В 2:56 утра, три сотрудника СМИ задержаны во время празднования в России в честь аннексии украинских территорий

01:34 Украина выражает недовольство поддержкой Швейцарией мирного плана

Украина выразила недовольство поддержкой Швейцарией мирного плана, предложенного Китаем и Бразилией, направленного на прекращение российско-украинского конфликта. "Любые предложения, которые не базируются на Уставе ООН и не гарантируют полного восстановления территориальной целостности Украины, неприемлемы", - заявило Министерство иностранных дел в Киеве. Они считают эти "мирные предложения" в основном уловкой для диалога. Украинцы также разочарованы отсутствием своего участия в переговорах. На прошлой неделе Швейцария приняла участие в качестве наблюдателя в встрече, проведенной Бразилией и Китаем на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Сообщается, что на встрече был представлен шестиэтапный план прекращения войны, начавшийся в 2022 году. Главным компонентом плана является перемирие на действующем фронте, подобное модели перемирия в Корейской войне.

00:11 Украинская мать и дети вернулись из оккупированной территории

Согласно украинским данным, им удалось вернуть троих украинских детей и их мать из подконтрольной России территории. Они проживали под российским контролем в Донецкой области в течение года, согласно украинскому уполномоченному по правам человека, Дмитру Лубинцу. Он сообщил, что оккупанты угрожали изъять детей у матери. Дети получали образование по российским стандартам в оккупированном регионе. Различные организации, такие как Карitas Ukraine, сыграли ключевую роль в процессе репатриации, согласно украинским властям. Сообщается, что с начала войны незаконно перемещено в Россию около 20 000 детей, и лишь несколько сотен вернулись домой.

22:17 Зеленский описывает "крайне сложную" ситуацию на фронте

С точки зрения Зеленского, ситуация на фронте крайне сложная. Он описал ситуацию как "крайне сложную" после встречи с высшим военным командованием. Это относится ко всем сегментам фронта, а также к текущим и будущим возможностям украинской армии. Военным нужно делать все, что они могут. "Все, что можно сделать этой осенью, все, что мы можем достичь, должно быть достигнуто".

21:48 Трамп о своих прежних заявлениях о прекращении войны: "Никто не обратил на это внимания"

Во время своей президентской кампании Трамп неоднократно заявлял, что если бы он был переизбран, то смог бы завершить войну в Украине в течение дня. Однако он не раскрыл свою стратегию для достижения этого в недавних интервью. Журналист "Washington Post" теперь спрашивает Трампа об earlier statement и поддерживает ли он его по-прежнему. В июле 2023 года Трамп сказал на Fox News, что он сказал бы президенту Путину, что если он не согласится на мирное соглашение, то США окажут больше поддержки Украине, чем когда-либо прежде. Когда его спросили об этом, Трамп теперь говорит: "Я сказал это, так что я могу сказать это. Но я сказал это, и никто не обратил на это внимания. Они не делают этого, потому что это имеет слишком много смысла".

20:56 Эксперт о плане победы Зеленского: "Сценарий переговоров не улучшился для Украины" Украина неоднократно требует освобождения западного оружия, представляя план победы в Вашингтоне. В интервью ntv отставной colonel Вольфганг Рихтер, среди прочего, объясняет, почему очевидно, что Украина не может достичь "полной победы над Россией".

20:13 Украина отвергает швейцарскую поддержку мирного плана Украина недовольна Швейцарией за поддержку мирного плана, предложенного Китаем и Бразилией. "Любые инициативы, которые не содержат ясного ссылочного материала на Устав ООН и не гарантируют полного восстановления территориальной целостности Украины, неприемлемы", - пишет украинское министерство иностранных дел. Ядро плана, как сообщается, является перемирие на действующем фронте. США и их европейские союзники отвергают план, поскольку он не содержит ссылки на Устав ООН и территориальную целостность Украины. Представитель швейцарского министерства иностранных дел заявляет, что они указали на отсутствие ссылки, но все же считают его инициативой, стремящейся к перемирию и политическому решению конфликта, что является осуществимым альтернативой, поскольку Россия и Украина на Генеральной Ассамблее ООН произносят только враждебные речи.

19:43 Гаага оценивает расследование против руководства Лукашенко Литовский член ЕС и НАТО Литва просит Международный уголовный суд расследовать руководство Белоруссии за преступления против человечности. Авторитарный режим, возглавляемый президентом Лукашенко, якобы организовал насильственные депортации и преследования, в результате чего сотни тысяч белорусов были насильно перемещены и проживают в Литве или в других странах ЕС. Подозреваемые преступления имели место с апреля 2020 года и продолжаются до сих пор. Лукашенко, близкий союзник президента Путина, уже находится под следствием за принудительное перемещение украинских детей в Россию.

19:08 Россия снова существенно увеличивает военный бюджет Россия планирует существенно увеличить свой военный бюджет для дальнейшего финансирования войны. Согласно проекту бюджета на 2025 год, опубликованному на веб-сайте российского парламента, расходы на оборону должны вырасти примерно на 30% до почти 130 миллиардов евро. Кроме того, выделяются средства на внутреннюю безопасность и засекреченные бюджетные статьи, связанные с войной в Украине. В целом, расходы на оборону и внутреннюю безопасность составляют около 40% общего бюджета. Проект должен быть утвержден парламентом и подписан президентом Путиным. В 2024 году военные расходы уже выросли на 70% по сравнению с предыдущим годом. В отличие от этого, Украина планирует выделить около 60% своего бюджета на оборону и безопасность в следующем году, с бюджетом обороны около 48 миллиардов евро, что составляет лишь треть от России.

18:23 США и Канада перехватили неопознанные российские самолеты возле АляскиНород (North American Aerospace Defense Command) США и Канады сообщил об инциденте с неопознанными российскими военными самолетами в зоне идентификации воздушного движения (ADIZ) над Аляской в прошлый понедельник. Эта зона требует от самолетов объявлять свою принадлежность, но отличается от воздушного пространства страны. По словам генерала Грегори Гиллота из Норода, американские самолеты сопровождали российские, и один из них вел себя неспрофессионально, что могло угрожать безопасности всех участников. В конце июля Нород также зафиксировал российские и китайские самолеты в зоне ADIZ над Аляской, при этом они оставались в международном воздушном пространстве.

17:43 Шольц: программы для беженцев показали первые успехиТак называемая программа "Рабочая сила", созданная для помощи беженцам, которые хотят остаться в новой стране и найти работу быстрее, показала первые успехи, по словам канцлера Шольца. В июле 266 000 украинских граждан работали в Германии, что на 71 000 больше, чем в прошлом году. Кроме того, 704 000 человек из основных стран происхождения беженцев были трудоустроены, что также на 71 000 больше. Шольц частично приписывает этот рост программе "Рабочая сила", которая была введена около года назад и направлена на усиление поддержки со стороны центров занятости.

17:06 Путин обозначил ключевые задачи для "Новой России"В видеосообщении глава Кремля Путин обрисовал основные задачи для властей в оккупированных Россией территориях Украины: "Основная задача для всех нас - создать условия для развития этих территорий и гарантировать безопасность людей. Это задача номер один. Но мы не откладываем решение экономических и социальных проблем. Мы займемся ими сейчас", - сказал Путин государственному информационному агентству ТАСС. Два года назад Москва объявила аннексию четырех регионов Украины, называя их "Новой Россией". Однако Москва контролирует лишь части этих регионов.

16:37 Кара-Мурза: в России больше политических заключенных, чем в советские временаОппозиционный деятель Владимир Кара-Мурза утверждает, что в России сейчас больше политических заключенных, чем в конце советской эпохи. "В путинской России более 1300 известных политических заключенных, что превышает число в последние годы всего Советского Союза", - сказал Кара-Мурза перед Европарламентом в Страсбурге. Он назвал это "пропагандистской ложью Путина", что все русские поддерживают его режим и его войну, и призвал к действиям для освобождения заключенных диссидентов. Российские власти арестовали кремлевского критика в апреле 2022 года после того, как он обвинил Россию в "военных преступлениях" против Украины. В апреле 2023 года он был приговорен к 25 годам лишения свободы. Он был выпущен в начале августа в рамках обмена пленными.

16:15 Россия усиливает ночные атакиС ночными дроновыми атаками прошлой ночи это уже 33 подряд ночи, когда Россия обстреливает Украину дронами и ракетами - самый длительный период за всю историю. По данным украинских ВВС, взрывы и стрельба из пулеметов были слышны всю ночь в Киеве. ПВО отражала атаку дронов в течение примерно пяти часов. Жертв нет.

15:41 Вопрос о применении ядерного оружия: Кремль меняет позицию сноваКремль меняет свою позицию относительно возможного применения ядерного оружия после пересмотра российской ядерной доктрины, вызвавшей резонанс. Пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что конфликт в украинской войне не должен постоянно ассоциироваться с ядерной реакцией России. После не подтвержденных военными сообщений в воскресенье, российская ПВО якобы сбила 125 украинских дронов. Песков теперь комментирует вопрос, не является ли это массовой воздушной атакой, на которую Россия могла бы ответить ядерным оружием в соответствии с новой доктриной. "Важные решения приняты, они будут задокументированы соответствующим образом. Но военная спецоперация продолжается без постоянных связей". На прошлой неделе президент Путин заявил о расширенных правилах возможного применения ядерного оружия в угрожающем тоне. Согласно этому, Россия могла бы расценить воздушные атаки на свою территорию как existential threat или атаки со стороны неядерной страны, но поддерживаемой ядерными державами.

15:15 Баerbock: российская дезинформация нацелена на молодежь в особенностиМинистр иностранных дел Германии Аннелена Баerbock выражает серьезную озабоченность в связи с дезинформацией и попытками вмешательства в выборы, особенно со стороны России. "Влияние кампаний дезинформации велико", - говорит Баerbock на Конгрессе Зеленых в Берлине. Существует "систематическая система", направленная на молодых избирателей. Женщины особенно уязвимы для ненависти и фейковых новостей. Политик-зеленый также упоминает алгоритмы в некоторых социальных сетях, которые намеренно усиливают ненависть и призывы к насилию. "Если мы не получим контроль над этим, мы будем беззащитны перед этими фейковыми новостями", - предупреждает она.

15:01 Россия увеличивает бюджет, молчит о военном финансированииПравительство России представляет свой проект бюджета на 2025 год российскому парламенту. Согласно ему, федеральные расходы в следующем году составят около 400 миллиардов евро - почти на двенадцать процентов больше, чем в 2024 году. Никаких подробностей о расходах в секторе обороны не приводится. Министерство финансов лишь заявляет, что "существенные средства" будут выделены "на оснащение вооруженных сил необходимым оружием и военной техникой, на компенсационные выплаты и на поддержку компаний в военной промышленности".

14:24 Российский суд приговорил человека к пожизненному заключению за нападение на националистаСуд вынес приговор обвиняемому в деле об нападении на российского националистического писателя Сахара Прилепина. Личность происходит из Донецкой области на востоке Украины и, как сообщается в СМИ, ранее сражалась на стороне сепаратистов, поддерживаемых Россией. Прилепин является решительным сторонником военного вмешательства России в Украину и получил ранения в результате взрыва в мае 2023 года в Нижегородской области. Его шофер был убит.

13:51 Россия планирует призвать 133 000 новых солдат этой осеньюСогласно украинским СМИ, с сегодняшнего дня до конца года Россия планирует призвать 133 000 человек на военную службу. Как сообщается, Путин подписал указ, разрешающий осенний призыв. В возрастной диапазон призыва входят мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, не являющиеся резервистами. Взамен солдаты, чья служба подходит к концу, будут освобождены от военных обязанностей.

13:14 Украина сообщает о смертельных случаях и раненияхУкраинская информация сообщает о гибели одного человека и множестве раненых в результате ударов российских беспилотников. В Купянске в Харьковской области погиб мужчина, а трое людей в возрасте от 53 до 72 лет получили ранения в Херсоне, сообщает государственное украинское информационное агентство, ссылаясь на местные власти.

12:36 Россия заявляет о захвате еще одной деревни в Донецкой областиРоссийские войска заявляют, что захватили еще один населенный пункт на востоке Украины. Министерство обороны в Москве объявило, что российские войска "активно освободили село Нелеповка", используя российское название поселения Нелеповка в Донецкой области. Недавно Украина сообщала о территориальных успехах в этом регионе. В течение нескольких месяцев российские войска продвигаются против украинских сил, которые уступают в численности и вооружении. Нелеповка расположена примерно в 5 километрах к югу от города Торецк, который находится под контролем Украины, но находится под российским огнем уже несколько недель. Российские солдаты медленно приближаются к strategically важному для украинской армии городу Покровск.

11:55 Партизаны якобы саботируют линию снабжения РоссииПартизанское движение "Атеш" заявляет, что разрушило железнодорожный путь, используемый российскими войсками для перевозки оборудования и боеприпасов на передовую в российском регионе Курск. Государственное украинское информационное агентство Ukrinform цитирует соответствующий пост в Telegram от партизанского движения. Это движение состоит из украинцев, крымских татар и российских противников режима и было основано на Крымском полуострове два года назад.

11:26 Общественное недоверие к антикоррупционным усилиям РоссииПо данным текущего бюджетного проекта, 40% государственных расходов России в следующем году будет направлено на оборону. Одновременно ведется борьба с коррупцией в соответствующем ведомстве с тех пор, как умер Евгений Пригожин. Однако эта инициатива не вызывает доверия у общественности, как объяснил в Москве корреспондент ntv Рейнер Мунц.

11:01 Гражданин США может получить срок в несколько десятилетий за помощь УкраинеАмериканский гражданин Стивен Хаббард признал себя виновным в московском суде по обвинению в наемничестве. Он обвиняется в получении платы за борьбу против России для Украины, как сообщает британская "Гардиан" на основе информации от российского государственного новостного агентства РИА. Приговор может означать срок от 7 до 15 лет лишения свободы.

10:20 Киев страдает от атак беспилотников, что приводит к нескольким пожарамВо время интенсивной атаки беспилотников на Киев ночью одно здание загорелось и пострадало, сообщают местные власти, цитируемые Ukrainska Pravda. Погибших нет. Пожары в пяти районах региона были вызваны обломками сбитых беспилотников, как было сообщено. Все беспилотники якобы были сбиты, согласно украинской информации.

09:36 Путин повторяет свою веру в достижение целей в УкраинеПрезидент России Путин вновь подтвердил свою приверженность конфликту в Украине. "Все поставленные цели будут достигнуты", - заявил он в видеообращении, посвященном второй годовщине якобы аннексии четырех регионов Украины. Российский президент продолжил оправдывать вторжение, называя украинское правительство "неонацистской диктатурой". Вторжение России было предпринято для защиты русскоязычного населения, заявил Путин, обвиняя украинское правительство в стремлении навсегда отделить их от России, их исторической родины. Путин также критиковал "западных элит" за превращение Украины в "колонию, военный форпост с Россией в качестве цели".

08:46 Украинский военный лидер смещен с поста защиты ВугледараКолонел Иван Винник, командующий 72-й отдельной механизированной бригадой, ответственной за оборону ожесточенно оспариваемого города Вугледар, был переведен. Об этом сообщил "Киевский независимый", ссылаясь на командование объединенных сил Север. Объяснением было повышение и передача боевого опыта. Преемник Винника не был назван. Под командованием Винника бригада защищала город более двух лет. Украинские военные аналитики опасаются, что российские подразделения вскоре могут захватить небольшой городок в южной части Донбасса.

08:04 Сообщается о пожаре на объекте критической инфраструктуры в НиколаевеПосле удара российского беспилотника в Баштанском районе Николаевской области загорелся объект критической инфраструктуры, сообщает Ukrainska Pravda, ссылаясь на главу регионального военного управления. Конкретный объект не уточняется.

07:24 Киев празднует победу над ночным нападением Региональная военная администрация сообщила, что российское нападение на Киев продолжалось более пяти часов прошлой ночью. Однако все входящие дроны были успешно отражены, как сообщило государственное информационное агентство Украины Укринформ со ссылкой на руководство властей. Нападение произошло волнами с разных направлений.

06:44 Преступники вместо тюрем: Россия отправляет заключенных на войну По сообщениям, Россия приняла закон, позволяющий властям освобождать людей от уголовной ответственности, если они заключат контракт с Министерством обороны. Эта возможность предоставлена заключенным в Брянской, Нижегородской, Новосибирской областях, Республике Коми, Алтайском крае и аннексированном Крыму, как сообщили российские оппозиционные СМИ. Об этом также сообщил американский аналитический центр Институт изучения войны (ISW).

06:13 Зеленский: более 100 управляемых бомб используются ежедневно в атаках на Украину Россия продолжает наносить беспощадные удары по Украине, при этом российская армия якобы сбрасывает около 100 управляемых бомб в целевые районы ежедневно, согласно видеообращению президента Украины Зеленского. Недавно российская атака в Сaporizhzhia привела к ранениям 14 человек. Регионы Харькова, Донецка и Сум также были атакованы управляемыми бомбами. "Это ежедневный террор России", - заявил Зеленский, подчеркнув необходимость предоставить Украине больше возможностей для дальних атак, дополнительные системы ПВО и ужесточение санкций против России.

05:43 Генеральный штаб Украины: осторожность в отношении Вугледара Обстрелы российских позиций в районе Донбасса возобновились. Четырнадцать вражеских атак были отражены возле Покровска, и семнадцать попыток продвижения российских войск были остановлены возле Курачово, сообщил Генеральный штаб Украины. Интенсивные бои продолжаются в районе Вугледара. Украинские военные эксперты обеспокоены тем, что небольшой южный город Донбасса, оспариваемый уже два года, вскоре может оказаться под контролем России.

04:46 Киев подвергся множественным атакам беспилотников Киев был атакован несколькими российскими беспилотниками ночью, согласно украинской военной. Воздушные силы занимались отражением вражеских беспилотников в течение нескольких часов. Свидетели сообщают о многочисленных взрывах от использования систем ПВО и объектах, пораженных в воздухе. Однако на данный момент нет сообщений о повреждениях или жертвах последних атак. Сирены воздушной тревоги звучат в Киеве, прилегающих районах и всей восточной Украине с 1:00 местного времени. Ранее украинские ВВС сообщали о множественных атаках беспилотников на Киев и западную Украину, а также запусках управляемых бомб с территорий, контролируемых Россией.

03:45 Комиссия по Хельсинки призывает США изменить курс в отношении Москвы Бипартийная комиссия по Хельсинки советует Соединенным Штатам отказаться от своего постхолодновой подхода к России и признать Москву постоянной угрозой безопасности во всем мире. Согласно "The Hill", комиссия предлагает США пересмотреть свой подход к России так же, как они это сделали с Китаем. Предложенные изменения противоречат позициям Дональда Трампа и его союзников в Конгрессе, которые считают, что США тратят слишком много на европейскую безопасность. Трамп подчеркивает необходимость прямых переговоров между Украиной и Россией, но председатель комиссии по Хельсинки, республиканец Джо Уилсон, выражает сомнения в возможности достичь соглашения с российским лидером Владимиром Путиным.

02:49 Киев под ударом российских беспилотников Киев подвергается атаке российских беспилотников, согласно украинской военной. Воздушные силы занимаются отражением атак. Свидетели сообщают о множественных громких взрывах и объектах, пораженных в воздухе, указывая на использование систем ПВО. Сирены воздушной тревоги звучат в Киеве, прилегающих районах и всей восточной Украине.

01:40 Предвыборная кампания в Молдове: министр предупреждает об "ворьях" Высокопоставленный правительственный министр призвал молдован избегать "воров, беженцев и бандитов" после обещания изгнанного про-российского бизнесмена платить избирателям, если они откажутся присоединяться к Европейскому Союзу на референдуме. Призыв министра является признаком все более враждебной предвыборной кампании в Молдове, где действующий проевропейский президент Майя Санду баллотируется на второй срок 20 октября.

00:14 Россия обвиняет Украину в нападении на электростанцию возле АЭС Российские источники сообщают, что украинские силы атаковали близлежащую электростанцию возле Сaporizhzhia АЭС, повредив трансформатор. По словам руководства АЭС, энергоснабжение Энергодара не было нарушено. Самая большая в Европе АЭС Сaporizhzhia, содержащая шесть реакторов, была захвачена российскими силами во время российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, при этом обе стороны регулярно обвиняют друг друга в атаках или планировании атак на станцию.

23:15 Зеленский сомневается в ядерном шантаже Путина: "Он ценит свою жизнь" В беседе с Fox News президент Украины Владимир Зеленский сомневается в постоянном ядерном шантаже России. С учетом его привязанности к личному благополучию, маловероятно, что Путин рискнет использовать ядерное оружие. "У нас нет представления о его мыслях", - признает Зеленский. "Он может использовать ядерное оружие против любой страны - или не использовать. Но я убежден, что он не будет".

22:10 Взгляд ФПО на войну в Украине и Россию после выборов в АвстрииАвстрийская политическая арена претерпела серьезные изменения после выборов. Правоцентристская партия ФПО одержала победу, получив 28,7% голосов, согласно предварительным данным. Их политическая платформа, представленная в ходе кампании, свидетельствует о напряженных отношениях с внешней политикой ЕС. Несмотря на конфликт в Украине, ФПО придерживается относительно благожелательного подхода к России и не обеспокоена сильной зависимостью Австрии от российского газа. В 2018 году газовый контракт между Веной и Москвой был продлен до 2040 года, связывая Австрию обязательствами по покупке больших объемов природного газа и гарантируя платежи даже в случае, если газ не поставляется. Более 90% импорта газа Австрией в первом полугодии 2024 года поступило из России.

21:37 Премьер-министр России отправляется на встречу с президентом ИранаПремьер-министр России Михаил Мишустин отправится в Тегеран на переговоры с президентом Ирана Масудом Песешкианом на фоне растущей нестабильности в Среднем Востоке. Встреча с вице-президентом Ирана Мохаммадом Реса Арефом запланирована на понедельник, как объявила российская администрация. Во время этого визита Мишустин планирует обсудить несколько аспектов российско-иранского сотрудничества, в том числе торговлю, экономику, культуру и гуманитарную помощь, согласно Москве. Западные страны обвиняют Иран в поставках дронов и ракет, чтобы помочь военной операции России в Украине. Однако эти обвинения решительно опровергаются Ираном.

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Европейский Союз, как глобальная организация, мог бы выразить свою озабоченность исключением Украины из переговоров о мире, связанных с российско-украинским конфликтом. ЕС мог бы выступать за вовлечение Украины во все обсуждения потенциальных планов мира, учитывая их значительную заинтересованность в решении конфликта.

Кроме того, Швейцария, будучи членом Европейского Союза, могла бы использовать свои дипломатические усилия, чтобы выступать за включение Украины в будущие переговоры о мире, подчеркивая важность комплексного решения, которое уважает территориальную суверенитет Украины и международное право.

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