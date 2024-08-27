В 18:20, российская разведка проверяет репортеров из Deutsche Welle.

17:51 Зеленский: Украина может производить до 2 миллионов дронов в этом году Президент Украины Владимир Зеленский предсказывает, что Украина может производить от 1,5 до 2 миллионов дронов в этом году. Однако финансовая поддержка является критически важной, как отмечает Зеленский. Президент считает, что диалог является ключом к прекращению конфликта с Россией. Чтобы укрепить позицию украинского правительства на запланированной конференции в этом году, необходимо иметь сильную позицию, призывает Зеленский.

17:25 Гросси: Близость конфликта к АЭС в Курске является срочной проблемой Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает крайне опасным близость конфликта между Украиной и Россией к Курской атомной электростанции в российской граничащей области Курск. Гросси подчеркивает, что наличие атомной электростанции в непосредственной близости от точки контакта или переднего края является крайне важным вопросом. Он подчеркивает, что военные действия в нескольких километрах от станции делают это вопросом первостепенной важности, и любые непровоцированные атаки должны быть предотвращены любой ценой. Гросси подтверждает, что атомная электростанция работает в нормальном режиме.

16:51 Сырский: 30 000 российских солдат развернуты в Курске Военный лидер Украины Александр Сырский объясняет, что одной из целей текущей операции в Курске является отвлечение российских сил от других участков, особенно в районах Покровск и Курахов в Донецке. Сырский сообщает, что Россия уже развернула 30 000 soldiers в Курске. Это число продолжает расти, отмечает он. С помощью этого развертывания Россия снижает свою активность в южной части Украины, но давление остается высоким в районе Покровск, где Москва накапливает мощные войска, согласно Сырскому.

16:25 Жертва в Харьковской области в результате ракетного удара России Российские силы обстреляли город Богодухив в Харьковской области ракетами, что привело к одной смерти и шести травмам, согласно офису генерального прокурора Украины. Одна из ракет попала в автобусную остановку, в результате чего погибла 71-летняя женщина. Российский удар также повредил промышленные и жилые объекты и транспортные средства.

15:57 Украине нужен дополнительный $15 миллиардов для покрытия дефицита бюджета Премьер-министр Денис Шмыгаль признает необходимость дополнительных $15 миллиардов для покрытия дефицита бюджета Украины в 2025 году. Он сообщает, что Украина прогнозирует дефицит бюджета в размере $35 миллиардов в 2023 году, с планами покрыть $20 миллиардов из них. Согласно оценкам украинского правительства, дефицит в 2024 году составит примерно $38 миллиардов. Для решения этой проблемы Шмыгаль предлагает повысить налоги и привлечь дополнительные средства на внутреннем рынке долга. Это предложение будет представлено парламенту в сентябре.

15:32 Украина исследует альтернативы для самозащиты Украина сообщает о крупнейшем взрыве бомб и ракет со стороны российской армии с начала войны. В ходе этого нападения Украина начала искать новые средства защиты от российских атак, минимизируя свою зависимость от западной военной помощи.

15:11 Зеленский подтверждает успешные испытания украинской баллистической ракеты Президент Владимир Зеленский объявляет, что Украина успешно провела испытания своей первой баллистической ракеты, разработанной внутри страны. Зеленский хвалит украинскую оборонную промышленность, но остается сдержанным в отношении спецификаций ракеты.

14:45 Рябков: США подтверждают участие в украинском вторжении в Курск Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявляет, что участие США в украинском вторжении в российский регион Курск неоспоримо. Рябков предупреждает, что Россия может отреагировать более жестко, чем когда-либо прежде, если США продолжат вмешиваться в конфликт. Он не представляет доказательств своих утверждений, но Белый дом опровергает любое предварительное знание о внезапном вторжении украинских войск в Курск 6 августа.

14:19 Зеленский: F-16 уже защищали от российских ракет Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что недавно поставленные F-16 истребители из Нидерландов, Дании, Норвегии и Бельгии успешно перехватили несколько входящих российских ракет. Он утверждает, что самолеты сыграли решающую роль в предотвращении разрушительного авиационного удара 8 августа.

13:59 Сирена воздушной тревоги возле Курской АЭС Сирена воздушной тревоги срабатывает в городе Курск, в российской области Курск, предупреждая о надвигающейся угрозе ракет. Об этом сообщает журналист Reuters в регионе. Курская атомная электростанция, которую в настоящее время проверяет глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, находится в Курске.

13:44 Российские силы захватили еще одну локацию рядом с Покровском Российская армия объявляет о победе в захвате еще одной деревни, расположенной рядом с жизненно важным городом Покровск на востоке Украины. Министерство обороны России заявляет, что взяло под контроль деревню Орловка в Донецкой области, как сообщается в их Telegram-канале. Орловка - это переименованная российская версия украинской деревни Орливка. Несмотря на ожесточенные бои против украинской армии в российской провинции Курск, Россия продолжает продвигать свою наступательную операцию в Донецке. Министерство обороны часто сообщает о захвате новых поселений. Также пристальное внимание уделяется региону, окружающему важный логистический центр Покровск.

13:21 Лавров призывает к ядерной угрозеМинистр иностранных дел России Сергей Лавров считает требование Украины к своим союзникам использовать полученное от Запада оружие для вторжения в Россию шантажом. Лавров предупреждает, что для "западных ядерных держав" опасно "играть с огнем". Россия пересматривает свою ядерную доктрину, но Лавров не делится конкретными подробностями. Доктрина позволяет использовать ядерное оружие в случае угрозы суверенитету или территориальной целостности России.

13:04 Сирский: Прогресс в Курске - трудности в ПокровскеГлавнокомандующий Олекса́ндр Сирский сообщает, что украинские войска продолжают продвижение в российском регионе Курск. Однако российские силы давят на город Покровск, расположенный в украинском регионе Донецк. В целом, ситуация в Покровске сложная.

12:42 Мунц: Усиление российских атак на Украину неизбежноПосле недавних дроновых атак Россия, как считается, усиливает ракетные удары по Украине. Мунц, корреспондент ntv, объясняет, что увеличение атак не следует воспринимать как совпадение. Осень и отопительный сезон приближаются, что может усложнить жизнь украинского народа.

12:33 Сирский: 594 российских солдата взяты в плен в КурскеГлавнокомандующий Вооруженными силами Олекса́ндр Сирский сообщает, что украинские силы взяли в плен в общей сложности 594 российских солдат в регионе Курск. Сирский сообщает об этом впервые. Ранее сообщалось, что по moins 247 российских солдат были взяты в плен Украиной на основе фото- и видеоматериалов, опубликованных "Вашингтон пост".

12:09 Ограничения и отключения электроэнергии сохранятся на УкраинеПосле самого масштабного российского нападения на Украину с начала войны ожидаются сохранение ограничений и отключений электроэнергии. Иван Плачков, президент Украинской энергетической ассоциации, прогнозирует, что отключения электроэнергии и "тяжелые" ограничения мощности могут сохраняться еще одну-две недели. Он упомянул, что масштабное нападение России в понедельник было одним из самых жестоких, направленных на полное нарушение энергетической системы.

11:46 Россия стремится спровоцировать кризис беженцев в ЕС своими атакамиПо словам эксперта по внешней политике СДПГ Михаэля Рот, Россия стремится спровоцировать волну беженцев в Европу своими массированными атаками на украинскую энергетическую инфраструктуру. Рот утверждает, что серия атак - это "начало новой разрушительной кампании", направленной на парализацию производства вооружений на Украине и усложнение жизни людей, чтобы вызвать новые потоки беженцев в Европу.

11:21 Пограничная служба Украины: нет вражеских движений в БелоруссииПредставитель пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщает, что нет существенных движений войск в Белоруссии. Он заявил, что нет движения войск или техники у границы, несмотря на недавние заявления украинского Министерства иностранных дел о значительном скоплении войск и техники у границы.

10:56 Губернатор Белгородской области подтверждает попытки украинского проникновенияГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтверждает сообщения о попытках украинского проникновения через границу. Это подтверждает предыдущие сообщения российских Telegram-каналов (см. запись от 10:02). По словам министра обороны России, ситуация на границе сложная, но управляемая, и население должно оставаться спокойным и доверять только надежным источникам информации.

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10:50 Украинская армия готовит новые механизированные подразделенияПо данным независимого военного портала Украины "Военная земля", Украина готовит новые механизированные бригады для оборонительной борьбы против российской агрессии. Эти новые бригады могут быть готовы к действию к 2025 году. Большинство их личного состава будет набрано из украинцев, живущих за рубежом, которые получат часть своего обучения в этих регионах. Типичная механизированная бригада насчитывает около 2000 soldiers и значительное военное оборудование, такое как танки.

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10:44 Глава МАГАТЭ Гросси расследует российскую АЭС в КурскеГлава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл для расследования Курской атомной электростанции, расположенной в соседнем российском регионе, как сообщает ТАСС. Гросси объявил накануне, что лично возглавит проверку станции из-за серьезной ситуации. Тысячи украинских солдат неожиданно ворвались в Курскую область 6 августа. Россия обвиняет Украину в неоднократных атаках на объект. Украинское правительство официально не комментировало этот вопрос.

10:23 ФСБ возбуждает уголовное дело против журналиста Deutsche Welle и корреспондента украинского ТВРоссийское агентство ФСБ якобы возбуждает уголовное дело против двух иностранных журналистов. Их обвиняют в незаконном пересечении российской границы для освещения событий в Курской области после украинского вторжения. Как сообщает Reuters, журналисты - корреспондент Deutsche Welle и корреспондент украинского телеканала 1+1. ФСБ уже возбудила уголовные дела против как минимум семи иностранных журналистов, подозреваемых в освещении событий в Курске.

10:02 Украинские солдаты, похоже, атакуют российскую границу в Белгородской областиУкраинские солдаты, похоже, пытаются прорваться через российскую границу в южной Белгородской области, как сообщает The Guardian со ссылкой на российские Telegram-каналы. Telegram-канал Mash, якобы, заявил, что около 500 украинских солдат атаковали два КПП в Нечетойевке и Шебекино в Белгородской области, и бои велись на обоих участках. Белгород граничит с российским регионом Курск, где украинские войска занимают российскую территорию с начала августа.

09:45 Киев: Отчет о больших потерях РоссииРоссия якобы потеряла 1280 солдат за день, согласно данным украинского Генерального штаба. Общее количество погибших или раненых российских солдат с начала войны достигло 610 100. Киев также сообщил, что в течение последних 24 часов были уничтожены 12 танков, 19 бронемашин, 52 артиллерийских системы, 120 дронов, 103 ракеты и реактивная установка. Эти цифры нельзя независимо подтвердить. Россия по-прежнему молчит о своих потерях.

09:21 "Все, что направлялось к Киеву, было уничтожено"Воздушные силы Украины якобы уничтожили пять запущенных Россией ракет и 60 дронов. Россия атаковала Украину десятью ракетами и 81 дроном в целом, согласно данным Воздушных сил, опубликованным в Telegram. Примерно 15 дронов и несколько ракет были перехвачены возле Киева, согласно данным главы местной военной администрации Сергея Попко. "Все, что направлялось к Киеву, было уничтожено." Десять дронов все еще находились в украинском воздушном пространстве в 9 часов утра по местному времени (8 часов утра по центральноевропейскому времени). Другие дроны потерпели крушение. Три гиперзвуковые ракеты "Кинжал" (Кинжал) и две ракеты "Искандер" не удалось сбить, заявил командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram. Данные военной разведки не полностью верифицируются, но дают общее представление о масштабах атаки.

08:57 Ночные атаки унесли жизни нескольких человек - Россия запускает ракеты "Кинжал"Россия провела массированные воздушные атаки на Украину во второй раз подряд, используя разные виды вооружения. По данным украинских властей, по меньшей мере четыре человека погибли - двое в результате ракетного удара по отелю в Кривом Роге и двое других в результате атаки дронов на Запорожье. Воздушные силы Украины сообщили, что Россия использовала дальние бомбардировщики, с которых были запущены крылатые ракеты. Также были запущены гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

08:33 Пекин призывает к большей поддержке своего плана мираКитай призывает к более широкой поддержке своего собственного плана мира. Ли Хай, специальный представитель Китая по делам Евразии, сказал после дипломатических переговоров с Индонезией, Бразилией и ЮАР, что эти три страны представляют собой "Глобальный Юг" и имеют значительное влияние на продвижение мира в мире. Они поддерживали связь как с Украиной, так и с Россией и были привержены решению конфликта через переговоры и переговоры, сказал Ли. Китай и Бразилия опубликовали совместный план мира ранее в этом году, который призывает к проведению мирной конференции со всеми заинтересованными сторонами и без дальнейшего расширения зоны боевых действий. Китай и Россия не участвовали в мирной конференции в Швейцарии в июне. Россия не была приглашена, а Китай решил не участвовать.

08:05 Командир России: Два поселка в Курске "освобождены"

В ходе продолжающихся боев в российской области Курск российская армия заявляет, что "освободила" еще два поселка. Согласно данным российского государственного новостного агентства ТАСС, со ссылкой на заместителя главы военного-политического главного управления российских вооруженных сил и командира чеченского специального подразделения Апти Алаудинова, "Я рад сообщить вам, что сегодня отряд "Арбат" полностью очистил два поселка Нижняя Паровка и Нечаев, и 1427-й полк входит в них. Таким образом, эта территория также была очищена и взята под контроль." Ситуация на линии фронта не изменилась существенно сегодня, сказал генерал. "Противник сегодня атаковал весь день и поэтому понес очень большие потери." Эти утверждения нельзя независимо проверить. Однако Институт изучения войны (ISW) подтверждает, что опубликованные в понедельник географические изображения показывают, что украинские силы действуют непосредственно западнее Нечаева.

07:37 Байден осуждает последние российские атаки как "неприемлемые"

Джо Байден осудил последние российские атаки в понедельник как "негуманные". "Я решительно осуждаю продолжающуюся войну России против Украины и ее попытки погрузить украинский народ во тьму", - заявил Байден. Россия никогда не победит в Украине. Москва "атакует источники жизни Украины" и пытается "разрушить ресурсы", заявил немецкий МИД в Twitter. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трус назвала российские атаки "отвратительными".

07:05 ISW: Вторжение Украины Белоруссией маловероятно

Институт изучения войны (ISW) все еще считает маловероятным вторжение Украины Белоруссией. Американский Think Tank ссылается на недавний отчет украинской открытой источниковой новостной организации Frontline Insight и Rochan Consulting, который предполагает, что боевые подразделения Белоруссии обычно действуют только на 30-40% от своей полной численности и требуют мобилизации для увеличения своих чисел. Такая мобилизация не проводилась. Скорее всего, текущий фокус направлен на отвлечение украинских сил от их усилий в других местах вдоль линии фронта, тем самым поддерживая российских солдат. Текущее количество российских войск в Белоруссии также недостаточно для проведения хорошо скоординированного вторжения в Украину из границы Гомельской области. Вторжение Украины Белоруссией, или даже военное участие в войне, еще больше ослабит власть лидера Александра Лукашенко для сохранения своего режима. Внутреннее недовольство может существенно усилиться. Ближайшие президентские выборы уже назначены на февраль 2025 года.

06:32 Габбард поддерживает Трампа: бывший демократический кандидат в президенты поддерживает республиканского кандидата

Бывшая кандидат в президенты Демократической партии и конгрессвумен Тулиси Габбард, которая уже порвала связи со своей партией, поддерживает кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах в ноябре. Она пообещала сделать все возможное, чтобы помочь ему вернуть Белый дом, заявила Габбард. В отношении конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине бывший солдат Национальной гвардии заявила, что если Трамп будет избран вновь, он сначала постарается отвести США от края войны. Габбард баллотировалась на пост президента от Демократической партии в 2020 году, но у нее было мало шансов на успех, и в итоге она поддержала Джо Байдена, который выиграл выборы для демократов. 43-летнему политику пришлось защищать себя от обвинений в том, что ее кампания была поддержана Россией и была просто предназначена для подрыва демократов.

06:17 Байден Хвалит Моди За Поездку В Украину

Президент США Джо Байден похвалил премьер-министра Индии Нарендру Моди за свою поездку в Украину на прошлой неделе. Моди, представляющий нейтральную позицию в конфликте между Украиной и Россией, написал в твиттере, что он поговорил с Байденом о полной поддержке Индии в стремлении к быстрому возвращению мира и стабильности в Украине. Белый дом заявил, что Байден похвалил Моди за его взаимодействие с Украиной и поездку в Польшу на прошлой неделе. Варшава является одним из ближайших союзников Украины в Восточной Европе. "Любая страна, готовая выслушать позицию президента Украины Владимира Зеленского и помочь ему добиваться справедливого мира, приветствуется", - сказал Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности, журналистам.

05:45 Свидетели Сообщают О Нескольких Взрывах В Киеве

В последнем дроновом нападении на Киев свидетели сообщили о минимум трех взрывах. Пока нет сообщений о жертвах. Системы ПВО в Киевском регионе всю ночь работали над перехватом ракет и дронов, цель которых столица, объявило региональное военное управление в Telegram. Эти нападения произошли всего через день после крупнейшего российского авиационного удара на сегодняшний день.

05:03 ВВС Украины: Российские Бомбардировщики И Дроны Летеют В Украинское Направление

Россия запустила бомбардировщики и дроны в направлении Украины, согласно украинским сообщениям. Ту-95мс бомбардировщики взлетели с авиабазы Энгельс в юго-западной России, сообщило ВВС Украины в Telegram. Также летят атакующие дроны. Предупреждения об авиационной тревоге объявлены в нескольких частях Украины, согласно местным властям.

04:04 Два Жертвы После Российского Ракетного Удара По Кривом Рогу

Количество жертв российского ракетного удара по украинскому городу Кривой Рог возросло до двух, согласно украинским сообщениям. Украинские власти сообщают, что российская ракета попала в отель. Под завалами здания могут находиться до пяти человек, продолжаются спасательные работы, сообщают украинские СМИ, ссылаясь на военные администрации района и города. Городская администрация сообщает, что отель был поражен баллистической ракетой. Эти утверждения нельзя независимо проверить.

02:04 Еще Одно Дроновое Нападение На Киев

В Киевском регионе произошло еще одно российское дроновое нападение, согласно украинским сообщениям. "Движение вражеских БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) обнаружено", - сообщает региональное военное управление в Telegram. "Системы ПВО активны в регионе".

00:35 Украина: Как Минимум Один Погибший В результате Российского Ракетного Удара По Кривому Рогу

По меньшей мере один человек погиб в результате российского ракетного удара по гражданскому зданию в центральном украинском городе Кривой Рог. Еще пятеро могут находиться под завалами, сообщают региональные власти. Глава военной администрации Кривого Рога Олександр Вількул сообщает в Telegram, что четверо госпитализированы с травмами. Губернатор Днепропетровской области Сергей Лысак сообщает в Telegram, что гражданское здание "разрушено до основания". Эти сообщения нельзя независимо проверить. Ответа от российской стороны пока нет.

10:19 Зеленский Предупреждает Россию О Возмездии За Авиаудары

После значительных российских авиаударов по Украине президент Владимир Зеленский предупредил о возмездии. Он сообщает, что ответ будет усилен с помощью истребителей F-16, подаренных Западом, во время своего вечернего видеообращения. Зеленский не раскрывает подробности предстоящего возмездия. Вместо этого он упоминает о продолжающемся украинском наступлении в российском регионе Курск, которое длится уже три недели.

19:03 США: Россия Стремится "Загнать Украинцев В Тьму"

США обвиняют Россию в попытке "загнать украинский народ во тьму, когда начинается осень", ссылаясь на российские бомбардировки Украины, заявил пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби. Он считает эти нападения на инфраструктуру Украины возмутительными. США решительно осуждают "продолжающуюся войну России против Украины".

18:20 Больше Эвакуаций В Донецком Регионе

Украинские официальные лица приказали дополнительные эвакуации в Донецком регионе из-за продвижения России. Ситуация с безопасностью ухудшилась, что привело к расширению зоны принудительной эвакуации, сообщает губернатор Донецка Вадим Филащенко. В районе Константиновка и Селидово затронуто 27 поселений. Ранее были отданы приказы об эвакуации в районе Покровск, где продвигались российские войска.

(Вы можете просмотреть все предыдущие события здесь.)

Европейский Союз может предоставить финансовую помощь для помощи Украине в достижении своих целей по производству дронов, учитывая критическую роль финансовой поддержки в этом процессе.

Для укрепления позиции украинского правительства на международных переговорах было бы полезно, если бы Европейский союз рассмотрел возможность предложить экспертизу и ресурсы для усиления обороноспособности Украины.

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