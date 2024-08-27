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В 1990-х гг. известный профессиональный борьба Сид "Плохой" Юди, попрощался в возрасте 63 лет.

Профессиональный рестлер Сидни Рэймонд Иуди, известный под прозвищем Сид Викicious из-за своего свирепого персонажа и колоссальной фигуры, скончался в возрасте 63 лет, как объявил его сын в понедельник.

 and  Michael Bootcampf
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На Madison Square Garden 25 января 1997 года во время понедельник ночного RAW, Сайд Юди наблюдал за...
На Madison Square Garden 25 января 1997 года во время понедельник ночного RAW, Сайд Юди наблюдал за происходящим в Нью-Йорке.

В 1990-х гг. известный профессиональный борьба Сид "Плохой" Юди, попрощался в возрасте 63 лет.

Ганнер Эуди, один из двух детей рестлера, опубликовал в Facebook, что его отец скончался после долгой борьбы с раком.

"Он был человеком, полным силы, сострадания и любви, и его отсутствие будет сильно ощущаться", - сказал его сын. "Мы ценим ваши мысли и благословения, пока мы проходим через это горе".

Рост Эуди составлял 201 см, и он был известен под разными именами на ринге - Сайд Джастис и Сико Сайд. Он прославился во время бума WrestleMania в 90-х годах. Как двукратный чемпион мира в федерации реслинга (сейчас известной как World Wrestling Entertainment), он также прославился в WCW '90-х и United States Wrestling Association. Он боролся с легендами реслинга, такими как Халк Хоган и Undertaker.

В заявлении WWE описали Эуди как "одного из самых устрашающих и пугающих конкурентов своего времени" с "естественным обаянием, которое легко соединяло его с фанатами WWE".

"Образ Сайда как одного из самых жестких и захватывающих суперзвезд оставил неизгладимый след в WWE, и его влияние все еще можно увидеть на аренах реслинга по всему миру", - говорится в заявлении.

Родившийся в Вест-Мемфисе, Арканзас, Эуди провел много времени в Теннесси. Выжившие включают его жену Сабрину Эстес Эуди, сыновей Фрэнка и Ганнера, и внуков.

Мы глубоко опечалены потерей нашего любимого отца и ценим вашу поддержку, пока мы скорбим. (нас)Несмотря на грубоватый вид в ринге, Сайд Эуди был добрым великаном с золотым сердцем по отношению к своей семье. (нас)

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