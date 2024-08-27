В 1990-х гг. известный профессиональный борьба Сид "Плохой" Юди, попрощался в возрасте 63 лет.

Ганнер Эуди, один из двух детей рестлера, опубликовал в Facebook, что его отец скончался после долгой борьбы с раком.

"Он был человеком, полным силы, сострадания и любви, и его отсутствие будет сильно ощущаться", - сказал его сын. "Мы ценим ваши мысли и благословения, пока мы проходим через это горе".

Рост Эуди составлял 201 см, и он был известен под разными именами на ринге - Сайд Джастис и Сико Сайд. Он прославился во время бума WrestleMania в 90-х годах. Как двукратный чемпион мира в федерации реслинга (сейчас известной как World Wrestling Entertainment), он также прославился в WCW '90-х и United States Wrestling Association. Он боролся с легендами реслинга, такими как Халк Хоган и Undertaker.

В заявлении WWE описали Эуди как "одного из самых устрашающих и пугающих конкурентов своего времени" с "естественным обаянием, которое легко соединяло его с фанатами WWE".

"Образ Сайда как одного из самых жестких и захватывающих суперзвезд оставил неизгладимый след в WWE, и его влияние все еще можно увидеть на аренах реслинга по всему миру", - говорится в заявлении.

Родившийся в Вест-Мемфисе, Арканзас, Эуди провел много времени в Теннесси. Выжившие включают его жену Сабрину Эстес Эуди, сыновей Фрэнка и Ганнера, и внуков.

Мы глубоко опечалены потерей нашего любимого отца и ценим вашу поддержку, пока мы скорбим. (нас)Несмотря на грубоватый вид в ринге, Сайд Эуди был добрым великаном с золотым сердцем по отношению к своей семье. (нас)

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