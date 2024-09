В 19:36 Италия должна поставить новейшую систему ПВО в сентябре.

Италия Передаст Украине Вторую Систему ПВО SAMP/T в Текущем Месяце

Министр обороны Италии Гуидо Кросетто объявил в Риме, что Италия передаст Украине вторую систему противовоздушной обороны SAMP/T в этом месяце. Эта система может одновременно отслеживать несколько целей и потенциально перехватить до десяти из них. Это единственная система, производимая в Европе, способная перехватывать баллистические ракеты.

19:02: Отчет Подозревает, Что 38 000 Российских Солдат Развернуты в Контрнаступлении в Курске

Старший офицер украинской разведки, как сообщает Financial Times, предполагает, что около 38 000 российских солдат развернуты для контрнаступления в районе границы с Курском. В настоящее время эти контрнаступления не носят значительного масштаба, и России необходимо развернуть более опытные бригады, чтобы добиться существенных успехов. Ранее президент Украины Зеленский заявлял, что для отражения украинского наступления в Курске потребуется 100 000 российских солдат.

18:22: Украинская Армия Блокирует Убегство Мужчин, Уклоняющихся от Военной Службы, на Границе с Молдовой

После двух с половиной лет войны украинской армии не хватает новобранцев. Многие мужчины пытаются уклониться от военной службы и бежать в соседние страны, такие как Молдова. Их перехватывают, когда они пытаются пересечь границу реки Днестр.

17:44: Объясняется Причина, Почему Российские Самолеты Оборачивают Резиной

В конце 2023 года некоторые российские военные самолеты начали оборачивать крылья шинами. Цель этого была неясна. Однако высокопоставленный американский военный чиновник, Шайлер Мур, технический директор в Центральном командовании США, возможно, дал ответ. На дискуссионной панели в американском Think Tank Center for Strategic and International Studies (CSIS) Мур заявил, что цель состоит в том, чтобы ввести в заблуждение современные системы целевого наведения ракет. "Если вы обернете крылья шинами, многие модели компьютерного зрения испытывают трудности в распознавании того, что это самолет", - объяснил Мур. Ранее считалось, что шины могут обеспечивать дополнительную защиту от беспилотников-камикадзе.

16:56: Российские СолдатыBombardirovaut Угольную шахту Украины

Российские войска продвигаются к угольному городу Вугледар, где они взорвали одну из крупнейших угольных шахт Украины. Видеозапись показывает взрыв и последующее обрушение башни над главным стволом шахты. Оценивается, что в шахте все еще хранится около 150 миллионов тонн угля.

16:19: Писториус Аcknowledges Военные Финансовые Проблемы

После специального фонда в 100 миллиардов евро федеральный министр обороны Германии Борис Писториус признает необходимость дальнейшего финансирования Бундесвера после 2023 года. "Специальный фонд будет полностью использован к концу года", - заявил Писториус после посещения войск в Саарлуисе. "И тогда мы увидим, откуда взять дополнительное финансирование". Писториус ссылается на то, что в бюджете правительства Германии на 2028 год запланировано около 80 миллиардов евро на закупки и инфраструктуру. "Я считаю это основой, потому что нам нужно организовать дальнейшее финансирование закупок и инфраструктуры", - добавил Писториус. Он подчеркивает, что это по-прежнему значительная и актуальная проблема.

15:51: Украина Целится в Жилой Дома в Белгороде

Украинские атаки на российские города продолжаются, на этот раз целью стал Белгород, расположенный недалеко от границы. Несколько автомобилей и жилой дом полностью разрушены, другие повреждены. Пострадали восемь человек.

15:14: Начинаются Совместные Морские Учения России и Китая

Российские сообщения указывают на то, что два китайских корабля прибыли во Владивосток для участия в совместном военном учения с Россией. Корабль береговой охраны Китая будет находиться во Владивостоке до пятницы, заявил российский Министерство иностранных дел. Учение направлено на "усиление стратегического сотрудничества" между двумя военными, заявил Китай. В учениях "Северное Совместное 2024" примут участие морские и воздушные силы обеих стран в японских и Охотском морях у российского побережья. Китай также примет участие в российском учении "Океан-2024".

14:39: Баerbock Предупреждает о Цепной Реакции, Если Украина Упадет

Министр иностранных дел Германии Аннелена Баerbок считает поддержку Украины важной для стабилизации соседней Республики Молдова. "Все, что мы делаем, чтобы помочь Украине, также способствует стабилизации Молдовы", - заявила Баerbок во время встречи с платформой партнерства с Молдовой в Кишиневе. "Ясно, что главная озабоченность людей здесь заключается в том, что если Украина упадет, то следующей будет Молдова".

13:56: Украинские Спасательные службы Отчитываются о Высоких Потерях Жизней в Войне

В результате миссий войны между Россией и Украиной погибли 97 спасателей украинской государственной службы спасения, сообщает служба Ukrinform. Всего 395 спасателей получили ранения. Украина сегодня празднует "День спасателей".

13:44: Американская Газета Оценивает 1 миллион Потерь Солдат в Конфликте в Украине

По данным расследования Wall Street Journal, сотни тысяч солдат были убиты или ранены на обеих сторонах конфликта между Россией и Украиной. Украина сообщает о около 80 000 смертей и 400 000 ранений, а западные разведывательные агентства оценивают, что Россия потеряла около 600 000 солдат - 200 000 убитых и 400 000 раненых. Ни Украина, ни Россия не предоставляют официальных данных о своих потерях.

13:21 Мунц: Россия усиливает армию в ходе кампании по набору военнослужащихПо указу России численность армии увеличена до 1,5 миллиона soldiers. Как сообщает корреспондент ntv Рейнер Мунц, это решение отправляет сильный сигнал за пределы конфликта на Украине и поднимает вопрос о том, откуда Россия черпает своих новых soldiers.

12:55 Кремль оправдывает рост военной мощи из-за угроз на границахКремль объясняет планы по увеличению своей армии до второго места в мире наличием угроз вдоль своих границ. "Это связано с повышенными угрозами на границах нашей страны", - сказал представитель Кремля Дмитрий Песков на пресс-конференции. "Это вызвано высокоагрессивной обстановкой на наших западных границах и нестабильностью на восточных границах. Это требует соответствующих ответов". Президент Владимир Путин распорядился в понедельник расширить стандартную численность российской армии на 180 000 soldiers, доведя ее до 1,5 миллиона активных soldiers, что делает ее второй по величине армией в мире после Китая.

12:30 Опрос RTL/ntv: Большинство против поставок тяжелого вооружения в КиевПравительство в Киеве хочет атаковать российскую логистику - военные аэродромы, командные центры, инфраструктуру. Согласно последнему опросу общественного мнения RTL/ntv, 64 процента респондентов выступают против поставок западного вооружения, которое "также может затрагивать цели на территории России". За это выступают 28 процентов. Большинство в пользу поставки такого вооружения только среди сторонников Зеленых (53 процента) и Свободных демократов (58 процентов). Лишь 34 процента сторонников СДПГ и 31 процент сторонников Союза поддерживают этот шаг. Среди сторонников АФД нет поддержки, и только 4 процента среди сторонников БСВ. 61 процент сторонников СДПГ и ХДС/ХСС выступают против таких поставок вооружения. Среди сторонников АФД 91 процент выступают против дальнобойных вооружений, а среди сторонников БСВ - 97 процентов. Противодействие особенно сильно в восточных регионах - 83 процента по сравнению с западными регионами - 61 процент.

11:49 Роута, подозреваемого в покушении на Трампа, интересовали убийства Путина и Ким Чен ЫнаРайан Уэсли Роута, подозреваемый в покушении на Дональда Трампа, несколько лет назад выражал желание убить Владимира Путина и Ким Чен Ына, сообщает "Уолл-стрит джорнал", цитируя медсестру Челезу Уолш. Она работала в Украине в 2022 году и неоднократно встречалась с Роутом. Уолш описала его как самого опасного американца, которого она встречала во время своего пребывания в Киеве. Сообщается, что он пытался присоединиться к добровольческим бригадам и сражаться на стороне украинских сил.

11:18 Скандальный документальный фильм "Украина в войне" покажут на фестивале в ТоронтоСкандальный документальный фильм "Украина в войне" теперь будет показан на Торонтском международном кинофестивале. Изначально организаторы упоминали "значительные угрозы" из-за фильма и объявили, что он не будет показан на фестивале. Фильм, снятый российско-канадским режиссером Анастасией Трофимовой, следует за несколькими месяцами с российскими войсками на фронте в Украине. Украинский посол в Канаде раскритиковал это решение, заявив, что фестиваль предоставляет платформу для российской пропаганды.

10:51 Посол России скептически относится к переговорам о миреПосол России в Берлине Сергей Нечаев выразил осторожность в отношении потенциальных переговоров о мире в конфликте на Украине. Сначала, сказал он, нужен план мира. Только потом Россия сможет определить, соответствует ли план ее ожиданиям. Нечаев ссылался на заявления канцлера Германии Олафа Шольца, который recently выразил поддержку ускорению мирных усилий в интервью ZDF. "Будет еще одна мирная конференция", - сказал Шольц. Он согласен с президентом Украины Зеленским, что Россия должна быть включена в эти переговоры.

10:31 Программа развития ООН поможет Украине пережить зимуУкраинская энергетическая компания Naftogaz укрепляет сотрудничество с Программой развития ООН (ПРООН) для обеспечения энергетической безопасности. Аналитики опасаются, что многочисленные российские воздушные атаки на критически важную инфраструктуру приведут к трудной зиме для украинцев с многочисленными перебоями в подаче электроэнергии, тепла и воды. ПРООН помогает Украине минимизировать перебои в предоставлении населению основных услуг, в том числе с помощью газовых генераторов.

09:55 После атаки на Сумскую область без электричества остались 280 000 человекВ Сумской области Украины, подвергшейся ранним утром в понедельник атаке российских Shahed дронов, без электричества остаются 280 000 человек. Украинские ВВС сообщают, что сбили 16 дронов, но те, которые прорвались, нанесли ущерб критически важной инфраструктуре.

09:28 Украина: российские солдаты обезглавили пленных с помощью мечаУполномоченный по правам человека в украинском парламенте сообщает, что российские солдаты обезглавили украинского пленного мечом. "Россияне обезглавили связанного скотчем безоружного украинского пленного мечом", - резюмировал украинский эксперт. Сегодня в социальных сетях была опубликована фотография убитого солдата. Меч, использованный для убийства, имеет надпись "За Курск". Украинские фотографы Константин и Влада Либерова делятся изображениями украинских солдат, переживших российское пленение.

09:02 Оптимизм командира чеченцев по наступлению в КурскеПосле неожиданного вторжения Киева в регион Курска в начале августа российская армия молчала. Однако командир чеченцев Апти Алаудинов выразил оптимизм в своем Telegram-канале, сказав: "Давайте расслабимся, пощелкаем попкорна и посмотрим, как наши ребята разнесут врагов". С тех пор Алаудинов стал главным комментатором наступления в Курске, а российские СМИ распространяют его заявления. Специалисты, опрошенные AFP, считают, что присутствие Алаудинова в медиа возможно только с одобрения высшего руководства. Как и лидер чеченцев Рамзан Кадыров, Алаудинов, похоже, наслаждается необычной свободой слова. Некоторые даже спекулируют, что он мог бы стать потенциальным преемником якобы провалившегося Кадырова.

08:42 Германия оказывает Украине зимнюю помощь в размере 100 миллионов евроГермания выделяет дополнительные 100 миллионов евро Украине на зимнюю помощь. Об этом объявила федеральный министр иностранных дел Анналена Баerbock во время своего визита в Республику Молдову в Кишиневе. "Видно, что осень наступает, и зима уже стучится в двери", - сказала Баerbock перед встречей с платформой партнерства Молдовы в столице бывшей советской республики. Россия планирует еще одну "зимнюю войну", чтобы сделать условия жизни для украинцев как можно более сложными.

08:01 Украина сообщает о крупном нападении на энергетические объекты в Сумской областиУкраина сообщает о еще одном значительном дроновом нападении со стороны России. ПВО сбила 34 из 51 российских дронов за ночь, сообщает Воздушные силы. Дроны были активны в пяти регионах. По словам местных властей в Сумской области на северо-востоке, также были атакованы объекты энергетической инфраструктуры. Там было перехвачено 16 российских дронов. К критически важным объектам инфраструктуры, таким как системы водоснабжения и больницы, были подключены аварийные источники питания. В настоящее время ремонтные бригады проводят ремонтные работы.

07:37 Украина: Россия понесла 1020 потерь за последние суткиПо данным Генерального штаба Украины, Россия понесла 1020 потерь (смертельных и раненых) за последние сутки. Это приводит к общему числу потерь России с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года до 635 880. За последние 24 часа было повреждено или уничтожено шесть артиллерийских систем и два танка. Кроме того, было потеряно шесть бронетранспортеров и 66 дронов.

07:10 Киевский пост: Украинское нападение на российский военный аэродром

Украинский новостной сайт "Киевский пост" сообщает, что украинские ударные дроны якобы атаковали российский военный аэродром в Энгельсе, Саратовской области, с слышимыми взрывами на видео. На аэродроме якобы базируются стратегические бомбардировщики, вооруженные ракетами, которые Россия использует для ударов по украинским городам.

06:35 Столтенберг приветствует обсуждение дальнобойного оружия для УкраиныУходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует недавнюю международную дискуссию о возможном разрешении для Украины запускать западное дальнобойное оружие на территорию России. "Это решение остается за каждым союзником, но сотрудничество является ключевым, как мы это делали", - сказал Столтенберг британскому вещателю LBC. Украина просила такое разрешение в течение нескольких недель, чтобы целенаправленно атаковать командные центры, аэродромы и инфраструктуру в России. Что касается риска возможного эскалации войны, Столтенберг сказал: "Я все еще считаю, что наибольший риск заключается в том, что Путин победит в Украине".

06:13 Facebook, WhatsApp запрещают глобальную пропагандистскую сеть RTКомпания Meta ограничивает распространение российской государственной пропаганды через СМИ, такие как телеканал RT. RT (ранее Russia Today) и связанные с ним организации запрещены во всем мире на платформах Meta, в том числе Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads. В ЕС RT был заблокирован с весны 2022 года из-за кампаний дезинформации, связанных с российским вторжением в Украину.

05:33 Лукашенко освобождает 37 заключенных в БелоруссииАвторитарный лидер Белоруссии Александр Лукашенко амнистировал 37 заключенных. Администрация президента в Минске заявила, что освобожденные были осуждены за "экстремизм", который в Белоруссии часто используется для обозначения критиков правительства. Среди освобожденных - шесть женщин и несколько человек с проблемами со здоровьем. Никаких подробностей об идентичности 37 освобожденных не предоставлено. В последние два месяца в Белоруссии несколько раз освобождали заключенных, которые были арестованы за протесты против правительства.

03:11 Отчет ООН: ситуация с правами человека в России ухудшаетсяНарушения прав человека в России становятся все более систематическими, согласно отчету ООН. "Теперь есть структурная, государственная система нарушений прав человека", - говорится в отчете, отмечая, что система направлена на подавление гражданского общества и политической оппозиции. Критиков войны России против Украины и диссидентов все чаще целенаправленно преследуют. Отчет оценивает, что по крайней мере 1372 политических заключенных были обвинены и приговорены к длительным тюремным срокам по слабым доказательствам. В заключении эти заключенные подвергались пыткам. Их содержат в одиночных камерах, а других принудительно направляют в психиатрические клиники. Это не включает тех, кто известен отчету, и фактическое число может быть выше, говорит помощник.

23:24: Швеция возглавит предложенную НАТО силу в ФинляндииНАТО в процессе установления военного присутствия в северном регионе Финляндии, и Швеция является основным претендентом на руководство этой операцией. Эта инициатива предусматривает уникальную модель многонациональных сил НАТО, известную как Forward Land Forces (FLF), подобную той, что есть в соседних странах-членах НАТО, граничащих с Россией. Министр обороны Швеции Паль Йонсон и его финский коллега Антти Хакканен подтвердили это на встрече в Стокгольме. Йонсон выразил благодарность за приглашение Финляндии возглавить это присутствие. Установление этой силы укрепит общую безопасность НАТО.

Атака на Украину побудила Италию усилить свою поддержку, что продемонстрировано поставкой второго комплекса ПВО SAMP/T в этом месяце.

В свете растущей напряженности и развертывания российских войск в контрнаступлении в Курске этот дополнительный оборонительный комплекс может сыграть значительную роль в защите воздушного пространства Украины.

