В 17:50, Украина просит Румынию перехватить и уничтожить прибывающие российские беспилотные летательные аппараты.

17:15 Германия усилит присутствие в Арктике против расширения России

Германское правительство планирует усилить присутствие в Арктическом регионе, в том числе и в целях безопасности. В связи с российской агрессией в Украине геополитическая обстановка в Северном полюсе кардинально изменилась, как заявила министр иностранных дел Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр при представлении новой арктической стратегии Германии. "Россия наращивает свое стратегическое присутствие в регионе и становится все более агрессивной по отношению к странам-членам НАТО в Арктике", - сказала она. Арктический регион "критически важен" для безопасности Европы, добавила министр. В связи с этим федеральное правительство корректирует свою арктическую политику: "Мы будем приоритетно сотрудничать со своими союзниками по НАТО и ценностями в регионе, чтобы противостоять растущим угрозам безопасности и поддерживать международный порядок в Арктике".

16:43 "Это сон?": свидетели обмена пленными

Журналисты "Киевского поста" наблюдали за обменом пленными между Россией и Украиной 14 сентября и зафиксировали первые встречи освобожденных украинских солдат со своими семьями. В рамках обмена 103 солдата вернулись на родину. Российских солдат захватили во время украинского наступления в Курске.

16:03 Украина: российское наступление в Курске успешно отражено

Украинские власти сообщают об отражении российского наступления в российском регионе Курск. Представитель украинского командования региона сообщил агентству Франс-Пресс, что "россияне пытались атаковать с флангов, но были отражены". Ситуация стабилизировалась и, по сути, находится под контролем, сказал представитель. Несмотря на тактические успехи, они привели к фактическому окружению российских сил, добавил военный представитель. По его словам, несколько тысяч российских граждан все еще проживают на российских территориях, оккупированных украинской армией в Курской области.

15:42 Германия предоставит дополнительную медицинскую помощь украинским жертвам войны

Германское правительство выделило дополнительные 50 миллионов евро на прием и лечение раненых украинских солдат. "Мы твердо поддерживаем Украину", - заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер. "С принятием этого решения мы гарантируем необходимую медицинскую помощь раненым в Германии". По словам министра внутренних дел Германии Нэнси Фэссер, Германия уже эвакуировала и лечила 1173 тяжело раненых и пострадавших украинских солдат и гражданских лиц в немецких больницах. "Эта гуманитарная помощь незаменима - и мы привержены продолжению этой помощи", - сказала она. В будущем федеральное ведомство по делам миграции и беженцев будет нести финансовую ответственность за стационарное лечение раненых.

15:07 Насилие в штаб-квартире российского онлайн-ритейлера

Во время якобы рейда на московскую штаб-квартиру российского онлайн-ритейлера "Дикси" были ранены трое человек, сообщает компания. Российские СМИ также сообщают о жертвах. Основатель Татьяна Бакальчук заявила в Telegram, что ее бывший муж Владислав Бакальчук и двое бывших топ-менеджеров компании пытались захватить московский офис "Дикси". В результате конфликта были ранены трое человек. Владислав Бакальчук заявил, что он и его спутники были безоружными и пришли для переговоров, но выстрелы прозвучали изнутри здания. "Дикси" - крупнейший онлайн-ритейлер в России, обрабатывающий более 10 миллионов заказов в день.

14:43 Индия продолжит покупать российскую нефть, если санкции не будут применены

Индийское правительство заявило, что продолжит покупать российскую нефть, пока санкции не вступят в силу. Об этом сообщает онлайн-платформа "Украинская правда", ссылаясь на Reuters. "Если компании не подпадают под санкции, я, безусловно, буду покупать у самого дешевого поставщика", - сказал министр нефти и газа Индии Хардеп Сингх Пур. Он добавил, что Индия разделяет эту практику с европейскими странами и японскими компаниями, которые также покупают российскую нефть. Индия, как сообщается, на 88% зависит от импорта нефти и является крупнейшим в мире потребителем и импортером нефти. Торговые отношения России с Индией, как сообщается, удвоились с 2022 года.

14:05 Мунц: Кремль не волнует F-16

Хотя западные истребители F-16 уже находятся в эксплуатации в Украине, Кремль не особо обеспокоен, объясняет корреспондент ntv Рейнер Мунц из Москвы, учитывая отсутствие разрешения на запуск ракет глубоко в Россию.

13:45 Кремль осудил комментарии Столтенберга о дальнобойном оружии как "опасные"

Россия осудила комментарии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга как "опасные". Он заявил в интервью "Таймс", что использование украинскими силами западного оружия с увеличенной дальностью действия для целей глубоко внутри России не будет нарушением красной линии России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "это явное пренебрежение заявлениями президента России является непрофессиональным и ошибочным актом". Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что если иностранные страны помогут украинским силам использовать ракеты с большей дальностью, они будут прямо вовлечены в конфликт.

13:17 Ядерные эксперты обнаружили мины и вооружение на оккупированном заводе

На оккупированном российскими войсками Запорожской АЭС в Украине размещены вооруженные российские солдаты, военное оборудование и противопехотные мины между внутренним и внешним заборами. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Экспертам МАГАТЭ не разрешили осмотреть некоторые части турбинных залов в течение всего периода мониторинга. Запорожская АЭС была оккупирована российскими солдатами в начале конфликта, и международные эксперты с тех пор с тревогой следят за ситуацией с безопасностью. Только четыре недели назад одна из башен охлаждения была повреждена огнем.

12:41 Российские власти предупреждают о нарастании конфликта на Ближнем Востоке после взрывов пейджеровПосле неожиданной детонации множества пейджеров в Ливане российские власти в Москве выпустили предупреждение о грядущем росте напряженности в неспокойном регионе. Дмитрий Песков, представитель Кремля, заявил на пресс-конференции в среду: "Независимо от того, что произошло, этот инцидент неизбежно приведет к повышению уровня напряженности". Регион находится в хрупком состоянии, и любое подобное происшествие может послужить катализатором. Кроме того, Министерство иностранных дел России назвало это событие еще одним примером "гибридной войны" против Ливана.

12:24 Украина увеличивает финансирование более чем на 10 миллиардов евро для борьбы с солдатамиУкраина получила дополнительное финансирование более чем на 10 миллиардов евро благодаря утверждению дополнительных расходов. Большая часть этого дополнительного финансирования будет направлена на военные нужды. Это финансовое усиление увеличивает общий бюджет до более чем 81 миллиарда евро, что составляет около 13%-ного роста. Поправки к бюджету были необходимы, чтобы гарантировать, что солдаты получат свои бонусы за сентябрь и другие выплаты.

11:36 Ф-16 не решат проблему, считает украинский аналитикТребование президента Украины Зеленского о поставке 128 истребителей F-16 для обеспечения господства в воздухе над Украиной не было полностью удовлетворено западными странами, которые пообещали менее половины запрошенного количества. Тем не менее, Кавита Шарма, корреспондент ntv, оптимистично смотрит на эту ситуацию, поскольку уже началась доставка и обучение пилотов. Однако есть initial concerns regarding effectiveness of these weapons.

11:16 Украинская разведка взяла на себя ответственность за нападение на склад боеприпасовКонфиденциальный источник в украинской службе безопасности СБУ сообщил "Киевскому независимому", что Украина организовала нападение на обширный склад боеприпасов, расположенный в российском Торопце. На этом складе хранилось различное вооружение, такое как баллистические ракеты "Искандер", зенитные ракеты, артиллерийские боеприпасы и управляемые бомбы. Источник из службы безопасности сообщил, что украинские дроны практически полностью уничтожили склад. После удара украинских дронов последовал мощный взрыв. Украинская разведка и вооруженные силы работают над стратегическим сокращением ракетных возможностей врага, которые они используют для обстрела украинских городов. Планируются подобные атаки на другие российские военные объекты.

10:49 Украинские производители дронов получают доступ к контрактам РамштайнаУкраинские производители дронов теперь имеют возможность участвовать в контрактах, организованных дроновой коалицией в формате Рамштайн. На этих встречах представители западных сторонников Украины регулярно собираются для обсуждения стратегических вопросов. По данным Министерства обороны Украины, серия тендеров будет состоять из двух категорий: одна для производства дронов первого лица (FPV) и другая для перехватчиков. Это приглашение считается значительным стимулом для украинского производства. Победившие заявки будут оцениваться членами дроновой коалиции, и успешные конкуренты могут получить дальнейшие заказы на испытания.

10:27 Появляется видео с места российского склада боеприпасовОфициального подтверждения от Кремля по-прежнему нет, но губернатор Тверской области ранее сообщал о нападении украинского дрона, в результате которого на Телеграмме вспыхнул пожар. Считается, что это был большой склад вооружения и боеприпасов. Местных жителей эвакуировали, и на интернете циркулирует видеозапись пожара.

09:39 Множественные жертвы в Харькове и ЗапорожьеХарьков, Украина, подвергся жестокой российской воздушной атаке во вторник. Несколько мест ударов привели к травмам девяти человек. Это один из последних примеров целенаправленных атак на гражданских. В воскресенье точная бомба убила женщину и ранила 43 человека, в том числе четырех детей. В Запорожской области российские авиаудары привели к гибели двух человек.

08:46 Энергетические объекты Сум вторая атака российских дроновРоссийские дроны снова атаковали энергетические объекты в северо-восточном украинском городе Сумы. Эта атака следует за предыдущим нападением, в результате которого более 280 000 жителей остались без электроэнергии во вторник. Хотя не сообщается об injuries, повторные атаки на энергетическую инфраструктуру Сум существенно осложнили поставку электроэнергии в городе.

08:27 Военные Украины сообщают о 1130 погибших или раненых российских военнослужащих за последние 24 часаУкраинские военные сообщили о гибели или ранении 1130 российских военнослужащих за последние 24 часа. С начала полноценного вторжения в феврале 2022 года Украина задокументировала 637 010 вражеских жертв. Кроме того, украинские силы сообщают о разрушении 25 артиллерийских систем, 45 транспортных и топливных автомобилей и шести танков за последние 24 часа.

07:19 Россия: несколько регионов отражают украинские атаки дроновРоссия сообщает о пресечении украинских атак дронов в нескольких регионах. Система ПВО якобы уничтожила 54 украинских дрона над пятью российскими территориями, как сообщает государственное информационное агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны. Половина этих дронов якобы была сбита в прилегающем к Курской области, а остальные дроны были сбиты в соседних Брянской и Белгородской областях и западных регионах Смоленской и Орловской областей. Агентство не упоминает Тверскую область северо-западнее Москвы, где местные власти и военные блогеры сообщают о нападении дрона на крупный склад боеприпасов, вызвавшем городской пожар в Торопце, в результате чего пришлось эвакуировать жителей.

06:57 Военные блогеры: Удар по складу боеприпасов в Твери вызывает хаосПо данным военных блогеров, украинский удар по российскому городу Тверь разрушил склад боеприпасов, на котором хранилось множество тонн боеприпасов и ракет. Как сообщают блогеры, этот объект недавно расширился и включает в себя 42 укрепительных бункера и 23 склада и мастерские. Бывший российский разведчик Игорь Гиркин сообщает на своем Telegram-канале, что ситуация в регионе под контролем. Украинские военные блогеры считают, что причинен значительный ущерб, в основном newer bunkers.

06:20 Заместитель председателя фракции "Зеленые": АФД и БСВ продвигают российскую пропагандуКонстантин фон Ноц, заместитель председателя фракции "Зеленые" в бундестаге, призывает к парламентскому обсуждению операций российской пропаганды в Германии. "Глубокие анализы внутренних документов российской фабрики по производству пропаганды СДА раскрывают коварные методы, которые используют российские структуры для манипулирования немецкой демократией, дискуссиями и выборами", - говорит политик внутренних дел. "С АФД, БСВ и другими сообщниками, распространяющими российские нарративы в публичных и парламентских аренах, складываются запутанные альянсы для подрыва немецких интересов. Поддерживающих Украину идентифицируют, отслеживают и пытаются публично опорочить".

05:42 Российские киберактеры распространяют поддельные видео для очернения Камалы ХаррисИсследование технического гиганта Microsoft показывает, что российские оперативники усиливают свою дезинформационную кампанию против кандидата в президенты США Камалы Харрис. Группа, предположительно связанная с Кремлем, - Storm-1516, - выпустила два поддельных видео с конца августа, пытаясь опорочить кампанию Харрис и ее напарника Тима Вальца. Первое видео якобы показывает группу supporters Harris, атакующих участника митинга Трампа. Второе видео показывает актера, распространяющего ложное утверждение о том, что Харрис травмировала девочку в 2011 году, оставив ее парализованной, и сбежала с места происшествия. Оба видео якобы получили миллионы просмотров.

05:19 Разрушительный пожар и взрывы в ТвериУкраинский удар беспилотником, как сообщается, привел к пожару в российском регионе Тверь. Обломки сбитого украинского беспилотника, как сообщается, вызвали пожар в городе Тверь, в результате чего были эвакуированы некоторые жители, сообщает губернатор региона Игорь Руденя через мессенджер Telegram. Пожарные сейчас борются с пожаром. Точная причина пожара пока не ясна. Российские силы ПВО все еще пытаются отразить "массовую атаку беспилотников" на город. Город, в котором проживает чуть более 11 000 человек, якобы является местом хранения российских ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ, согласно отчету государственного новостного агентства РИА в 2018 году.

03:57 Местные чиновники предупреждают об украинских атаках беспилотниковУкраина якобы целенаправленно атаковала несколько регионов на западе России с помощью беспилотников, сообщают региональные чиновники. Губернатор Василий Анохин объявил на мессенджере Telegram, что семь украинских беспилотников якобы были сбиты в Смоленской области возле белорусской границы. Губернатор Андрей Кличков сообщил на Telegram, что беспилотник был сбит российскими силами ПВО над Орловской областью. Губернатор Александр Богомаз сообщил на Telegram, что по крайней мере 14 украинских ударных беспилотников были сбиты над Брянской областью на границе с Украиной. Украинское правительство утверждает, что атаки были направлены на военную, энергетическую и транспортную инфраструктуру, необходимую для военных усилий Москвы.

02:56 Вашингтон расследует предполагаемый обмен урана с КитаемПравительство США расследует предполагаемые нарушения запрета на импорт российского урана в США со стороны Китая. Показатели свидетельствуют о том, что Китай импортирует обогащенный уран из России, одновременно экспортируя свою собственную продукцию в США. "Мы обеспокоены тем, что запрет на импорт российского урана может быть обойден", - сказал Джон Индалл из Ассоциации производителей урана США. "Мы не хотим разрывать связи с российскими поставщиками урана и внезапно сделать Китай основным источником. Мы просим министерство торговли расследовать этот вопрос". Министерство торговли США не сразу ответило на запрос комментариев.

01:54 Источник в правительстве: США планируют пополнить стратегические запасы нефтиПравительство США планирует пополнить свои стратегические запасы нефти, сообщает источник в администрации. США планируют приобрести до шести миллионов баррелей нефти, учитывая нынешнее падение цен на нефть, сообщил человек, близкий к этому вопросу. Если сделка состоится, это будет крупнейшая сделка с 2022 года. В ответ на резкий рост цен на бензин после вторжения России в Украину правительство США в 2022 году продало большие партии нефти из своих стратегических запасов - крупнейшее такое высвобождение когда-либо.

00:45 Количество погибших возросло до двух, число раненых растет в результате атаки на СaporischschjaРоссия провела ночные атаки на Сaporischschja, в результате чего погибли по крайней мере два гражданских лица и пятеро получили ранения, сообщает губернатор Иван Федоров. Город Комышувка в регионе подвергся сильным атакам, в результате чего были повреждены несколько домов и объект инфраструктуры. Спасатели все еще оценивают ситуацию и полный масштаб ущерба.

23:38 Посол США в ООН: Мы получили представление о мирном плане Зеленского

Американский посол в ООН Линда Томас-Гринфилд поделилась, что США узнали о свежей "миротворческой инициативе" президента Украины Владимира Зеленского. На пресс-конференции в штаб-квартире ООН она заявила: "Мы получили представление о миротворческой инициативе президента Зеленского. Мы считаем, что это стратегия с потенциалом. Нам нужно понять, как мы можем помочь ей сработать". Она выразила оптимизм в отношении прогресса в мирном процессе, не вдаваясь в подробности. "Миротворческая инициатива" предположительно относится к стратегии, известной как "план победы" на украинской стороне, которую Зеленский недавно объявил.

22:29 Ложная тревога в Латвии: Неопознанное воздушное явление оказалось стаей птицЛожная тревога в Латвии была снята после того, как вторжение в ее воздушное пространство неопознанным объектом оказалось безобидным. Объект, который прибыл из соседней Белоруссии и вошел в восточную часть Латвии в районе Краславы, был идентифицирован как стая птиц, согласно латвийскому новостному агентству Leta, ссылаясь на военно-воздушные силы. Ранее Министерство обороны в Риге сообщало о выявлении неопознанного объекта, что привело к тому, что перехватчики НАТО на базе Леливарде отслеживали район. Однако они не смогли обнаружить никаких подозрительных объектов.

21:59 Молдова и Германия подписали соглашение о кибербезопасностиМолдова и Германия сотрудничают, чтобы укрепить свою защиту от "гибридной войны Путина", как заявила министр иностранных дел Германии Аннелена Баerbock в Кишиневе. Цель Путина - дестабилизировать Европу, в частности, Молдову, сказала Баerbock. "Но в ответ мы усиливаем наши усилия". Обмениваясь информацией, предоставляя оборудование IT и организуя обучение, они стремятся защитить Молдову от киберугроз и выявлять дезинформацию.

Вы можете просмотреть все предыдущие обновления [здесь].

Европейский Союз пристально следит за ситуацией в Арктике в связи с увеличением присутствия и агрессии России в регионе. В свете этого министр иностранных дел Германии Аннелена Баerbock заявила, что для ЕС крайне важно тесно сотрудничать со своими союзниками по НАТО и ценностями в Арктике, чтобы противодействовать растущим угрозам безопасности и сохранить международный признанный порядок.

Кроме того, немецкие официальные лица рассматривают возможность укрепить свою арктическую политику из-за растущего стратегического присутствия России и агрессивных действий в отношении стран-соседей НАТО в Арктике. Европейский Союз, как коллектив, пристально следит за этим развитием в Арктике и, скорее всего, примет активную позицию в отношении действий России в регионе.

Читайте также: