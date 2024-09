В 17:40 иранский лидер Песхкиан присоединяется к саммиту в России, общаясь с Путиным

17:07 Strack-Zimmermann придерживается позиции ЕП по Украине

Глава комитета по обороне в Европарламенте Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (ФДП) придерживается позиции своей партии в отношении Украины. Несмотря на недавние региональные выборы, она считает, что необходимо приложить больше усилий, чтобы убедить граждан в том, что поддержка Украины служит "нашим собственным интересам". "Это важно, потому что если Путин победит (...), если мы позволим этому произойти, это не будет последним конфликтом", - заявила политик ФДП в программе RTL Nachtjournal-Spezial.

16:44 Байден подтверждает приверженность США Украине на Генассамблее ООН

Президент США Джо Байден призвал Генеральную Ассамблею ООН продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российского вторжения. "Мы не отступим от поддержки Украины", - заявил Байден. Он посчитал войну, начатую президентом России Владимиром Путиным, провалом.

16:25 С октября украинские автомобили должны быть зарегистрированы в Германии

С октября беженцы из Украины должны зарегистрировать свои автомобили в Германии, если они находятся в стране более года. Правительство Германии создало правовые основы для этого. До 30 сентября автомобили останутся под особыми правилами, установленными землями. Новый процесс, описанный в опроснике, разработанном совместно Министерством транспорта и землями, включает в себя представление документов, таких как документ, содержащий имя в латинских буквах, украинский сертификат регистрации и доказательство страхования. Цифровые украинские документы не принимаются. При регистрации украинские номерные знаки должны быть заменены.

15:40 В результате ракетного удара России по Харькову погибли мирные жители

Несколько российских ракет поразили восточноукраинский город Харьков, в результате чего погибли мирные жители. "Смертельное число возросло до трех", - написал губернатор Олег Синегубов в Telegram. Более дюжины человек получили ранения. Согласно сообщениям, одна ракета попала прямо в высотное здание. Ранее мэр Игорь Терехов сообщал о бомбардировках в четырех городских районах и двух поврежденных высотных зданиях.

15:15 Германские силы проведут учения по обороне в порту Гамбурга

С 25 по 27 сентября немецкая армия проведет крупные учения по обороне в порту Гамбурга под названием "Красная буря Альфа". Ландескоммандо Гамбург обеспечит безопасность части порта с помощью сил гражданской обороны, в том числе установкой КПП, как объявлено военными. Учения направлены на защиту жизненно важной оборонной инфраструктуры, обеспечение одинакового уровня осведомленности на всех уровнях и быстрое и безопасное общение между всеми участниками. Гражданское движение не будет частью учений и не должно быть нарушено.

После нарушения Россией международного права с помощью своей атаки на Украину вероятен традиционный военный конфликт в Европе в течение следующих пяти лет, как было объявлено. НАТО планирует коллективно противодействовать этому, требуя быстрой переброски союзных войск с запада на восток. "Германия, из-за своего стратегического расположения, служит центром. Поэтому военные перевозки по железной дороге, дороге или воздуху, снабжение пищей, кроватями или топливом, или обеспечение целых колонн автомобилей, необходимо практиковать неоднократно, чтобы гарантировать эффективное сдерживание", - продолжил объявление.

14:30 Зеленский призывает к американским инвестициям в энергетическую инфраструктуру Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, во время своего визита в США, призвал представителей бизнеса инвестировать в пострадавшую энергетическую отрасль. "Основное внимание было уделено подготовке украинской энергетической системы к зиме", - написал Зеленский в социальных сетях. Страна обеспокоена отключениями электроэнергии зимой из-за повреждений, нанесенных Россией. Зеленский предложил стимулы. "Это предложение от нас. Это один из компонентов нашего плана победы", - сказал он в опубликованном видео. В Нью-Йорке присутствовали представители энергетических, финансовых и страховых компаний, а также глава Агентства США по международному развитию (USAID) Сэмэнта Тейлор.

13:55 Военный эксперт считает украинское наступление в Курске успешным

Многие наблюдатели имеют разные мнения о том, является ли украинское наступление в российском Курске успехом или провалом для Киева. Военный эксперт Нико Ланге считает его успехом и поделился своими мыслями на Х: "В то время как Зеленский обсуждает план мира Украины в Нью-Йорке, стоит подумать о том, что могло бы произойти, если бы наступление на Курск не состоялось. Само по себе это подчеркивает ценность и успех наступления на Курск".

13:17 Киев: "План победы" включает приглашение Украины в НАТО

Приглашение Украины вступить в НАТО является частью "Плана победы" президента Владимира Зеленского для Киева. Союзники страны, атакованной Россией, должны вынести решение о приглашении в западный военный альянс, игнорируя угрозы Москвы, как заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак во время выступления в Нью-Йорке. План включает военные и дипломатические элементы. Россия частично оправдывала свою войну против Украины из-за стремления Киева вступить в НАТО.

Несмотря на непрерывные переговоры Киева, Москва остается непреклонной в своих военных целях в Украине. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, "специальная военная операция" завершится, как только эти цели будут достигнуты любым способом. Это относится к длительному российскому вторжению, длящемуся уже 2,5 года. Песков комментирует заявления президента Украины Владимира Зеленского, сделанные во время его визита в США, где он заявил, что конец конфликта ближе, чем ожидалось. Зеленский представляет свой предполагаемый "план победы" в США, пытаясь оказать давление на Россию для переговоров. Военные амбиции России включают контроль как минимум над украинскими регионами Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье, предотвращение вступления Украины в НАТО и ранее предлагала свержение правительства в Киеве. Многие аналитики считают, что конечной целью России является контроль над всей Украиной.

11:59 Ситуация в Угледаре ухудшается - Москва, похоже, применяет дезинформационную стратегию

Ситуация в городе Угледар ухудшается, согласно информации от Deepstate, военного канала. "Россияне пытаются окружить поселение и одновременно превратить его в руины с помощью артиллерии и других средств. Deepstate не подтверждает ввод российских войск. "Держаться до конца означает принять руины взамен наших военных, что неприемлемо. Мы должны были предвидеть сегодняшние последствия раньше, но теперь уже поздно. Троops 72-й бригады отказываются сдаваться и продолжают борьбу несмотря ни на что." Согласно Nexta, известному восточноевропейскому СМИ, Россия вновь применяет тактику "выжженной земли", интенсивно бомбя Угледар с воздуха:

11:15 Ударные спутниковые снимки показывают масштабные разрушения на российских складах боеприпасов

Украина недавно провела серию впечатляющих атак на склады боеприпасов, уничтожив большие количества российских ракет, артиллерийских снарядов и другого материала. Высокоразрешающие спутниковые снимки от Maxar показывают масштаб последних атак в Октябрьском и Тороpez:

10:46 Разрушительные удары по Запорожью: один погибший, несколько раненых и значительные разрушения

Российские обстрелы юго-восточного украинского города Запорожье привели к гибели одного человека и ранению шести человек, сообщают власти. В течение двух часов в понедельник вечером город был обстрелян "тяжелыми авиационными ударами", как указано в государственной службе чрезвычайных ситуаций. "Один человек погиб и шестеро других ранены, в том числе 13-летняя девочка и 15-летний мальчик", - пишет на Telegram губернатор Иван Федоров. Также были подожжены коммунальные объекты и жилые дома. По словам сотрудника городской администрации, 74 жилых дома и 24 частных дома были повреждены в разных частях города.

10:07 Мунц о экипаже российского авианосца: "Авианосец может больше никогда не выйти в море"

Экипаж российского авианосца "Адмирал Кузнецов" перебрасывается на фронт, сообщает Forbes. Корабль известен своей серией неудач, объясняет Рейнер Мунц, корреспондент из Москвы для ntv. Перемещение экипажа может быть еще одним признаком финансовых трудностей России.

09:27 Опорный пункт сопротивления: Угледар на грани? Российские войска якобы входят

Российские войска якобы начали занимать восточноукраинский город Угледар, согласно сообщениям государственных СМИ и блогеров. "Российские подразделения вошли в Угледар - началось наступление на город", - пишет Юрий Подоляка, проукраинский военный блогер, родившийся в Украине. Другие проукраинские военные блогеры также сообщают об атаке. Государственные российские СМИ сообщают, что город, расположенный в Донецкой области, окружен и боевые действия ведутся на восточных окраинах поселения. Военный аналитик полковник Рейснер также сообщает ntv.de, что российские войска продвигаются к городу с разных сторон, как "клещи". "Угледар находится под угрозой окружения. Предполагается, что 72-я механизированная бригада, оснащенная танками и боевыми машинами, не сможет удерживать контроль над районом".

08:59 Россия и Украина обмениваются ночными ударами дронами

Российская противовоздушная оборона перехватила 13 украинских дронов за ночь, сообщают официальные источники. Шесть были сбиты в регионах Белгород и Курск, и один в регионе Брянск, сообщает официальное новостное агентство TASS, ссылаясь на Министерство обороны России. Украина утверждает, что подверглась нападению России с помощью 81 дрона и четырех ракет за ночь. 79 дронов были сбиты или принуждены к аварийной посадке. На данный момент нет сообщений о жертвах или ущербе.

08:17 Четкая позиция Дании по ударам дальнего радиуса действия против России

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступает за одобрение западными союзниками оружия с увеличенной дальностью действия против России, заявляя: "Моя позиция - прекратить дискуссию о красной линии". Самая важная красная линия уже была пересечена. "И это было, когда русские вторглись в Украину". Она никогда не позволит никому из России устанавливать правоту в НАТО, Европе или Украине, заявляет Фредериксен.

07:38 Скрытые захоронения и отсутствие отчетов для экономии средств в России В соответствии с утечкой телефонного звонка из украинской военной разведки, похоже, что погибшие российские солдаты на поле боя тайно хоронятся и объявляются пропавшими без вести, чтобы избежать дорогостоящих компенсаций семьям. "Убивают их, бой продолжается, жарко, они начинают вонять, так мы их там и хороним, а потом они считаются пропавшими без вести. И если они пропавшие без вести, семья не получает денег. Понял?" - объясняет мужчина жителю российского региона Белгород в звонке, опубликованном Киевским независимым. Отчетная компенсация за каждого погибшего солдата колеблется от 67 500 до 116 000 долларов.

06:59 Отсутствие признаков мирного урегулирования со стороны России

Несмотря на продвижение президентом Украины Зеленским своего "плана победы" в США, нет признаков того, что Россия заинтересована в мирном урегулировании конфликта. Как сообщает Институт изучения войны (ISW), Кремль продолжает выступать против любого мирного соглашения, которое не приведет к полной капитуляции украинского правительства и уничтожению украинского государства. Высокопоставленные российские чиновники отказались от приглашений на следующую мирную конференцию, а представитель Кремля Песков повторил, что Россия будет переговоры только на условиях капитуляции Украины. ISW считает, что Россия не намерена вести серьезные мирные переговоры с Украиной, используя "план мира" и "переговоры" для давления на Запад, чтобы вынудить Украину сделать уступки в вопросах суверенитета и территориальной целостности.

06:27 Зеленский: Поддержка США может ускорить конец российской агрессии

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что решительные действия правительства США могут ускорить окончание российской агрессии против Украины в течение следующего года. "К концу этого года у нас есть реальная возможность усилить сотрудничество между Украиной и США", - написал Зеленский в своем Telegram-канале после встречи с bipartisan-конгрессменской делегацией США. Зеленский находится в США на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН и для обсуждения своего "плана победы" с правительством США.

05:44 Ми-8 вертолет уничтожен подростками в Омске

Два подростка в прошлую субботу подожгли вертолет Ми-8 на российской военной базе в Омске с помощью коктейля Молотова, как сообщается в Telegram-канале Baza. 16-летних подростков арестовали и они признались, что получили предложение в размере 20 000 долларов через Telegram для проведения атаки. Вертолет был сильно поврежден в результате инцидента. Это похоже на инцидент, произошедший 11 сентября, когда двое молодых мальчиков подожгли другой вертолет Ми-8 на аэродроме в Ноябреске, Тюменской области. Саботаж, в том числе сходы поездов, становится все более распространенным в различных регионах России. В январе военная разведка Украины (ГУР) заявила, что некоторые железные дороги России были целями "неизвестных врагов режима Путина".

04:44 Г7 обсуждает поставки дальнобойных ракет Украине

Министры иностранных дел стран G7 будут рассматривать возможность поставки Украине дальнобойных ракет, способных поразить территорию России, на встрече в понедельник. Об этом объявил главный дипломат ЕС Josep Borrell на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Также известно, что Россия получает новые вооружения, в том числе иранские ракеты, несмотря на отрицание участия Ирана.

03:50 Зеленский: "Мир ближе, чем кажется"

Президент Украины Владимир Зеленский оптимистично смотрит на скорый конец войны с Россией, как он сказал в интервью американскому телеканалу ABC News. "Я верю, что мир ближе, чем кажется", - сказал Зеленский в интервью. Он добавил, что конец войны близок. В интервью он призывает США и их союзников продолжать поддерживать Украину.

02:50 Жертвы после российских атак на Запорожье

Российские силы вновь атаковали юго-восточный украинский город Запорожье во вторник вечером, в результате чего погиб один человек, сообщает губернатор Иван Федоров. Официальный представитель, цитируемый общественным вещателем Suspilne, сообщает о пяти раненых, в том числе 13-летнюю девочку. По меньшей мере 23 человека были ранены в предыдущих атаках на город, и еще один инцидент произошел накануне. Федоров отметил в Telegram, что в результате последней атаки были разрушены два здания,although it is unclear what type of weapon was used. Russian forces also targeted infrastructure in the city, causing a fire that was extinguished by emergency services without causing any injuries.

1:29 Украинские силы испытывают давление в регионе Покровск Вечернее обновление украинской военной разведки сообщает, что украинская армия испытывает давление на востоке страны. Генеральный штаб в Киеве сообщает, что ситуация в Покровске и Курakhove остается напряженной. Из 125 российских атак вдоль линии фронта более 50 произошли в этом секторе. Украинская армия сообщает, что основное внимание российских войск было сосредоточено на Покровске. Несмотря на усилия украинцев по сдерживанию продвижения России на стратегически важный Покровск, ситуация остается опасной для защитников на юге возле Курakhove. Russian troops' advance near the mining town of Hirnyk poses a threat to encircle several units there. Similar outflanking attempts are also evident further south near the town of Vuhledar, which the Russians have previously failed to seize through direct assaults.

00:28 Американец приговорен к тюремному заключению в России за попытку похищения ребенкаАмериканский гражданин был приговорен к шести годам в российском исправительном лагере за попытку вывезти из страны своего русского сына без согласия матери, согласно документам суда. Суд в Калининграде признал его виновным в попытке "похищения". Согласно приговору, американский мужчина пытался вывезти из России своего четырехлетнего сына в июле 2023 года. "Без получения согласия матери он пытался вывезти ребенка из страны", - уточнил суд в сервисе Telegram. Он пытался пересечь границу с Польшей через лесистую местность, но был остановлен пограничниками. Отношения между США и Россией особенно напряжены из-за конфликта на Украине.

23:14 Жертвы при атаке на российский village у границы с УкраинойПри атаке на российский village вблизи украинской границы местные власти сообщают о трех погибших. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в сервисе Telegram, village Архангельское было "обстреляно украинской армией" в понедельник. Погибли два взрослых и подросток, еще двое, в том числе ребенок, получили ранения.

22:13 Зеленский благодарит Шольца за поддержку Германии после встречи в Нью-ЙоркеПрезидент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность канцлеру Германии Олафу Шольцу за поддержку Германии после их встречи в Нью-Йорке. "Мы глубоко благодарны Германии за ее поддержку", - написал Зеленский в Твиттере. "Вместе мы спасли тысячи жизней, и мы можем сделать больше, чтобы укрепить безопасность на всей территории европейского континента". Шольц подтвердил позицию Германии по поводу отказа поставлять Украине продвинутое оружие.

21:35 Forbes: Разваливающееся единственное авианосец России отправляет экипаж на войнуЕдинственный авианосец России "Адмирал Кузнецов", который привлек много внимания из-за своих редких развертываний и многочисленных неудач с момента своего запуска в 1980-х годах, якобы разваливается. Согласно Forbes, все больше моряков из 15-тысячного экипажа "Адмирала Кузнецова" направляются на войну в Украину в составе своего собственного батальона. Это один из способов удовлетворить ежемесячную потребность России в новобранцах, оцененную в 30 000 новых бойцов в месяц. В то же время "Адмирал Кузнецов" остается на побережье Мурманска, где он находится уже некоторое время.

Европейский Союз в целом продолжает поддерживать Украину в ее борьбе против российского вторжения, как показывает позиция Европейского парламента по этому вопросу.

Эта поддержка со стороны Европейского Союза имеет значение, так как президент США Джо Байден также подтвердил commitment США к Украине во время выступления на Генеральной ассамблее ООН.

