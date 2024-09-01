В 18:33 лидер AfD Вайдель утверждает, что правительство вмешивается в их партию)

18:30 Глава СДПГ: "Риск быть исключенным из ландтага" Генеральный секретарь СДПГKevin Kühnert признал скромные результаты партии на выборах в Тюрингии и Саксонии. Комментируя ARD, он сказал: "Сегодня не тот день, чтобы праздновать успех СДПГ". За годы партия столкнулась с множеством вызовов. Кухнерт признал: "Была реальная угроза быть исключенной из ландтагов". Он подчеркнул: "Борьба стоит того, мы нужны". Необходимы изменения, и Кухнерт предложил больше прозрачности и слушать избирателей. Что касается канцлера Олафа Шольца, Кухнерт сказал: "Нам нужно коллективно объяснять нашу политику".

18:23 Хёкке называет результат в Тюрингии "исторической победой" Лидер фракции AfD в ландтаге Тюрингии Бьорн Хёкке назвал результат в Тюрингии "историческим", четко заявив об этом на MDR. AfD стала самой популярной партией в штате, и Хёкке заключил: "Нужно прекратить абсурдную болтовню о 'огненной стене'".

18:23 Чруппала: "Почти на равных с ХДС" Лидер AfD Тино Чруппала назвал результаты своей партии в Тюрингии впечатляющими, комментируя ZDF и заявляя, что воля избирателей требует политического переворота в обоих регионах. AfD готова к переговорам со всеми партиями, заявляя: "В Саксонии мы почти на равных с ХДС". Они стремятся сделать политику благоприятной для Саксонии.

18:17 Линнеманн: "Нет коалиции с AfD" Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн исключил возможность коалиции с AfD в Тюрингии или Саксонии на ARD. Он остался непреклонным: "Мы твердо стоим на своем". ХДС сформирует правительства из центра парламента, он оптимистично смотрит на свои шансы.

18:13 Первое предварительное прогнозирование: ХДС впереди в Саксонии Первое предварительное прогнозирование выборов в ландтаг Саксонии показывает, что ХДС лидирует с 31,5% голосов. AfD следует с 30%, BSW занимает третье место с 12%. Несмотря на потерю голосов по сравнению с 2019 годом, СДПГ и Зеленые все еще попадают в ландтаг с 8,5% и 5,5% соответственно. Левые и FDP не попадают в новый парламент.

18:10 Первое предварительное прогнозирование: AfD лидирует в Тюрингии В предварительном прогнозировании выборов в ландтаг Тюрингии AfD лидирует с 30,5% голосов. ХДС занимает второе место с 24,5%, а Левые - с 12,5%. Голосование за СДПГ составляет 7%, гарантируя ей место в ландтаге. BSW уверена, что войдет в парламент с 16%. Зеленые и FDP менее 5%.

18:01 AfD побеждает в Тюрингии, BSW укрепляет позиции в Саксонии AfD побеждает на выборах в Тюрингии. Несмотря на преодоление 5-процентного барьера, СДПГ и FDP не побеждают. BSW добивается двузначного результата на выборах в ландтаг Саксонии. ХДС лидирует с небольшим отрывом от AfD, а Левые и FDP исключены из ландтага.

16:48 Возможное исключение Хёкке из ландтага Лидер фракции AfD в Тюрингии Бьорн Хёкке рискует лишиться своего места в будущем ландтаге. Его успешные коллеги могут подорвать его шансы. Сообщается, что несколько кандидатов от AfD находятся в сильной позиции, чтобы получить прямое представительство, в то время как Хёкке сталкивается с трудностями в своем избирательном округе, Грайц II, по сравнению с кандидатом от ХДС Тихнером. Если Тихнер выиграет и AfD получит избыточное прямое представительство, никто не сможет присоединиться через государственный список, даже с вершины, угрожая Хёкке. AfD может вести переговоры о том, чтобы успешный прямой кандидат уступил свое место Хёкке, чтобы гарантировать его мандат.

16:29 В Саксонии проголосовало 25% по почте На критических выборах в Саксонии бывший министр-президент ХДС Михаэль Креtschmer почти четверть избирателей проголосовали по почте. Глава управления выборами штата прогнозирует, что 24,6% избирателей проголосуют заранее. Уровень участия в голосовании в этот послеполуденный час сегодня лишь немного выше, чем в 2019 году.

16:08 Медиа-блокировка на собрании AfD в Тюрингии Вероятно, СМИ не смогут освещать празднование AfD в Тюрингии, если планы партии останутся в силе. AfD, классифицированная как праворадикальная организация внутренней разведки, пытается исключить определенные СМИ из празднования, но суд предотвращает это действие. В ответ государственная AfD запретила всем журналистам присутствовать на мероприятии, ссылаясь на ограничение пространства, так как слишком много заявило о желании аккредитоваться.

15:52 Хёкке голосует на ЛАДА, Рамелов голосует с женой в Эрфурте Лидер AfD в Тюрингии и основной кандидат Бьорн Хёкке проголосовал сегодня утром на своем избирательном участке в Бёрнхейгене, районе Айхсфельд. 52-летний Хёкке прибыл на ЛАДА Нива, российский внедорожник. С другой стороны, министр-президент Тюрингии Бодо Рамелов, 68-летний, проголосовал в столице штата Эрфурте со своей женой, Германой Альберти фон Хофе. Он возглавляет Свободную землю с 2014 года, недавно возглавляя коалицию меньшинства.

15:40 Высокая явка избирателей по сравнению с 2014 годомВ Тюрингии к 14:00 проголосовали 44,4% избирателей. Это более чем на два пункта выше, чем на последних выборах в 2019 году. Однако пока не учтены бюллетени по почте, сообщает государственный избирательный офис. В Саксонии к середине дня явка составила 35,4%, что лишь немного выше, чем в 2019 году. Избирательный офис ожидает больше бюллетеней по почте, чем в 2019 году. Участковые избирательные комиссии в обоих штатах закрываются в 18:00.

15:13 Креtschmer ожидает "партий светофора" в ландтаге

14:40 Основные проблемы для Саксонии и ТюрингииОпросы показывают, что примерно треть жителей Саксонии и Тюрингии собираются голосовать за AfD на выборах 1 сентября. Опрос выявил основные проблемы и вопросы, в том числе миграцию.

14:13 Хёкке быстро покидает участок для голосованияВождь AfD в Тюрингии Бьёрн Хёкке проголосовал около полудня на выборах в ландтаг. Он провел мало времени на участке для голосования в Бёрнхейгене и не общался с журналистами на месте. Из-за предыдущих поражений от кандидата от ХДС в его родном округе Айхсфельд Хёкке сменил свой округ на Грайц, но все равно рискует проиграть там ХДС.

13:50 Явка избирателей в Тюрингии похожа на 2019 год к полуднюВ Тюрингии к полудню явка избирателей похожа на парламентские выборы 2019 года. Государственный избирательный офис сообщает, что около 32% избирателей проголосовали на участках к 12:00. Бюллетени по почте не включены в эти цифры. В 2019 году явка составляла 31,2% в это время. Интерес к выбору в ландтаг выше, чем на европейских и местных выборах в этом году. В июне явка составляла 24,3% в это время.

13:29 Высокая явка избирателей ожидается в СаксонииВ Саксонии ожидается высокая явка избирателей на выборах в ландтаг. По данным Статистического государственного офиса в Камменце, к полудню проголосовали 25,8% избирателей. В 2019 году эта цифра составляла 26,2%. Бюллетени по почте пока не включены в предварительные цифры. Ожидается, что 24,6% избирателей воспользуются правом голосования по почте, по сравнению с 16,9% в 2019 году. Государственный избирательный офис сообщает, что выборы проходят гладко утром, без известных проблем.

13:11 Лукке: Отсутствие СДП может потрясти берлинскую коалициюРезультаты выборов в Саксонии и Тюрингии еще не известны. Если СДП не попадет в ландтаг, это будет "почти уже землетрясением", считает политический scientist Альбрехт фон Лукке в интервью ntv. Он ставит выборы и их потенциальные последствия в перспективу.

12:44 Полиция Гера расследует угрозу на участке для голосованияПолиция Гера расследует угрозу на участке для голосования. Мужчина в футболке AfD вошел в участок утром в понедельник, сообщает представитель полиции. Участковый избирательный комиссар попросил мужчину снять футболку, так как она нарушала правила агитации партий. Мужчина согласился, но при уходе угрожал вернуться, недовольный тем, как с ним обращались. Мужчина дал показания, и полиция предупредила его. Кроме того, полиция Эрфурта расследует возможный ущерб от вандализма, так как поблизости от участков для голосования была найдена надпись "Хёкке - нацист".

12:15 Correctiv предупреждает о распространении ложной информацииСетевое расследование Correctiv предупреждает о повторяющемся ложном утверждении, что подпись на бюллетене предотвращает мошенничество с голосованием. Федеральный избирательный офис подтвердил Correctiv, что "бюллетень не должен быть подписан. Подпись бюллетеня компрометирует тайну голосования и делает недействительным весь бюллетень".

11:51 Войт надеется на "стабильные соотношения большинства"Вождь ХДС в Тюрингии Марио Войт проголосовал и выразил надежду, что многие жители Тюрингии воспользуются своим правом сформировать будущее своей страны. Он также надеется на "стабильные соотношения большинства", чтобы штат мог продвигаться вперед.

11:25 Правые экстремистские нападения в Зонеберге значительно возрослиС тех пор, как Зонеберг стал первым немецким районом, возглавляемым политиком AfD, заинтересованные individuals сообщают о чувстве угрозы и многие прекратили свою работу. Количество правого экстремистских нападений также возросло в пять раз за год. Эксперты связывают это с районным администратором AfD.

10:57 Креtschmer обсуждает важные выборы в СаксонииЛидер Саксонии Михаэль Креtschмер называет нынешние выборы потенциально самыми важными за 34 года. Он выражает благодарность тем, кто раньше голосовал по-разному, но теперь переключился на влиятельную силу в гражданском центре, Саксонский союз. Креtschмер считает, что это изменение перспективы поможет управлению, которое служит штату. Недавние опросы показывают близкую гонку между ХДС Креtschмера и AfD.

10:30 Рамелов о фестивале демократии несмотря на неопределенностьЛидер Тюрингии Бодо Рамелов видит день выборов как "праздник демократии", несмотря на неопределенность, связанную с ним. В интервью ntv Рамелов, представитель Левой партии, заявляет о своем отношении к правительству меньшинства и выражает сомнения в компетентности BSW.

09:59 Историк критикует дату выборов из-за исторических коннотацийИсторик Петер Оливер Лёве критикует выбор даты 1 сентября для выборов в Саксонии и Тюрингии, так как она совпадает с 85-й годовщиной нападения Германии на Польшу в 1939 году. Лёве, директор Германо-польского института, выразил свою озабоченность, заявив: "Кто бы ни выбрал эту дату, у него, очевидно, были сомнения в отношении истории". Он обратился к партии "Альтернатива для Германии" (АфД), классифицированной как "завербованная правая экстремистская" в обоих штатах службой безопасности, комментируя: "Связь с эпохой нацизма вызывает сомнения, если партия также может победить в Дрездене и Эрфурте".

09:30 Важные выборы в Саксонии: статистика и информацияПримерно 3,3 миллиона избирателей в Саксонии сегодня решат, кто будет определять политическое направление в дрезденском ландтаге в будущем. Христианско-демократический союз (ХДС), возглавляемый премьер-министром Михаилом Креtschmerом, рискует потерять свое доминирующее положение в штате с 1990 года. Креtschмер описывает эти выборы как "критические". "Все на кону".

09:05 Креtschmer бросает вызов коалиции "Светофор" перед выборамиСегодня в Саксонии проходят выборы, и остается вопрос: продолжит ли министр-президент Михаил Креtschмер успешную серию ХДС в штате? В интервью ntv Креtschмер обсуждает свою позицию по вопросам беженцев, правительства "светофора" и войны в Украине.

08:46 Выборы в Тюрингии: статистика и информацияСегодня день принятия решений в сердце Германии: кто будет управлять федеральной землей с населением около 2,1 миллиона человек в течение следующих пяти лет? Сможет ли АфД, возглавляемая кандидатом в лидеры Йорном Хёкке, стать самой влиятельной силой в Тюрингии?

08:24 Потенциальное влияние АфД на демократиюОпросы показывают, что АфД, скорее всего, существенно увеличит свое влияние на предстоящих выборах в Саксонии и Тюрингии. Исследователи подчеркивают потенциальную опасность, которую это представляет для демократических институтов, утверждая, что сила верховенства права может быть не такой прочной, как принято считать.

08:00 Открытие избирательных участков в Тюрингии и СаксонииНаступило время для выборов новых ландтагов в Тюрингии и Саксонии. В опросах АфД предсказывается как доминирующая партия в Тюрингии. В Саксонии ХДС, возглавляемая премьер-министром Михаилом Креtschмером, и АфД борются в тесной гонке. Первые прогнозы ожидаются после закрытия избирательных участков в 6 часов вечера. Выборы в этих двух восточногерманских штатах служат барометром для коалиции "светофор" в Берлине.

Для нынешнего правительства Тюрингии, красно-красно-зеленой коалиции, возглавляемой министром-президентом Бодо Рамеловом (Левые), не удается обеспечить большинство в опросах. В качестве пост-выборной опции рассматривается коалиция из ХДС, "Бундес Sahra Wagenknecht" (BSW) и СДПГ. В Саксонии остается неясным, сохранит ли нынешняя коалиция ХДС, СДПГ и Зеленых большинство. Креtschmer не исключает возможности альянса с BSW. Левые рискуют выбыть из ландтага Саксонии. Та же участь может постигнуть Зеленых и FDP в Тюрингии.

В контексте результатов выборов может быть сложно для СДПГ сохранить свое присутствие в ландтаге ['Нидерландов'], учитывая их проблемы в Германии.

В отношении текущей политической обстановки в Германии служба безопасности классифицирует АфД как "завербованную правую экстремистскую" партию tanto в Саксонии, как и в Тюрингии, вызывая опасения по поводу потенциального воздействия на демократические институты в ['Нидерландах'].

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