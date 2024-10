В 20:34 Украина объявляет о уничтожении российского бомбардировщика, предоставляя изображения, показывающие остатки.

19:54 Эксперт: "Украина вряд ли обгонит Россию по численности войск" Чтобы получить преимущество на поле боя над Россией, Украина должна прибегнуть к "нестандартным" стратегиям, считает Дмитрий Шмайло, сооснователь и исполнительный директор киевского think-tank "Украинский центр безопасности и сотрудничества". Это включает в себя удары на дальние расстояния. Используя такую артиллерию и ракетные удары, Украина смогла разрушить российскую логистику и базы в течение месяцев во время контрнаступления осенью 2022 года, вытеснив российские войска из некоторых районов Херсонской и Харьковской областей. "Вряд ли Украина сможет соперничать с Россией в плане численности войск", - считает Шмайло. Поэтому основное внимание должно быть уделено подрыву линий снабжения противника и ударам по "ядру военной промышленности". В настоящее время Украина использует свои местные разработанные дроны для бомбардировки целей глубоко на территории России, более чем в 1000 километрах от границы. По словам президента Украины Владимира Зеленского, это демонстрирует способность Украины наносить удары по территории России; однако западное оружие с увеличенным радиусом действия могло бы нанести значительный ущерб. Западный альянс колеблется в вопросе о разрешении использования такого оружия из-за опасений эскалации конфликта. По словам Шмайло, его развертывание могло бы оказать значительное влияние на линию фронта в пользу Украины в течение нескольких месяцев.

19:20 Рёттген: "Решение будет политическим, но требует военной основы" Эксперт по внешней политике ХДС Рёттген снижает ожидания быстрого мира. "Дипломатия имеет шанс снова только тогда, когда Путин признает, что ничего не добьется войной", - говорит Рёттген "Шпигелю". "Запад делает слишком мало, чтобы способствовать этому пониманию", - обвиняет он. "Решение будет политическим. Но оно требует военной основы: не возврат всех украинских территорий, а то, что Украина получает военное преимущество, пока Путин не поймет: больше ничего не добьешься войной". Для этого Украина нуждается в постоянной и эффективной поддержке.

18:36 Украина: более полумиллиона взрывных устройств обезврежены С начала полномасштабного вторжения российских войск украинские саперные команды обнаружили и нейтрализовали более 533 200 взрывных устройств, сообщает отчет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Они расчистили от мин 148 858 гектаров земли и 4 018 авиационных бомб. За последние 24 часа государственные службы по чрезвычайным ситуациям ответили на 173 вызова и нейтрализовали и утилизировали 293 взрывных устройства, в том числе две авиационные бомбы. Наиболее пострадавшими районами были Харьков (35 815 раз), Херсон (16 560 раз), Донецк (14 826 раз), Киев (11 393 раз), Николаев (9 360 раз), Чернигов (6 948 раз) и Сумская область (4 425 раз). Украина является самой заминированной страной в мире. Специалисты Министерства обороны Украины расчистили от мин 30 000 квадратных километров в течение последних двух лет - площадь, эквивалентная Бельгии или Молдове. С 2022 года около 174 000 квадратных километров украинской территории загрязнено взрывчатыми веществами.

17:54 Столтенберг: Украина могла бы присоединиться к альянсу, несмотря на российскую оккупацию Пока правило такое: Украина может присоединиться к НАТО в долгосрочной перспективе, но только после окончания войны с Россией. Украина хочет контролировать всю свою территорию для этого. Теперь бывший генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг предлагает путь для Киева к более раннему присоединению. "Территория Украины, считающаяся территорией НАТО, не обязательно должна быть международно признанной границей". "Нужна линия, которая запускает статью 5, и Украина должна контролировать всю территорию до этой границы". Статья 5 - это статья о коллективной обороне, в которой другие государства обязаны militärisch defend member states. Западная Германия считала Восточную Германию частью большей Германии, сказал Столтенберг. "Но НАТО защищала только Западную Германию". И США предоставляют гарантии безопасности Японии, не для российских Курильских островов, которые Япония считает своей территорией. Украина подала заявку на членство в НАТО в 2022 году. В настоящее время примерно пятая часть территории Украины находится под российским контролем.

17:19 Рёттген критикует "риторику страха" Шольца Эксперт по внешней политике ХДС Норберт Рёттген обвиняет федерального канцлера Олафа Шольца в ослаблении желания общества продолжать поставлять оружие Украине. "Риторика страха" Шольца виновата, сказал Рёттген "Шпигелю" в интервью. "Шольц последовательно отвергает меры по оказанию помощи, представляя украинскую самооборону как эскалацию, а не российское нападение". Неприемлемо, чтобы канцлер принял риторику воина и передал ее немцам с авторитетом канцлера, критикует Рёттген. "Канцлер не должен руководствоваться страхом. Он не должен основывать свои политические действия на страхе".

16:44 Украина ожидает скорого российского наступления на крупный город ЗапорожьеВоенные лидеры Украины подозревают, что российские войска планируют скорое наступление на значительный город Запорожье. Как заявил представитель региональных военных Владислав Волoshin, главной целью этого наступления является нарушение поставок в восточные сектора обороны вокруг Донбасса. "Ситуация здесь сложная, как показывает продолжающаяся "контрабатарейная война", обстрелы наших позиций и атаки на наши линии", - объясняет Волoshин. Контрабатарейная война - это целевые артиллерийские удары по идентифицированным вражеским артиллерийским позициям. Кроме того, на этом фронтовом участке южнее Запорожья происходят интенсивные воздушные и ракетные атаки: "Ситуация здесь довольно хаотичная". В Запорожской области российские войска захватили южную часть, в том числе Южнозапорожскую атомную электростанцию, но не сам город.

16:17 Пока не подтверждено: Россия сбила свой передовой стелс-дроунПо данным различных пророссийских и проукраинских Telegram-каналов, российские войска якобы потеряли передовой стелс-дроун в украинском воздушном пространстве. Беспилотный боевой самолет типа С-70 "Охотник" якобы разбился в Донецкой области, как заявил анонимный член украинских ВВС. Перед тем, как быть сбитым friendly fire, чтобы предотвратить захват, С-70 сбрасывал кластерные бомбы на украинские позиции. Этот передовой дрон способен нести до 2000 килограммов вооружения и, как сообщается в российских СМИ, начнет массовое производство позже в этом году.

15:44 Отчет: более половины российских артиллерийских боеприпасов поставляются из Северной КореиПо данным газеты "The Times", цитируя западные разведывательные службы, половина всех артиллерийских снарядов, используемых Россией на Украине, поставляется из Северной Кореи. Пхеньян якобы поставляет Москве около 3 миллионов снарядов в год, при этом высока вероятность того, что часть боеприпасов окажется бракованной. Несмотря на это, эти поставленные боеприпасы существенно способствовали продвижению России на востоке Украины, в частности, недавнему захвату Вугледара в Донецкой области. По мере истощения запасов боеприпасов России из-за интенсивного использования на Украине Северная Корея стала главным внешним поставщиком оружия для России. В августе южнокорейское новостное агентство Yonhap сообщало, что Северная Корея получила технологии от России в обмен на артиллерийские боеприпасы, что может помочь Северной Корее в развертывании разведывательных спутников, а также танков и самолетов. В июне две страны подписали военное соглашение.

15:16 Россия использует неопознанные дроны против УкраиныПомимо дронов типа Shahed, российская армия все чаще использует неопознанные модели дронов против Украины, заявил бывший спикер Воздушных сил Юрий Иhnat в интервью "Киевскому независимому". Иhnat не уточнил тип этих дронов. Россия усилила свои атаки дронами в последние недели, ежедневно атакуя украинские города и села в сентябре, впервые с начала полномасштабного вторжения. Эта тенденция сохраняется и в октябре.

14:51 Кара-Мурза и жена получили престижную премию за права человекаРоссийский критик Кремля Владимир Кара-Мурза и его жена Евгения получили премию за права человека фонда Бруно-Крайского в Вене. Пара выступает за освобождение других заключенных в России, в том числе члена совета депутатов Московского района Алексея Горинова и сибирского журналиста Марии Пономаревой, чья жизнь зависит от этого освобождения. Оба были осуждены за критику вторжения России на Украину и приговорены к длительным срокам заключения. Владимир Кара-Мурза himself ранее провел значительное время в российской тюрьме и был освобожден в августе в рамках обмена заключенными. Кара-Мурзы призывают к более активному вмешательству западных политиков: "Когда есть настоящая борьба между добром и злом, диктаторы объединяются и угрожают существованию демократии во всем мире, нельзя оставаться нейтральным", - говорит Евгения Кара-Мурза.

14:23 Озабоченность дальнобойными ракетами? Россия якобы перемещает людей и техникуГруппа партизан "Атеш", действующая в оккупированных Россией районах Украины, сообщает о перемещении военной техники и персонала в безопасные места в Мариуполе. "Из-за потенциальной угрозы дальнобойными ракетами от украинской армии российские военные командиры серьезно обеспокоены безопасностью своих войск и вынуждены менять свои позиции", - заявляет группа. Они стремятся выявить маршруты движения и передать эту информацию украинской армии.

13:45 "Огромные усилия" - Украина стремится вернуть газовые платформыГосударственная пограничная служба Украины опубликовала видео операции с военной разведкой для возвращения газовых платформ в Черном море возле Змеиного острова. "С огромными усилиями мы захватили и восстановили контроль над некоторыми из этих стратегически важных объектов, которые служат нашими морскими крепостями. Если мы удержим их, мы сможем контролировать значительную часть водной поверхности и укрепить нашу оборону", - гласит надпись.

13:18 Российские прокуроры требуют семь лет для 72-летнего американцаРоссийские прокуроры потребовали семь лет тюрьмы для 72-летнего американца за его участие в обороне Украины против войны России. Он должен отбывать наказание в исправительном учреждении для особо опасных преступников, сообщает российское новостное агентство Интерфакс, ссылаясь на ходатайство прокуратуры. В ходатайстве учитываются возраст и признание подсудимого как смягчающие обстоятельства. Процесс проходит за закрытыми дверями. Сообщается, что американец, родом из Мичигана, проживал в Украине с 2014 года. После вторжения России в страну он присоединился к батальону территориальной обороны в восточном украинском городе Изюме. Город, расположенный в Харьковской области, позднее был захвачен российскими войсками. Американца арестовали в апреле 2022 года во время боев.

12:50 Популярный российский пропагандистский канал удален с платформы XОдин из самых известных российских пропагандистских каналов, известный как Rybar, больше не доступен на платформе X. С более чем 1,3 миллиона подписчиков канал объявил в Telegram, что был заблокирован, и выразил недовольство Элоном Маском. Причины удаления остаются загадкой. Rybar позиционирует себя как "самый часто цитируемый российский канал Telegram в иностранных СМИ" и специализируется на военном анализе, информационной войне и визуальной пропаганде.

12:03 Неподтвержденные сообщения о сбитом российском боевом самолетеВ социальных сетях циркулируют сообщения о возможном сбитом российском боевом самолете, в том числе от восточноевропейского outlets Nexta. Однако официального подтверждения пока нет. Якобы самолет был сбит над Костянтынивкой. Украинский журналист Илья Пономаренко предположил, что это могло быть случаем friendly fire.

11:44 ТАСС сообщает о захвате российскими войсками села на востоке УкраиныРоссийские войска, как сообщается, захватили село Шеланне Друге на востоке Украины, согласно сообщениям министерства обороны России и государственного новостного агентства ТАСС. Село находится в Донецкой области, частично контролируемой Россией. Как и в случае с другими сообщениями о боевых действиях, трудно независимо подтвердить такие случаи.

11:32 Мерц предлагает группу контактов для поствоенного порядкаКандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц предложил сотрудничество между Германией, Францией, Великобританией и Польшей для разработки предложений по европейскому поствоенному порядку после конфликта в Украине. "Две неотъемлемые условия для сотрудничества и разработки предложений: предложения никогда не должны представляться только Германией, а всегда совместно с этими европейскими партнерами. Также не должно создаваться впечатления, что политическая карта Европы перерисовывается над головами восточно- и центральноевропейских государств, в частности Украины", - написал Мерц в новостной рассылке.

11:15 Украина излагает стратегию для предстоящей встречи в РамштайнеПрезидент Зеленский представит свой "план победы" на 25-й встрече в Рамштайне, которая впервые состоится на уровне глав государств и правительств на следующей неделе. План будет включать конкретные, осуществимые шаги на пути к мирному разрешению конфликта. Представление следует за изображениями современного оружия, такого как истребители, танки и артиллерия, а также видеозаписями якобы разрушенных российских складов боеприпасов, которые могут ограничить способность России поддерживать свою агрессию.

10:42 Китайские компании расширяются в России в ущерб экономической суверенитетуБывший президент Национального банка Украины Кирилл Шевченко указал на цифры, показывающие, что китайские компании все больше берут под контроль российскую экономику. В этом году 34% newly registered companies являются китайскими, по сравнению с 13% в 2021 году. Ежемесячные регистрации выросли до 200, с оптовой торговлей, составляющей 26% оборота. "Доминирование компаний в ключевых секторах, таких как продажа автомобилей, подрывает экономическую суверенность России", - заявляет Шевченко.

here.

10:08 Призыв к большей дипломатической активности вызывает возмущениеНемецкий политик Антон Хофреитер раскритиковал призыв министр-президентов Саксонии и Бранденбурга Михаила Кречмера и Диетмара Вайдке, а также председателя ХДС Тюрингии Марио Войта к большей дипломатической активности в конфликте в Украине как "неразумный во многих отношениях". Хофреитер утверждает, что "это ослабляет поддержку Украины – по крайней мере, в общественном восприятии – и побуждает Путина продолжать войну". Критики заявляют, что политики пытаются умиротворить BSW, чтобы сформировать коалиции в трех восточногерманских землях. Кречмер, Вайдке и Войт предложили перемирие в Украине и призвали федеральное правительство заставить Россию сесть за стол переговоров в гостевой статье для FAZ. Российская сторона неоднократно требовала условий, которые являются диктатом для Украины, и настаивала на достижении всех военных целей.

09:31 Член Левой партии сожалеет о участии в "мирной демонстрации" в БерлинеРоссийское вторжение в Украину, повлекшее за собой десятки тысяч жертв, раскололо некоторые левые политические круги. Некоторые приуменьшают или даже отрицают вину России, в то время как другие считают приемлемым подчинение Украины российским агрессорам. Член Левой партии Макс С. из Саксонии-Анхальт выразил сожаление по поводу участия в недавней "мирной демонстрации" в Берлине в посте в Facebook. Он осудил свист и неодобрение, с которыми встретил спикера СДПГ Ральфа Шtegner, говорившего об агрессивной войне, и был шокирован "воинственными" призывами членов BSW. "Украина имеет право на самооборону", - заявляет он. "Индивидуумы, которые называют агрессора, не должны осуждаться в 'мирном движении'". Он объявил, что не будет участвовать в другой "мирной демонстрации".

08:49 Бывший генсек НАТО признает неадекватную военную поддержку УкраиныБывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признает, что Украина не была адекватно вооружена. В интервью "Файненшл Таймс" он признает, "Я думаю, очевидно, что мы должны были предоставить им больше оружия до вторжения и должны были поставлять им более продвинутые виды оружия после него. Я беру на себя ответственность за свою часть в этом". Он также раскрывает, что перед российским вторжением в феврале 2022 года велась значительная дискуссия о том, следует ли вооружать Киев. Большинство союзников были против этого в то время - "они боялись последствий".

08:07 Украинские дроны атаковали российский регион ВоронежКак сообщил губернатор Александр Гусев Воронежской области, ночью произошли украинские drone-атаки. Целию стали несколько предприятий, предположительно, производящих гражданскую продукцию. Есть один пострадавший и начался пожар, сообщил Гусев. Пожары также видны на неверенных видеороликах в социальных сетях. Российские власти обычно преуменьшают влияние украинских атак.

здесь.07:31 Министерство обороны России опубликовало странное видео обучения против дроновМинистерство обороны России опубликовало видео, на котором показано, как российские солдаты учатся уворачиваться от атак дронов. Дроны представляют собой серьезную угрозу на поле боя. Самый эффективный способ противодействовать им - использовать электронные помехи. Если помехи недоступны или неэффективны, методов защиты немного. Сбивать дрон из стрелкового оружия сложно, наиболее подходящими являются ружья. На российском видео показано, как солдат уворачивается от атаки, катаясь по земле с бревном. Другой солдат бросает свое ружье вверх и бьет дрон им. Подобные сцены есть во многих видеороликах с фронта, где дроны, как правило, взрываются.

06:45 Специалист по OSINT раскрыл колоссальные потери российских войск в ПокровскеДанные, предоставленные экспертом по OSINT из проекта Oryx, отражают жестокую войну Кремля, включающую массовые принудительные штурмовые атаки. По данным этих данных, войска Кремля терпят катастрофические потери в эпицентре нынешней войны - в направлении Покровска - намного превосходящие потери Украины. За прошедший год было уничтожено, брошено, повреждено и захвачено 539 танков с российской стороны и 92 с украинской. В военной терминологии, атакующим требуется тройное превосходство, чтобы успешно сражаться с защитниками. Несмотря на бронетранспортеры, разница значительна: 1020 против 138. Бывший морской пехотинец США Роб Ли из Института исследований внешней политики описывает эти потери как "непреcedentedно высокие". Эксперты по OSINT обычно собирают свои данные из свободно доступных онлайн-изображений и видеоматериалов. Таким образом, реальные потери, скорее всего, еще выше.

06:06 Посол Салусный выступает против снижения возраста призываБывший военный командир Украины и нынешний посол Великобритании Валерий Салусный считает, что Украина не должна снижать возраст призыва. Он считает, что возрастная группа 18-25 лет - будущее Украины, и возраст призыва должен быть снижен только в крайнем случае, согласно агентству новостей UNIAN, ссылаясь на Bukvy. "Возрастную группу 18-25 лет нужно защищать как можно больше. Вот почему я всегда выступал против мобилизации, не применяющейся к людям моложе 25 лет, когда я был командиром, потому что нам нужна Украина в 20 и 30 годах", - заявил Салусный. В Украине звучат голоса, выступающие за снижение возраста призыва для призыва большего числа солдат.

05:29 Вторая попытка: Украинский добровольческий легион будет создан в ПольшеЗаместитель министра обороны Павел Залеский заявил в пятницу, что украинское консульство в Люблине начало набор украинских добровольцев, живущих в Польше, для обучения польскими вооруженными силами. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш упомянул, что Польша была готова начать обучение в сентябре, но начало было отложено из-за недостатка добровольцев: "В то время не хватало добровольцев. Как я знаю, Украина сейчас начала шаги по распространению информации, набору и продвижению этого процесса, что означает, что мы можем ожидать результатов", - сказал Косиняк-Камыш местному новостному сайту Wnp.pl. Легион был представлен в июле как добровольческая военная единица, состоящая из украинских мужчин, живущих в Польше и обучаемых польскими вооруженными силами.

04:00 Бывший глава НАТО сожалеет о задержке поставок оружия УкраинеВ интервью "Financial Times" бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что задержка поставок оружия Украине во время его пребывания на посту главы альянса является его самым большим сожалением. Это могло бы существенно укрепить оборону Украины. "Если бы была одна вещь, которую я больше всего сожалею и которую я теперь вижу гораздо более ясно, так это то, что мы должны были предоставить Украине гораздо больше военной поддержки гораздо раньше", - признался Столтенберг. "Поставка летального оружия была спорным вопросом. Большинство союзников были против этого до invasions... они боялись последствий. Я доволен поддержкой, которую мы оказали, но это было бы большим преимуществом, если бы мы начали раньше. Это могло бы предотвратить invasion или хотя бы сделать его гораздо более сложным для них", - добавил Столтенберг.

01:59Massive casualties for Russian elite units in Wuhledar clashesAs reported by BBC News on Friday, Russian elite troops have endured four times as many casualties in the year-long conflict near Wuhledar in the Donetsk region as they did in the ten-year spell of the Second Chechen War. The Ukrainian forces declared their retreat from the crucial settlement in the Donetsk region on Wednesday following Russian troops' conquest of the city's outskirts and penetration into Wuhledar itself. The Russian military's 155th and 40th elite brigades, famously known as the "Black Berets," took part in the city's siege. The BBC disclosed that at least 211 marines from the 155th Brigade perished, with 42 still missing, far surpassing the unit's casualties during the protracted Second Chechen War (1999-2009). BBC reporters also confirmed the deaths of 72 soldiers from the 40th Brigade.

23:30 В Белоруссии оппозиционные фигуры получили сроки за диверсии - до 25 лет заключенияБелорусский суд приговорил двенадцать оппозиционных активистов к срокам заключения от 2 до 25 лет за якобы причастность к диверсии на российском военном самолете в феврале 2023 года. Суд в Минске признал виновными двенадцать подсудимых в участии в "террористическом акте", как утверждает обвинение. Только пятеро из осужденных находятся физически в Белоруссии; остальные были судимы заочно. Среди тех, кто был осужден за границей, находится предполагаемый организатор инцидента Николай Швец, приговоренный к 25 годам заключения. Он бежал из Белоруссии летом в рамках обмена пленными с Украиной. В феврале 2023 года проукраинские активисты заявили о разрушении российского военного самолета на аэродроме Мачулищи возле Минска. Самолетом была разведывательная машина А-50.

21:56 Минобороны России планирует набрать 225 000 контрактников за три годаМинистерство обороны России, как сообщает независимое российское онлайн-издание "Важные истории", планирует набрать как минимум 225 000 контрактников в течение следующих трех лет. Об этом свидетельствует проект бюджета на 2025-2027 годы. Ежегодно выделяется около $335 млн на разовые выплаты при подписании контракта.

21:07 На территории Румынии найдены обломки российского дронаЧлен НАТО Румыния обнаружила фрагменты российского дрона на своей территории. Министерство обороны объявило о находке обломков дрона возле канала Литовка, вблизи украинской границы. Министерство расследует инцидент. Неделю назад произошел инцидент с российским дроном. Дрон, возможно, ненадолго нарушил воздушное пространство Румынии, сообщило министерство. Дрон, возможно, участвовал в нападении на южный украинский город Измаил. Город расположен на Дунае, по которому находится Румыния.

21:00 Джонсон: Если бы Трамп был президентом, Путин не вторгся бы на УкраинуБывший британский премьер-министр Борис Джонсон считает, что Россия не вторглась на Украину, пока Дональд Трамп был президентом США, не случайно. "Одна из сильных сторон Трампа - его непредсказуемость", - сказал Джонсон "Теллиграф". Он предлагает, что Россия не вторглась бы на Украину, если бы Трамп был президентом. "С точки зрения Кремля, было настоящее опасение, что Трамп может воспринять нападение на европейскую страну как оскорбление для Америки и мирового порядка, что может побудить его принять решительные меры". По словам "Теллиграфа", Джонсон считает, что непредсказуемость Трампа сама по себе была бы достаточно серьезной, чтобы удержать Владимира Путина от риска войны с суверенной страной.

20:02 Мэр:Russians are just 7 kilometers from PokrovskРоссийские войска, как сообщает мэр Сергей Добряк на украинском телевидении, продвигаются к Покровску, теперь всего в 7 километрах от города. Ранее они находились примерно в 10 километрах. Мэр сообщает о бомбардировках, с двумя атаками на центр города за предыдущий день. Он сообщает, что 80% критической инфраструктуры города повреждено или уничтожено. "Враг оставляет нас без электричества, воды и газа. Это 'подготовка' к зиме". Он оценивает, что более 13 000 человек остаются в Покровске, в том числе почти 100 детей, которые не эвакуировались. До войны население города составляло 60 000 человек.

Вы можете ознакомиться со всеми предыдущими событиями здесь.

Несмотря на маловероятную способность Украины превзойти Россию в количестве войск, использование нетрадиционных стратегий, таких как удары с большого расстояния, может принести значительную пользу. Например, использование Украиной беспилотных летательных аппаратов с большим радиусом действия для целевого поражения территории России оказалось эффективным и может быть усилено западным оружием с увеличенным радиусом действия.

В то время как Украина использует местные решения для препятствования поставкам противника и ударов по "сердцу военного-промышленного комплекса", западные союзники колеблются в вопросе разрешения использования такого оружия из-за опасений эскалации конфликта. Однако, по словам Шмальо, их развертывание могло бы оказать значительное влияние на передовые позиции в пользу Украины в течение нескольких месяцев.

here.

Читайте также: