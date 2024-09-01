В 19:34 швейцарские специалисты по безопасности предлагают пересмотреть давнюю политику нейтралитета страны.

Швейцарские эксперты предлагают пересмотреть нейтралитет в пользу военного сотрудничества с НАТО и ЕС Группа специалистов швейцарского правительства предлагает пересмотреть многовековую политику нейтралитета страны и продвигать усиленное военное сотрудничество с НАТО и ЕС. Данное предложение, полученное Politico, является реакцией на возросшие вопросы безопасности, вызванные вторжением России на Украину. Рабочая группа Министерства обороны Швейцарии подчеркивает, что Швейцария испытывает растущее давление tanto внутри страны, как и за рубежом, чтобы уточнить свою нейтральную позицию. Данная политика берет начало с 1515 года. Рабочую группу возглавляет Вольфганг Ишinger, бывший руководитель Мюнхенской конференции по безопасности.

18:58 Военные Украины сообщают о более 90 столкновениях с российскими силами С рассветом произошло 91 столкновение между украинскими и российскими силами. Об этом сообщает Генеральный штаб Украины, описывая ситуацию на фронте как сложную. "Военные делают усилия, чтобы сорвать планы российского агрессора и уничтожить его личный состав и военную технику", - говорится в отчете о ситуации.

18:22 Командир украинских войск оценивает потери российских войск в августе Во время августовских военных действий на Украине российские вооруженные силы понесли почти 36 810 потерь, сообщает Олександр Павлюк, командир украинских сухопутных войск. Он сообщил об этом через Telegram, согласно информации агентства новостей Украины Ukrinform. Кроме того, украинские войска заявили, что в августе они уничтожили множество вражеского оружия и техники: Россия потеряла 193 танка, 557 бронетранспортеров, 1517 артиллерийских систем, 44 системы залпового огня, 33 системы ПВО, более 2000 автомобилей и 278 специальных подразделений. Эти цифры не могут быть независимо подтверждены. Российское правительство по-прежнему молчит о своих потерях на Украине.

17:44 Великобритания: российские войска ускоряют продвижение к Покровску Согласно отчету британских экспертов по обороне, российские наземные войска ускоряют продвижение к спорному городу Покровск на востоке Украины. "Российские наземные войска, вероятно, находятся в пределах 10 километров от городских границ", - говорится в нем. Эксперты предсказывают, что продвижение замедлится, когда наземные войска столкнутся с пригородными районами вокруг города. Покровск играет важную роль как логистический центр для украинских войск. Его захват, скорее всего, продлит существующие маршруты поставок, что усложнит ситуацию для украинских сил. Министерство обороны Великобритании выдает ежедневные обновления о конфликте на основе разведданных с момента вторжения России на Украину.

17:16 Погибли люди после ракетного удара по Кураховому Российская армия обстреляла город Кураховное в Донецкой области из реактивных систем залпового огня. По меньшей мере три человека погибли и девять ранены, сообщает Вадим Филащенко, глава военной администрации Донецкой области через Telegram. В атаке на Кураховное использовались реактивные системы залпового огня типа "Ураган".

16:43 Российская армия заявляет о продвижении в Донецкой области Российская армия заявляет о продвижении в восточной украинской области Донецк. Министерство обороны в Москве сообщает о захвате города Вуймыка на севере Донецка возле контролируемого Украиной города Северск. Генеральный штаб Украины сообщает о девяти российских атаках в этом секторе фронта за последние 24 часа, в том числе на Вуймыку, но сообщает, что они были отбиты. Ни одна из этих заявлений не была независимо подтверждена. Российская армия также заявляет о прогрессе в своем основном направлении атаки на украинский город Покровск.

16:20 Заместитель министра иностранных дел России: ядерная доктрина будет пересмотрена из-за "провокационного пути наших западных противников" Российское правительство, как сообщается, продвигается в ранее объявленном пересмотре своей ядерной доктрины. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщает государственному информационному агентству ТАСС, что работа продвигается и направлена на внесение поправок. Решение "в ответ на провокационный путь наших западных противников" в конфликте на Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков комментирует в интервью, что Запад "переходит границы" и Россия примет необходимые меры для защиты своих интересов. США и их союзники утверждают, что конфликт на Украине представляет собой вторжение России, и правительство Киева поддерживается в его защите. На данный момент ядерная доктрина России позволяет использовать ядерное оружие, если под угрозой находятся суверенитет или территориальная целостность России.

15:54 Количество жертв после ракетного удара по Харькову возросло до 41 Количество жертв ракетного удара России по Харькову возросло до 41, в том числе пяти детей, сообщает государственное информационное агентство Украины Ukrinform со ссылкой на военную администрацию региона. Россия обстреляла Харьков ракетами, вызвав около 10 взрывов и поразив несколько гражданских зданий, в том числе торговый центр.

15:21 Зеленский просит разрешения на удары deeper в Россию Президент Украины Владимир Зеленский просит западное одобрение для использования западного оружия для ударов deeper в Россию после недавних российских ракетных ударов. По словам Зеленского через Telegram, требуется больше помощи "для полной защиты и защиты украинских городов". В том числе "решение о глубоких ударах по российским пусковым установкам ракет, уничтожение российской военной логистики и совместные пуски ракет и дронов". Зеленский подчеркивает, что Россия использовала 160 ракет, 780 управляемых или авиационных бомб и 400 боевых дронов против Украины всего за прошлую неделю.

15:03 Украинские ВВС успешно сбили восемь из одиннадцати иранских дроновУкраинские ВВС сообщают о сбитии 24 нарушителей. Российские силы запустили баллистическую ракету Iskander-M из Курска и 11 дронов Shahed-131/136 из Крыма в направлении украинских целей. По данным украинских ВВС, восемь дронов были успешно перехвачены. Основными целями были украинские территории Миколаева и Сум.

14:45 В результате российского авиаудара в Харькове пострадали 28 человекГород Харьков на северо-востоке Украины подвергся очередному воздушному нападению со стороны российских сил, сообщают местные власти. В результате ракетного удара пострадали 28 гражданских, заявил мэр Игорь Терехов. Губернатор Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что среди пострадавших есть шестилетний ребенок. Харьков является вторым по величине городом Украины, и недавние атаки привели к многочисленным жертвам и травмам.

14:29 Страны ЕС импортируют больше газа из России, чем из СШАВпервые за почти два года страны ЕС импортировали больше газа из России, чем из США за один квартал. Данные, собранные консалтинговой компанией Bruegel из Брюсселя, показывают, что страны ЕС импортировали примерно 12,7 миллиарда кубометров газа из России и 12,3 миллиарда из США в апреле-июне. Хотя импорт газа из России показал незначительное снижение по сравнению с первым кварталом 2024 года, импорт из США значительно снизился. Мир сообщает об этих цифрах. Норвегия остается крупнейшим поставщиком газа в ЕС, с импортом около 23,9 миллиарда кубометров во втором квартале. Перед вторжением в Украину в начале 2022 года Россия занимала это положение, но многие страны ЕС впоследствии снизили импорт газа из этой страны. По данным немецкого Федерального статистического управления, Германия больше не импортирует газ из России. Россия занимает второе место в списке поставщиков, ненамного опережая США. Точные страны-получатели не указаны в данных.

14:10 Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Москве потушенПожар на нефтеперерабатывающем заводе в Москве (сообщено в 08:01) потушен, как сообщает агентство новостей TASS со ссылкой на службы экстренного реагирования. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несколько фрагментов дронов попали на предприятие, что привело к возгоранию в отдельном техническом помещении. Украинская армия, как утверждают российские заявления, атаковала электростанции в России множеством дронов.

13:36 Россия считает США стороной войныПо словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, США уже глубоко вовлечены в конфликт через поставки оружия Украине. Отношения между Москвой и Вашингтоном сейчас хуже, чем когда-либо. Несмотря на официальную позицию, что Россия не имеет предпочтений между Трампом и демократическим кандидатом Камалой Харрис, Песков повторил, что поставки военной помощи Украине не меняют требований России о прекращении конфликта.

13:19 Российские силы захватили два села на востоке УкраиныРоссийские силы, как сообщается, захватили два села на востоке Украины, согласно заявлениям Министерства обороны России. Пыче и Вулинка теперь находятся под контролем России, как сообщают государственные российские новостные агентства, ссылаясь на министерство. Независимое подтверждение таких заявлений с поля боя невозможно. Российские силы уже некоторое время продвигаются на восточном фронте и часто объявляют о территориальных приобретениях.

12:48 Украинский конвой атакован российскими войскамиРоссийские войска, как утверждают украинские сообщения, атаковали грузовой конвой, перевозящий товары между Сумой и Харьковом. Конвой был атакован ракетами, в результате чего погиб один водитель грузовика и повреждено 20 других грузовиков. Ранее украинские ВВС упоминали об атаке на логистический сектор в сельскохозяйственной сфере в Сумском регионе.

12:15 В Твери после украинской атаки сохранены поставки электроэнергии и газаПо словам губернатора российского региона Тверь Игоря Рudenya, поставки электроэнергии и газа не нарушены несмотря на атаку украинских сил с помощью дронов. Цели в области, регионе северо-западнее Москвы, были поражены украинскими дронами.

11:50 Туризм в зоне военных действий набирает популярность в УкраинеВ Украине, где ракеты могут ударить в любое время суток, Дмитро Никитеров предлагает экскурсии по бывшим полям битв. Раньше он работал юристом. Теперь он организует "Туры войны" в Киеве и его окрестностях, в том числе в Буче и Ирпине. Никитеров видит свою работу не только как бизнес-возможность, но и как способ привлечь глобальное внимание к войне и позволить участникам увидеть жестокие реалии конфликта. Никитеров объясняет интерес к своим турам желанием людей испытать приключения и желанием глубже понять происходящий конфликт.

11:22 Зеленский: Россия запустила более 780 управляемых бомб в Украине за неделюПрезидент Украины Владимир Зеленский заявляет, что оправданно отвечать на российский террор всеми необходимыми средствами для его прекращения. За последнюю неделю Россия запустила более 160 ракет, 780 управляемых бомб и примерно 400 беспилотных летательных аппаратов различных типов против Украины.

11:04 Украина: одна жертва, четыре ранения в результате обстрела в Сумской областиВ результате артиллерийского обстрела, проведенного российскими войсками в Сумской области на востоке Украины, погиб один гражданский и еще четверо получили ранения, сообщают местные источники. "Российские войска провели 18 атак на приграничные территории и поселения в Сумской области в течение ночи и утренних часов", - заявили региональные власти через Telegram. "Зафиксировано 47 взрывов". Сумская область граничит с российской областью Курск, где украинские войска атаковали 6 августа.

10:28 Военный руководитель Украины: ситуация на восточном фронте сложнаяГлавнокомандующий украинской армии Алексей Сырский заявил, что ситуация на восточном фронте сложная. "Ситуация сложная в основной зоне вражеского наступления. Однако принимаются своевременные и необходимые решения на всех уровнях", - заявил Главнокомандующий Сырский через Telegram. Он посетил линию фронта возле Покровска на прошлой неделе. Бои там описаны как "интенсивные". Сырский не назвал конкретную область российского наступления, хотя он и президент Владимир Зеленский заявили, что российские войска сосредоточили свои усилия на важном стратегическом городе Покровске в Донецкой области.

09:59 ISW: российские войска не могут полноценно действовать в Украине

Согласно последнему анализу Института изучения войны (ISW), российские войска не могут полноценно действовать в Украине из-за нехватки личного состава и техники. Это связывают с неэффективной военной политикой Кремля. ISW ссылается на несколько источников, в том числе на отчет мобилизованного российского солдата, который критиковал неспособность российского правительства создать полноценную систему мобилизации для замещения потерь личного состава и наращивания резервов через Telegram.

09:21 Украина: объявлены ежедневные потери российских войскГенеральный штаб Украины обнародовал новые данные о потерях российских войск в Украине. Согласно отчету, с 24 февраля 2022 года Россия потеряла около 616 300 soldiers, с ежедневной потерей 1 340. Отчет из Киева также сообщает о уничтожении 10 танков, 22 артиллерийских системы и 36 дронов. С начала широкомасштабного вторжения Россия якобы потеряла 8 592 танка, 17 636 артиллерийских систем, 368 самолетов, 328 вертолетов, 14 507 дронов, 28 кораблей и одну подлодку, как сообщается Украиной. Международные оценки предполагают более низкую численность потерь, хотя эти числа, скорее всего, занижены.

09:00 Россия: нейтрализовано 158 украинских дроновРоссия заявила о нейтрализации 158 украинских дронов, как заявил Министерство обороны России в Москве (см. записи 07:03 и 03:45). Украинская армия провела широкомасштабную атаку дронами на электростанции и нефтеперерабатывающие заводы, в результате чего пострадали регионы Москвы и Тверь, граничащие с ней на севере.

08:32 DeepState: продвижение России в Донецкой областиАналитики канала DeepState, связанного с украинской армией, сообщают о продвижении российских войск в восточной украинской области Донецк. Российские войска якобы захватили Парасковиевку в Донецкой области и продвинулись в три поселения: Константиновка, Горловка и Галициновка.

08:01 Мэр Москвы: пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атакиПожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в Москве, как подтвердил мэр российской столицы Сергей Собянин. Это произошло после атаки украинского дрона. Подробности пока неизвестны.

07:28 Приграничная область между Россией и Украиной становится все более пустыннойВойна коснулась практически каждого уголка приграничной области между Россией и Украиной в последние годы. Несмотря на то, что украинская армия может эффективно отбиваться всего за несколько километров от российской границы, на украинской стороне осталось мало населенных деревень.

07:03 Россия отражает "массированные" атаки дронов, согласно собственным сообщениямРоссия заявила, что отразила "массированные" атаки дронов на западной части России и удар по Москве, согласно своим собственным сообщениям. "Наши защитники отражают попытку массированной атаки дронов на территории Брянской области", - заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз через Telegram. Якобы "идентифицировано и уничтожено" 26 дронов (см. запись 03:45).

06:23 Россия: атака дронов на электростанцию в Каширском районеЭлектростанция в Кашире, районе Московской области, якобы подверглась атаке украинских дронов, как заявил глава района Михаил Шувалов через Telegram. Погибших и раненых нет, ничего не разрушено и не загорелось. Ранее сообщалось об атаках на электростанцию в Конаково в Тверской области северо-западнее Москвы.

05:40 Взрывы возле российской электростанции в ТвериСообщения из нескольких российских Telegram-каналов свидетельствуют о том, что слышны громкие взрывы возле электростанции в Конаково в Тверской области северо-западнее Москвы. Электростанция является одним из крупнейших генераторов электроэнергии в центральной России. Ранее губернатор региона сообщил о уничтожении пяти дронов, запущенных с Украины. Погибших и раненых нет. На месте работают службы экстренной помощи.

04:54 Зиемяк: Германии нужно больше взаимодействовать с ПольшейПолитик ХДС Пауль Зиемяк призывает правительство Германии увеличить свое взаимодействие, чтобы улучшить отношения с Польшей. "Сегодня не сильная Германия пугает поляков - слабая", - заявил глава германо-польской парламентской группы веб-сайту web.de. Польша считает, что ее голос не услышан Германией, особенно в области обороны. Здесь Германия совершала ошибки в прошлом и решила усилить поддержку Украины "из-за давления соседей".

03:45 Россия: Сбито больше дроновПо данным российских властей, российская противовоздушная оборона уничтожила не менее пяти дронов над Москвой. 26 дронов были уничтожены над пограничным регионом Брянск в юго-западной России, более десяти над регионом Воронеж и другие над регионами Курск, Липецк, Рязань и Тула. Об этом сообщили губернаторы пострадавших регионов в Telegram. О жертвах и повреждениях не сообщается.

02:39 Россия: Отбита атака дронов на МосквуПо данным мэра Москвы Сергея Собянина, российская противовоздушная оборона нейтрализовала дрон, направлявшийся в Москву. Предварительные данные свидетельствуют о том, что во время атаки дронов не было ни жертв, ни повреждений.

01:39 Нидерланды соглашаются отправить 28 амфибийных бронетранспортеров в КиевНидерланды отправят в Украину 28 амфибийных бронетранспортеров типа Viking Bandvagn S10. Об этом объявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс на платформе X. По словам Брекелманса, личный состав Корпуса морской пехоты Нидерландов обучает украинских солдат обращению с этими машинами. Viking Bandvagn S10, с резиновыми гусеницами, весит около 11 тонн и может преодолевать различные типы поверхностей, в том числе воду. "Украина срочно нуждается в нашей помощи в борьбе с российским агрессором. Наша поддержка Украины по-прежнему сдерживает Россию", - написал министр. Он не указал дату поставки.

00:35 Ходжес критикует политику Запада в отношении Украины как "ужасную"Бывший американский генерал Бен Ходжес критикует политику Запада по предотвращению нападения Украины на Россию. Ходжес заявил на форуме Globsec в Праге, как сообщает "Киевский независимый", что у Запада нет "ясной цели". Киев усиливает давление на ликвидацию запрета путем вторжения в российский регион Курск. Однако Белый дом придерживается своей позиции, несмотря на поддержку некоторых американских политиков требований Киева. "Эта катастрофическая политика, которая на самом деле лучше защищает российские аэродромы, чем украинских граждан, отражает тот факт, что у нас нет ясной цели", - сказал Ходжес. По словам бывшего американского командующего, администрация Байдена терпит неудачу в своем "наиболее важном задании - определении наших целей".

23:25 Целюсь призывает партнеров разрешить атаки на РоссиюПрезидент Украины Владимир Зеленский призывает своих союзников разрешить атаки на Россию. "Очистка украинского неба от российских крылатых ракет - это значительный шаг на пути к принуждению России к поиску мирного и справедливого конца войны", - сказал Зеленский в своем ночном видеообращении. "Нам нужны средства для эффективной и всесторонней защиты Украины и украинцев. Мы нуждаемся как в разрешении на дальние возможности, так и в дальнобойных ракетах и missiles". Представители Зеленского якобы поделились всеми необходимыми деталями с союзниками Украины без предоставления подробностей. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил американскому телеканалу CNN, что российские аэродромы, с которых атакуются украинские города, находятся в досягаемости дальнобойного оружия.

22:15 Эстония и Латвия празднуют 30-летие вывода российских войскЭстония и Латвия отметили 30-летие вывода российских войск памятными мероприятиями. Полвека после оккупации Советской Красной Армией нынешние члены ЕС и НАТО Эстония и Латвия вывели последних российских солдат 31 августа 1994 года. В Таллинне и Риге президенты Алар Каррис (Эстония) и Эдгарс Ринкевичс (Латвия) признали символическое, политическое и юридическое значение событий тридцатилетней давности. Если бы вывод не произошел, ни подлинной независимости, ни пути к членству в ЕС и НАТО в 2004 году не было бы возможно, подчеркнули два лидера на встречах с теми, кто участвовал в переговорах с Россией о выводе. Сегодня балтийские страны являются одними из самых сильных сторонников Украины в ее борьбе против России. С начала конфликта в регионе растет страх стать следующей целью армии Кремля.

21:03 Украинский чемпион мира по кикбоксингу убит на фронте28-летний чемпион мира по кикбоксингу Роман Холоватиук погиб на фронте в Украине. Об этом подтвердил комитет парламента Украины по делам молодежи и спорта. Холоватиук родом из Каменец-Подольского в западной Украине. В возрасте 22 лет он получил медаль на Всемирных играх в Польше в 2017 году. Он продолжил свою успешную карьеру, став мастером спорта по кикбоксингу WAKO, финалистом Всемирных игр, чемпионом мира, многократным победителем Всемирного и Европейского кубка и многократным чемпионом Украины. После российской оккупации в феврале 2022 года он добровольно присоединился к армии.

Вы можете прочитать о предыдущих событиях здесь.

Читайте также: