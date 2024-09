В 18:09 премьер-министр Нидерландов представил план финансовой помощи Украине на миллионы.

17:47 Немецкая администрация планирует расширить контроль над НПЗ PCK в Шведте

НПЗ PCK в Шведте останется под контролем немецкого государства на ближайшее время, согласно сообщениям немецкого агентства новостей. Правительство ФРГ планирует продлить администрацию доверителя большинства акций российской государственной корпорации «Роснефть» в НПЗ PCK, которая истекает 10 сентября. С сентября 2022 года акции находятся под администрацией доверителя из-за решения немецкого правительства прекратить импорт российской нефти в результате нападения России на Украину. PCK переключился на другие источники поставок в начале 2023 года. Кроме Шведта, два других объекта также затронуты, с долей «Роснефти» в 54% в НПЗ PCK в северо-восточной Бранденбурге.

17:22 Российские территориальные приобретения на Украине ускоряются с октября 2022 года - 15 квадратных километров в день

Согласно данным американского аналитического центра Института изучения войны (ISW), российская армия совершила самые значительные территориальные продвижения на Украине в августе с октября 2022 года. Россия контролирует 477 квадратных километров за последний месяц, что является крупнейшей территорией, gained с октября 2022 года, составляя более 15 квадратных километров в день в августе. Российская армия в основном сделала эти территориальные приобретения в восточном украинском регионе Донецк. На прошлую ночь российская армия находилась всего в семи километрах от города Покровск, который стратегически важен как логистический центр.

16:56 Президент России Путин посещает Монголию

Президент России Владимир Путин прибыл в Монголию с визитом во вторник. Путин встретится с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и примет участие в церемонии во вторник, посвященной победе советских и монгольских войск над японской армией в 1939 году. В этих боях погибло тысячи солдат. Посещение Путина в Монголии является его первым с тех пор, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест почти 18 месяцев назад за якобы совершение военных преступлений на Украине. Украина призвала Монголию арестовать Путина и передать его суду в Гааге, но представитель Кремля заявил, что Кремль не боится ареста Путина в Монголии.

16:40 Расследование против российского генерала по обвинению в коррупции - Расследования против более чем десяти военных представителей

Расследование против еще одного высокопоставленного представителя российской армии по обвинению в коррупции было начато согласно данным Следственного комитета России в Telegram. Генерал Валерий Муминджанов обвиняется в "принятии взятки в особо крупном размере". В России это преступление может повлечь за собой тюремное заключение до 15 лет. Муминджанов служит заместителем командующего Ленинградским военным округом по логистике и ранее работал в Министерстве обороны. Он обвиняется в принятии взятки в размере более 20 миллионов рублей (приблизительно 202 000 евро) в связи с заключением контрактов на поставку формы. С апреля по крайней мере десять военных представителей, в том числе генералы и высокопоставленные сотрудники Министерства обороны в Москве, стали мишенью правоохранительных органов в России из-за коррупции или мошенничества. Некоторые наблюдатели подозревают, что идет кампания по чистке.

16:25 Зеленский: Операция в Курске "проходит по плану"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция в российском регионе Курск проходит по плану, согласно данным корреспондента государственного новостного агентства Ukrinform. Зеленский также сказал, что бои в Курской области могут повлиять на менее интенсивные атаки российских войск в Покровске и Торезе, но там в настоящее время сложно. Он добавил, что самые боеспособные российские бригады сконцентрированы на этих участках фронта.

15:52 Степные пожары угрожают деревням в оккупированном Луганске - Нет пожарных, чтобы потушить их?

Люди в оккупированном Луганске сейчас сталкиваются не только с войной, но и с угрозой природы: степные пожары угрожают региону. Социальные сети заполнены жалобами на отсутствие пожарных, чтобы потушить пламя.

15:16 Украина получает систему Patriot от Румынии - Правительство одобряет законопроект

Правительство Румынии одобрило законопроект, разрешающий передачу системы ПРО Patriot Украине, согласно данным Reuters. Бухарест согласился в июне 2022 года передать одну из двух своих оперативных систем ПРО Украине при условии, что союзники заменят ее подобной системой ПРО.

14:53 Мобилизация в Украине: Петиция призывает снизить возрастной лимит до 50 лет

Петиция призывает президента Украины Владимира Зеленского снизить возрастной лимит для мобилизации до 50 лет. Более 25 000 человек подписали петицию на данный момент, согласно данным украинской газеты "Киевский независимый". Текущий возрастной лимит для мобилизации в Украине составляет 60 лет. Согласно украинскому закону, электронная петиция президенту должна получить не менее 25 000 подписей в течение трех месяцев, чтобы быть рассмотренной, и осталось 34 дня для сбора подписей.

14:34 Россия: 11 человек, в том числе два несовершеннолетних, получили ранения в результате украинских атак на БелгородПо словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, опубликованным в Telegram, в результате украинских атак в российском городе Белгород и его окрестностях пострадали 11 человек, в том числе два ребенка. Сообщается, что был разрушен детский сад. Гладков поделился фотографиями разрушенного здания детского сада и других поврежденных зданий в регионе. По данным Reuters, местные власти приняли решение закрыть несколько школ и детских садов в регионе на неделю после нападений. Во многих регионах Украины и России 2 сентября является первым днем школьных занятий после летних каникул.

14:10 Зеленский: Российская ракета разрушила мечеть в КиевеВ результате ночного ракетного удара России по Киеву (см. записи 05:39, 06:20 и 09:29) была серьезно повреждена мечеть и прилегающий к ней исламский культурный центр. Президент Украины Владимир Зеленский написал в посте в X, что Россия не уважает духовные или человеческие ценности и не имеет никакого отношения к религии или вере. "Она продолжает свою разрушительную кампанию против украинского народа и пытается уничтожить все наши сообщества и даже святые места поклонения", - добавил Зеленский. Главный муфтий местного сообщества Вадим Дашевский сказал Reuters, что нападение на мечеть было актом трусости.

13:39 Доказательства свидетельствуют о массированной атаке дронов Украины на МосквуУкраина проводит масштабную атаку дронов, поражая цели в и вокруг Москвы. Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в 16 километрах от Кремля был снят на видео. Также были поражены две электростанции. Российские источники сообщают, что было перехвачено более 150 украинских дронов.

12:58 Польша рассматривает возможность сбивать российские дроныМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Польша имеет право сбивать российские дроны и другие воздушные объекты, исходящие из Украины, прежде чем они войдут в польское воздушное пространство. Либерально-консервативный политик выразил свое несогласие с официальной позицией НАТО, которая считает, что риск эскалации войны через прямое противостояние с российскими силами слишком велик. НАТО в настоящее время выступает против сбивания российских дронов и ракет над Украиной, а также против запроса Киева о зоне, свободной от полетов. Сикорский сказал FT: "По моему мнению, если враждебные воздушные объекты движутся в направлении нашего воздушного пространства, это будет законным актом самообороны. Поскольку они уже вошли, риск того, что кто-то может пострадать от обломков, высок".

12:12 Мунц: Российская реакция на успехи AfD и BW на выборахРезультаты выборов в ландтаг в Тюрингии и Саксонии стали темой обсуждения в России. Корреспондент ntv Рейнер Мунц сообщает о реакции на успехи AfD и BW и описывает способ, которым Москва реагирует на то, что, возможно, является самой масштабной атакой дронов на российскую столицу когда-либо.

11:40 Путин хвалит быстрый прогресс российских войскПрезидент России Владимир Путин похвалил темп продвижения своих войск в занятии новых территорий в соседней Украине. Он заявил, что украинское контрнаступление в Курской области не смогло помешать продвижению российских войск в Донбассе. "Мы не говорим о продвижении на 200 или 300 метров", - сказал Путин российским информационным агентствам. "Мы говорим о нескольких квадратных километрах. Такого темпа наступления в Донбассе мы не видели уже давно". Путин посетил сибирскую республику Туву по пути в Монголию, чтобы принять участие в уроке по новому предмету "Разговоры о главном", который направлен на знакомство детей с политической линией Кремля.

11:07 Украина перехватила 22 ракеты и 20 дроновВоздушные силы Украины сообщают о перехвате 22 из 35 ракет и уничтожении 20 из 23 дронов во время российской атаки. Девять баллистических ракет и 13 крылатых ракет были перехвачены над Киевом, Харьковом, Днепром, Полтавой, Николаевом и Запорожьем.

10:36 Видео показывает ракетный удар России по ХарьковуРоссия беспорядочно бомбила Харьков ракетами в течение нескольких дней. По данным украинских сообщений, в воскресенье было выпущено не менее 10 ракет, которые поразили торговый и развлекательный центр и ранили нескольких человек.

10:01 Количество раненых в результате ракетного удара России по Сумы возрослоПо последним данным украинского министерства внутренних дел, число раненых в результате ракетного удара России по городу Сумы на северо-востоке Украины возросло до 18, в том числе шестеро детей. Удар поразил центр социальной и психологической реабилитации детей и детский дом. Ситуация с безопасностью в Сумской области ухудшилась после начала трансграничного вторжения в российскую соседнюю Курскую область 6 августа. Сумы, в которых проживает более 250 000 человек, находятся примерно в 350 километрах к востоку от Киева.

09:29 Украина: двое ранены в результате российского воздушного удара по КиевуРоссия вновь атаковала украинскую столицу Киев ракетами (см. записи 05:39 и 06:20). По данным местных властей, по меньшей мере двое человек были ранены падающими обломками ракет, а также были вызваны пожары и повреждены жилые дома и инфраструктура. Общенациональный воздушный тревожный сигнал длился почти два часа до раннего утра.

Российский народ поддерживает войну в УкраинеПо данным последнего отчета Института военных исследований (ИВР), основанного на опросах, проведенных независимым российским центром исследований "Левада", поддержка среди россиян участия России в войне в Украине растет. В августе 78% опрошенных одобрили военные действия - на 3% больше, чем в июле, и на 1% больше, чем в июне. Общественное мнение не свидетельствует о усталости от войны, что дает российскому правительству возможность разрабатывать стратегию ведения продолжительной изнурительной войны против Украины, считают аналитики ИВР.

Украина сообщает о потерях российской армииУкраинская армия опубликовала свежие данные о потерях российских военнослужащих в Украине. Согласно этим данным, с 24 февраля 2022 года Россия потеряла около 617 600 человек, а ежедневные потери составляют примерно 1 300 человек. Отчет из Киева также сообщает о уничтожении девяти танков, десяти артиллерийских систем, одной системы залпового огня и 30 беспилотников. С начала широкомасштабного наступления Россия потеряла в общей сложности 8 601 танк, 17 646 артиллерийских систем, 368 самолетов, 328 вертолетов, беспилотников, 28 кораблей и одну подлодку. Международные оценки указывают на более низкие потери, хотя эти цифры, скорее всего, представляют собой минимум.

Запорожье обстреляно 171 раз за 24 часаПо данным регионального военного губернатора Ивана Федорова, опубликованным в Telegram, российские войска обстреляли украинский регион Запорожье 171 раз за последние 24 часа. В регионе были зафиксированы четыре авиационных удара по поселениям Лобково, Пятигорское и Новоалександровка, а также использовано 95 беспилотников.

Человек спасен из-под завалов в ХарьковеПо сообщениям Reuters, спасатели извлекли живого человека из-под обломков обрушившегося концертного зала в Харькове, Украина, после российского авиационного удара. Спасенный заявил, что не пострадал. В результате ракетных ударов России по Харькову в воскресенье днем, в которых были атакованы торговый центр и концертный зал, пострадали более 40 человек, в том числе пятеро детей.

Массированный российский авиационный удар по КиевуПо данным украинских военных, Россия запустила волну беспилотников, более десяти крылатых ракет и несколько баллистических ракет по Киеву и, возможно, другим городам. Взрывы в Киеве вынудили многих жителей укрыться в укрытиях. Мэр Виталий Кличко объявил, что вызвал экстренные службы в районы Голосеевский и Соломенский. Кличко сообщил о нескольких пожарах в Telegram, как и глава Киевской военной администрации Сергей Попко. В районе Шевченковский один человек якобы пострадал от обломков. "Будет расплата за все. Враг почувствует это", - заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

Киев обстрелян российскими ракетамиУкраина вновь стала мишенью для российских ракетных ударов, сообщают военные отчеты из Украины. Системы ПВО якобы работают над отражением атаки, как сообщается в Telegram от украинских военных представителей. Очевидцы в Киеве сообщают о nombreux loud explosions, leading them to suspect the use of air defense systems. The exact number of missiles fired and any potential harm remains to be determined.

Путин: Газопровод в Китай продвигаетсяПодготовка к строительству нового российского газопровода через Монголию в Китай идет по плану, заявил президент Владимир Путин. В январе 2022 года был утвержден технико-экономическое обоснование, а также проведены необходимые технические исследования, сказал Путин в интервью монгольской газете "Оноодор", опубликованном на сайте Кремля. Планируемый газопровод "Сила Сибири - 2" должен будет ежегодно транспортировать 50 миллиардов кубометров природного газа из российского региона Ямал в Китай через Монголию.

Обстрел интерната для детей и сирот в Сумской областиПо данным "Украинской правды", российские войска обстреляли центр реабилитации детей-инвалидов и интернат в Сумской области. По данным издания, пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Учреждение находится в центре жилой зоны, как отметил местный военный администратор.

Большинство поляков поддерживают сбивание российских разведывательных дроновПо данным опроса, проведенного польской газетой "Резёпублика", около 60% поляков считают, что польская армия должна сбивать российские дроны, которые вторгаются в польское воздушное пространство во время воздушных атак на Украину. Опрос ссылается на неопознанный летающий объект, предположительно беспилотник-камикадзе типа Shahed, который пролетел над Польшей в течение 30 минут, прежде чем исчезнуть 26 августа. Полковник польской армии Томаш Древеняк сказал радио RMF24, что Россия, вероятно, тестирует систему ПВО Польши, отправляя дроны в польское воздушное пространство.

00:26 Россия: Смертельный случай в Белгороде в результате украинской атакиГубернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков заявил, что в результате украинской стрельбы в селе Шагаровка, расположенном возле границы, погиб один человек. Трое человек получили ранения во время обстрела села Шебекино. Кроме того, по меньшей мере еще одно село было обстреляно украинцами.

23:08 Россия пресекла 158 дронов украинских атакРоссия заявляет, что предотвратила массированные украинские атаки дронами на свою столицу Москву и еще 14 регионов. Согласно заявлению министерства обороны в Telegram, было перехвачено 158 беспилотных летательных аппаратов. Десять дронов были направлены на Москву, согласно официальным данным.

здесь.22:24 Массированный российский авиационный удар по Харькову увеличил число жертв до 47Число жертв в результате массированного авиационного удара России по Харькову возросло до 47, в том числе 7 детей. Об этом сообщает государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины в Telegram. Согласно фотографиям из новостных агентств, были поражены несколько гражданских объектов, в том числе торговый центр.

21:52 Катастрофа вертолета в Украине унесла жизни двух пилотов во время тренировкиДва пилота погибли в результате крушения вертолета на Ивано-Козедибухском национальном авиационном университете Украины. Как сообщает государственное информационное агентство Ukrinform, вертолет Ми-2 использовался для тренировочного полета в момент происшествия. Университет подтвердил инцидент через свою страницу в Facebook, а также сообщил Ukrinform. "Университет испытывает невыносимую утрату - экипаж из двух человек ушел", - гласит заявление университета в Facebook. Власти, следователи и официальные лица министерства обороны изучают место происшествия с целью установить причину аварии.

21:06 Украинская энергетическая компания предупреждает о перебоях в подаче электроэнергииВ результате интенсивных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины страна столкнется с многочисленными отключениями электроэнергии в понедельник, согласно заявлению украинской энергетической компании Ukrenergo, переданному через Ukrinform. Тем не менее, поставки электроэнергии на критически важные объекты будут продолжены. Однако Ukrenergo предупреждает, что масштаб ограничений может быть скорректирован.

