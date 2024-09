В 19:08 Вагенкрехт выступает за создание коалиции с ХДС и потенциально СДПГ в Тюрингии

Лидер BSW, Сахра Вагенкнехт, стремится к коалиции с ХДС и возможно СДПГ в Тюрингии По словам Вагенкнехт, выступая на ARD, она надеется сформировать стабильное правительство с ХДС, скорее всего, также включив СДПГ, в Тюрингии. После пяти лет минимального правительства люди жаждут надежного большинства, чтобы решать проблемы, такие как значительная нехватка учителей в регионе. Кроме того, они хотят правительство земли, которое будет представлять их на федеральном уровне, отстаивая мир, дипломатию и противодействуя размещению американских ракет в Германии. Вагенкнехт категорически исключила любые коалиции с АФД в Тюрингии.

19:02 Прогноз для Саксонии: АФД видит дальнейшее усиление результатов Прогнозы результатов выборов в Саксонии указывают на то, что АФД может даже превзойти первоначальные оценки. Предполагается, что ультраправую партию поддержат около 33,1% избирателей в штате. ХДС следует за ней с 24,3%, а альянс Вагенкнехт набирает 15% с нуля. Левые, возглавляемые министром-президентом Бодо Рамелоу, испытывают значительное падение и получают 11,7%. СДПГ набирает 6,6%, а "Зеленые" - всего 4% голосов.

18:56 Гёрринг-Экхардт: успех АФД шокирует Зеленую партию Члены Зеленой партии больше озабочены успехом АФД в Тюрингии, чем собственным поражением. Председатель фракции Зеленой партии в парламенте, Катрин Гёрринг-Экхардт, считает успех АФД "встряской" в Германии. Лидер партии Омид Нурипуур называет борьбу своей партии "незначительной" по сравнению с последствиями усилившейся позиции АФД, которая теперь является самой влиятельной партией в парламенте земли.

18:48 Креtschmer: "Причина для празднования" в Саксонии Именуемый министр-президент Саксонии, Михаэль Креtschмер, считает ХДС опорой для правительственной коалиции. Говоря на праздничном мероприятии своей партии, он заявил: "У нас есть все основания для празднования". Жители Саксонии сохранили доверие к ХДС и не прибегли к протестному голосованию. "Мы понимаем разочарование ситуацией в Берлине", - признал Креtschмер.

18:39 Прогноз для Саксонии: преимущество ХДС над АФД сокращается Первоначальные прогнозы ZDF показывают, что преимущество ХДС над АФД на выборах в Саксонии сокращается: ХДС лишь немного опережает АФД с 31,9% против 31,3% голосов. BSW набирает 11,6%, а СДПГ - 7,8%. "Зеленые" едва пробиваются в парламент земли с 5,2%, в то время как Левые опускаются ниже 4,5%.

18:33 Вайдель: АФД требует участия в правительстве в Тюрингии и Саксонии Председатель федеральной партии АФД Алиса Вайдель заявляет о праве своей партии участвовать в правительстве как в Тюрингии, так и в Саксонии. По словам Вайдель, избиратели хотят, чтобы АФД была вовлечена в правительство, так как она представляет 30% избирателей в обоих штатах, и стабильное правительство не может быть установлено без них.

18:30 Секретарь генеральный СДПГ: "Вечер выборов не для празднования" Секретарь генеральный СДПГ Кевин Кюhnert признает скромные результаты своей партии на выборах в Тюрингии и Саксонии. Он выражает разочарование после выборов, но также признает, что СДПГ в течение многих лет испытывала трудности. "Был реальный риск выбыть из земельных парламентов". Кюhnert подчеркивает, что борьба стоит того, и СДПГ необходима. Он призывает к изменениям, подчеркивая важность объяснения своей позиции избирателям и более активного участия. Говоря о канцлере Олафе Шольце, он подчеркивает необходимость совместного общения о своей политике.

18:23 Хёкке: результат в Тюрингии - "историческая победа" Лидер фракции АФД Бьорн Хёкке празднует результаты в Тюрингии как "исторические", объявив конец "глупой firewall чуши". По словам Хёкке, изменения произойдут только с АФД.

18:23 Крупппала о Тюрингии: "Близко к ничьей с ХДС" Лидер партии АФД Тино Крупппала считает результаты своей партии впечатляющими, представляющими политический сдвиг tanto в штатах. АФД готова к переговорам со всеми партиями, признавая свою конкурентоспособность с ХДС в Саксонии и стремясь к политике, выгодной для жителей Саксонии.

18:17 Секретарь генеральный ХДС: нет альянса с АФД Секретарь генеральный ХДС Карстен Линнеманн заявил, что ХДС в Тюрингии и Саксонии не будет формировать коалиции с АФД. Он сказал: "Мы очень ясно об этом говорим". ХДС стремится сформировать правительства из центра парламента, выражая оптимизм в отношении своего успеха. ХДС остается последней крупной партией, в то время как партии "светофор" испытывают наказание.

18:13 Предварительный прогноз для Саксонии: ХДС слегка опережает АФД, БСВ на 12%, Зеленые испытывают трудностиПо предварительным данным опроса после выборов в ландтаг Саксонии, ХДС лидирует с 31,5% голосов, немного опережая АФД с 30%. БСВ занимает третье место с 12%, а СДПГ сохраняет присутствие в ландтаге Саксонии с 8,5%. Зеленые держатся на грани прохождения с 5,5%. Левые и СВП не проходят в новый ландтаг.

18:10 Предварительный прогноз для Тюрингии: АФД опережает ХДС, БСВ на 16%По предварительным данным опроса после выборов в ландтаг Тюрингии, АФД лидирует с 30,5% голосов, за ней следует ХДС с 24,5%. Левые набирают 12,5%, что обеспечивает СДПГ место в ландтаге Тюрингии с 7%. БСВ гарантированно войдет в ландтаг Тюрингии с 16%, а Зеленые и СВП с трудом преодолевают 5%-ный барьер.

18:01 АФД лидирует в Тюрингии, БСВ в Саксонии в двузначных цифрахПо предварительным данным после выборов в ландтаг Тюрингии, АФД выходит в лидеры. СДПГ преодолевает 5%-ный барьер, в то время как Зеленые и СВП испытывают трудности. В Саксонии БСВ неожиданно набирает двузначные цифры. ХДС опережает АФД с небольшим отрывом. Проекция показывает, что Левые и СВП больше не гарантируют себе места в ландтаге, в то время как Зеленые сохраняют свои позиции.

17:18 Вхождение Хёкке в ландтаг неопределенноВ то время как его коллеги из АФД празднуют успех в Тюрингии, Бьорн Хёкке может не попасть в будущий ландтаг. Соревнуясь с кандидатом от ХДС Кристианом Тишнером в избирательном округе Грейц II, Хёкке находится в напряженной борьбе. Если Тишнер победит и АФД получит дополнительные прямые мандаты, тогда никто не сможет войти в ландтаг по списку партии, в том числе Хёкке, который стоит первым. АФД может попытаться уговорить успешного прямого кандидата уступить свое место, чтобы гарантировать вход Хёкке.

16:48 АФД Тюрингии отказывается от освещения СМИОсвещение избирательной вечеринки АФД в Тюрингии, похоже, не состоится из-за намерения партии исключить определенные СМИ. Из-за юридических препятствий партия исключила всех представителей прессы. Однако решение было отменено судом, что вынудило допустить всех представителей прессы. Представитель партии сослался на проблемы с пространством, утверждая, что ограничение было связано с недостатком места на месте проведения мероприятия.

16:29 Примерно четверть избирателей Саксонии проголосовали по почтеНа "ключевых" выборах, созванных министром-президентом Саксонии от ХДС Михаэлем Кречмером, уже подано около 24,6% голосов по почте. Уровень участия остается сопоставимым с уровнем 2019 года.

15:52 Хёкке и Рамelow проголосовали соответственноЛидер АФД в Тюрингии Бьорн Хёкке и министр-президент Тюрингии Бодо Рамelow проголосовали. Хёкке посетил Борнахген в районе Айхсфельд и проголосовал там, в то время как Рамelow проголосовал в столице Тюрингии Эрфурте вместе со своей женой Германой Альберти фон Хофе.

15:40 Высокая явка избирателей по сравнению с 2019 годомВ Тюрингии к 2:00 PM проголосовало 44,4% избирателей, что на более чем два процентных пункта выше, чем на выборах 2019 года. Это указывает на высокую явку, хотя еще не учтены избиратели, проголосовавшие по почте. В Саксонии также наблюдается более высокая явка, чем в 2019 году, но ожидается большее количество избирателей, проголосовавших по почте. Оба опросных пункта в обоих штатах закроются в 6:00 PM.

15:13 "Кречмер надеется, что партии "трафик-лайт" все еще войдут в ландтаг"

14:40 Главные приоритеты для избирателей Саксонии и ТюрингииПочти треть населения Саксонии и Тюрингии заявляет о намерении проголосовать за АФД на выборах 1 сентября. Обширный опрос раскрывает эту тенденцию, выявляя наиболее острые проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются люди. Кроме миграции, другими важными вопросами являются условия на рынке труда, социальное обеспечение и здравоохранение.

14:13 Хёкке быстро голосуетНа выборах в ландтаг Тюрингии известный фигурант АФД Бьорн Хёкке делает быстрый визит в опросный пункт в Борнахгене около полудня. Праворадикальный лидер быстро уходит и избегает общения с журналистами на месте. Ранее он обычно проигрывал кандидату от ХДС в своем избирательном округе Айхсфельд, что побудило его переключиться на избирательный округ Грейц на этот раз. Однако он, скорее всего, снова проиграет ХДС там.

13:50 Уровень участия в Тюрингии в полдень соответствует уровню 2019 годаУровень участия в Тюрингии в полдень на выборах в ландтаг, похоже, будет соответствовать уровню 2019 года. Около 32% избирателей проголосовали к 12:00 PM, согласно данным избирательной комиссии, не учитывая почтовые голоса. В 2019 году уровень участия в полдень составлял 31,2%. Выборы, похоже, вызвали больший интерес, чем предыдущие европейские и местные выборы. В июне только 24,3% избирателей проголосовали к полудню.

13:29 Высокое участие избирателей в СаксонииК полудню в выборах в ландтаг Саксонии приняло участие 25,8% избирателей, сообщает Статсбюро в Камменце. В 2019 году этот показатель составлял 26,2%. Хотя в эти цифры не включены почтовые голоса, ожидается, что их будет около 24,6%, в то время как в 2019 году этот показатель составлял 16,9%. Процесс голосования проходит без серьезных нарушений.

13:11 Результаты выборов могут подорвать коалицию в Берлине - экспертПо словам политолога Альбрехта фон Люкке, если СДПГ не войдет в ландтаг Саксонии или Тюрингии, это будет почти что "землетрясение". Он прокомментировал выборы и их возможные последствия в интервью ntv.

12:44 Полиция расследует угрозу в избирательном участкеВ Гере полиция расследует угрозу, поступившую в отношении избирательного участка. Утром мужчина в футболке AfD пришел голосовать, но председатель участка потребовал снять футболку из-за ограничений на агитацию. Мужчина снял футболку, но выразил недовольство и угрожал вернуться. Полиция взяла показания и предупредила мужчину. Кроме того, полиция в Эрфурте расследует политическую граффити ("Хёкке - нацист") возле избирательных участков как возможные случаи вандализма.

12:15 Correctiv предупреждает о распространении ложных новостейСетевое расследование Correctiv предупреждает о распространении ложной новости, утверждающей, что подписание бюллетеня предотвращает подтасовку голосов. Однако офис федерального возвращающегося офицера уточнил Correctiv, что "подписание бюллетеня голосующим может угрожать тайне голосования, делая весь бюллетень недействительным".

11:51 Вайгт надеется на "стабильность в большинстве отношений"Верхний кандидат ХДС в Тюрингии Марио Вайгт уже проголосовал. Он надеется, что "многие тюринги голосуют, чтобы сформировать будущее нашей страны", и что "стабильные多数 отношения" помогут двинуть штат вперед.

11:25 Вonneberg свидетельствует о взрыве правоэкстремистских атакВonneberg стал первым районом в Германии, возглавляемым политиком AfD. Жители, участвующие в гражданской деятельности, сообщают о росте угроз, вынуждающих многих уйти с работы. Правоэкстремистские атаки якобы возросли в пять раз за один год. Эксперты связывают эту тенденцию с районным администратором AfD в Вonneберге.

10:57 Креtschmer подчеркивает важность выборовМинистр-президент Саксонии Михаэль Креtschмер называет выборы в ландтаг "возможно, самыми важными за 34 лет". Он благодарит тех, кто изменил свой голос и поддержал "сильную силу в буржуазном центре", имея в виду Саксонский союз. Креtschмер считает, что правительство может быть сформировано с такой поддержкой. В последних опросах его ХДС находится вровень с AfD.

10:30 Рамелов отрицает кандидатуру ВальгенкнехтМинистр-президент Тюрингии Бодо Рамелов считает день выборов "праздником демократии", несмотря на риск не переизбрания. В интервью ntv он выступает против рекомендации меньшинства правительства и выражает сомнения в компетентности BSW.

09:59 Историк критикует дату выборов за напоминание о 1939 годуИсторикPeter Oliver Loew критикует дату выборов в ландтаги Саксонии и Тюрингии, совпадающую с 85-й годовщиной немецкого вторжения в Польшу в 1939 году. "Тот, кто посчитал хорошей идеей провести выборы 1 сентября, не проявил исторической чувствительности", - сказал Лёв, директор Немецко-польского института, Редакционной сети Германии (RND). Лёв выразил обеспокоенность тем, что AfD, классифицированная как "твердо правоэкстремистская" службой безопасности в обоих штатах, может победить в Дрездене и Эрфурте, чья связь с нацистским прошлым неоднозначна.

09:30 "Ключевой голос": все данные для выборов в СаксонииСегодня более 3,3 миллиона избирателей в Саксонии могут решить, кто будет формировать политическое будущее ландтага Дрездена. ХДС может впервые с 1990 года потерять статус самой сильной силы в штате, как заявил министр-президент Саксонии Михаэль Креtschмер, назвавший выборы "ключевыми". "Всё на кону".

09:05 Креtschмер критикует "поспешные движения перед голосованием"С началом выборов в Саксонии остается неизвестным, сможет ли министр-президент Михаэль Креtschмер продолжить успешную серию ХДС в штате. В интервью ntv он высказывает свою позицию по вопросу о дебатах по беженцам, правительстве "сине-желто-зеленого" и войне в Украине.

08:24 Есть ли риск, что AfD подорвет демократию?По данным опросов, AfD, скорее всего, получит значительное влияние на предстоящих выборах в Саксонии и Тюрингии. Такие Developments pose a threat to democratic institutions, as pointed out by a research group. The rule of law may not be as robust as some believe.

08:00 Открытие избирательных участков в Тюрингии и СаксонииСегодня в Тюрингии и Саксонии будут избраны новые ландтаги. По прогнозам, AfD лидирует в Тюрингии. В Саксонии ХДС под руководством Михаэля Креtschмера и AfD идут бок о бок. Проекции ожидаются после закрытия избирательных участков в 18:00. Выборы в этих двух восточногерманских штатах также служат индикатором для коалиции "сине-желто-зеленого" в Берлине.

Для текущей коалиции в Тюрингии, возглавляемой министром-президентом Бодо Рамеlow (Левые), нет явного большинства в опросах. Возможное послевыборное соглашение могло бы быть правительством, вовлекающим ХДС, альянс Сахры Вагенкнехт (Альтернатива для Германии) и СДПГ. В Саксонии по-прежнему неясно, сохраняет ли действующая коалиция ХДС, СДПГ и Зеленых большинство. Креtschmer открыт для альянса с Альтернативой для Германии. Партия Левых рискует быть исключенной из парламента Саксонии. Аналогично, Зеленые и FDP в Тюрингии могут столкнуться с исключением.

Выборы в ландтаг Тюрингии могли бы потенциально привести к тому, что Сахра Вагенкнехт сформирует коалиционное правительство с ХДС и возможно СДПГ, стремясь принести стабильность в регион, обращаясь к вопросам, таким как отсутствие учителей. После успешных результатов выборов в Тюрингии АФД выразила желание участвовать в формировании правительства tanto в Тюрингии, как и в Саксонии, так как они представляют значительную часть избирателей в обоих штатах.

