа и к тому, чтобы никакого оружия не поставлялось на Украину, Израиль или другие страны. Инициатива также критикует правительство ФРГ, возглавляемое СДП, за его "безпрецедентное" вооружение. Критика в адрес демонстрации, например, прозвучала от заместителя председателя фракции СДП по внешней политике Михаэля Ротта: "То, что Россия и ХАМАС не осуждаются как агрессоры, - это позор". МEP FDP Марии-Агнес Страк-Циммерманн написала о запланированном участии Стегнера: "Так вы наносите ущерб своей партии и правительству".

07:03 Харьков снова под атакойХарьков снова под атакой, сообщают украинские власти. Губернатор города сообщает, что здание на территории больницы было повреждено, а в образовательном учреждении после ракетного обстрела начался пожар. О жертвах не сообщается. Харьков, один из самых часто атаковаемых городов, находится всего в 30 километрах от России.

06:29 Контрнаступление Украины в Курске, похоже, перебрасывает российские войскаКонтрнаступление Украины в Курске, похоже, заставляет российские войска перебрасывать свои подразделения, согласно Институту изучения войны. Наступление заставило российскую армию перебросить подразделения из Украины в Курскую область и направить сформированные недавно войска из России в Курск вместо фронта в Украине. Изначально в Курской области было размещено 11 000 российских солдат, но сейчас украинские военные оценки колеблются от 30 000 до 45 000 солдат.

Украина начала производство 155-мм артиллерийских снарядов, как сообщается в статье, опубликованной "Киевским независимым". Олександр Камышин, который ранее занимал пост министра стратегических индустрий и теперь является советником президента Владимира Зеленского, заявил, что производство вооружений удвоилось под его руководством и к концу года удвоится.

03:04 Помощник Байдена: Президент будет сосредоточен на поддержке Украины до конца срока

Президент США Джо Байден планирует сосредоточиться на укреплении позиции Украины в ее конфликте с Россией до конца своего срока, согласно его советнику по национальной безопасности Джейку Салливану. Во время выступления на конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве Салливан объяснил, что Байден хочет оставить Украину в самой сильной позиции для успеха в следующие четыре месяца.

01:43 Отчет: бывшие политики Великобритании призывают к поставкам дальнобойных ракет для Украины

Пять бывших министров обороны Великобритании и бывший премьер-министр Борис Джонсон якобы призвали лидера лейбористов Кира Стармера разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты на территории России без поддержки США. Газета "Санди Таймс" сообщает, что эти бывшие политики предупредили нынешнего премьер-министра о риске дальнейшей задержки, которая может укрепить позицию президента Путина.

00:52 Начальник разведки: Северная Корея является "главной" угрозой для УкраиныСеверная Корея является главной угрозой для Украины среди союзников России, считает начальник украинской разведки. "Из всех союзников России, Северная Корея - наша основная проблема", - сказал Кирилл Буданов на конференции Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве. Военная помощь Северной Кореи России, в том числе большие партии боеприпасов, "значительно эскалировала боевые действия", сказал он в ответ на вопрос о поддержке со стороны таких союзников России, как Иран и Китай. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерении укрепить связи с Россией после переговоров с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу в пятницу. Киев отслеживает поставки оружия из Пхеньяна в Москву и осознает их влияние на поле боя. "Есть прямая связь. Они поставляют огромные количества artillery, что вызывает беспокойство", - добавил Буданов. Узнайте больше здесь.

23:21 Украина: России могут грозить проблемы с набором военнослужащих с середины 2025 годаУкраина предупреждает, что России могут грозить проблемы с набором военнослужащих начиная со второй половины 2025 года. Летом 2025 года правительство России, скорее всего, будет вынуждено сделать выбор, считает начальник украинской разведки Кирилл Буданов на конференции в Киеве - либо объявить мобилизацию, либо снизить интенсивность боевых действий. Это может стать решающим моментом для России. Москва пока не комментировала это заявление.

22:20 Шольц: Российское нападение на Украину - "глупость"Канцлер Германии Олаф Шольц обвиняет президента России Владимира Путина в том, что он ставит на карту будущее России, атакуя Украину. "Конфликт также глуп со стороны России", - сказал он во время диалога с гражданами в Пренцлау, выступая как член немецкого парламента от СДПГ. Ради своих империалистических амбиций Путин отправляет сотни тысяч российских солдат на ранения и гибели, наносит ущерб экономическим отношениям России со многими странами мира и ослабляет экономику России. "А Украина будет иметь более сильную армию, чем раньше", - добавил Шольц. Германия продолжит оказывать военную поддержку Украине, чтобы предотвратить падение оккупированной страны и не допустить успеха грубого нарушения правил в Европе. "Путин наносит ущерб будущему России". Мирное решение возможно только в том случае, если Россия признает, что Украина не является вассальным государством.

22:01 Отчеты о колеблющихся победах в боях за КурскУкраинские войска расширяют свой контроль над территорией в наступлении на западный российский регион Курск, но также теряют позиции из-за контратак российских войск. По данным проукраинского военного канала Deep State, украинские подразделения захватили контроль над тремя новыми поселениями. Однако российские контратаки, якобы, оттесняют украинских солдат обратно в районе деревни Снагость. Карта Deep State показывает значительный прорыв в оборонительных линиях Украины. Эти данные еще не были независимо подтверждены. Ранее в августе украинские войска продвинулись в российский пограничный регион Курск, утверждая, что захватили около 1300 квадратных километров и примерно 100 поселений, в том числе город Судча. Эксперты считают более скромные территориальные приобретения. На этой неделе российская армия предприняла первую серьезную попытку вытеснить украинские войска.

21:41 США: Задержки с военной помощью Украине из-за "логистических" ограниченийЗадержки с военной помощью США Украине вызваны "логистическими проблемами",according to U.S. officials. "Это не вопрос политической воли", - сказал Джейк Салливан, советник по национальной безопасности Белого дома, на конференции Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве. "Это вопрос сложной и тонкой логистики по доставке этого материала на фронт", - объяснил Салливан. Несмотря на трудности, США должны "сделать больше и быть лучше" для Украины, признал Салливан. Президент США Джо Байден "определен" использовать оставшееся время своего пребывания на посту, чтобы "поставить Украину в наилучшее положение для успеха", сказал он. Байден и президент Украины Владимир Зеленский встретятся на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке позже в этом месяце, объявил Салливан.

20:57 Шольц: Планы судить саботажников газопровода "Северный поток" в ГерманииКанцлер Германии Олаф Шольц считает саботаж газопроводов "Северный поток" терактом. Он намерен привлечь виновных к ответственности в Германии. "Все службы безопасности и генеральный прокурор должны проводить расследования беспристрастно", - сказал Шольц во время беседы с гражданами в Пренцлау, Бранденбурге. "Мы ничего не будем скрывать. Если мы сможем их поймать, мы будем судить преступников в Германии", - добавил он. Шольц также опроверг обвинения в том, что немецкое правительство отказалось от российского природного газа. Он утверждает, что Россия сама перекрыла кран через газопровод "Северный поток 1". Рост цен, установление ценовых потолков и поиск альтернативных источников газа обошлись Германии в "более 100 миллиардов евро". Взрывы только произошли после того, как Россия уже прекратила поставки в Западную Европу через Балтийское море. В августе федеральная прокуратура выдвинула первое обвинение против гражданина Украины в связи с инцидентом с саботажем.

20:24 G7 осуждает поставки иранских ракет в РоссиюПоставки иранских ракет в Россию побудили ведущие демократии G7 осудить этот шаг. Несмотря на многочисленные международные призывы прекратить эти поставки, Иран продолжает поставлять оружие России, эскалируя военную поддержку Ирана России в ее вторжении на Украину, как указано в совместном заявлении Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также Высокого представителя ЕС. Россия использует иранское оружие для убийства украинских гражданских лиц и обстрела критической инфраструктуры. Недавно Великобритания и США сообщили, что Россия получила баллистические ракеты от Ирана. Правительство Ирана опровергает эти утверждения. "Иран должен немедленно прекратить всякую поддержку России в ее незаконной и необоснованной войне против Украины и прекратить поставки баллистических ракет, дронов и связанной с ними технологии, которые представляют непосредственную угрозу украинскому народу и международной безопасности", - говорится в заявлении, выпущенном в рамках presidency G7 Италии. "Мы остаемся твердыми в нашем решении удерживать Иран ответственным за его неприемлемую поддержку России в незаконной войне на Украине, что further подрывает глобальную безопасность". Германия, Франция и Великобритания уже ввели новые санкции против Ирана, и ЕС также рассматривает более жесткие меры. Читайте больше здесь.

19:41 Путин хвалит свободу прессы, несмотря на противоречияНесмотря на то, что он заключил своих критиков в тюрьму, президент России Владимир Путин подчеркивает важность свободы прессы и информации. "Защита принципов информационной достоверности является критически важной в ходе сложного процесса развития многополярности", - сказал Путин в видеообращении к участникам медиа-саммита стран БРИКС в Москве, отмечая 120-летие агентства новостей ТАСС. "Истинная свобода слова, выражение различных мнений, стимулирует поиск компромиссов и общих решений мировых проблем", - продолжает Путин. СМИ играют значительную роль в установлении справедливого мирового порядка, предоставляя людям "непредвзятый и правдивый взгляд на мир". Однако свобода прессы и СМИ не существуют в авторитарном режиме России. Независимые СМИ были запрещены и закрыты, а оппозиционные фигуры преследуются судебной системой. Агентство новостей ТАСС существует с 1904 года под разными названиями и титулами. Сегодня оно является крупнейшим новостным агентством в стране и служит голосом правительства.

19:20 Шольц остается твердым в отношении запрета на поставку ракет "Тaurus"Канцлер Олаф Шольц исключил возможность поставок дальнобойных высокоточных оружий Украине в будущем, даже если партнеры по альянсу примут другие решения. Во время диалога с гражданами в Пренцлау, Бранденбург, он подтвердил свою позицию по поводу отказа от поставок ракет "Тaurus", способных достичь Москвы из Украины (примерно 500 километров), из-за риска "серьезной эскалации". "Я сказал нет этому. И это также относится к другим оружиям с дальнобойностью, если бы мы их предоставили", - сказал Шольц. "Это остается в силе. (.) Даже если другие страны сделают другие решения" (см. также запись от 17:24). Наиболее дальнобойное оружие, которое Германия поставила Украине, - это пусковая установка "Mars II", способная поражать цели на расстоянии 84 километров.

План, обсуждаемый Стармером и Меллони, потенциально может эскалатировать ситуацию еще больше, учитывая, что он предусматривает возможность использования Украиной ракет с увеличенной дальностью на территории России в ответ на нападение на Украину.

Украина выразила обеспокоенность по поводу отсутствия оружия, поставляемого ее союзниками, в частности США, которые замедлили процесс поставок и оставили Украину без ресурсов для полной оснастки своих войск.

