В 17:12 президент Китая завершает свой визит в Россию.

16:35 Новая роль для главы НАТО СтолтенбергаГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг станет новым главой Мюнхенской конференции по безопасности. Норвежец приступит к выполнению своих обязанностей после конференции по безопасности в феврале 2025 года. Кристоф Хюсген, который занял эту должность в 2022 году и был длительное время советником бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, уйдет в отставку. В то же время, прежний председатель, Вольфганг Ишингер, останется главой совета конференции. Столтенберг покинет свой пост генерального секретаря НАТО 1 октября, а бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте примет его место.

16:11 Трагический инцидент в Украине: трое сотрудников Красного Креста убитыПо данным Украины, трое сотрудников Украинского Красного Креста были убиты в результате российской атаки. Инцидент произошел в селе в спорном регионе Донецк, как сообщает офис генерального прокурора Украины в Telegram. Двое других были госпитализированы, один из них в критическом состоянии. "Еще одно russкое злодеяние. Сегодня оккупационные силы атаковали автомобили гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста в Донецкой области", - написал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter. Дмитро Любинец, уполномоченный по правам человека страны, призвал Международный комитет Красного Креста официально признать нарушение Россией Женевских конвенций.

15:45 Суд закрыл дело против адвокатов НавальногоСудья в уголовном процессе против трех адвокатов заключенного критика Кремля Алексея Навального в российском городе Петушки быстро закрыла судебное заседание для публики. В качестве причины она сослалась на предупреждение полиции о возможных провокациях со стороны сторонников Навального. Трое адвокатов, Вадим Кобзев, Алексей Липзер и Игорь Сергунин, обвиняются в принадлежности к экстремистской организации - ссылка на антикоррупционный фонд, основанный Навальным.

15:18 Морское сражение в Черном мореУкраина и Россия, якобы, находятся в морском и воздушном сражении в Черном море. Военная разведка Украины сообщает, что российский истребитель Су-30 был сбит с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса во время специальной операции на море (см. запись в 08:04). Более подробных деталей о операции в ночь на вторник не было предоставлено в Киеве. Министерство обороны России, однако, сообщает, что неудачная попытка Украины атаковать российскую буровую платформу в Черном море с помощью быстрых катеров. Восьмеро из 14 катеров якобы были сбиты и потоплены, а остальные отступили. Не было упомянуто об утрате самолета в Москве, но военный блог Рыбар сообщает, что Су-30 был сбит при отражении украинской атаки.

14:54 Украинские солдаты выражают усталость: "Мы устали от войны"Украинские солдаты должны эффективно и осторожно использовать свои ограниченные ресурсы. Об этом сообщает репортер ntv Кавита Шарма на передовой: старые советские оружия с ограниченным боезапасом и немногие, но превосходящие новые западные оружия.

14:23 Зеленский: Россия начинает контрнаступление в КурскеРоссия, якобы, начала контрнаступление в российском пограничном регионе Курск, как сообщает президент Украины Владимир Зеленский. Зеленский заявил на пресс-конференции в Киеве, что это соответствует украинскому плану, не предоставив дополнительных деталей. Министерство обороны России сообщает, что российские подразделения освободили десять поселений в Курской области за два дня.

13:55 Иранский политик критикует связи с РоссиейВысокопоставленный иранский политик редко критикует свои отношения с Россией посреди новых санкций и дипломатических разногласий. В посте в платформе X Али Мотахhari, бывший вице-президент парламента, ссылается на новые санкции, введенные Германией, Францией и Великобританией из-за поставок баллистических ракет в Россию. Министерство иностранных дел Ирана решительно отрицает поставки ракет.

13:38 Перебои с водой и газом в украинском ПокровскеПосле российских атак украинский город Покровск в Донецкой области испытывает нерегулярное снабжение питьевой водой, и многие жители не имеют газа для приготовления пищи или отопления, как сообщает губернатор региона. Недавно поврежденное водохранилище делает город зависимым от более чем 300 аварийных скважин для водоснабжения. Накануне Russians также разрушили газораспределительный центр. Без газа остаются 18 000 жителей Покровска.

13:07 Россия, возможно, занижает число военных кораблейРоссия, возможно, имеет только половину официально заявленного числа военных кораблей, как сообщает независимый российский новостной портал "Агентство". По данным Министерства обороны России, более 400 военных кораблей участвуют в масштабных военных учениях "Океан-2024". Портал ссылается на непроверяемые онлайн-данные проектов "Глобальные военно-морские силы Рейтинга 2024" и "RussiaShips.info", которые указывают на 264 и 299 военных кораблей соответственно. Кроме того, в отчете указаны около 50 кораблей и подводных лодок Черноморского флота, которые не участвуют в учениях. Ранее Россия обвинялась в завышении размера своих военных сил.

12:28 Усиление разведывательной деятельности России против Бундесвера и помощи Украине Согласно военной контрразведке (МАД), российские спецслужбы усилили свою разведывательную деятельность против немецкой помощи Украине и Бундесвера. Главный интерес российских служб переместился с стратегических уровней на тактические. Россия теперь заинтересована в том, чтобы узнать о военной помощи, которую Германия оказывает Украине, а также о маршрутах транспортировки оружия и боеприпасов, процедурах развертывания и тактике западных систем вооружения в Украине. Кроме того, российские спецслужбы также проявляют интерес к возможностям Бундесвера по территориальной и альянсовой обороне.

11:52 Мунц: Угроза ядерным оружием Берлина не случайность Великобритания и США могут дать Украине зеленый свет на использование оружия против территории России. До сих пор Кремль удалось отсрочить это решение с помощью угроз. То, что теперь эксперт по ядерному оружию предлагает нападения на Берлин, неудивительно, считает корреспондент ntv Райнер Мунц.

11:15 Задержка решения о развертывании дальнобойных ракет в Украине Решение о развертывании украинских дальнобойных ракет западными странами может занять больше времени, согласно сообщению американского СМИ Bloomberg. Авторы ссылаются на британского министра иностранных дел Ламми, который заявил, что следующая возможность обсудить использование дальнобойных ракет будет на встрече ООН 24 сентября. Украинский президент Зеленский планирует укрепить свой запрос на встрече. Блинкен планирует обсудить это с президентом США Байденом в пятницу, а премьер-министр Великобритании Стармер также встретится с Байденом в пятницу.

10:31 Блинкен в Польше после визита в Киев Госсекретарь США Блинкен посещает Польшу, важного союзника Украины, по возвращении из Киева. Планируются встречи с премьер-министром Туском и президентом Дуда. Блинкен, скорее всего, обсудит дальнейшее сотрудничество с Польшей, основным логистическим центром западной военной поддержки Украины. С начала российского вторжения в Украину Польша значительно увеличила военные расходы и заказала 96 боевых вертолетов Apache у американского оборонного гиганта Boeing на сумму 10 миллиардов долларов.

09:59 Украина сообщает о 64 российских дронах и 5 ракетах за ночь Украинские ВВС сообщают, что российская армия атаковала Украину ночью 5 ракетами и 64 боевыми беспилотниками иранского происхождения. Было перехвачено 44 дрона. Подробная проверка военных сообщений невозможна. Воздушная оборона также была активна вокруг Киева для перехвата приближающихся дронов.

09:11 Российский эксперт призывает к более жесткой ядерной позиции Влиятельный российский эксперт по внешней политике Сергей Караганов считает, что России следует четко указать свою готовность использовать ядерное оружие. Главная цель ядерной доктрины России должна состоять в том, чтобы убедить "всех нынешних и будущих врагов в готовности России использовать ядерное оружие", сказал Караганов газете "Коммерсант". Москва могла бы нанести ограниченный ядерный удар по стране НАТО без начала полномасштабной ядерной войны. США лгали бы, если бы заявили, что защищают своих союзников ядерным оружием. Ранее Караганов выступал за рассмотрение Россией возможности ядерного превентивного удара для устрашения врагов. Некоторые западные эксперты считают, что Караганов выполняет полезную функцию для Кремля, озвучивая взгляды, которые тревожат Запад и делают Путина более сдержанным в сравнении.

08:46 Украина надеется на одобрение США дальнобойных ракет Запада В Украине растет надежда, что им будет разрешено запускать атаки глубже в российскую территорию с помощью западного оружия. Госсекретарь США подчеркнул во время своего визита в Киев, что хочет убедиться, что Украина имеет "все, что ей нужно". Великобритания, кажется, склоняется к одобрению.

08:04 Украинская разведка сообщает о сбитом российском истребителе После сообщений о том, что российский Су-30SM пропал с радаров, украинская военная разведка теперь сообщает, что украинские солдаты сбили такой самолет во время операции в Черном море. Об этом сообщает Kyiv Independent. Истребитель, стоивший 50 миллионов долларов, базировался в Крыму. Он, якобы, был уничтожен переносной системой ПВО.

07:26 Массивная российская атака на Конотоп ранила 14 человек После массированной ночной атаки российских дронов на энергетическую инфраструктуру Конотопа в Сумской области число пострадавших возросло до 14. Государственное информационное агентство Ukrinform сообщает, цитируя региональную военную администрацию. В том числе, был поражен жилой дом в центре города.

06:42 Украинские беженцы в Германии все еще могут ездить домой Бундестаг сегодня впервые рассмотрит geplanten Sicherheitspaket правительства, в который входят меры, такие как запрет ножей и отзыв статуса беженца для тех, кто едет в свои родные страны. Однако есть исключения, например, для беженцев из Украины.

06:04 Российское ТВ обвиняет в предвзятости против Трампа во время теледебатов Несколько комментаторов на российском государственном телевидении обвинили "саботаж" против Трампа во время его теледебатов с Камалой Харрис, как сообщает Kyiv Independent. Трампа якобы "несправедливо обделили". Критиковалось фактчекинг заявлений Трампа. Многие наблюдатели посчитали, что Трамп проиграл дебаты. Если Трамп выиграет выборы, он планирует немедленно прекратить войну в Украине.

04:50 Российское нападение на Конотоп: Серьезные повреждения коммунальных служб В результате российского нападения на город Конотоп в Сумской области несколько граждан пострадали. Как сообщает мэр Артем Семенихин, водоснабжение города временно прекратилось, и есть существенные повреждения электросетей. Пока неясно, когда частные дома снова получат электроэнергию. После атаки на центр города возникло несколько пожаров, и школы и жилые дома пострадали. Двух человек доставили в больницу, один из них находится в критическом состоянии.

here.

03:29 Более военной поддержки для Украины от Латвии Премьер-министр Латвии Эвика Силина объявила пакет военной помощи для Украины во время своего визита в Киев. В него войдут бронетранспортеры. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил это после встречи с Силиной. По словам Шмыгаля, обе страны также рассматривают расширение сотрудничества в оборонной промышленности.

01:32 Великобритания вызывает иранского бизнесмена из-за поставок ракет в Россию В связи с подозрениями в поставках иранских ракет в Россию Великобритания вызвала иранского бизнесмена, как сообщается в заявлении. Правительство Великобритании заявило, что любая передача баллистических ракет России будет расценена как вредственная эскалация и повлечет за собой четкий ответ. Вчера Германия, Франция и Великобритания объявили о новых санкциях против Тегерана из-за подозрений в поставках ракет, в частности, о приостановке двусторонних авиационных соглашений. В понедельник Европейский Союз сослался на "достоверную информацию" о поставках иранских ракет в Россию.

00:14 Россия направляет неопытных солдат в Вовчанск Согласно сообщениям украинской военной разведки, Россия направляет солдат без боевого опыта на фронт в Харькове. Виталий Саратсев, спикер оперативной тактической группы вооруженных сил в Харькове, заявил, что подразделения, участвующие в наступательных операциях в Вовчанске, плохо обучены. Sources suggest that the newly arrived reinforcements are a mobilization reserve assembled by Russia. It is still unclear whether they are former prisoners or soldiers recruited from other countries, such as Central Asia, Africa, or the Middle East.

22:39 Патрули русскоязычных в западной Украине Мэр западноукраинского города Ивано-Франковск объявил о создании патрулей русскоязычных из-за возрастающего использования русского языка. "Это гражданская инициатива, и любой может стать языковым инспектором", - сказал Руслан Марцинкив, мэр города, телеканалу НТА. Многие семьи беженцев из восточной Украины имеют русский язык в качестве родного. Марцинкив ожидает не менее 100 таких языковых контролеров, с уже зарегистрированными около 50 волонтеров. Он также предоставил номер горячей линии, по которой граждане могут сообщать о русскоязычных в общественных местах. Из-за войны миллионы людей, особенно из русскоязычных районов на востоке и юге, бежали в относительно безопасную украинскоязычную западную часть Украины.

21:42 Эрдоган требует возвращения Крыма от России Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал возвращения полуострова Крым, аннексированного Россией, Украине. "Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины незыблема. Возвращение Крыма Украине - требование международного права", - сказал турецкий лидер в видеообращении по случаю саммита так называемой Крымской платформы. Крымская платформа, созданная в 2021 году, направлена на повышение международного внимания к ситуации вокруг аннексированного полуострова.

21:05 Украина представит военный план США Президент Украины Владимир Зеленский считает поддержку США своей страны критически важной для отражения российского вторжения. "План победы (...) во многом зависит от поддержки США. И других партнеров", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве. План, подробности которого будут представлены перед запланированной второй Украиной конференцией мира, направлен на "серьезное усиление Украины" и "принуждение России к прекращению войны". По данным Bloomberg, США требуют от Зеленского четкой стратегии для ударов по России перед снятием ограничений на использование западного оружия. В Киеве, как сообщается, госсекретарь США Блинкен и британский министр иностранных дел Ламми добивались долгосрочного плана на предстоящий год, чтобы лучше понять цели Украины.

20:37 Блинкен выражает позицию Байдена по использованию оружия в России Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США работают "срочно" над выполнением военных потребностей Украины, в том числе использованием поставляемого Западом дальнобойного оружия для атак на цели в России. Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудят эти потребности в пятницу, сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми и министром иностранных дел Украины Дмитром Кулебой в Киеве. "Мы срочно работаем над тем, чтобы Украина имела все необходимое для эффективной защиты себя", - сказал Блинкен, добавив, "Мы хотим, чтобы Украина победила".

Вы можете прочитать все предыдущие события здесь.

здесь.В контексте растущих киберугроз и потенциальной кибервойны НАТО может столкнуться с серьезными вызовами по мере смены роли Столтенберга.

В свете растущего использования технологий в ведении войны крайне важно для НАТО укрепить свои киберзащиты против потенциальных кибератак, таких как кибервойна, чтобы защитить свою критическую инфраструктуру и защитить свои страны-члены.

here.

Читайте также: