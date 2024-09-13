В 19:06 Зеленский предлагает пригласить Россию на предстоящую мирную конференцию; результат остается совершенно неопределенным.

Согласно президенту Украины Зеленскому, как сообщает "Ле Монд", Россию планируют пригласить на предстоящую мирную конференцию в Швейцарии в ноябре. tanto Kyiv, как и западные партнеры, последовательно выступают за участие России. Однако остается неясным, согласится ли Россия участвовать. Высокопоставленные представители России неоднократно отказывались от приглашения, а Москва продолжает настаивать на достижении всех своих военных целей в Украине или установлении отравленных мирных условий или переговорных условий, которые фактически приведут к диктатуре в Украине.

По теме угроз из Кремля: "Не стоит придавать слишком большое значение словам Путина". После поставки Украине современного оружия Владимир Путин угрожает Западу. Эксперт по безопасности Нико Ланге считает эти заявления "привычными психологическими играми". Однако он удивлен интерпретацией последних заявлений федеральным канцлером.

В связи с планами ЕС ввести новые санкции против Ирана после сообщений о поставках иранских ракет в Россию 27 страны-члена ЕС планируют ввести новые санкции против Тегерана. "Европейский Союз неоднократно предупреждал Иран против передачи баллистических ракет России", - говорится в заявлении. Поставка считается прямым угрозой безопасности и представляет собой значительное обострение. Реакция будет быстрой и всеобъемлющей, включая ограничительные меры в отношении авиационной отрасли Ирана. Германия в настоящее время ведет интенсивные переговоры со своими европейскими и международными партнерами о введении новых санкций, в том числе в отношении авиационной отрасли, включая возможность запрета на полеты или посадку.

Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев предупреждает Запад о дальнейшей российской агрессии. "Если Путина вознаградят в Украине, он, убежденный в беспомощности и трусости НАТО, нападет на балтийские страны НАТО задолго до того, как сможет получить какие-либо гарантии от НАТО", - пишет Козырев, который занимал пост с 1990 по 1996 год и дружественно настроен к Западу. "Цель Путина не часть или даже вся, а унижение и дискредитация США и НАТО".

Политики от партий Ампел выступают за то, чтобы Украине разрешили использовать дальнобойное оружие против целей на территории России. Политик от FDP Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявляет: "Мы должны позволить Украине, вместе с другими европейскими странами и Великобританией и США, уничтожать военные цели на территории России". Аналогично выражается политик от Зеленых Тони Хофреитер. "Для устойчивого восстановления поврежденных энергетических объектов неизбежно использование дальнобойного оружия для борьбы с российскими пусковыми установками".

Сообщается, что российские силы усилили свои атаки на востоке Украины в районе оспариваемого города Курacho, где зафиксированы одни из самых интенсивных боев на этом месяце, согласно правительству в Киеве. Одновременно российские войска продвигаются к городу Покровск, важному железнодорожному узлу примерно в 33 км к северу от Курacho, стремясь открыть новые фронты, нарушить украинскую логистику и захватить остальную часть восточной области Донецк. Украинская армия сообщает, что отразила 64 атаки в районе Курacho и 36 в районе Покровска за последние 24 часа. Президент Украины Владимир Зеленский похвалил своих солдат за удержание позиций в Покровске и Курacho, назвав их двумя самыми сложными секторами на восточном фронте.

Власти в северном российском регионе Мурманск вновь выразили озабоченность по поводу угрозы украинских дронов, что привело к закрытию воздушного пространства региона, объявил губернатор Андрей Чибис в Telegram. Расположенный примерно в 1900 км от Украины, регион является домом для Северного флота России и авиационной базы, с которой стратегические бомбардировщики были запущены для ударов по Украине. Федеральное агентство воздушного транспорта России временно приостановило взлеты и посадки в аэропортах Мурманска и Апатитов по соображениям безопасности.

Министерство обороны Великобритании опубликовало подробности о якобы поставленных в Россию иранских ракетах, идентифицировав их как короткорадиусные баллистические ракеты Fath-360, также известные как BM-120. Первоначально представленные в 2020 году, эти ракеты могут нести 150-килограммовую боеголовку на расстояние до 120 км и поражать цели с alleged точностью 30 метров. Ежедневный отчет разведки министерства обороны Великобритании сообщает, что способность России наносить точные удары по военной или гражданской инфраструктуре Украины поблизости от фронта была усилена этими ракетами.

Польша еще не внесла никаких средств в чешскую артиллерийскую инициативу, цель которой - закупка снарядов для Украины за счет средств нескольких западных партнеров. Германия, как сообщается, является крупнейшим и самым быстрым вкладчиком. Если все пойдет по плану, Украина получит 100 000 снарядов в этом месяце, с целью 500 000 к концу 2024 года и больше в 2025 году. Деятельность России на рынке вызывает проблемы, согласно сообщениям из Праги.

14:20 Писториус: Расширенное разрешение НАТО на оружие для Украины законно обосновано

Министр обороны Писториус утверждает, что возможное одобрение от союзников НАТО для Украины по использованию дальнобойного оружия против российских целей законно обосновано международным правом. Он утверждает, что США и Великобритания имеют право принимать это решение в отношении оружия, которое они предоставили, и они вправе это делать. "Международное право это позволяет", - заявляет он. В ответ на предупреждение президента России Путина о том, что НАТО тогда будет воевать с его страной, Писториус просто отвечает: "Угрозы Путина - это угрозы Путина. И все. Он выдает угрозы, когда ему вздумается, и флиртует с конфронтацией, когда считает нужным".

13:57 Зеленский объявляет о возвращении 49 военнопленныхПрезидент Украины Зеленский сообщает о возвращении 49 пленных из России, в том числе бывших бойцов из сталелитейного завода "Азовсталь" в Мариуполе, который был осажден российскими войсками весной 2022 года. "49 украинцев вернулись домой", - объясняет президент, показывая фотографии солдат и гражданских, закутанных в украинские флаги. Зеленский сообщает, что эти люди являются частью вооруженных сил, национальной гвардии, национальной полиции, пограничной службы и гражданских. Украинские СМИ сообщают, что 23 из 49 возвращающихся являются женщинами. Президент не сразу раскрывает причину их возвращения, было ли это в результате обмена пленными с Россией.

13:46 Туск о угрозах Путина: "Не придавайте им слишком большого значения"Премьер-министр Польши Дональд Туск не обеспокоен недавними угрозами президента России Путина в отношении дальнобойных вооружений против российских целей. Он признает серьезность ситуации в Украине и вдоль украинско-российской границы, но добавляет: "Я бы не слишком анализировал последние заявления Путина. В основном они отражают проблемы, с которыми сталкивается российская армия вдоль границы". Ранее Путин заявлял, что Запад будет прямо вовлечен в конфликт с Россией, если позволит Украине атаковать российскую территорию дальнобойными ракетами, произведенными на Западе.

13:21 Дун Цзюнь о разрешении конфликтов: "Диалог - ключ"Министр обороны Китая Дун Цзюнь, выступая на международной конференции по безопасности в Пекине, подчеркивает важность "диалога" как основного решения для конфликтов, подобных тем, которые происходят в Украине и на Ближнем Востоке. "Для разрешения кризисов в Украине и израильско-палестинском конфликте единственный путь вперед - это продвижение мира и диалога", - говорит он.

12:58 Нефть и газ критически важны для турне Шольца по Центральной АзииГерманское правительство рассматривает возможность увеличения импорта нефти из Казахстана. "Мы приветствуем перспективу увеличения поставок нефти из Казахстана", - заявляет представитель правительства перед поездкой канцлера Олафа Шольца в Узбекистан и Казахстан, начинаясь в воскресенье. Цель состоит в том, чтобы представить несколько вариантов поставок нефти на НПЗ PCK в Шведте, получая больше нефти из Казахстана. Тем не менее, альтернативные варианты необходимы, поскольку казахская нефть поступает в Германию через российские трубопроводы, давая России рычаги влияния. После вторжения России в Украину Германия прекратила покупать российскую нефть. Поездка Шольца также будет сосредоточена на газовых источниках из Центральной Азии. Ясно: "Нам нужно обеспечить газ откуда-то, и Центральная Азия богата газовыми ресурсами", - объясняет представитель.

12:26 Франция отзывает иранского дипломатаФранция отзывает иранского дипломата из французского Министерства иностранных дел в Париже. Дипломатические источники связывают это действие с поставками баллистических ракет в Россию. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия получила ракеты от Ирана, которые, как ожидается, будут развернуты в Украине в течение нескольких недель. Иран опровергает это заявление.

12:03 Пентагон считает российское контрнаступление в Курске "незначительным" на данном этапеПентагон не впечатлен российским контрнаступлением в Курске. "Мы видели попытки российских подразделений запустить какое-то контрнаступление в районе Курска", - сказал представитель Пентагона Пат Райдер в четверг. "На данный момент я бы описал это как незначительное, но, безусловно, мы внимательно следим за этим". Министерство обороны России заявляет, что его солдаты захватили десять деревень. Это утверждение не подтверждено независимо. Украинская армия начала наступление в российском пограничном регионе Курск около пяти недель назад и, как сообщается, захватила около 100 российских деревень и почти 1300 квадратных километров.

11:38 Несмотря на многочисленные перехваты: атаки дронов причиняют ущербВоздушные силы Украины сообщают, что сбили 24 из 26 дронов прошлой ночью. В Одесской области один человек ранен и повреждено 20 домов, а в Николаевской области обломки дронов вызвали пожар на пищевом предприятии, сообщают региональные власти. Министерство энергетики сообщает о повреждении энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

10:46 Председатель российского парламента: НАТО ведет войну против нашей нацииГлава российского парламента Вячеслав Володин обвиняет НАТО в участии в текущем конфликте в Украине. В сообщении в Telegram он заявляет: "Они ведут войну против нашей нации". Он обвиняет НАТО в выборе российских городов для атаки, координации военных развертываний с украинской армией и отдаче приказов правительству Киева.

10:17 Мунц о предупреждениях Путина о войне с НАТО: "Заявления Путина полностью проигнорированы в утренних новостях"Западные страхи сохраняются относительно возможного эскалации, если Украина начнет атаки на российскую территорию. Несмотря на это, президент России Владимир Путин недавно делал такие угрозы. Однако корреспондент ntv Райнер Мунц выражает сомнения в серьезности агрессивной риторики Путина.

09:42 Семья: Условия содержания Марии Колесниковой критическиеСостояние белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой критическое, сообщает ее сестра Татьяна Хомич. Колесникова содержится в нечеловеческих условиях уже четыре года, весит всего 45 кг при росте 1,75 м, как утверждает Хомич на основании информации от бывших заключенных. "Я считаю, что мы на критической стадии", - заявляет Хомич, обвиняя власти в применении к своей сестре психологических и физических пыток. Министерство внутренних дел Белоруссии не отвечает на запрос информации об условиях содержания Колесниковой. 42-летней Колесниковой, ставшей символом сопротивления с 2020 года, когда она участвовала в протестах против белорусского президента Александра Лукашенко, грозит 11-летнее тюремное заключение за якобы заговор с целью захвата власти.

09:20 Соглашение о размещении бригады Литвы подписаноГермания и Литва завершили соглашение о регулировании развертывания боеспособной бригады в Литве, члене НАТО. Министр обороны Германии Борис Писториус и его литовский коллега Лауринас Кащюнас подписали соглашение в Берлине. Соглашение укрепляет статус сил НАТО, предоставляя юридическую ясность в отношении статуса немецких солдат и гражданских лиц в Литве. Оно охватывает права проживания, налогообложение, систему образования, общественное здравоохранение, дорожное движение и общественную безопасность, а также другие аспекты. Оно также устанавливает правовую основу для создания немецких школ и детских садов в Литве. Бригада ожидается вступить в строй к 2027 году.

08:56 Россия высылает британских дипломатовРоссия выслала шесть британских дипломатов из-за якобы шпионажа. Российское агентство ФСБ утверждает, что у него есть доказательства того, что британское внешнеполитическое ведомство организует политическую и военную эскалацию с целью стратегического поражения России в войне на Украине. Представительница российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова обвиняет британское посольство в причинении вреда российскому народу. Британское внешнеполитическое ведомство отвергает обвинения как безосновательные, связывая действия России с местью за британские меры против "российской деятельности в Европе и Великобритании".

08:31 Кремль предупреждает: вовлечение НАТО в войну будет "красной линией" для ПутинаПрезидент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал к развертыванию дальнобойных ракет против военных целей России, что поддерживается США и Великобританией. В ответ Кремль предупреждает Запад.

08:03 Россия предлагает поделиться информацией о западном оружииЗаместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что Россия готова поделиться своими знаниями о западном оружии, полученными в ходе конфликта на Украине. На конференции по безопасности в Китае Фомин сообщил, что Россия получила ценные знания о противодействии западному оружию и готова поделиться ими со своими партнерами.

07:34 СБУ сообщает об арестах: мужчины подожгли машины в Киеве по приказу РоссииПять человек были арестованы за поджог военной техники в Киеве по приказу российской разведки, сообщает СБУ Украины. Мужчин обвиняют в поджоге пяти военных автомобилей и распространении листовок, порочащих военных. СБУ сообщает, что мужчины приехали из разных частей Украины в поисках работы в Киеве и были завербованы российскими агентами через Telegram с обещанием быстрых денег. Они записывали свои действия на телефоны, ожидая оплаты, но так и не получили ее.

07:05 Главный раввин Украины оплакивает погибшего приемного сынаГлавный раввин Украины Моше Азман оплакивает смерть своего приемного сына Антона Самборского, погибшего во время российского вторжения. Судьба Самборского была неизвестна с конца июля, и его смерть была подтверждена только recently. Самборский, ставший отцом дочери в мае, был призван soon after. Азман усыновил его в возрасте 10 лет как сироту.

06:29 Япония описывает инцидент с российским военным самолетомЯпония направила истребители после подлета двух российских самолетов в четверг, которые не входили в японское воздушное пространство, но кружили поблизости. Согласно Министерству обороны, два самолета Ту-142 летели на север от моря в направлении Окинавы, а затем пересекли спорные Курильские острова между Японией и Россией. Япония ответила развертыванием своих ВВС на чрезвычайной основе. Российские самолеты затем улетели на север. Это последний случай пролетов российских военных самолетов возле Японии, предыдущий имел место в 2019 году. Дополнительная информация здесь.

06:07 Москва: США реализуют стратегию сдерживания против России и КитаяЗаместитель министра обороны России Александр Фомин заявил на конференции по безопасности в Китае, что США реализуют стратегию сдерживания против России и Китая. Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС. Согласно агентству, Фомин заявил, что Москва и Пекин выступают за создание справедливого, многополярного миропорядка на основе равенства и взаимного уважения, в то время как Запад готовится к войнам в Азии, создавая новые блоки безопасности в регионе.

05:27 Украина: Торговый Корабль Пострадал От Антикорабельной РакетыУкраинский флот предоставил новые сведения о предполагаемом российском воздушном ударе по торговому судну в Черном море. Согласно их данным, Ту-22 бомбардировщик мог запустить противокорабельную ракету Х-22 по кораблю. Судно, под флагом карибского островного государства Сент-Китс и Невис, находилось за пределами территориальных вод Украины, следуя из южного украинского порта Чорноморск в Египет с грузом пшеницы. Согласно сообщению BBC, судно находилось в исключительной экономической зоне Румынии в то время. Отчет также упомянул, что вместо этого была использована ракета Х-31, предназначенная для подавления радаров, которая имеет значительно меньшую взрывную силу, чем противокорабельные ракеты Х-22, предназначенные для борьбы с авианосцами.

03:19 Происшествие на Линии Разграничения: Смерть Молдавского Солдата в Неясных ОбстоятельствахМолдавский солдат погиб в неясных обстоятельствах, выполняя свои обязанности на линии разграничения с сепаратистским регионом Приднестровье. Министерство обороны Республики Молдова сообщило, что солдат был смертельно ранен выстрелом из своего оружия, пока выполнял свои обязанности на посту. Расследование инцидента ведут сотрудники правоохранительных органов и эксперты-криминалисты. Солдаты из Молдовы и сепаратистского Приднестровья, а также российские войска находятся на линии разграничения между двумя сторонами с тех пор, как в 1992 году произошел конфликт после распада Советского Союза. Молдова привержена реинтеграции Приднестровья в свою территорию. Происшествия на линии разграничения крайне редки.

02:18 Премьер-министр Великобритании: "Нет Намерений Провоцировать Конфликт с Россией"Премьер-министр Великобритании Кир Стармер опроверг утверждение президента Путина о том, что поставки Западом дальнобойного оружия для ударов по глубоким целям в России представляют собой участие НАТО в войне. "Украина имеет право на самооборону", - заявил Стармер. Великобритания полностью поддерживает это право и предоставляет возможности для обучения в этом контексте. "Однако мы не стремимся к конфронтации с Россией - это не наша цель", - повторил премьер-министр Великобритании. Подробнее здесь.

01:09 Бывший Посол США в Киеве: Харрис Может Более Решительно Поддерживать УкраинуБывший посол США в Украине Уильям Б. Тейлор считает, что кандидат в президенты от демократов Камала Харрис будет более решительно поддерживать Украину, если выиграет выборы. Она уже показала это в некоторых вопросах, отметил Тейлор на мероприятии в Американском университете в Киеве. Байден был более осторожен в некоторых решениях, таких как те, которые касаются HIMARS, Abrams и истребителей F-16. В настоящее время он также занимает осторожную позицию в отношении разрешения Украине наносить удары по глубоким целям в России. В Харрис он предвидит "более решительный" подход - также потому, что она, скорее всего, приведет в Белый дом новую команду по внешней политике.

00:27 Целюсь Поблагодарил Эстонию за Военную ПомощьПрезидент Украины Владимир Зеленский принимает в Киеве президента Эстонии Алар Кариса, выражая благодарность за военную помощь. Балтийское членство ЕС и НАТО пообещало выделить 0,25% своего годового ВВП на defense needs Украины. Беседы также коснулись восстановления страны и ее стремлений к членству в ЕС. К тому же, премьер-министр Латвии Эвика Силиня пообещала дальнейшую помощь во время встречи с Зеленским.

23:19 БНД Не Обязана Информировать Журналиста о Военной ОценкеФедеральная разведывательная служба (БНД) не обязана сообщать журналисту, характеризовала ли она военную победу Украины как сложную или невозможную в фоновых дискуссиях, решил Федеральный административный суд в Лейпциге. БНД также не обязана раскрывать, какие СМИ участвовали в этих фоновых дискуссиях. Однако БНД должна предоставить информацию о количестве конфиденциальных индивидуальных фоновых дискуссий о военной ситуации в Украине в этом году. Запрос журналиста на временный запрет был в основном отклонен. Решение суда основывалось на статье в газете от мая, которая намекала на то, что депутат от ХДС заявил, что БНД распространяет преднамеренно пессимистичную оценку военной ситуации в Украине, чтобы повлиять на общественное мнение.

22:06 Политики Коалиции Призывают к Широкому Диапазону Оружия Против РоссииПолитики из коалиции "Траffic light" поддерживают идею разрешения Киеву использовать дальнобойное оружие против целей в России. "Подходящим и соответствующим международному праву будет наконец-то атаковать военные цели в России дальнобойными западными ракетами", - говорит эксперт по внешней политике SPD Майкл Рот T-Online. Рот называет военные аэродромы, командные центры или базы запуска потенциальными российскими целями для дальнобойного оружия. С этих баз "вероломные атаки на гражданские украинские цели осуществляются", и они могут быть наиболее эффективно нейтрализованы там. Председатель комитета по обороне FDP Маркус Фабер заявляет, "Высоко время разрешить целям российских военных аэродромов быть атакованными дальнобойным оружием, таким как ATACMS и Storm Shadow". Политик от "Зеленых" Антон Хофреитер подчеркивает, "Россия ежедневно терроризирует украинское гражданское население ракетами по больницам, жилым зданиям и энергоснабжению". Чтобы эффективно защитить украинское гражданское население, армии должно быть разрешено наносить удары по военным базам на территории России дальнобойным оружием.

21:35 Вэнс Обсуждает Стратегию Трампа в Отношении Украины Республиканский кандидат в вице-президенты Дж.Д. Вэнс предлагает, что план Дональда Трампа по прекращению российского конфликта может включать создание демилитаризованной зоны между Украиной и Россией. Во время интервью с продюсером телевидения Шоном Райаном Вэнс углубляется в эту идею, предлагая, что Трамп мог бы собрать вместе русских, украинцев и европейцев для обсуждения возможности мирного решения. "Я считаю, что он мог бы заключить сделку довольно быстро", - утверждает Вэнс. История Трампа включает в себя неоднократную поддержку президента России Владимира Путина и критику американской помощи Украине. Будучи бывшим президентом, Трамп также заявлял, что мог бы положить конец конфликту в течение 24 часов, если бы был избран, но не вдавался в подробности своего плана.

21:03 "Бог с Нами. Мы - Русские" - Фашистский Митинг в Санкт-Петербурге Националисты и фашисты в Санкт-Петербурге скандируют "Мы - русские. Бог с нами", маршируя по улицам города. Они неоднократно повторяют "Вперед, русские!" Митинг совпадает с празднованием переноса мощей Александра Невского, почитаемого в Русской православной церкви как национального героя и святого.

20:28 Пропагандист Соловьев: "Атлантика - Идеальный Барьер" Известный российский телеведущий Владимир Соловьев выступает за расширение России за пределы Украины. "Я считаю, что идеальным барьером является Атлантика. Естественный барьер", - говорит пропагандист Кремля. "Привлекательное место для наших войск - Берлин, Лісабон, Мадрид. Эстетически приятно, они выглядели потрясающе в Париже". Когда ему напоминают о ограниченном населении России, он упоминает белорусских товарищей. В качестве альтернативы можно рассмотреть Китай.

20:01 Британские Волонтеры Готовятся к Зиме Многие украинские дома, которые до сих пор выдерживают обстрелы, теперь лишены окон. Это приводит к экстремальным условиям по мере приближения зимы. НКО "Утепли Украина" из Великобритании принимает меры, отправляя команды в зоны боевых действий для установки временных окон.

Вы можете изучить предыдущие события [здесь].

Несмотря на ожидаемое приглашение России на мирную конференцию в Швейцарии, президент Украины Зеленский сомневается, согласится ли Россия участвовать из-за их отказа от приглашения и настойчивости в достижении своих военных целей в Украине или установлении невыгодных условий мира.

Бывший министр иностранных дел России Андрей Косьрев предупреждает Запад о дальнейшей российской агрессии, заявляя, что если Путина вознаградят на Украине, он нападет на балтийские страны НАТО, прежде чем получит какие-либо гарантии от НАТО, стремясь унизить и дискредитировать США и НАТО.

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