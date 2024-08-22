В 17:28 российские власти сообщают о пожаре на пароме после предполагаемого украинского нападения.

В порту Кавказ, расположенном в Краснодарском крае восточнее Крыма, бушует пожар на нефтяном танкере, как сообщают местные власти. Они связывают этот инцидент с украинской атакой.

16:41 Россия сообщает о прогрессе в Покровске, Украина хвалится победами в КурскеРоссийская армия заявляет, что захватила еще одну деревню вблизи города Покровск на востоке Украины, и теперь ее войска находятся примерно в 10 километрах от города, крупного логистического центра. Ранее президент Украины Зеленский объявил о планах усилить войска в этом районе. Теперь он сообщает о успехе в Курской области, где войска захватили еще одну деревню и пополнили "фонд обмена" - захватили больше российских солдат. Согласно этим сообщениям, украинские войска контролируют 94 деревни и более тысячи квадратных километров земли в Курской области. Однако это не было независимо подтверждено.**

16:12 Украина опровергает заявление о нападении на атомную электростанцию: Россия, возможно, готовит ядерную провокациюУкраина отвергает заявление президента России Путина о том, что украинские войска пытались атаковать Курскую атомную электростанцию накануне. "Это ложь", - пишет Николай Лукашевич, глава отдела противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он считает, что Россия может готовить ядерную провокацию и видит "вероятность ядерной провокации со стороны России" реальной, учитывая участие Путина.**

15:46 Уровень запасов газа в ЕС достиг 90%Уровень запасов газа в ЕС достиг 90%, два месяца до назначенной даты, согласно отчету Европейской комиссии. Таким образом, ЕС "готов к предстоящей зиме". В конце 2022 года 27 стран-членов ЕС договорились, что запасы газа ЕС должны составлять не менее 90% к 1 ноября. Согласно данным портала Gas Infrastructure Europe, уровни заполнения различаются по странам: Испания имеет самый высокий уровень заполнения 100%, в то время как Латвия составляет около 69%. В Германии запасы составляют 93,6%. ЕС стремится снизить зависимость от природного газа России, увеличивая импорт сжиженного природного газа из США и импорт газа из Норвегии.**

15:21 Путин обвиняет Украину в попытке атаковать российскую атомную электростанциюПрезидент России Владимир Путин заявляет, что Украина атаковала атомную электростанцию в Курске. "Противник пытался атаковать атомную электростанцию прошлой ночью", - сказал Путин, не представив доказательств. "Международное агентство по атомной энергии было проинформировано", - добавил он во время телеконференции с кабинетом министров. Ранее МАГАТЭ советовало всем сторонам проявлять максимальную осторожность и сдержанность из-за потенциальных последствий для электростанции.**

14:50 Глава МАГАТЭ планирует посетить атомную электростанцию в КурскеГлава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить российскую атомную электростанцию в Курске на следующей неделе. МАГАТЭ подтвердило этот визит "на следующей неделе". В начале августа украинское наступление в российской области Курск имело значительные масштабы. Государственная корпорация "Росатом" subsequently предупредила о угрозе для АЭС из-за украинских атак, расположенной примерно в 100 километрах от украинской границы.**

14:21 Массовая эвакуация 115 000 человек из приграничных районов России115 000 человек эвакуированы из уязвимых приграничных районов России с Украиной, объявил заместитель премьер-министра России Денис Мантуров. Оценка ущерба от украинского наступления в сельском хозяйстве и промышленности находится в стадии завершения, сказал он во время встречи с президентом Владимиром Путиным и руководителями администрации. "Я пригласил вас сегодня, чтобы обсудить текущие события в приграничных районах России", - начал Путин.**

14:00 Туск поддерживает потенциальную роль Индии в качестве посредника в войне на УкраинеПремьер-министр Польши Дональд Туск положительно относится к потенциальной роли Индии в качестве посредника в войне на Украине. "Я очень доволен тем, что премьер-министр подтвердил свою готовность лично участвовать в мирном, справедливом и быстром решении конфликта", - сказал Туск в Варшаве после беседы с Моди. Предложение Моди о посредничестве особенно важно, поскольку он планирует посетить Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.**

13:40 "Нет доказательств 'ограниченного' проникновения в Курск"Канцлер Германии Олаф Шольц считает украинское продвижение в России "краткосрочной и ограниченной операцией". Однако, согласно текущему отчету корреспондента ntv Наджа Крийвальд из Сум в восточной Украине, на данный момент нет доказательств этого. "Скорее", - говорит она.**

13:20 Несколько российских военных самолетов якобы уничтожены в атаках на авиабазу СаваслейкаНесколько российских самолетов якобы уничтожены в украинских атаках на авиабазу Саваслейка. Государственный украинский телеканал Suspilne сообщил об этом на основе данных разведки. 16 августа якобы были уничтожены один сверхзвуковой перехватчик МиГ-31К и два стратегических транспортных самолета Ил-76, и около пяти самолетов (вероятно, МиГ-31К/И) были повреждены. В результате атаки 13 августа было поражено топливное и смазочное хранилище, и еще один МиГ-31К/И был поврежден.**

13:06 ФСБ открывает уголовные дела против иностранных журналистовРоссийское агентство безопасности ФСБ возбудило уголовные дела против нескольких иностранных журналистов из-за их репортажей в российском регионе Курск, где украинские силы контролируют несколько поселений. Уголовные дела возбуждены против репортера CNN и двух украинских журналисток якобы за незаконное пересечение государственной границы, как заявило ФСБ. По данным агентства, журналисты снимали в городе Суджа, который находится под контролем Украины. Ведомство объявило, что скоро будут выданы международные ордера на арест. Трое журналистов могут получить до пяти лет тюремного заключения в России. Недавно американский журналист Эван Гершкович смог вернуться на родину в результате обмена заключенными после того, как был приговорен к 16 годам заключения в исправительном лагере за якобы шпионаж. Читать далее.

12:34 Зеленский на границе: "Фонд обмена" пополненПрезидент Украины Владимир Зеленский посетил северо-восточный граничный регион Суммы, откуда украинские силы продвинулись в Россию более двух недель назад. Он объявил, что еще одно место в Курской области было захвачено. Он также заявил, что "фонд обмена" пополнен, имея в виду захват российских солдат для будущего обмена на украинцев, удерживаемых в российском плену. Зеленский подчеркнул, что с начала Курской операции сократилось количество атак на Суммы и число гражданских жертв там. Он опубликовал видео, на котором он с главнокомандующим украинскими силами Олегом Сирским, который информировал его о укреплении войск на востоке Украины. Россия продолжает продвигаться там.

12:06 Подозрительный российский дрон замечен? у критической инфраструктуры в БунсбюттелеПо данным газеты "Бильд", подозрительные российские дроны были замечены возле крупнейшего промышленного парка в Шлезвиг-Гольштейне. В последние дни дроны неоднократно видели, как они быстро летают над выведенной из эксплуатации АЭС и терминалом СПГ в Бунсбюттеле. Прокуратура в Фленсбурге расследует предполагаемый шпионаж с целью саботажа. Внутренний полицейский отчет гласит: "Запретная зона полета неоднократно нарушалась пролетами над АЭС". Объект врага, предположительно военный дрон, был обнаружен. Как сообщает "Бильд", дроны якобы российского производства и, возможно, были запущены с гражданских судов в Северном море. Читать далее.

11:40 Посольство США в Киеве предупреждает о возможных атаках в ближайшие дниПосольство США в Киеве предупредило о повышенном риске воздушных атак в преддверии Дня независимости Украины в субботу. В ближайшие дни и выходные дни есть высокая опасность того, что Россия нападет на Украину с помощью дронов и ракет, заявил посольство на своем веб-сайте. Украина празднует 33-ю годовщину своей независимости от Советского Союза 24 августа. Этот праздник стал еще более значимым для украинцев после начала войны в Украине ровно два с половиной года назад. Недавно украинские силы неожиданно вошли на российскую территорию в пограничном регионе Курск. Президент России Владимир Путин назвал это провокацией и пригрозил "адекватным ответом".

11:13 Военная база в Волгограде горитНа военной базе возле Мариновки в южном российском регионе Волгоград произошел пожар. Жители слышали взрывы. Местные власти обвиняют удар украинского беспилотника в пожаре, без жертв.

10:41 Россия строит сборные убежища в КурскеВласти в российском пограничном регионе Курск устанавливают сборные бетонные укрытия для населения. "По моему указанию администрация Курска определила центральные места для установки модульных сборных убежищ", - сказал губернатор Алексей Смирнов в Telegram. Укрытия строятся на оживленных местах, таких как 60 остановок автобусов. Смирнов опубликовал фото грузовика, доставляющего один из блоков. Укрытия также устанавливаются в двух других местах, в том числе в Курске, где находится атомная электростанция региона. Россия обвиняет Украину в планировании атаки на объект, что Украина отрицает.

10:10 Украина сообщает об продвижении в КурскеУкраина сообщает о более чем 40 атаках российских войск возле города Покровск, почти все из которых были отбиты. Президент Зеленский обещает усилить войска в этом районе. Кроме того, продвижение в Курской области продолжается.

09:42 Россия заявляет о сбитых дронах в нескольких регионахРоссийские силы заявляют, что перехватили несколько украинских воздушных ударов на западе страны, согласно официальным сообщениям. В Волгоградском регионе губернатор Андрей Бочаров сказал в Telegram, что "большинство дронов были уничтожены" возле села Мариновка (см. запись в 07:30). В пограничном регионе Курск губернатор Алексей Смирнов сказал, что "два украинских ракеты и один дрон были сбиты российской ПВО". В Ростовском регионе на юге губернатор Василий Голубев сказал, что "атака пятью дронами была отбита". Дроны также якобы были сбиты в российских регионах Воронеж и Брянск.

09:09 Оружие дальнего действия против российских целей: Киев ищет международную поддержкуМинистр обороны Украины Рустем Умеров встречается с bipartisan-группой представителей Палаты представителей США в Киеве. Как сообщает украинское министерство, встреча включает в себя республиканского представителя Роба Уитмана и демократического представителя Дэвида Троне, которые обсуждают ситуацию на фронте и международную политику в отношении развертывания оружия дальнего действия против российских целей. Умеров прокомментировал: "Я подчеркнул важность быстрого получения одобрения от наших союзников для полной реализации оружия дальнего действия против российских целей. Речь идет о защите наших мирных городов и деревень."

08:36 Герой "Звездных войн" запускает кампанию по сбору средствИзвестный своей ролью Люка Скайуокера в "Звездных войнах" американский актер Марк Хэмилл, в сотрудничестве с экспертом по Восточной Европе Тимоти Снайдером, собирает средства для разминирования роботов для Украины. Через инициативу "Безопасная территория" они стремятся достичь цели в $441,000. Эти роботы способны безопасно удалять мины в труднодоступных местах на расстоянии. Тимоти Снайдер сказал: "Одним из ужасных актов, совершенных Россией в Украине, является рассеивание миллионов мин. Я посещал районы возле фронта, где люди рискуют собой, чтобы помочь другим возобновить сельскохозяйственную деятельность и вернуться в свои дома. С этими роботами мины можно удалить и спасти жизни." Многие районы Украины в настоящее время загрязнены минами, и их удаление может занять десятилетия.

08:01 Москва готовит россиян к "новой реальности"Украинский штурм Курска представляет собой испытание для московской пропаганды. Несмотря на расстояние, источник, близкий к Кремлю, сообщил Медузе, независитому русскому порталу, базирующемуся в Риге, "Даже проникновение на российскую территорию и контроль над деревнями - это новый и очень тревожный факт." В свете теперь явно усилившейся тревоги Кремль работает над подготовкой россиян к жизни в "новой реальности" и "новой норме". Сообщение такое: Враг действительно вошел на российскую территорию, они близки к поражению - но возвращение территории займет время, и россиянам придется ждать. В то же время они призывают население "превратить негатив и шок в положительное направление" - специально собирая гуманитарные поставки для Курска. Сообщается, что все официальные лица, опрошенные Медузой, согласны с тем, что конфликт в Курске может продлиться несколько месяцев. Официальный представитель правительства уточняет, что этот прогноз "довольно оптимистичный - если все пойдет хорошо."

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07:30 Российский чиновник подтверждает удар беспилотника по военному объектуРоссийские власти подтверждают сообщения о украинском ударе беспилотника по военному объекту в Южном российском регионе Волгоград. Губернатор региона Андрей Бочаров подтвердил падение беспилотника на объект через Telegram, и не было жертв. Однако Бочаров не уточнил, какой военный объект был затронут. Он объяснил, что был атакован Мариновка, где Россия содержит авиационную базу.

06:56 Бывший советник: Путин манипулировал ТрампомБывший советник по безопасности США, генерал США Герберт Реймонд Макмастер, считает, что российский президент Владимир Путин успешно манипулировал бывшим президентом США Дональдом Трампом. Макмастер раскрывает это в своей книге "Война с самими собой: мое пребывание в Белом доме Трампа", как сообщает "Гардиан". По словам Макмастера, Путин, жестокий бывший агент КГБ, эксплуатировал эго и нестабильность Трампа лестью. Путин называл Трампа "невероятным человеком, талантливым, вне всякого сомнения", оказывая почти гипнотическое влияние на него. Макмастер, который served в качестве советника по безопасности Трампа в течение примерно года, предупреждал Трампа об этом в то время: "Мистер Президент, он мастер обмана в мире". Он сказал, что Путин был уверен, что он может "обмануть" Трампа и добиться ослабления санкций и быстрого вывода американских войск из Сирии и Афганистана.

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06:20 Сообщения о пожаре на российской авиационной базе в ВолгоградеВ Волгограде, городе в регионе Волгоград, overnight взрывы были зарегистрированы. В соответствии с различными русскими Telegram-каналами, они, похоже, являются результатом удара беспилотника, с пожаром на близлежащей авиационной базе. Регион Волгоград находится примерно в 900 км к югу от Москвы. Удар, как сообщается, был нанесен по авиационной базе Мариновка, расположенной в селе Октябрьский, примерно в 20 км от Калача на Дону. В районе были зарегистрированы свидетельства от шести до десяти громких взрывов, сопровождаемых звуками беспилотников, согласно Telegram.

04:27 Военная разведка Украины комментирует удары беспилотников в РоссииВоенная разведка Украины ГУР прокомментировала цели ударов беспилотников в России ночью. Они были направлены на московский аэропорт Остафьево, авиационную базу Миллерово в Ростовской области и центр радиосвязи, как указано главой ГУР Кириллом Будановым на военном сайте "Зона войны". Примерно 50 беспилотников были задействованы. В настоящее время расследование проводится для определения масштабов возможного ущерба. Российские власти сообщили утром, что сбили 45 беспилотников над территорией России.

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03:09 Меры безопасности для спорных российских выборовВ спорном российском пограничном регионе Курск принимаются меры безопасности для предстоящих региональных выборов. Работники избирательных участков будут обеспечены бронежилетами и шлемами, а также будут установлены дополнительные избирательные участки в других районах для перемещенных лиц, согласно главе региональной избирательной комиссии Татьяне Малаховой, согласно российским СМИ. Регион в настоящее время находится в состоянии чрезвычайной ситуации. Выборы губернаторов и региональных парламентов запланированы с 6 по 8 сентября в различных регионах России.

01:34 Влияние западных демократий на взгляды Фіко в области внешней политикиПремьер-министр Словакии Роберт Фіко жалуется на давление со стороны западных демократий по значительным вопросам внешней политики. Он заявляет, что тех, кто отклоняется от "основной" точки зрения, "арbitrarno davljat и угрожают изоляцией," согласно заявлению, выпущенному в годовщину московского вторжения 1968 года. В заявлении Фіко проводит параллель между вторжением Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году и тем, что он воспринимает как текущее давление на разные точки зрения в Европе. Фіко против военной помощи ЕС Украине и столкнулся с обвинениями в про-российской позиции.

00:12 Украина отбивает большинство российских атак возле ПокровскаУкраина утверждает, что отбила 44 из 46 российских атак вдоль фронта возле города Покровск на востоке страны, согласно Генеральному штабу. На данный момент конфликты продолжаются на двух оставшихся участках. Атаки привели к гибели или ранению 238 российских солдат. Информации о жертвах среди украинцев не предоставляется. Россия пока не комментировала.

23:09 Россия отрицает украинское вторжение в БрянскРоссия опровергает утверждения об украинском проникновении в российский пограничный регион Брянск, примыкающий к Курску. Попытка проникновения "украинской разведывательно-диверсионной группы" была пресечена российской ФСБ и подразделениями армии, согласно губернатору Брянска Александру Богомазу. Он сообщил, что ситуация находится "под контролем" в Telegram.

22:15 Зеленский надеется на быструю выплату обещанной помощиПрезидент Украины Владимир Зеленский выражает надежду на быструю выплату миллиардной помощи, обещанной Западом, в том числе средств, полученных от замороженных российских государственных активов. Хотя были сделаны многочисленные политические заявления, ожидается больше действий, сказал Зеленский в своем вечернем обращении. "Но нам нужен практический механизм." Украина нуждается в доходах от российских активов для защиты от российской агрессии. "Соответствующие обсуждения продолжаются уже слишком долго, и нам нужны решения сейчас." Г7 страны согласовали новый финансовый пакет для Киева на своем июньском саммите, обеспечив щедрый кредит в $50 миллиардов от процентов, полученных от замороженных российских активов.

21:52 Путин хвалит торговые связи России и КитаяПрезидент России Владимир Путин хвалит укрепление экономического сотрудничества между Россией и Китаем. "Наши торговые отношения развиваются положительно (...). Внимание, которое уделяют обе стороны торговым и экономическим отношениям, приносит плоды," сказал Путин на встрече с премьер-министром Китая Ли Цзиангом в Кремле. Китай и Россия имеют "крупномасштабные совместные планы и проекты в экономической и гуманитарной сферах," продолжил Путин. Ли, как сообщает Кремль, охарактеризовал китайско-российские отношения как находящиеся на "непреcedentedno vysokom уровне." Стратегическое партнерство между Россией и Китаем углубилось после вторжения России на Украину. Для России Китай является ключевым торговым партнером из-за западных санкций.

21:20 Бывшего заместителя министра обороны России продлили содержание под стражейБывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова продлили содержание под стражей по обвинению в коррупции. Его ходатайство об домашнем аресте и апелляция на содержание под стражей были отклонены, согласно российскому государственному новостному агентству ТАСС. Булгаков отвечал за закупки для российских вооруженных сил до своего увольнения. Московский суд также приказал содержать под стражей двоих предполагаемых сообщников Булгакова и их компанию, которая якобы получила девять контрактов от Булгакова между 2022 и 2024 годами, причинив ущерб около 50 миллионов рублей (примерно 500 000 евро).

21:00 Украина усиливает свои силы в ПокровскеВ соответствии с президентом Украины Владимиром Зеленским, Украина усиливает свои войска в спорном регионе Покровск на востоке Украины. Мы понимаем намерения российской армии там, сказал он во время телеобращения. В то же время украинское наступление в российском регионе Курск продолжается, объяснил Зеленский. Некоторые районы находятся под контролем Украины. Зеленский не предоставил дальнейших подробностей.

20:41 После декрета: Множество украинцев в Венгрии лишились жильяПосле того, как Венгрия ввела декрет, лишающий украинских беженцев общего статуса беженца, многие украинцы рискуют остаться без жилья в приютах для беженцев. Уже частные приюты для беженцев начали процесс выселения украинцев, согласно данным Migration Aid. В Коксе, расположенном к северу от Будапешта, примерно 120 беженцев, в основном ромские женщины и дети из западноукраинского региона Закарпатье, который имеет значительное венгерское меньшинство, были проинструктированы покинуть гостевой дом под полицейским наблюдением.

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здесь. Российская армия продолжает свою наступательную операцию в регионе Курск, захватив еще одну деревню и приблизив свои войска к крупной логистической базе в Покровске. (Военная)

В ответ на российские утверждения об украинских атаках на Курскую АЭС, главный по борьбе с дезинформацией президента Украины Владимира Зеленского отвергает эти утверждения как потенциальную "ядерную провокацию" со стороны России. (Военная)

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