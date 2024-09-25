В 19:40 Россия усиливает свою политику ядерного оружия, подразумевая потенциальную угрозу для США и Франции

18:35 Зеленский представит свою победную стратегию Байдену и Харрис

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис в Вашингтоне в четверг. Зеленский собирается представить свою так называемую победную стратегию, в которой будет описан путь к окончанию конфликта на Украине. Зеленский упомянул, что следующие шаги в конфликте будут определены в осенние месяцы. Украинское правительство считает, что использование западного оружия против российских целей могло бы существенно усилить их военные усилия. Однако это оружие еще не было предоставлено supportive странами Украины.

Как сообщает британская газета "Таймс", стратегия построена вокруг четырех ключевых моментов:

Стремление к "неподкупной" западной военной поддержке, подобной коллективной обороне НАТО

Продолжающееся продвижение Украины в российский регион Курск, функционирующее как инструмент территориальных переговоров

Запрос на современное оружие

Финансовая помощь от международных источников для стимулирования экономического восстановления Украины

18:12 Парламент Германии одобрил финансирование для реконструкции децентрализованной электросети Украины

Бюджетный комитет немецкого парламента утвердил пакет финансирования в размере 70 миллионов евро для отопления и энергоснабжения Украины. Средства будут поставляться украинским городам и муниципалитетам в виде небольших блочных котельных, котлов, генераторов и солнечных панелей, согласно Министерству экономического сотрудничества и развития Германии. Цель состоит в том, чтобы позволить "украинцам жить на своей родине и выдерживать российские нападения". Федеральный министр экономического сотрудничества и развития Свеня Шульце прокомментировала целенаправленные атаки России на гражданскую энергетическую инфраструктуру, заявив, что Москва пытается "измотать и вытеснить украинский народ". Она также упомянула, что "мы поддерживаем Украину в реконструкции своей электросети децентрализованным образом, делая ее более сложной для разрушения Россией".

17:50 Зеленский предупреждает ООН об угрозе ядерной катастрофы

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке о угрозе ядерной катастрофы из-за российских атак на Запорожскую АЭС. Он сослался на разведданные, согласно которым президент России Владимир Путин планирует атаковать другие украинские атомные электростанции. "Такой день никогда не должен наступить", - подчеркнул Зеленский. Россия по-прежнему отрицает эти утверждения. Зеленский упомянул, что если Россия спровоцирует ядерную катастрофу на украинской АЭС, "радиация не будет уважать национальные границы, и невинные страны могут пострадать от разрушительных последствий". Он также обвинил другие страны в предоставлении России спутниковых данных об этих украинских АЭС. Второго дня Зеленский обвинил Китай в передаче изображений украинских АЭС Москве.

17:08 Видео: Украина отрицает контроль России над окраинами Херсона

Город-рудник Вугледар стал местом боев между украинскими и российскими войсками с 2022 года. Социальные сети показывают эскалацию столкновений в районе. В то же время губернатор Донецка опровергает сообщения о российских войсках возле города.

16:31 Украина предлагает план развития систем дронов, радиоэлектронной борьбы и наземных роботов союзникам

Министр обороны Украины Рустем Умеров представил трехлетний план производства дронов, систем радиоэлектронной борьбы и наземных роботов. Стратегия была представлена во время недавних визитов Умерова в США, Великобританию, Францию и Германию, а также на встрече в Рамштайне в этом месяце. "Мы рассмотрели количество единиц, необходимых и как они могут быть использованы на стратегическом, оперативном и тактическом уровне", - сказал министр. План также specify точное количество оружия, которое может производить Украина, и необходимые средства. "Уже несколько стран согласились финансировать наши дроны и ракеты", - подчеркнул Умеров. В прошлом году Украина повредила более 200 российских военных объектов с помощью технологии "координированных дронов", в том числе российский склад боеприпасов в Тороpez. Киев имеет производственную мощность для создания более 3 миллионов дронов в год, но требует иностранных инвестиций.

15:49 Президент Лула представляет инициативу мира Бразилии-Китая на Генеральной Ассамблее ООН

Президент Бразилии Лула да Силва выступает за инициативу мира Бразилии-Китая на Генеральной Ассамблее ООН, несмотря на отказ Украины от предложения как "вредного". Лула критикует "оккупацию украинской территории", но считает, что сейчас "крайне важно создать условия для мирных переговоров между Киевом и Москвой". Китай и Бразилия впервые представили свой шестиступенчатый план в мае. По словам советника Лулы по внешней политике Сельсо Аморима, он встретится с представителями 20 стран в пятницу, чтобы заручиться дополнительной поддержкой, при этом союзники Украины не участвуют. Шестиступенчатый план Китая-Бразилии называет конфликт "кризисом" и призывает к мирной конференции, которую примут Россия и Украина, с "справедливым обсуждением" всех мирных планов. Он не упоминает территориальную целостность Украины или вывод российских войск.

15:12 Сообщение: Китай Помогает Разрабатывать БПЛА с Дальностью 2000 км для РоссииПо данным европейских источников разведки, Россия работает над технологией беспилотников с большим радиусом действия при помощи Китая. Это было бы первым случаем, когда БПЛА специально создаются и производятся для использования в Украине, сообщили два источника разведки Reuters, ссылаясь на соответствующие документы. Российская компания IEMZ Kupol, дочерняя компания конгломерата Almas-Antej в сфере обороны, якобы разработала и испытала беспилотник Garpija-3 в Китае с помощью китайских экспертов. Г3 якобы имеет радиус действия около 2000 км и может нести до 50 кг взрывчатых веществ. Отчеты разведки свидетельствуют о том, что это первый случай, когда полностью китайские БПЛА поставляются в Россию с начала войны. Однако точное место производства и разрешение на серийное производство остаются неясными. Китай неоднократно отрицал поставку оружия для использования в Украине.

14:29 Путин Обсудит Ядерный Сдерживающий Фактор на Заседании Совета БезопасностиПрезидент России Владимир Путин проведет сегодня заседание Совета Безопасности России для обсуждения ядерного сдерживания, согласно сообщениям Кремля. Это стратегическое обсуждение является результатом размышлений России о том, как противодействовать просьбам Украины о более дальнобойных западных ракетах, которые потенциально могут поражать территорию России. Представитель Кремля Дмитрий Песков считает это заседание важным событием. "Президент будет говорить. Остальное будет засекречено по очевидным причинам," - делится Песков.

13:54 Песков Отвечает на Речь Зеленского в Совете Безопасности ООНКремль критикует выступление президента Украины Владимира Зеленского в Совете Безопасности ООН. "Попытка заставить Россию заключить мир - это катастрофическая ошибка," - говорит представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявляет, что Россия является "защитником мира," но только при условии гарантирования безопасности своей страны. Кроме того, цели, которые Россия преследовала, начиная "военную операцию" в Украине, должны быть достигнуты, добавляет Песков. Россия по-прежнему избегает называть свои враждебные действия против Украины войной. Москва требует, чтобы Украина сдавалась территорий, отказывалась от своих амбиций в отношении НАТО и проходила "денацификацию," что, скорее всего, означает установление правительства, зависимого от них.

13:18 Украинские Военные Проходят Обучение на Современной Системе ПВО Skynex от ГерманииМинистерство обороны Украины делится видео, на котором показано, как украинские солдаты проходят обучение на современной системе ПВО Skynex от Rheinmetall. Две из этих систем уже используются в Украине, а еще две ожидаются из Германии. Skynex эффективен против ближних целей, таких как БПЛА. "Мы благодарны нашим партнерам за усиление возможностей противовоздушной обороны Украины, спасая тем самым больше невинных жизней," - заявляет Министерство обороны.

12:42 Мунц Подтверждает Широкое Китаеское Поддержание РоссииПрезидент Украины Селенский обвиняет Китай в поставках России данных со спутников для шпионажа за украинскими атомными электростанциями. Согласно корреспонденту ntv Райнеру Мунцу, военная помощь Китая России превышает простое обмен информацией.

12:01 Politico Сообщает: Индия Пытается Помочь Завершить Конфликт между Украиной и РоссиейПо данным Politico, Индия выступает в качестве предпочтительного посредника Украины для урегулирования конфликта с Россией. Высокопоставленный украинский чиновник сообщил изданию, что Индия имеет значительные надежды на достижение мирного соглашения, приемлемого для Украины. Чиновник заявил, что во время летних переговоров Моди четко дал понять, что Украина должна будет договариваться о некоторых уступках, но никакие предложения о мире не должны включать сдачу территории России. Индия поддерживает дружеские отношения с Москвой.

11:35 Раненые в Российском Городе После Украинской АтакиПять человек получили ранения в результате атаки на западный российский город Белгород, недалеко от украинской границы, согласно сообщениям местных властей. Четверо раненых были доставлены в больницы, как указано в заявлении губернатора Белгорода Вячеслава Гладкова в Telegram. Были повреждены высотное здание и более 70 жилых домов, а также многочисленные автомобили, водопровод и газоснабжение. Украинский обстрел воспринимается как ответ на российские авиаудары по украинскому городу Харьков независимыми наблюдателями.

10:59 Украинский Медик Использует Электросамокат на Поле БитвыВ видео, опубликованном United24media и Министерством обороны Украины, показано, как украинский медик использует электросамокат на поле боя. В подписи к видео говорится: "Обновление механики движения на передовой." Медик объясняет, что электрический самокат позволяет быстро и тихо перевозить боеприпасы, воду, радиостанции и батареи к солдатам, используя обе руки.

22:18 "Уступить Путину" - Лидер СДП Германии Клингебёль Критикует БСВПосле выборов в земле Бранденбург лидер СДП Германии Ларс Клингебёль требует ясности в отношении намерений Альянса за Будущее и Справедливость (БСВ) в предстоящих переговорах. "Теперь, как и в Тюрингии и Саксонии, ведутся переговоры, и мы должны выяснить: Каковы основные цели БСВ? В каком направлении хочет двигаться этот альянс?" - заявил он в эфире RBB InfoRadio. Он считает, что многие люди запутаны этим. Речь идет о том, чтобы проанализировать результаты выборов и "теперь увидеть, как можно сформировать стабильное правительство." Клингебёль также упоминает, что он неоднократно слышал от БСВ, что "мы не будем поставлять больше оружия в Украину завтра, и мы будем иметь мир послезавтра. Это не переговоры о мире, это уступка Путину." Он называет БСВ популистской партией.

21:39 "Победа пропаганды Путина" - Экономист критикует СМИЭкономист Рюдигер Бахманн критикует "нормализацию сторонников Путина в и через СМИ", называя это "самым большим триумфом пропаганды Путина" на данный момент. "Вопрос: Почему мы можем говорить с русскими фашистами, но не с немецко-русскими фашистами? Для демократов, будь то социалисты или христиане, оба должны быть табу". Он получает поддержку этого мнения от военного эксперта Густава Гресселя, который делится записью.

20:55 Великобритания четко дает понять России в Совете Безопасности ООНМинистр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми произнес мощную речь в Совете Безопасности ООН, напрямую обращаясь к руководству Кремля и не оставляя места для сомнений: "Владимир Путин, если вы будете запускать ракеты по украинским больницам, мы знаем, кто вы. Если вы будете отправлять наемников в африканские страны, мы знаем, кто вы. Если вы будете убивать оппонентов в европейских городах, мы знаем, кто вы. Ваше вторжение - это о ваших собственных интересах. Только ваших. Вы хотите расширить свою мафиозную государство в мафиозную империю, построенную на коррупции, которая обкрадывает и российский народ, и Украину".

20:28 Украина сообщает о российских атаках дронами и ракетамиУкраинские ВВС сообщают, что их атаковали Россией 32 дрона и 8 ракет ночью. Из них 28 дронов и 4 ракеты были сбиты. Первоначально нет сообщений о жертвах или ущербе.

19:48 ИСВ: Российские войска достигли окраин Вугледара - нет значительных стратегических преимуществРоссийские войска достигли окраин Вугледара и усиливают свою наступательную операцию вблизи поселения, согласно Институту изучения войны (ИСВ). Однако американский think tank не видит каких-либо значительных стратегических преимуществ для дальнейших наступлений в западной части Донбасса, если город будет захвачен. Украинский канал Deepstate сообщал вчера, что 72-я механизированная бригада продолжает защищать город. Даже если Вугледар будет захвачен, это не сразу предоставит российскому наступлению значительные тактические преимущества, так как окружающая местность трудно проходима и не открывает никаких критических логистических маршрутов, согласно ИСВ.

19:06 "Очень сложная и успешная операция" - Украина сообщает о освобождениях в Харьковской областиВоенная разведка Украины сообщает о освобождении электростанции в Вовчанске в Харьковской области недалеко от границы с Россией в результате "очень сложной и успешной операции". В заявлении с сопровождающим видео сообщается, что Украинская военная разведка систематически очистила завод, в некоторых случаях вступая в ближний бой с врагом. Завод был "пропагандистским оплотом", защищенным профессиональными российскими подразделениями.

18:31 Российские законодатели предлагают закон против "пропаганды сознательного бездетства"Российские законодатели рассматривают запрет на "пропаганду сознательного бездетства". "Мы рассматриваем законопроект, который запретит пропаганду сознательного бездетства", заявляет председатель Государственной думы Вячеслав Володин в онлайн-медиа. Эффективно, это будет "запрет на идеологию бездетности". "Большая и дружная семья - это основа сильного государства", - объясняет Володин далее. Россия сталкивается с демографическим старением и низкой рождаемостью, тенденция усугубляется военным конфликтом в Украине.

18:05 Командир немецкой бригады в Литве вступает в должность в Восточной ЕвропеБудущий командир Литовской бригады, бригадный генерал Кристоф Хубер, прибыл в Литву для своей должности. Он сейчас готовится к своей роли в 45-й бронетанковой бригаде, сообщает немецкая армия на X. Цель состоит в том, чтобы создать боеготовую бригаду, которая существенно способствует сдерживанию и защите страны и альянса. В ответ на агрессивные действия России немецкое правительство пообещало постоянно разместить в Литве боеготовый подразделение. Планируется присутствие до 5000 солдат.

17:44 Любек передает использованные пожарные машины УкраинеГород Любек передал несколько использованных пожарных машин Украине для дальнейшего использования представителям страны. Четыре пожарные машины и карета скорой помощи - бывшие в распоряжении добровольной пожарной команды - были переданы в начале недели. "Обычно они продаются на аукционе. Но после запроса от украинской организации помощи мы отремонтировали их и теперь можем передать их в хорошем состоянии Украине, чтобы они могли там использоваться", - сказал Хеннинг Виттен, глава отдела техники профессиональной пожарной команды в Любеке.

04:45 Писториус признает срочность военного развития Германии к 2029 годуМинистр обороны Борис Писториус подчеркивает важность быстрого оснащения немецкой армии. К 2029 году следует ожидать завершения военной реформы России и потенциальной возможности запуска военной атаки на территорию НАТО, предполагает политик от СДПГ, учитывая российское вторжение в Украину. "Поэтому мы должны как можно быстрее реагировать на эту угрозу", - объясняет он во время визита в 36-й полк боевых вертолетов "Курхessen" немецкой армии в Фритларе, северном Гессене.

15:13 Россия делает ставку на продажу газа для значительных военных расходовВраждебные западные санкции, Россия ожидает высоких доходов от нефти и газа в бюджете на 2025 год. Премьер-министр Михаил Мишустин выступает на правительственном собрании в Москве, заявляя, что государственные доходы должны вырасти на 12% до 40,3 триллионов рублей (примерно €390 миллиардов). Вклад энергетического сектора в доходы увеличится до почти трех четвертей. Согласно сообщениям СМИ, следующий бюджет также сосредоточен на конфликте в Украине и масштабном военном производстве. Планируется выделить 13,2 триллиона рублей на военные нужды, сообщает финансовое новостное агентство Bloomberg из Москвы. В целом, 40% расходов приходится на оборону и внутреннюю безопасность - больше, чем на образование, здравоохранение, социальные услуги и экономику вместе взятые.

14:10 Дума упрощает набор подозреваемых преступниковРоссийский парламент принял закон, разрешающий военным вербовать подозреваемых преступников для участия в наступлении на Украине. Согласно закону, утвержденному Государственной думой, даже подозреваемые, не признанные виновными, могут присоединиться. Если они будут награждены или ранены в бою, то их обвинения будут сняты. Этот закон еще должен быть одобрен верхней палатой и подписан президентом Владимиром Путиным.

13:05 Баербок выдвигает принципы для разрешения конфликтаМинистр иностранных дел Аннелена Баербок выдвинула принципы для возможных мирных переговоров по прекращению российского нападения на Украину. "Мир означает обеспечение существования Украины как суверенного и самостоятельного государства. Это означает гарантии безопасности", - говорит политик от партии "Зеленых" на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. "Когда мы говорим о мире, это должен быть справедливый и вечный мир", - подчеркивает Баербок. Она также заявила: "Когда мы говорим о мире, это означает, что Украина может быть уверена в том, что прекращение боевых действий не означает подготовку к новому конфликту с Россией". Это относится tanto к Украине, как и к Молдове или Польше. Мир должен быть справедливым и вечным.

12:21 Блинкен называет Китай и Иран пособниками России в ООНГоссекретарь США Энтони Блинкен призывает к более решительному подходу ООН против спонсоров России в конфликте на Украине. "Самое быстрое решение заключается в прекращении поддержки агрессии Путина", - комментирует Блинкен на высоком уровне заседании Совета безопасности ООН, проходящем на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он также выступает за справедливый мир, соответствующий принципам Устава ООН. В частности, Блинкен указывает на помощь России от Северной Кореи и Ирана.

21:45 Китай: "Китай не вмешивается в конфликт на Украине"Министр иностранных дел Китая Ван И призывает Совет безопасности ООН уделять больше внимания мирным переговорам по Украине. "Наивысший приоритет - избежать расширения зоны боевых действий, предотвратить эскалацию конфликта и не провоцировать ни одну из сторон", - говорит Ван на высоком уровне заседании совета, на котором присутствует президент Украины Владимир Зеленский. Ван также подчеркивает нейтралитет Китая. "Китай не спровоцировал кризис на Украине, и мы не участвуем в нем", - заявляет он. Запад обвиняет Пекин в поддержке войны России против Украины, в том числе поставками компонентов вооружения.

21:09 Зеленский выражает глубокое сомнение в переговорах с РоссиейПрезидент Украины Владимир Зеленский выражает глубокое сомнение в переговорах с Россией для прекращения войны против его страны. Нарушение Россией международного права очевидно, заявляет Зеленский, глядя на президента России Владимира Путина на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. "Поэтому эта война не может просто утихнуть. Поэтому эту войну нельзя успокоить переговорами", - говорит Зеленский. Он добавляет: "Требуются действия".

20:00 Трамп выступает за вывод США из конфликта на УкраинеКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявляет, что США должны вывести свои войска из конфликта на Украине. Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис - соперник Трампа на выборах - втянули США в этот конфликт, заявляет Трамп на мероприятии по сбору средств в Джорджии. "Теперь они не могут вывести нас оттуда. Они не могут этого сделать". Только с ним в качестве президента США смогут вывести свои войска: "Я справлюсь. Я буду вести переговоры. Я добьюсь нашего ухода. Нам нужно уйти".

19:30 Источники: США распределяют свежую военную помощь Украине на сумму около $375 миллионовСША предоставляют новую военную помощь Украине на сумму около $375 миллионов, сообщают источники. В пакет входят среднестатистические кластерные боеприпасы, разнообразные ракеты, артиллерия и бронетехника, сообщают источники. Официальное объявление ожидается завтра. Этот новый пакет является одним из самых значительных, недавно одобренных. Оружие будет взято из американских военных резервов для более быстрой поставки в Украину. С начала российского нападения на Украину в 2022 году США предоставили Украине более $56,2 миллиарда военной помощи.

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Несмотря на недавнее утверждение финансирования немецким парламентом для поддержки электросетей Украины, конфликт на Украине остается серьезной проблемой. Президент Зеленский планирует встретиться с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, чтобы обсудить свою так называемую победную стратегию, направленную на прекращение украинского конфликта. Эта стратегия включает в себя требование более решительных гарантий безопасности Запада, обязательство вести переговоры о территории через продвижение Украины в Курске, запрос продвинутых вооружений и поиск финансовой помощи для экономического восстановления.

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