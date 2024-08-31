В 17:28 украинские власти заявили, что российские управляемые ракеты нацелены на жилое здание.

16:50 Вашингтон отверг предложение: американцы не будут помогать в техническом обслуживании военной техники Украины Администрация Байдена отклонила предложение отправить американцев в Украину для технического обслуживания иностранной военной техники, такой как истребители F-16, предложенное "Вашингтон Пост". Обсуждения о развертывании американских граждан в стране, раздираемой войной, для выполнения задач по техническому обслуживанию российских противников, продолжались с начала конфликта. Ожидания усилились после долгожданного прибытия истребителей F-16 в Украину. Первые шесть из ожидаемых 80 F-16 приземлились в Украине в конце июля. Американский чиновник выразил опасения по поводу возможных рисков для американских подрядчиков в Украине.

16:14 Озабоченность судьбой Марии Колесниковой: оппозиция Белоруссии обвиняет в несправедливости условий содержания в тюрьме Новости из белорусской оппозиции выражают серьезную обеспокоенность состоянием здоровья Марии Колесниковой, заключенной белорусской оппозиционной политик. Светлана Тихановская, изгнанный лидер белорусской оппозиции, выразила свои опасения, исходящие от соучредителей, которые утверждают, что это тревожно. Колесникова, по сообщениям, весит всего 45 килограммов, голодает и содержится в одиночном заключении в ужасных условиях. Администрация тюрьмы обвиняется в использовании "средневековой жестокости" и систематическом уничтожении видного критика правительства.

15:36 Производители оружия Украины встречаются с советниками по безопасности США, Великобритании, Франции и Германии Делегация Украины, возглавляемая министром экономики Юлией Свириденко и главой офиса президента Андреем Ермаком, провела переговоры с советниками по безопасности США, Великобритании, Франции и Германии в Вашингтоне, согласно "Киевскому независимому". В повестке дня были сотрудничество в производстве оружия, будущие западные инвестиции в оборонную промышленность Украины и, в частности, важность "укрепления системы ПВО Украины и сохранения энергетической системы", согласно офису президента. Ермак подчеркнул необходимость усилить усилия по оказанию помощи Украине для победы, подчеркнув важность использования этой возможности.

14:56 Россия маскирует конфликт под праздниками и торжествами Непрекращающийся конфликт между Украиной и Россией продолжается на передовой. Однако жители Москвы в основном не осведомлены о цепочке атак дронов, горящих нефтяных складов и жертвах среди гражданского населения. Корреспондент ntv Рейнер Мунц дает представление о том, как Москва скрывает конфликт различными способами.

14:25 Часов Яр пострадал от тяжелых потерь после российского нападения Сообщается, что по меньшей мере пять человек погибли в Часов Яре, находящемся на передовой в Донецкой области, в результате российского удара. Об этом объявил губернатор Донецкой области Вадим Филашкин в Telegram. Погибшие были мужчинами в возрасте от 24 до 38 лет. Нападение произошло ранним утром, оставив разрушения в своем wake, с пострадавшим частным домом и многоэтажным зданием.

13:53 Харьков горит скорбью после российского нападения Члены семьи и жители Харькова скорбят о жертвах российского нападения. Согласно губернатору Харьковской области Олегу Синегубову, семь человек погибли и 97 человек, в том числе более 20 детей, получили ранения в результате нападения в прошлую пятницу вечером. Самый молодой жертва была в возрасте 10 месяцев. Среди погибших была 18-летняя украинская художница Вероника Кожушко. Знаменитый украинский художник Сергей Жадан прокомментировал ее трагическую смерть в Facebook, выразив свою скорбь: "Россияне продолжают уничтожать наше будущее. И нет прощения", сопровождая пост одним из рисунков Кожушко.

13:28 Министр обороны Украины считает увольнение главнокомандующего ВВС печальным "Я, вероятно, назвал бы это заменой, но все же печально", - сказал министр обороны Украины Рустем Уммеров, когда его спросили об увольнении в интервью CNN. Уммеров подчеркивает, что это два отдельных вопроса. Уммеров подчеркивает текущие расследования для определения причин, "Я воздерживаюсь от спекуляций".

13:03 Премьер-министр Дании: нет другого пути к победе Украины над Россией "Европейская правда" сообщает, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен поделилась своим мнением о конфликте Украины с Россией на конференции GLOBSEC в Праге. Она выступает за победу Украины, называя это "неизбежным развитием". Датский премьер-министр подчеркивает, что существует единое мнение об этом в Европе, "Нет альтернативы победе Украины. Потому что если победит Россия, Украина будет побеждена, и мы все проиграем". Премьер-министр подчеркивает, что Европа сейчас более единодушна, чем когда-либо прежде, с минимальными внутренними разногласиями, единодушно против России.

12:15 Керово в Донецкой области перешло под контроль России Согласно сообщениям Министерства обороны России в Москве, российские силы захватили село Керово в восточной Украине в Донецкой области. Российские силы медленно продвигаются на фронте в восточном направлении уже некоторое время. Донецк, наряду с Луганском, является промышленным центром Донбасса. Две области, а также Запорожье и Херсон южнее, уже были аннексированы Россией в сентябре 2022 года, но российские силы не имеют полного контроля над ними. Украина стремится вернуть все территории, в том числе аннексированный Крымский полуостров, расположенный далеко на юге от Херсона.

11:45 Россия обвиняет Украину в обстреле БелгородаПо данным российских источников, украинские силы обстреляли регион Белгород на границе. Губернатор Вячеслав Гладков объявил в своем Telegram-канале о жертвах и раненых. Вечерний авиационный удар по городу Белгороду привел к гибели трех человек и более 30 раненых, в том числе троих детей. Атака также повредила более дюжины зданий и 47 автомобилей.

11:10 Эксперт Трибель: Россия обвиняется в вмешательстве в молдавские выборыМолдова готовится к президентским выборам 20 октября, а также к референдуму о закреплении членства в ЕС в конституции. Директор офиса Фонда Конрада Аденауэра в Кишиневе Бригитта Трибель утверждает, что Россия пытается повлиять на выборы через дезинформацию и ложную информацию. По словам Трибель, молдаван манипулируют, заявляя: "Если вы не хотите оказаться в конфликте, подобном украинскому, поддержите прорусские партии". Она добавила, что эти партии эксплуатируют страхи людей.

10:49 Украина подтверждает перехват 24 российских дроновУкраинские ВВС сообщают, что успешно перехватили 24 российских дрона. В субботу ночью российские силы запустили более 50 дронов в направлении целей в Украине. Удар дронов затронул восемь регионов. Двадцать пять дронов типа "Шахид" разбились самостоятельно, а три направились в сторону России и Белоруссии. Не сообщается о жертвах или значительном ущербе. Киева также атаковали в четвертый раз за эту неделю, все дроны, направленные на город, были перехвачены.

10:16 Военные блогеры: украинские силы якобы повредили российский конвойРоссийские военные блогеры опубликовали видео, якобы показывающее последствия украинской атаки на российский военный конвой в районе въезда в село Сваново, Курская область. Радио Свободная Европа (RFE/RL) также поделилась видео, упомянув разрушенные военные vehicles и обрушившийся мост через реку Сейм в Курске. Однако стоит отметить, что подобные видео и заявления в отношении боевых ситуаций нельзя независимо проверить.

09:34 Шебекино сообщает о украинском обстреле, женщина раненаВласти города Шебекино, расположенного в Белгородской области России, сообщили о украинском обстреле, в результате которого в субботу женщина получила ранения. Шебекино находится недалеко от границы с Украиной.

09:00 Украина раскрывает данные о потерях российских войскШтаб украинской армии обнародовал данные о потерях российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года. Согласно отчету, Россия понесла около 614 950 военных потерь, с дополнительными 1360 потерями за последние 24 часа. Отчет также сообщает о разрушении восьми танков, 42 артиллерийских систем и 18 дронов в этот период. С начала широкомасштабного наступления Россия, по данным Украины, потеряла более 8500 танков, 17000 артиллерийских систем, 360 самолетов, 320 вертолетов, 14000 дронов, 28 кораблей и одну подводную лодку. Западные оценки дают более низкие цифры, которые, скорее всего, являются заниженными.

08:35 Сообщается об украинской атаке в Белгороде, пять погибших и 46 раненыхМестные власти Белгорода сообщают о пяти погибших и 46 раненых в результате якобы украинской атаки в пятницу вечером. Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил 37 госпитализаций и семь детей среди раненых. Видео, циркулирующее в социальных сетях, показывает разрушенный автомобиль в движении, за которым следует взрыв на противоположной стороне улицы. Хотя footage нельзя независимо проверить, оно служит доказательством боевой ситуации в регионе.

07:48 СМИ: более 66 000 российских солдат убиты в УкраинеПо данным независимого российского медиа-портала Mediazona, по меньшей мере 66 471 российский солдат погиб в конфликте в Украине. Эта цифра основана на их исследованиях и документировании имен солдат с помощью открытых источников. Однако важно отметить, что это представляет собой только подтвержденные смерти и, скорее всего, не учитывает полный ущерб. Генеральный штаб Украины оценивает общие потери в более чем 600 000 военных, в то время как западные источники предоставляют аналогичные цифры, но признают, что они, скорее всего, занижены.

06:27 ИСВ: недовольство Путиным растет, рейтинг одобрения достиг рекордно низкого уровняИнститут изучения войны (ISW) сообщает в своем последнем обновлении, что недовольство правительством России и президентом Владимиром Путиным растет после украинского вторжения в российский регион Курск. Согласно опросу, проведенному государственным фондом общественного мнения, 28% участников выразили недовольство или неудовлетворенность действиями, предпринятыми российскими властями в ответ на украинское вторжение. Одновременно государственные опросы, проведенные центром ВЦИОМ, показывают снижение на 3,5% рейтинга одобрения Путина, который упал до 73,6%, что является рекордно низким уровнем с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. По словам ISW, результаты опросов свидетельствуют о том, что Кремль признает значительный рост общественного недовольства после инцидента в Курской области.

05:40 В Венесуэле передали двум колумбийцам, обвиняемым в участии в войне на стороне УкраиныРоссийские власти арестовали двух граждан Колумбии, якобы служивших в Международном легионе Украины. Об этом объявила Федеральная служба безопасности России (ФСБ). Александр Анте и Хосе Арон Медина, задержанные во время транзитной остановки в Каракасе на обратном пути в Колумбию, были переданы российским властям Венесуэлой. Испанские СМИ сообщают, что мужчины присоединились к Международному легиону летом 2023 года, а были задержаны в середине июля в аэропорту Каракаса. При них обнаружили документы и украинскую военную форму, подтверждающие их участие в конфликте.

04:47 Президент Чехии: российское наступление в Донетске не связано с украинской операцией в КурскеПрезидент Чехии Петр Павел считает, что российское наступление в районе Покровска в Donetsk не связано с украинскими операциями на территории Курска. Он не видит прямой связи между российской offensivой на фронте Покровск и украинскими операциями в Курске, как заявил он в интервью Радио Свобода. Амбиции Кремля по захвату территорий во всех четырех регионах – Donetsk, Запорожье, Луганск и Херсон, которые он считает своими, остаются неизменными, по словам Павла. Кремль стремится достичь этой цели в разумные сроки, пока погодные условия благоприятствуют военным операциям, заключил он.

03:47 Столтенберг: украинское наступление в Курске считается законнымГенсек НАТО Йенс Столтенберг считает законным украинское наступление на территорию Курска. Украина имеет право на самооборону, заявил Столтенберг в интервью немецкой газете "Die Welt am Sonntag". По международному праву, это право не ограничивается границей. Что касается утверждений российских властей о том, что Запад знал заранее об атаке на российскую территорию, Столтенберг подчеркнул: "Украина не координировала свою стратегию по Курску с НАТО, и НАТО не играло никакой роли в этом". Ответ Столтенберга стал его первым комментарием по поводу украинского проникновения в российский приграничный регион.

02:48 Украина обвиняет Россию в широком использовании химического оружияС начала российского вторжения в Украину задокументировано более 4000 случаев применения химического оружия на передовой, около 3100 из которых зарегистрированы с декабря 2023 года. Это представляет собой существенный рост использования таких вооружений, как заявили украинские власти, согласно "Киевскому независимому". Данные свидетельствуют о значительном увеличении развертывания незаконных химических агентов по сравнению с 600 случаями, зарегистрированными в январе, как сообщает украинская армия. Статистика, собранная Украиной, показывает, что число зарегистрированных случаев достигло рекордного пика в 715 в мае 2024 года, а затем постепенно снизилось летом. Данные за август пока отсутствуют.

01:49 МКС требует ареста Путина во время визита в МонголиюОфициальный представитель Международного уголовного суда (МУС) Фадди эль-Абдалла сказал BBC, что Монголия, как член МУС, обязана исполнить ордер на арест российского президента Владимира Путина во время его предстоящего визита. Поездка Путина в Монголию 3 сентября станет его первым визитом в страну-член МУС, которая ратифицировала Римский статут, обязывающий подписантов арестовывать его, если он войдет на их территорию. МУС выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года из-за его роли в принудительной депортации детей из оккупированных территорий Украины.

00:33 Разговор Байдена-фон дер Лейен: незыблемость трансатлантических отношенийПрезидент ЕК Урсула фон дер Лейен подчеркнула важность крепких трансатлантических отношений, независимо от результатов предстоящих выборов президента США в ноябре, во время своей речи на приеме на конференции по безопасности Глобсек в Праге. Фон дер Лейен получила премию "Чешско-словацкий трансатлантический приз" (CSTA) и упомянула видеозвонок с президентом США Джо Байденом в день российского вторжения в Украину в феврале 2022 года как поворотный момент в их взаимоотношениях. "Мы быстро согласовали стратегию, чтобы противостоять войне Путина", – сказала она. Еще раз Европа и США стояли плечом к плечу, демонстрируя свою приверженность правильной стороне истории.

23:19 Россия терпит пять жертв в нападениях на БелгородПо меньшей мере пять человек погибли в результате украинских атак на российский приграничный регион Белгород, сообщают российские источники. Жертвами стали женщина и четверо мужчин, как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков через мессенджер Telegram. Еще 37 человек получили ранения. Российские чиновники утверждают, что Украина обстреляла Белгород и прилегающую территорию кластерными боеприпасами с помощью нескольких реактивных установок, при этом Гладков предоставил доказательства в поддержку этих утверждений.

22:01 Украина ищет ИИ для роев дронов и доступные ракеты для противодействия российским дронамУкраина ищет искусственный интеллект для дронов-камикадзе и доступные ракеты для противодействия российским дронам, согласно сообщениям.

Украина стремится сотрудничать с производителями оружия в создании ИИ для роев дронов и доступных ракет для борьбы с российскими самоубийственными дронами, как заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на форуме Globsec в Праге. Обе страны значительно инвестировали в технологию дронов во время российской оккупации, что существенно повлияло на современную войну. По словам Федорова, украинские войска сталкиваются с различными проблемами, такими как российское вооружение, пехота, нехватка боеприпасов, камикадзе и разведывательные дроны. В ответ украинские силы используют недорогие дроны первого лица (FPV), разведывательные дроны, компактные системы ПВО и самодельные дальнобойные дроны для поражения российских целей, заявляет Федоров. "Какие предстоящие вызовы требуют вашей помощи? Как разработать эффективную лазерную систему наведения, как создать ИИ для роев дронов, как производить украинские HIMARS, как производить недорогие украинские ракеты для поражения Shaheds?" - спрашивает Федоров.

21:32 Украина получает срочные поставки боеприпасов для гаубиц

Украина получает первую партию боеприпасов для гаубиц от альянса США-Европа, как подтвердил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в Брюсселе. Доставка 155-мм артиллерийских снарядов является критически важной для линии фронта. "Чешская инициатива по боеприпасам успешно реализуется, с планом поставки полумиллиона крупнокалиберных снарядов к концу года. Каждый месяц июля и августа было отправлено около 100 000 единиц", - сказал Липавский.

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Европейский союз выразил озабоченность возможным эскалацией конфликта между Украиной и Россией, заявив, что дополнительная военная помощь не должна мешать дипломатическим усилиям по мирному разрешению спора.

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После решения администрации Байдена не отправлять американских военнослужащих для оказания помощи в техническом обслуживании военной техники Украины Европейский союз призывает свои члены оказать более существенную помощь украинской оборонной промышленности.

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