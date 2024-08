В 19:16 Литва отмечает уменьшение российских сухопутных войск в Калининграде.

В Калининграде, Россия, расположенном на Балтийском море между Польшей и Литвой, якобы меньше наземных войск. Командующий литовскими вооруженными силами Raimundas Vaikšnoras сделал это заявление на новостном портале "Delfi". Он связывает это сокращение с украинским наступлением в российском регионе Курск. С начала войны против Украины наблюдались заметные перемещения техники и личного состава из Калининграда. Хотя солдаты вернулись, текущий подсчет указывает на явное сокращение наземных войск.

18:40 "Армяне, зачем это нужно?" - Лукашенко вызывает негодованиеБелорусский лидер Александр Лукашенко вызвал народное возмущение своими замечаниями об Армении. В среду демонстранты в Ереване, столице Армении, кидали яйца в белорусское посольство, требуя высылки посла. Критике Лукашенко на российском телевидении подверглась прозападная позиция Армении: "Зачем нужны армяне? Они должны развивать свою экономику и опираться на собственные ресурсы. Кто такой Макрон? Когда Макрон уйдет, Армению забудут", - якобы сказал он. tension between Russia, Armenia's longstanding ally, and Armenia has been growing since Azerbaijan seized Nagorno-Karabakh in a military raid in Sept, ending three decades of Armenian separatist rule.

18:03 Украина фиксирует жертвы атаки планирующими бомбами Два человека погибли в Сумской области, граничащей с российским Курском, в результате атаки двумя планирующими бомбами, сообщает украинская прокуратура. Российские бомбы атаковали альтернативную инфраструктуру. Украинский президент Владимир Зеленский посетил Суммы в четверг, заявив, что атаки на Суммы утихли после захвата частей Курска.

17:28 Российские власти: горящий бензовоз после украинской атаки Бензовоз горит в порту Кавказ в Краснодарском крае, на востоке Крыма, сообщают местные власти. Это следует за сообщениями об украинской атаке. Многие российские СМИ делятся фотографиями и видео, показывающими взрыв танкера и темные облака дыма. Украинские вооруженные силы также распространяют эти видео в социальных сетях, подписанные "Нептун навещает порт Кавказ" на своем Telegram-канале. Неподтвержденные сообщения из российских Telegram-каналов предполагают, что корабль был поражен украинской ракетой Neptune. Однако официальный радиус действия оружия превышает расстояние до линии фронта. Порт Кавказ играет важную роль в снабжении российских войск в текущем конфликте против Украины.

Обновление в 18:39: По данным Crisis Center Krasnodar Region, корабль затонул после пожара. Сообщается, что на борту было 30 топливных цистерн.

16:41 Россия: Прогресс в Покровске, Украина празднует успехи в Курске Российская армия сообщает о захвате еще одной деревни возле Покровска, расположенного примерно в 10 километрах от города. Ранее украинский президент Владимир Зеленский объявил о планах укрепить войска в районе Покровска. Теперь он сообщает о успехе в российском регионе Курск. Троops захватили еще одну деревню и взяли в плен больше российских солдат, как сообщается. Украинские войска контролируют 94 деревни и обширную территорию площадью более тысячи квадратных километров в Курске. Однако эти заявления не подтверждены.

16:12 Украина опровергает попытку атаки на АЭС: Россия может спланировать "ядерную провокацию" Украина опровергает заявление Путина о том, что украинские силы пытались атаковать Курскую АЭС. "Это ложь", - пишет Андрей Коваленко, глава отдела противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ранее Россия распространяла fabriкованные утверждения о "ядерной провокации" украинцев на Курской и Запорожской АЭС. Теперь, однако, признаки указывают на то, что Россия может спланировать эту провокацию, считает Коваленко. Он считает риск "ядерной провокации" Россией значительным при участии Путина.

15:46 Газовые хранилища ЕС на 90% Две месяца вперед от назначенной даты газовые хранилища в Европейском союзе достигают 90%. ЕС готовится к предстоящей зиме, заявляет Еврокомиссия. После начала российского военного вмешательства против Украины летом 2022 года страны-члены ЕС договорились, что средние запасы газа должны достичь 90% к 1 ноября. Данные с портала Gas Infrastructure Europe показывают различия между странами; Испания имеет самый высокий уровень заполнения 100%, а Латвия - самый низкий уровень около 69%. В Германии уровень заполнения составляет 93,6%. ЕС стремится снизить свою зависимость от российского природного газа, импортируя больше сжиженного природного газа (СПГ) из США и природного газа из Норвегии.

15:21 Путин: Украина спланировала атаку на российскую АЭС Президент России Владимир Путин обвиняет Украину в попытке атаковать атомную электростанцию в Курске. "Противник пытался атаковать электростанцию прошлой ночью", - говорит лидер Кремля, не предоставив доказательств. "Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было проинформировано", - добавляет Путин во время телевизионной трансляции заседания правительства. Ранее МАГАТЭ предупреждало о потенциальных последствиях боев на электростанции и призывало "все стороны проявить максимальную сдержанность". Подробнее об этом здесь.

14:50 Руководитель МАГАТЭ посетит АЭС в КурскеРуководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить российскую атомную электростанцию в Курске на следующей неделе. Об этом сообщил представитель МАГАТЭ. В начале августа украинские военные провели внезапное масштабное наступление в западном российском регионе Курск. Государственная корпорация «Росатом» впоследствии предупредила о угрозе для АЭС со стороны украинских атак, которая расположена примерно в 100 километрах от украинской границы.

Подробнее здесь.14:21 Массовая эвакуация из приграничных российских регионовБолее 115 000 человек эвакуированы из опасных российских регионов возле украинской границы, сообщает заместитель премьер-министра России Денис Мантуров. Он заявил об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным и высшими чиновниками, где они в настоящее время оценивают ущерб сельскому хозяйству и промышленности, причиненный украинским наступлением. Путин открыл встречу словами: "Я собрал вас, чтобы обсудить текущую ситуацию в приграничных районах России."

14:00 Роль Индии в переговорах о прекращении огня в УкраинеПремьер-министр Польши Дональд Туск положительно относится к потенциальной роли посредника своего индийского коллеги Нарендры Моди в войне в Украине. После переговоров с Моди в Варшаве Туск сказал: "Я очень благодарен, что премьер-министр подтвердил свою готовность лично участвовать в мирном, справедливом и быстром решении войны." Предложение Моди посредничать особенно важно, поскольку он собирается отправиться из Польши в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Индия сохраняет нейтралитет по отношению к российскому вторжению и не поддерживает западные санкции против Москвы. Подробнее здесь.

13:40 Украинский прорыв может быть ограничен, считает ШольцКанцлер Германии Олаф Шольц ожидает, что украинский прорыв в Россию будет "пространственно и временно ограниченной операцией". Однако, по словам корреспондента ntv Наджи Крийвальд, на данный момент нет никаких указаний на то, что это так. "Наоборот", - говорит она в своем последнем отчете из Сум в восточной Украине.

13:06 Журналисты CNN под следствием у российских спецслужбРоссийское ФСБ начало уголовные расследования против нескольких иностранных журналистов из-за сообщений в российском регионе Курск, где украинская армия контролирует несколько поселений. Расследования начаты против репортера CNN и двух украинских журналисток-женщин за "незаконное пересечение государственной границы". Они якобы записывали видео в украинском городе Судача. ФСБ угрожает вскоре выдать международные ордера на арест. Трое журналистов могут получить до пяти лет тюрьмы в России. Недавно американский журналист Эван Гершкович смог вернуться на родину в рамках обмена пленными после того, как был приговорен к 16 годам заключения в трудовом лагере за якобы шпионаж. Подробнее здесь.

12:34 Зеленский на границе: "Фонд обмена" пополненПрезидент Украины Владимир Зеленский посетил пограничный регион Сум в северо-восточной Украине, откуда украинские войска более двух недель назад продвинулись в Россию. Он сообщил, что еще одно место в Курской области было захвачено. Он также упомянул, что "фонд обмена" пополнен, имея в виду захват российских солдат для будущего обмена украинскими пленными в российском плену. Зеленский подчеркнул, что с начала Курской операции уменьшилось количество атак на Сум и число гражданских жертв там. Он опубликовал видео, на котором он с главнокомандующим украинскими войсками Александром Сирским, который проинформировал его о усилении войск на востоке Украины, где Россия продолжает продвигаться вперед.

12:06 Обвинения в шпионаже против российских дронов в BrunsbüttelГазета "Бильд" сообщает, что якобы российские дроны появились над крупнейшим промышленным парком в Шлезвиг-Гольштейне. В последнее время дроны неоднократно видели, как они пролетают над выведенной из эксплуатации атомной электростанцией и терминалом СПГ в Brunsbüttel на высокой скорости, нарушая зону запрета на полеты. Прокуратура во Фленсбурге расследует из-за подозрений в шпионаже с целью саботажа. Внутренний отчет полиции гласит: "Зона запрета на полеты неоднократно нарушалась пролетами над атомной электростанцией". Объект врага, предположительно военный дрон, был обнаружен. По данным "Бильд", дроны приписываются российским агентам и могут быть запущены с гражданских кораблей в Северном море. Подробнее здесь.

11:40 Посольство США в Киеве предупреждает о возможных воздушных атаках в ближайшее времяПосольство США в Киеве предупреждает о повышенном риске авиационных атак в преддверии Дня независимости Украины в субботу. На веб-сайте посольства сообщается, что в ближайшие дни и в выходные дни есть высокая вероятность того, что Россия запустит дроны и ракеты против Украины. Украина празднует свой 33-й год независимости от Советского Союза 24 августа. Праздник имеет особое значение для украинцев с начала конфликта в Украине около двух с половиной лет назад. Недавно украинские солдаты неожиданно проникли на российскую территорию в приграничном регионе Курск. Президент России Владимир Путин назвал это провокацией и пригрозил ответным ударом.

11:13 Пожар на военной базе в ВолгоградеПожар вспыхнул на военной базе в Мариновке в южном российском регионе Волгоград. Местные жители сообщают о взрывах. Местные власти приписывают пожар украинской атаке дронов, без жертв.

10:41 Россия развертывает переносные укрытия в КурскеПо словам местных властей, в российском приграничном регионе Курск устанавливаются переносные бетонные укрытия для населения. "По моему распоряжению, администрация Курска определила основные места для установки модульных переносных укрытий", - объяснил губернатор Алексей Смирнов через Telegram. Укрытия строятся в оживленных местах, таких как автобусные остановки, с Смирновым, поделившимся фотографией грузовика, перевозящего одно из устройств. Укрытия также устанавливаются в двух других местах, в том числе в Курске, где находится Курская АЭС. Россия утверждает, что Украина планирует атаковать этот объект, что Украина опровергает.

10:10 Украина объявляет о продвижении в КурскеУкраина сообщает о более чем 40 нападениях российских войск вблизи города Покровск, почти все они были отражены. Президент Зеленский клянется усилить войска в этом районе. Кроме того, продвижение в Курской области продолжается.

09:42 Россия идентифицирует сбитые дроны в различных регионахРоссийские власти сообщают о перехвате многочисленных украинских воздушных атак на западе страны. В Волгограде губернатор Андрей Бочаров сообщает, что "большинство дронов были нейтрализованы" вблизи села Мариновка (см. запись в 07:30). В курском приграничном регионе губернатор Алексей Смирнов сообщает, что "два украинских ракеты и один дрон были сбиты российской ПВО". В Ростовской области южнее губернатор Василий Голубев сообщает, что "атаковали пятью дронами, которые были отражены". О сбитых дронах также сообщается в российских регионах Воронеж и Брянск.

09:09 Киев просит у США разрешения использовать дальнобойное оружие против российских целейМинистр обороны Украины Резван Умеров встречается в Киеве с bipartisan delegation американского Конгресса. Согласно министерству в Киеве, встреча посвящена ситуации на фронте и политике Вашингтона в отношении использования дальнобойного оружия против российских целей. "Я подчеркнул важность быстрого получения разрешения от наших союзников на полное использование дальнобойного оружия против целей в России", - сказал Умеров. "Речь идет о защите наших мирных городов и деревень".

08:36 Актер "Звездных войн" запускает кампанию по сбору средств на роботов-разминировщиков для УкраиныАмериканский актер Марк Хэмилл, известный своей ролью Люка Скайуокера в "Звездных войнах", собирает средства на роботов-разминировщиков для Украины. Он сотрудничает с экспертом по Восточной Европе Тимоти Снайдером, чтобы собрать $441,000 через кампанию "Безопасная территория". Роботы могут устранять мины в труднодоступных местах, тем самым обеспечивая безопасность оператора. "Одно из самых жестоких действий, совершенных Россией в Украине, - это рассеивание миллионов мин", - заметил Снайдер. "Я посещал незанятые районы поблизости от фронта, где люди должны рисковать, чтобы помочь другим вернуться на свои фермы и дома. Благодаря этим роботам мины можно ликвидировать и спасти жизни". Украина сильно загрязнена минами, их удаление может занять десятилетия.

08:01 Кремль, кажется, готовит россиян к "новой реальности"Украинская атака на Курск представляет вызов для пропаганды Москвы. Несмотря на то, что регионы находятся далеко, источник, связанный с Кремлем, сообщает независимому российскому порталу Meduza, базирующемуся в Риге, "Но даже проникновение на территорию России и захват контроля над деревнями - это новый и очень неприятный инцидент". Чтобы облегчить теперь значительно возросшую тревогу, Кремль пытается подготовить россиян к жизни в "новой реальности" и "новой норме": враг действительно вошел на территорию России, скорее всего, будет побежден - но возвращение территории займет время, и россиянам придется ждать. Пока жители призываются "превратить негатив и шок в положительное направление" - в частности, путем отправки гуманитарных грузов в Курскую область. В целом, все официальные лица, опрошенные Meduza, считают, что бои в Курской области могут продолжаться несколько месяцев. Официальный источник правительства оценивает этот прогноз как "довольно оптимистичный - если все пойдет хорошо".

6:56 Бывший советник по национальной безопасности: Путин оказал значительное влияние на поведение ТрампаПо словам бывшего советника по национальной безопасности США генерала Герберта Реймонда Макмастера, российский президент Владимир Путин оказал значительное влияние на бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается в книге Макмастера "Война с самими собой: мое пребывание в Белом доме Трампа", как сообщает "Гардиан". "Путин, бывший агент КГБ, известный своей жестокостью, манипулировал эго и комплексами Трампа лестью", - вспоминает Макмастер. Путин якобы называл Трампа "исключительной личностью, чрезвычайно талантливой, без сомнения", оказав на него глубокое влияние. Макмастер служил советником по национальной безопасности Трампа в течение примерно года и предупреждал Трампа о Путине: "Мистер Президент, он лучший лжец в мире". Он предполагал, что Путин был уверен, что может "играть" с Трампом и добиться снижения санкций и низкостоимостного вывода американских войск из Сирии и Афганистана.

6:20 Сообщения о пожаре в российском аэропорту в ВолгоградеВечером в российском городе Калач на Дону в Волгоградской области слышались взрывы. Некоторые русские каналы в Telegram спекулируют, что это может быть результатом атаки дронов. В ближайшем аэропорту начался пожар. Волгоградская область находится примерно в 900 километрах к югу от Москвы. Атака, похоже, была направлена на авиационную базу Мариновка в селе Октябрьском, примерно в 20 километрах от Калача на Дону. В этом районе свидетели сообщают о шести-десяти громких взрывах, сопровождаемых характерными звуками дронов, согласно Telegram.

5:44 Клингель: Германия предоставит дополнительное финансирование, если помощь Украине ослабнетЛидер СДПГ Ларс Клингель обещает дальнейшую поддержку Украины. Если не удастся предоставить запланированные миллиарды из замороженных российских активов Украине, Германия предоставит дополнительные средства, как он сказал в подкасте заместителя главного редактора "Бильд" Пауля Ронцигера. "Мы не можем допустить, чтобы дошло до того, что мы скажем: 'Теперь нет больше денег для Украины'. В этом случае, конечно, нам придется искать деньги в Германии. У нас есть моральный долг перед Украиной. Мы должны найти решения, и мы их найдем."

4:27 Украина комментирует удары дронов в РоссииВоенная разведка Украины ГУР прокомментировала цели ударов дронов в России прошлой ночью. Они были направлены на московский аэропорт Остафьево, авиационную базу Миллерово в Ростовской области и центр радиосвязи, сказал глава ГУР Кирилл Буданов военному новостному сайту "Зона войны". В операции было задействовано около 50 дронов. Оценка масштабов возможного ущерба в настоящее время ведется. Утром российские власти сообщили, что сбили 45 дронов над территорией России.

3:09 Выборы в России: военная защита для сотрудников избирательных участков в КурскеВ ожесточенном российском пограничном регионе Курск планируется оснастить сотрудников избирательных участков военной бронетехникой и шлемами для предстоящих досрочных региональных выборов. Кроме того, дополнительные избирательные участки устанавливаются в других частях страны для тех, кто покинул регион, согласно заявлению главы региональной избирательной комиссии Татьяны Малаховой, сообщают российские новостные агентства. В регионе в настоящее время действует режим чрезвычайной ситуации. Выборы губернаторов и региональных парламентов запланированы на 6-8 сентября в нескольких регионах России.

1:34 Фико испытывает давление от западных демократий в принятии решений в области внешней политикиПремьер-министр Словакии Роберт Фико жалуется на "давление" со стороны западных демократий в важных решениях в области внешней политики. Он заявляет, что тех, кто отклоняется от "общего мнения" в этих вопросах, "арbitrarno davljat i ugrozaot izolaciej" со стороны западных демократий, согласно заявлению, выпущенному в годовщину московского вторжения 1968 года. В заявлении Фико сравнивает жестокое подавление "Пражской весны" в 1968 году войсками Варшавского договора с тем, что он видит как текущее давление на разные мнения в Европе. Фико выступает против поставок вооружений ЕС Украине и критикуется за пророссийскую позицию.

0:12 Украина сообщает о 46 российских атаках возле Покровска за деньУкраина сообщает о 46 российских атаках вдоль фронта возле города Покровск на востоке страны в течение дня, из которых 44 были отражены, согласно Генеральному штабу. Бой продолжается на двух других участках к 21:00 по ЦЕВ. Атаки привели к гибели или ранению 238 российских солдат. О потерях Украины нет информации. Россия пока не комментировала.

23:09 Россия: пресечена украинская инфильтрация в БрянскРоссия заявляет, что предотвратила проникновение украинских диверсантов в российский пограничный регион Брянск, примыкающий к Курску. Проникновение "украинской разведывательно-диверсионной группы" было предотвращено силами российской службы безопасности ФСБ и подразделениями российской армии, согласно губернатору Брянска Александру Богомазу в Telegram. "Врага нейтрализовали огнем", - добавляет сообщение. Ситуация теперь "под контролем".

22:15 Зеленский: Украина нуждается в быстром выделении помощиПрезидент Украины Владимир Зеленский подчеркивает срочную необходимость Украины в быстром выделении обещанной Западом помощи в размере миллиардов долларов, в том числе средств от конфискованных российских государственных активов. Несмотря на политические объяснения от союзников Украины, Зеленский требует конкретных действий в своем ежедневном видеообращении, заявляя: "Но нам нужна практическое решение". Украина полагается на доходы от замороженных российских активов для противодействия российской агрессии. Размышления над этим вопросом затянулись слишком долго, добавляет Зеленский, требуя немедленных решений. На июньском саммите G7 страны G7 согласовали новый финансовый пакет для Киева, пообещав щедрый кредит в $50 миллиардов, обеспеченный процентами от конфискованных российских активов.

21:52 Путин хвалит прочные торговые связи с КитаемПрезидент России Владимир Путин похвалил улучшение торговых отношений с Китаем, заявив: "Наши торговые связи процветают (...). Оба правительства сосредоточены на торговых и экономических отношениях, что дает положительные результаты", - сказал он на встрече с премьером Китая Ли Цянем в Кремле. Китай и Россия имеют значительные совместные планы и проекты в экономической и гуманитарной сферах, добавил Путин. Ли, по данным Кремля, отметил, что китайско-российские отношения достигли "непреcedentedной высоты". С началом российского вторжения на Украину Китай стал важным торговым партнером России из-за западных санкций.

21:20 Просьба Бывшего Заместителя Министра Обороны России Освободить Его ОтпустилиБывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков остается под стражей по обвинению в коррупции. Его ходатайство об домашнем аресте и просьба об освобождении были отклонены, сообщает агентство ТАСС. До своего увольнения Булгаков курировал закупки для российской армии. Московский суд также распорядился об аресте предполагаемых сообщников Булгакова - двух человек, которые обвиняются в причинении ущерба примерно в 50 миллионов рублей (около 500 тысяч евро) в результате заключения девяти контрактов с Булгаковым между 2022 и 2024 годами.

21:00 Украина Укрепляет Свои Войска В ПокровскеПо словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина усиливает свои войска в стратегически важном районе Покровск на востоке Украины. В телеобращении Зеленский сказал, что они знают о передвижениях российских войск в этом районе. Украинское наступление на территории России в Курске продолжается, и Зеленский подтвердил, что украинские силы захватили некоторые районы, хотя и не предоставил дальнейших подробностей.

20:41 Украинцы В Венгрии Рискуют Выселить Из УбежищПосле введения политики в Венгрии, лишающей украинских беженцев общего статуса защиты, сообщается, что многие украинцы рискуют быть выселены из своих убежищ. Организации, такие как Помощь Мигрантам, сообщают, что частные убежища для беженцев в местах, таких как Кёч, к северу от Будапешта, начали выселять украинских беженцев, в основном женщин и детей-roma из западноукраинского региона Закарпатья с существенной венгерской меньшинством. При полицейском надзоре около 120 беженцев должны покинуть гостевой дом.

На прошлой неделе Европейский Союз объявил, что запасы газа достигли 90%, на два месяца раньше намеченной даты, в том числе благодаря снижению спроса из-за уменьшения присутствия наземных войск в Калининграде, регионе под российским контролем. В свете tensions между Россией и Европейским Союзом несколько стран ЕС работали над тем, чтобы сократить свою зависимость от российского природного газа и увеличить импорт из Соединенных Штатов и Норвегии. Ситуация в Калининграде, вероятно, сыграла роль в этом решении, так как Европейский Союз стремится гарантировать свою энергетическую безопасность.

