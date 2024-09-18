В 18:39 украинские разведывательные беспилотные летательные аппараты поддерживают ежедневный лимит использования.

10:30 Национальная гвардия Украины может ежедневно развернуть до десяти разведывательных дронов

По словам бригадного генерала Вадима Гладкова, озвученным на сайте "Укринформ", батальон Национальной гвардии Украины может использовать до десяти разведывательных дронов в день. Интересно, что запас первых персонных дронов значительно выше. Особенно когда Россия ведет непрерывные атаки на определенном фронте, эти дроны развертываются в больших количествах. По словам Гладкова, ограничение на использование разведывательных дронов сохранится в ближайшем будущем из-за их высокой стоимости. Существует риск, что эти дроны могут быть сбиты российскими солдатами, если они летят слишком низко.

19:50 Украина просит Румынию сбить российские разведывательные дроны

Украина обратилась за помощью к члену НАТО Румынии, чтобы сбить российские разведывательные дроны, пытающиеся вторгнуться в воздушное пространство Румынии, как сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибиха после встречи с его румынским коллегой Луминитой Одобеску в Бухаресте. Как сообщает румынское новостное агентство Mediafax, обломки российских разведывательных дронов падали в Румынии возле украинской границы несколько раз с начала конфликта. Недавно разведывательный дрон был замечен примерно в 45 километрах от украинской границы над румынским дельтой Дуная. Румынские истребители F-16 взлетели и сопровождали объект, пока он не вошел в воздушное пространство Украины. Сейчас испанские СМИ и военные чиновники в Румынии спорят, нужны ли законодательные поправки, чтобы сбивать враждебные дроны в воздушном пространстве Румынии.

19:15 Германия планирует усилить присутствие в Арктике, чтобы противодействовать России

Правительство Германии планирует усилить свое присутствие в Арктике не только из коммерческих, но и из соображений безопасности. Как объяснила министр иностранных дел Анналена Баerbock при объявлении новой стратегии Германии в Арктике, российское вторжение на Украину "существенно изменило геополитическую обстановку в высоких широтах", и Россия "усиливает свою стратегическую присутствие в регионе и проявляет все более агрессивное поведение по отношению к соседям НАТО в Арктике". Арктика имеет "центральное значение" для безопасности Европы, считает министр, и поэтому федеральное правительство меняет свою арктическую политику. "Мы усилим сотрудничество со своими партнерами по НАТО и разделяющими наши ценности в регионе, чтобы встретить растущие вызовы безопасности и защитить признанный международно порядок и в Арктике".

16:43 "Это кошмар?": Запись показывает обмен пленными

"Киевский пост" присутствовал на обмене пленными между Россией и Украиной 14 сентября и запечатлел первые встречи недавно освобожденных украинских солдат со своими семьями. В рамках обмена 103 солдата вернулись на родину. Российские солдаты были захвачены во время украинского наступления в Курске.

16:03 Контрнаступление России в Курске остановлено

Контрнаступление России в российской области Курск остановлено, как сообщает украинская сторона. Спикер регионального командования сообщил новостному агентству AFP, что "россияне пытались атаковать с флангов, но были остановлены". Ситуация стабилизировалась и "под контролем", заявил спикер Алексей Дмитрицкивский. Россия, как сообщается, добилась некоторых тактических побед, но успех превратился в почти окружение их сил, согласно его отчетам. Несколько тысяч российских граждан, как сообщается, все еще находятся в российских территориях, захваченных украинской армией в регионе Курска.

15:42 Германия выделяет дополнительные €50 миллионов на лечение раненых украинских солдат

Правительство Германии выделило дополнительные €50 миллионов на размещение и лечение раненых украинских солдат. "Мы останемся верными Украине", - сказал федеральный министр финансов Кристиан Линднер. "Это решение гарантирует необходимые медицинские услуги в Германии". Как сообщает федеральный министр внутренних дел Надя Фаэсер, Германия эвакуировала и лечила 1173 тяжело раненых и пострадавших украинских солдат и гражданских лиц в немецких больницах. "Эта помощь основана на гуманитарных соображениях - и мы будем продолжать ее с неуклонной решимостью", - сказал он. В будущем расходы на стационарное лечение раненых в результате войны будут покрываться без лишней бюрократии Федеральным управлением.

15:07 Стрельба в офисе российского онлайн-ритейлера

Во время попытки рейда на московский офис российского онлайн-ритейлера "Дикая ягода" были ранены три человека, а один человек, как сообщается, был убит, согласно "Дикой ягоде" и российским СМИ. Основатель Татьяна Бакальчук обвинила в насилиях своего бывшего мужа Владислава Бакальчука и двух бывших менеджеров компании, пытавшихся захватить московский штаб "Дикой ягоды". Трое человек были ранены во время инцидента. Владислав Бакальчук утверждает, что пришел для переговоров и заявляет, что он и его команда были безоружны. Однако, как сообщается, выстрелы были сделаны "из здания". "Дикая ягода" - крупнейший онлайн-ритейлер России, обрабатывающий более 10 миллионов заказов в день.

14:43 Индия планирует продолжать покупать российскую нефть, если санкции не повлияют

Индийское правительство заявило о своих планах продолжать покупать российскую нефть, если она не будет затронута санкциями, как сообщает онлайн-медиа "Украинская правда", ссылаясь на Reuters. "Если компании не подпадают под санкции, я, конечно, буду покупать у самого доступного поставщика", - сказал министр нефти и газа Индии Харdeep Singh Puri. Он отметил, что Индия не одинока в этом поведении, так как европейские страны и японские компании также покупают российскую нефть. Индия, которая на 88% зависит от импорта нефти, является третьим по величине потребителем и импортером нефти в мире. Согласно отчетам, торговля России с Индией удвоилась с 2020 года.

14:05 Муз (Перефразировано): Кремль безразличен к украинским F-16Несмотря на то, что западные истребители F-16 теперь действуют на Украине, Кремль остается безразличным, как сообщает корреспондент ntv Рейнер Муз из Москвы. Ключевыми причинами этого безразличия являются отсутствие разрешения на запуск ракет в сердце России.

13:45 Кремль осуждает слова Столтенберга о дальнобойном оружии как угрозуРоссия осудила заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, назвав их опасными. В интервью "Таймс" Столтенберг заявил, что не будет нарушением красной линии России, если Украина получит разрешение на целеуказание более глубоко в российскую территорию с помощью западного оружия с увеличенной дальностью. "Это безответственное пренебрежение словами президента России Путина - это крайне непрофессиональный поступок", - прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. В ответ Путин предупредил, что если страны разрешат Украине использовать ракеты с большей дальностью, в конфликт будут втянуты внешние территории России.

13:17 Эксперты обнаружили мины и военное оборудование на АЭС ЗапорожьеАЭС Запорожье в Украине стала убежищем для вооруженных российских войск и военной техники. Кроме того, между внутренней и внешней периметрами были установлены противопехотные мины. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщает, что его специалистам было запрещено осматривать некоторые части помещений турбин в течение отчетного периода. АЭС была захвачена российскими войсками в начале войны, и международные эксперты следят за ситуацией с безопасностью с тех пор. Только в прошлом месяце загорелся охладительный бак.

12:41 Кремль предупреждает об эскалации конфликта на Ближнем Востоке после взрывов пейджеровПосле взрыва сотен пейджеров в Ливане Кремль предупредил о возможном обострении tensions в регионе. "Что бы ни произошло, это неизбежно приведет к эскалации tensions", - заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в среду. Регион на грани, и каждый подобный инцидент может послужить спусковым крючком. Министерство иностранных дел России считает этот инцидент еще одним примером гибридной войны против Ливана.

12:24 Украина увеличила бюджет более чем на 10 миллиардов евро для поддержки солдатУкраина приняла дополнительный бюджет более чем на 10 миллиардов евро, большая часть средств направлена на военные расходы. Это увеличение бюджета на 13% до более чем 81 миллиарда евро, рекорд для Украины. Пересмотр бюджета был необходим для выплаты солдатских боевых надбавок за сентябрь и других расходов.

11:36 Sharma (Перефразировано): F-16 не переломит ход войны в УкраинеПрезидент Украины Зеленский теперь просит 128 истребителей F-16, чтобы установить господство в воздухе над Украиной. Однако западные союзники пообещали только около 60 из них, что существенно меньше цели. Несмотря на это, корреспондент ntv Кавита Sharma считает, что поставки и обучение пилотов уже завершены. Тем не менее, возникли первоначальные проблемы с оружием.

11:16 Украинские разведчики признались в нападении на российский склад боеприпасовИсточники из украинской службы безопасности СБУ признались изданию "Киевский независимый", что Украина провела ночное нападение на большой склад боеприпасов в российском Тороpez. Склад содержал ракеты, в том числе "Искандер", зенитные ракеты, артиллерийские боеприпасы и планирующие бомбы. В результате удара украинских дронов склад был "практически полностью уничтожен", по словам источника в разведке. После взрыва последовал "взрыв взрыва". СБУ сотрудничает со своими военными коллегами, чтобы ликвидировать ракетные возможности России, которые использовались для разрушения украинских городов. Планируются подобные атаки на другие российские военные объекты.

10:49 Украинские производители дронов впервые получили право участвовать в тендерах РамштайнаУкраинским производителям дронов впервые разрешено участвовать в тендерах, организованных Рамштайном. Делегаты из прозападной Украины регулярно собираются на Рамштайне. По данным украинского Министерства обороны, серия тендеров включает два раздела: один для производства дронов первого лица (FPV) и другой для перехватчиков. Министерство считает это приглашение к участию в тендере большим стимулом для украинского производства. Все заявки будут оценены членами Коалиции дронов. Победители получат заказы на дальнейшие испытания и оценку. Если они успешно пройдут испытания, Коалиция дронов планирует заключить контракт с победителями на производство.

10:27 Обнародованы видеодоказательства нападения на российский склад боеприпасовКремль еще не подтвердил это, но губернатор Тверской области сообщил в Telegram утром, что украинский удар дронов вызвал пожар. Считается, что это был большой склад боеприпасов и вооружения. Жителей эвакуировали, и в Интернете циркулируют видеозаписи пожара.

09:39 Множество жертв в Харькове, смерти в ЗапорожьеХарьков, Украина, снова подвергся жестокой российской воздушной атаке накануне. Взрывы произошли в нескольких районах, увеличив число пострадавших до 9. Это последнее из серии недавних гражданских атак. В воскресенье точная бомба убила женщину и ранила 43 человека, в том числе четверых детей. Российские военные самолеты атаковали поселения в Запорожской области, в результате чего погибли два человека.

08:46 Украина: Энергетические объекты в Сумах под ударом российских дроновПо данным администраторов, энергетические объекты в северо-восточном украинском городе Сумы вновь подверглись атаке российских дронов. Первые сообщения не сообщают о жертвах, но повторные атаки существенно нагрузили энергетическую сеть. Во вторник Россия атаковала энергетическую инфраструктуру в Сумах и прилегающих районах с помощью ракет и дронов, что привело к временному отключению электроэнергии для более чем 280 000 домохозяйств, согласно Министерству энергетики.

08:27 Объединенное командование Украины: 1130 российских потерь за последние 24 часаОбъединенное командование Украины сообщает, что за последние 24 часа 1130 российских военнослужащих получили ранения или погибли. С начала полноценного российского вторжения в феврале 2022 года украинцы задокументировали 637 010 вражеских потерь. За предыдущий день украинские силы уничтожили 25 артиллерийских систем, 45 транспортных и топливных автомобилей и 6 танков, согласно их данным.

07:55 ВВС Украины готовятся к развертыванию F-16ВВС Украины разработали планы развертывания западных истребителей F-16. Задачи для военных и Министерства обороны определены, как заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении. Кроме того, состоялись переговоры с командованием ВВС о перспективах расширения парка авиации и дальнейшего обучения пилотов. Многие голоса в Киеве призывают к усилению начального обучения пилотов, при этом текущая продолжительность обучения составляет всего 40 дней. Украина ожидает получить около 60 истребителей F-16, но пока поставлено лишь несколько.

07:19 Россия: украинские беспилотники атаковали несколько регионов

Россия сообщает об украинских атаках беспилотников в нескольких регионах. ПВО уничтожили 54 украинских беспилотника над пятью российскими регионами за ночь, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны. Половина беспилотников была сбита над пограничной областью Курск, а остальные - над пограничными областями Брянск и Белгород, а также над западными областями Смоленск и Орёл. Агентство не упоминает регион Тверь северо-западнее Москвы, где местные власти и военные блогеры сообщают об атаке беспилотника на крупный склад боеприпасов в городе Торопец, что привело к пожару и эвакуации жителей.

06:57 Военные блогеры: атака разрушила российский склад боеприпасов

Военные блогеры заявляют, что украинская атака на российский город Торопец в Тверской области подожгла склад боеприпасов, содержащий тысячи тонн боеприпасов и ракет. Склад, по словам блогеров, был существенно расширен в последнее время и содержал 42 укрепительных бункера и 23 склада и мастерские. Бывший российский разведчик Игорь Гиркин сообщает в Telegram, что ситуация в районе теперь под контролем. Украинские военные блогеры, проанализировав данные, делают вывод, что причинен значительный ущерб, в основном новым бункерам.

06:20 Заместитель председателя фракции "Зеленые" в бундестаге: АФД и БСВ распространяют российские пропагандистские нарративы

Заместитель председателя фракции "Зеленые" в бундестаге Константин фон Ноц предлагает провести дебаты в бундестаге о российских операциях влияния в Германии. "Изучение внутренних документов российской пропагандистской машины СДА четко показывает коварные методы, с помощью которых российские институты манипулируют нашей демократией, общественными дискуссиями и выборами", - говорит политик внутренних дел. "С АФД, БСВ и другими готовыми сообщниками, распространяющими российские пропагандистские нарративы в обществе и парламентах, формируются вредные альянсы для подрыва немецких интересов".

05:42 Российские актеры размещают поддельные видео с Камалой Харрис

По данным исследования Microsoft, российские актеры усиливают свою дезинформационную кампанию против кандидата в президенты США Камалы Харрис. Группа, связанная с Кремлем, известная как "Буря-1516", создала два поддельных видео с конца августа, чтобы опорочить кампанию Харрис и ее напарника Тима Уолза. Одно видео показывает группу supporters Харрис, якобы атакующих участника митинга Трампа. Другое видео показывает актера, распространяющего ложное утверждение о том, что Харрис травмировала девочку в аварии 2011 года, оставив ее парализованной, и сбежала с места происшествия. Оба видео якобы набрали миллионы просмотров, согласно Microsoft.

05:19 Взрывы и пожар в российском Твери

По данным российских источников, украинская атака беспилотников вызвала пожар в российском регионе Тверь. Остатки сбитого украинского беспилотника, как считается, вызвали пожар в западной части региона в городе Торопец, что потребовало частичной эвакуации жителей, согласно губернатору региона Игорю Рudenya в мессенджере Telegram. Пожарные пытаются потушить пожар. Причина пожара не ясна. Российские ПВО продолжают отражать "массовую атаку беспилотников" на город. Город с населением чуть более 11 000 человек, как сообщается, является местом хранения российских ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ, согласно отчету государственного новостного агентства России РИА в 2018 году.

03:57 Губернаторы России сообщают об атаках беспилотников

15:30 Украина ищет международного сотрудничества для борьбы с угрозой шпионских дронов России

В ответ на возрастающее количество российских шпионских дронов, вторгающихся в воздушное пространство Украины, Украина начала переговоры с международными партнерами для укрепления своих возможностей по обнаружению и нейтрализации этих угроз.

17:20 Члены НАТО обсуждают стратегии борьбы с угрозами российских дронов

После запроса Украины о помощи в сбивании российских шпионских дронов члены НАТО проводят встречи для обсуждения потенциальных стратегий и технологий, чтобы укрепить свою оборону против вторжений беспилотных летательных аппаратов.

21:59 Молдова и Германия сотрудничают в сфере кибербезопасности

Молдова и Германия стремятся укрепить свои защиты от "гибридной войны" России посредством соглашения о кибербезопасности. Министр иностранных дел Германии Аннелена Баerbock заявила в Кишиневе, что президент России Владимир Путин продолжает использовать тактики гибридной войны против Европы, в том числе против Молдовы, чтобы дестабилизировать регион. "Однако мы усиливаем наши действия в ответ", - сказала она. Предоставляя оборудование, обмен знаниями и обучение, они стремятся защитить Молдову от кибератак и обнаруживать дезинформацию.

22:29 Ложная тревога в Латвии: стая птиц вызвала переполох

Возможное нарушение воздушного пространства Латвии неизвестным объектом оказалось ложной тревогой. Таинственный объект, приблизившийся к границе с соседней Белоруссией и пересевший в восточном регионе Крсалава, оказался стаей птиц. Новостное агентство Леты объявило об этом, после того как Министерство обороны в Риге изначально объявило об неизвестном летающем объекте, что привело к отправке истребителей НАТО с базы Лелварде. Однако они не смогли обнаружить никаких подозрительных объектов.

23:38 США: Увидели план мира Зеленского

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд подтвердила, что американская сторона ознакомилась с новым "планом мира" президента Украины Владимира Зеленского. Во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН она добавила: "Мы рассмотрели план мира президента Зеленского. Мы считаем, что это жизнеспособный подход. Важно понять наш вклад в этот план". Томас-Гринфилд выразила оптимизм в отношении процесса мира, не вдаваясь в подробности. Вероятно, она имеет в виду "план победы", который Зеленский объявил в прошлом месяце.

00:45 Террористическая атака в Сапорижье: двое убитых, пятеро раненых

Россия атаковала Сапорижский регион ночью, якобы убив двух гражданских лиц и ранив пятерых других, сообщает губернатор Иван Федоров. Россия провела массированный обстрел Комышувахи в регионе, повредив несколько домов и объект инфраструктуры. Спасатели все еще находятся на месте, оценивая полный масштаб ущерба, сообщает "Киевский независимый".

01:54 Внутренняя информация: США планируют увеличить стратегические запасы нефти

По данным источника, правительство США планирует увеличить свои стратегические запасы нефти. США могут купить до шести миллионов баррелей нефти по текущим низким ценам, сказал источник. Такая покупка стала бы крупнейшей со времен исторического выпуска 2022 года. После резкого роста цен на бензин, вызванного вторжением России в Украину, правительство США в 2022 году продало значительное количество нефти из своих стратегических запасов, побив рекорд "крупнейшего в истории выпуска нефти".

02:56 Треугольная торговля: Вашингтон проверяет обход американского запрета на импорт урана из России Китаем

Правительство США изучает потенциальные способы обхода американского запрета на импорт урана из России, якобы обходимого Китаем. По данным Reuters, источники в правительстве сообщают, что Китай может покупать обогащенный уран у России, одновременно экспортируя свой внутренний выпуск в США. "Есть опасения, что запрет на импорт российского урана может быть обойден", - сказал Джон Индалл из Ассоциации американских производителей урана. "Мы не хотим закрывать российское предложение и оказаться полностью зависимыми от Китая. Вот почему мы просим Министерство торговли расследовать этот вопрос". Министерство торговли США не прокомментировало в ответ на запрос.

Украина якобы проводит атаки дронами на несколько регионов в западной России, согласно местным губернаторам. В Смоленской области, граничащей с Белоруссией, семь украинских дронов были сбиты, согласно губернатору Василию Анохину в Telegram. Дрон был уничтожен над Орловской областью российской системой ПВО, сообщает губернатор Андрей Клычков в Telegram. Как минимум 14 украинских ударных дронов были сбиты над Брянской областью, граничащей с Украиной, согласно губернатору Александру Богомазу в Telegram. Правительство Киева заявляет, что атаки являются целями для военной, энергетической и транспортной инфраструктуры, жизненно важной для военных усилий Москвы.

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