В 19:16 Литва объявляет о выводе российских сухопутных войск из Калининграда.

В изолированном российском регионе Калининграда, расположенном на Балтийском море между Польшей и Литвой, якобы произошло уменьшение количества сухопутных сил. Об этом заявил главнокомандующий литовскими вооруженными силами Raimundas Vaikšnoras в интервью новостному порталу "Delfi". Он связывает это сокращение с конфликтом в районе Курска. Когда начался конфликт с Украиной, было замечено, что значительное количество техники и личного состава было переброшено из Калининграда, сообщил командующий. Несмотря на то, что войска вернулись после ротации, сейчас заметно сокращение среди сухопутных сил.

18:40 "Зачем нужны армяне?" - Лукшенко провоцирует протестыВысказывания лидера Белоруссии Александра Лукшенко о Армении вызвали демонстрации. В среду протестующие бросали яйца в белорусское посольство в Ереване, как сообщает украинская пресса. Ранее Лукшенко критиковал проевропейскую политику Армении в российском телевидении: "Зачем нужны армяне? Никакой. Пусть занимаются развитием своей экономики и опираются на свои ресурсы. Что такое Франция? Кто такой Макрон? Завтра, когда Макрон уйдет, все забудут про армян", - сказал он, имея в виду французского президента. Отношения между Арменией и Россией, ее давним союзником, все больше напрягаются после того, как Азербайджан взял под контроль Нагорный Карабах в результате военной кампании в сентябре, положив конец трех десятилетий армянского сепаратизма.

18:03 Украина сообщает о жертвах удара управляемой бомбойДва человека погибли в Сумской области, граничащей с российской областью Курск, в результате удара двумя управляемыми бомбами, как сообщает прокуратура Украины. Целью российских бомб были элементы инфраструктуры. Украинский президент Владимир Зеленский посетил Суммы в этот день и заявил, что нападения на Суммы сократились после захвата некоторых частей Курска.

17:28 Российские власти: горящий бензовоз после украинского удараБензовоз горит в российском порту Кавказ в Краснодарском крае восточнее Крыма, как сообщают местные власти. Перед этим был украинский удар, заявили они. Различные российские СМИ опубликовали фотографии и видеозаписи пожара и черного дыма. Украинские вооруженные силы также поделились такими видео в социальных сетях. "Нептун посещает порт Кавказ" написано на телеграм-канале вооруженных сил. Неподтвержденные сообщения из российских телеграм-каналов suggerent, что корабль был поражен противокорабельной ракетой украинского типа "Нептун". Однако официальный радиус действия этого оружия составляет 300 километров. Линия фронта находится дальше. Москва широко использует порт для снабжения своих войск в конфликте против Украины.

16:41 Российская армия заявляет о захвате еще одной деревни возле Покровска, Украина заявляет о победах в КурскеРоссийская армия сообщает, что захватила еще одну деревню возле восточного украинского города Покровска. Войска теперь находятся примерно в десяти километрах от Покровска, важного логистического центра. Ранее президент Украины Зеленский объявил о планах усилить войска в районе Покровска. Теперь он сообщает о победах в российской области Курск. Войска захватили еще одну деревню и "увеличили обменный фонд" - захватили больше российских солдат. Согласно этим сообщениям, украинские войска контролируют 94 деревни и более тысячи квадратных километров земли в Курске. Но эти утверждения не были независимо подтверждены.

16:12 Украина отрицает попытку нападения на атомную электростанцию, предупреждает о российской дезинформацииУкраина опровергает заявление президента России Владимира Путина о том, что украинские силы пытались атаковать Курскую атомную электростанцию накануне. "Это откровенная ложь", - написал Андрей Коваленко, глава отдела противодействия дезинформации в Совете национальной безопасности и обороны Украины. Ложь следует за предыдущими ложными заявлениями россиян о том, что Украина планировала "ядерную провокацию" на Курской и Запорожской атомных электростанциях. Вместо этого все признаки указывают на то, что эту провокацию может совершить Россия, продолжает Коваленко. Он считает "риск ядерной провокации Россией" реальным, учитывая участие Путина.

15:21 Путин обвиняет Украину в попытке нападения на атомную электростанциюПрезидент России Владимир Путин обвиняет Украину в попытке нападения на Курскую атомную электростанцию. Путин заявляет, что противник пытался атаковать атомную электростанцию прошлой ночью, но не предоставляет доказательств. Он упоминает, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было проинформировано об этом во время телеконференции с правительством. Ранее МАГАТЭ предупреждало о потенциальных последствиях конфликта для атомной электростанции и призывало "все стороны проявлять максимальную осторожность". Узнайте больше подробностей здесь.

14:50 Глава МАГАТЭ готовится к визиту на Курскую атомную электростанциюГлава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить российскую атомную электростанцию в Курске на следующей неделе. Об этом подтвердил представитель МАГАТЭ. В начале августа украинские силы начали крупное наступление в российском регионе Курск. После этого государственная корпорация "Росатом" выразила озабоченность риском для атомной электростанции из-за украинских атак, которая расположена примерно в 100 километрах от украинской границы.

14:21 Министр Мантуров объявляет об эвакуации 115 000 человек из российских регионов у границы с УкраинойПо словам заместителя премьер-министра России Дениса Мантурова, из опасных российских регионов, расположенных близ границы с Украиной, эвакуировано 115 000 человек. Он сделал это заявление во время встречи с президентом Владимиром Путиным и другими высокопоставленными чиновниками. Также он добавил, что сейчас оценивается масштаб ущерба сельскому хозяйству и промышленности в результате украинского наступления.

14:00 Туск верит в способность Моди посредничать в конфликте на УкраинеПремьер-министр Польши Дональд Туск поддерживает идею о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди может выступить в качестве посредника в конфликте на Украине. "Я рад, что премьер-министр вновь выразил готовность участвовать в усилиях, направленных на мирное, справедливое и своевременное разрешение конфликта", - отметил Туск после переговоров с Моди в Варшаве. Инициатива Моди по посредничеству значима, учитывая его предстоящий визит на Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским. Индия сохраняет нейтралитет в отношении российского вторжения и не поддерживает экономические санкции, наложенные на Москву.

13:40 Шольц скептически относится к ограниченному наступлению в КурскеКанцлер Германии Олаф Шольц ожидает, что украинское наступление в России будет "пространственно и временно ограниченной операцией". Однако, как отмечает корреспондент ntv Наджа Криевольд в своем последнем отчете из Сум в восточной Украине, на данный момент нет доказательств, подтверждающих это мнение.

13:20 Российские самолеты уничтожены в результате атак на СаваслейкуВ результате украинских атак на авиабазу Саваслейка якобы были уничтожены несколько российских самолетов. Об этом сообщило государственное украинское вещательное агентство Suspilne со ссылкой на источники в разведке. В результате атаки 16 августа якобы были уничтожены один сверхзвуковой перехватчик МиГ-31К и два стратегических транспортных самолета Ил-76, а также повреждены примерно пять самолетов (вероятно, МиГ-31К/И). В результате атаки 13 августа был поражен склад топлива и смазочных материалов, в результате чего был поврежден еще один МиГ-31К/И.

13:06 ФСБ расследует дело о незаконном пересечении границы журналистами CNN в Курской областиРоссийское ведомство ФСБ якобы начало уголовные расследования в отношении нескольких иностранных журналистов, в том числе корреспондента CNN и двух украинок, за незаконное пересечение границы во время съемок в Курской области, контролируемой украинскими силами. ФСБ утверждает, что журналисты нарушили границу и им могут быть выданы международные ордера на арест и грозит до пяти лет лишения свободы. Недавние события включают освобождение американского журналиста Эвана Гершковича из российского заключения в рамках обмена заключенными после его осуждения по обвинению в шпионаже и приговора к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии. Подробнее здесь.

12:34 Цельский в приграничной зоне: "Фонд обмена" расширенПрезидент Украины Владимир Зеленский посетил приграничную зону Сумской области на северо-востоке Украины, откуда украинские силы продвинулись против России более двух недель назад. Он сообщил, что еще один город в Курской области был захвачен украинскими силами, и "фонд обмена" пополнен, что означает захват российских солдат в обмен на украинцев, удерживаемых в российском плену. Зеленский признал, что с начала наступления в Курске сократилось количество атак на Сумы и жертв среди гражданского населения. Он поделился кадром, на котором он с главнокомандующим украинских сил Александром Сирским, который доложил ему о подкреплении на востоке Украины, где Россия продолжает продвигаться. Подробнее здесь.

12:06 Возможное шпионаж в Brunsbüttel: Зафиксированы подозрительные российские дроныГазета "Бильд" сообщает о подозрительных российских дронах, зафиксированных над крупнейшим промышленным парком в Brunsbüttel в Шлезвиг-Гольштейне. В последние дни дроны летали на высокой скорости над выведенной из эксплуатации АЭС и терминалом СПГ в Brunsbüttel, нарушая зону, в которой полеты запрещены. Прокуратура в Фленсбурге расследует возможные случаи шпионажа и саботажа. Внутренне полиция якобы обнаружила враждебный объект, предположительно военный дрон. "Бильд" также упоминает, что дроны якобы управляются российскими агентами и могут запускаться с гражданских судов в Северном море. Узнайте больше об этой истории здесь.

11:40 Посольство США в Киеве предупреждает о повышенной угрозе воздушных атак в ближайшее время. Это предупреждение прозвучало перед Днем независимости Украины 24 августа. Согласно заявлению посольства на его веб-сайте, существует вероятность того, что Россия бомбить Украину беспилотниками и ракетами в течение следующих дней и выходных. Поскольку Украина празднует свой 33-й год независимости от Советского Союза, этот годовщина приобретает особое значение после начала украинского конфликта более двух лет назад. Интересно, что украинские войска недавно продвинулись в российский Курский приграничный регион, что российский президент Владимир Путин назвал провокацией и пообещал отомстить.

11:13 Взрыв произошел на военной базе России в Marinovka в южной части Волгоградской области. Соседи слышали взрывы. Российские официальные лица обвиняют украинский беспилотник в инциденте, но жертв нет.

10:41 В российском приграничном регионе Курск власти возводят сборно-разборные укрытия для гражданского населения в преддверии возможных атак. Губернатор Алексей Смирнов в заявлении на Telegram сообщает: "По моему распоряжению администрация Курского района определила места для установки сборно-разборных модульных убежищ". Строительные работы ведутся в густонаселенных районах, таких как около 60 остановок автобусов. Смирнов делится фотографией грузовика, перевозящего блок укрытия. Кроме того, эти укрытия строятся в двух других местах, в том числе в Курске, где находится Курская АЭС. Российские чиновники утверждают, что Украина планирует атаковать этот объект, но Украина решительно опровергает эти обвинения.

10:10 Украина раскрывает подробности неудачных попыток России прорваться в районе городаPokrovsk. Президент Украины Зеленский обещает усилить войска в этом районе. Одновременно продолжается продвижение в Курской области.

10:09 Российские власти сообщают об интерцепции украинских воздушных атак на западе страны. По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, "Большинство дронов были уничтожены" во время атаки возле Мариновки (см. запись 07:30). В Курской приграничной области губернатор Алексей Смирнов сообщает, "Два украинских ракеты и беспилотник были сбиты российской ПВО". В Ростове, еще южнее, губернатор Василий Голубев сообщает, что атака с участием пяти дронов была предотвращена. Также сообщается о нейтрализации дронов в российских регионах Воронеж и Брянск.

10:08 Киев просит формального разрешения от США на использование дальнобойного оружия против российских целей. Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с bipartisan delegation от Палаты представителей США, чтобы обсудить ситуацию на фронте и политику Вашингтона в отношении использования дальнобойного оружия против российских целей. Умеров заявил: "Я подчеркнул необходимость получения разрешения от наших союзников на полное использование дальнобойного оружия против целей в России немедленно. Это критически важно для защиты наших мирных metropolitan и сельских общин".

08:36 Американский актер Марк Хэмилл, известный своей ролью Люка Скайуокера в "Звездных войнах", возглавляет кампанию по сбору средств на роботов-разминировщиков для Украины. Хэмилл, в сотрудничестве с экспертом по Восточной Европе Тимоти Снайдером, стремится собрать $441,000 через свою инициативу "Безопасная территория". Эти роботы могут обнаруживать мины в труднодоступных районах без риска для операторов. Снайдер объясняет: "Одним из самых серьезных преступлений России в Украине было рассеивание большого количества мин. Путем посещения неразвитых зон возле фронта люди рискуют помочь другим восстановить свои земли и дома. Эти роботы могут разминировать, тем самым спасая жизни".

08:01 Кремль призывает россиян готовиться к "новой реальности" и "новой норме". Украинское вторжение в Курск ставит вызов московской пропаганде, подчеркивая, что враг проник на российскую территорию, несмотря на то, что якобы находится на грани краха. Тем не менее, Кремль пытается успокоить россиян, побуждая их превращать пессимизм и шок в позитивные действия, в частности, путем отправки гуманитарной помощи в Курскую область. Большинство чиновников, опрошенных Медузой, ожидают, что бои в Курской области продолжатся в течение месяцев. Как заявил источник, связанный с правительством, этот прогноз имеет оптимистический уклон, если все пойдет хорошо.

Российские власти подтверждают сообщения о пожаре на военной базе в южном районе Волгограда после якобы украинской атаки беспилотника. Губернатор Андрей Бочаров в Telegram сообщает, что беспилотник столкнулся с объектом. К счастью, не было сообщений о жертвах. Бочаров не уточняет, какой военный объект был затронут, но заявляет, что целью атаки был поселок Мариновка, где Россия содержит авиационную базу.

06:56 Бывший советник по национальной безопасности: Путин оказал почти гипнотическое влияние на ТрампаБывший советник по национальной безопасности США, генерал Герберт Реймонд Макмастер, заявляет в своей книге "Война с самими собой: моя служба в Белом доме Трампа" (как сообщает "Гардиан"), что президент России Владимир Путин успешно манипулировал бывшим президентом США Дональдом Трампом. Макмастер утверждает, что Путин эксплуатировал эго и нестабильность Трампа через лесть. Путин якобы называл Трампа "невероятным человеком, вне всякого сомнения", оказывая почти гипнотическое влияние на него. Макмастер служил советником по национальной безопасности Трампа в течение примерно года и предупреждал Трампа о Путине: "Мистер Президент, он лучший лжец в мире". Макмастер считает, что Путин верил, что он может "играть" с Трампом и добиться смягчения санкций и низкозатратного вывода американских войск из Сирии и Афганистана.

06:20 Ночью в российском городе Калач-на-Дону в Волгоградской области слышались громкие взрывы. Различные российские Telegram-каналы сообщают, что эти инциденты были вызваны атакой беспилотника. Сообщается о пожаре возле авиационной базы. Волгоградский регион находится примерно в 900 км к югу от Москвы. Чиновники подозревают, что целью была авиационная база в поселке Мариновка в деревне Октябрьский, примерно в 20 км от Калача-на-Дону. Свидетели в районе сообщают о шести-десяти мощных взрывах, сопровождаемых звуками беспилотников, согласно Telegram.

05:44 Германия привержена оказанию новой помощи Украине, если это будет необходимоЛидер социал-демократов Ларс Кlingerбейль предложил продолжать оказывать помощь Украине. Если распределение запланированных миллиардов из замороженных российских активов не представляется возможным, Германия предоставит дополнительное финансирование, заявил Кlingerбейль в подкасте заместителя главного редактора "Бильд" Пауля Ронцимера. "Мы не можем допустить ситуации, когда скажем: 'Теперь денег на Украину больше нет'", - отметил он. В таком случае Германия будет обязана искать финансовые ресурсы внутри своих границ, поскольку несет ответственность перед Украиной. Решения должны быть найдены, и они будут найдены.

04:27 Военная разведка Украины сообщает о целях российских ударов беспилотникамиВоенная разведка Украины (ГУР) прокомментировала цели ударов беспилотников в России ночью. Они были направлены на аэропорт Остафьево в Москве, авиационную базу Миллерово в Ростовской области и центр радиосвязи, заявил chief ГУР Кирилл Буданов военной платформе "Зона войны". Приняли участие около 50 беспилотников. Сейчас ведутся работы по оценке нанесенного ущерба. Утром российские официальные лица сообщили, что сбили 45 беспилотников над территорией России.

03:09 В contested районе России Курск на выборах будут использовать средства индивидуальной защиты для членов избирательных комиссийВ contested районе России Курск на предстоящих досрочных региональных выборах члены избирательных комиссий будут использовать средства индивидуальной защиты, такие как бронежилеты и шлемы. Также создаются дополнительные участки для голосования в различных районах страны для тех, кто покинул регион, сообщает Татьяна Малаховская, глава региональной избирательной комиссии, как передают российские новостные агентства. В настоящее время в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Выборы губернаторов и региональных парламентов запланированы на 6-8 сентября в нескольких российских регионах. Центральная избирательная комиссия в Москве приняла решение, что граждане в приграничных регионах могут голосовать досрочно, в том числе в регионах Курск, Белгород и Брянск.

01:34 Фiko чувствует давление из-за позиции западных демократий в вопросах внешней политикиПремьер-министр Словакии Роберт Фiko чувствует давление из-за единой позиции западных демократий по значительным вопросам внешней политики. Он выразил эти мысли в заявлении, посвященном годовщине invasions в Москву в 1968 году, отметив, что тех, кто отклоняется от этого консенсуса, "арbitrarily давят и угрожают изоляцией" со стороны западных демократий. В заявлении Фiko сравнивает жестокое подавление "Пражской весны" в 1968 году войсками Варшавского договора с нынешним давлением на разные мнения в Европе сегодня. Фiko выступает против военной помощи ЕС Украине и подвергался критике за про-российскую позицию.

00:12 Украина отбила 44 из 46 российских атак возле Покровска за суткиУкраина утверждает, что отбила 44 из 46 российских атак вдоль фронта возле города Покровск на востоке Украины за сутки. По данным Генерального штаба, боевые действия продолжаются в двух других секторах к 21:00 по ЦЕВ. В результате атак 238 российских солдат получили ранения или погибли. Количество потерь среди украинских сил не сообщается. Россия пока не выпустила заявление.

23:09 Россия: перехвачено проникновение украинских "агитаторов" в БрянскРоссия сообщает о перехвате попытки проникновения украинских "агитаторов" в российский приграничный регион Брянск, граничащий с Курском. Attempted проникновение "украинской разведывательно-диверсионной группы" было предотвращено сотрудниками ФСБ России и российскими военными подразделениями, как сообщается в Telegram от Александра Богомаза, губернатора Брянска. "Они получили быстрый и жесткий ответ", - говорится в сообщении. Ситуация теперь "под контролем".

21:52 Путин хвалит прочные торговые отношения с КитаемПрезидент России Владимир Путин хвалит укрепившееся сотрудничество с Китаем, заявляя, "Наши торговые отношения процветают (...). Оба правительства привержены торговле и экономическим отношениям, и это приносит результаты", во время встречи с премьер-министром Китая Ли Цяном в Кремле. Китай и Россия имеют "амбициозные совместные планы и проекты в экономической и гуманитарной сферах", добавляет Путин. Ли, по данным Кремля, заявляет, что отношения Китай-Россия находятся на "непреcedented высоте". Стратегическое партнерство между Россией и Китаем укрепилось с момента invasions Украины. Для России Китай является важным торговым партнером из-за западных санкций.

21:20 Апелляция отклонена: бывший заместитель министра обороны России остается под стражейБывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков остается под стражей по обвинению в коррупции. Его ходатайство об домашнем аресте под строгими условиями и апелляция на арест были отклонены, как сообщает государственное новостное агентство ТАСС. Булгаков курировал закупки для российских вооруженных сил до своего увольнения. Московский суд также приказал арестовать двоих предполагаемых сообщников Булгакова. Их компания якобы получила девять контрактов от Булгакова с 2022 по 2024 год, причинив ущерб примерно в 50 миллионов рублей (около 500 000 евро).

21:00 Украина усиливает свои силы в регионе ПокровскПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина усиливает свое военное присутствие в ожесточенно оспариваемом регионе Покровск на востоке страны. Он подчеркивает в телеобращении, что они знают о намерениях российских войск там. В то же время украинское наступление в российском регионе Курск продолжается, говорит Зеленский, с некоторыми районами под контролем Украины. Он не предоставляет больше деталей.

20:41 После введения декрета: многие украинцы в Венгрии рискуют лишиться жильяПосле введения венгерского декрета, отказывающего в общем статусе беженца украинским беженцам, многие украинцы в Венгрии рискуют лишиться своего жилья. Частные приюты для беженцев уже начали выселять украинцев, сообщает гуманитарная организация Migration Aid. В Коксе, к северу от Будапешта, около 120 беженцев, в основном ромские женщины и дети из западноукраинского региона Закарпатья с значительным венгерским меньшинством, должны переехать под надзором полиции.

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обеспокоено потенциальными последствиями конфликта на атомной электростанции в Курске и призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность. Комиссия, вероятно, имея в виду международные организации, также призывает к этому, чтобы предотвратить эскалацию ситуации.

После украинского наступления в Курске российская армия, по сообщениям, перемещает технику и персонал из Калининграда. Это стратегия, используемая Комиссией для укрепления своего положения в украинском конфликте в Курской области, как сообщает военный лидер Литвы, Raimundas Vaikšnoras.

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